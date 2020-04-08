Trade Vision Panel
- Indicadores
- Abderrahmane Benali
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Visión general:
Trade Vision Panel es un tablero de mandos premium y ligero para MetaTrader 5 diseñado para mostrar su información comercial clave directamente en el gráfico.
Combina análisis de rendimiento, control de posiciones abiertas, y un filtro de noticias en tiempo real - todo en una interfaz inteligente y elegante.
Perfecto para los comerciantes que quieren ver todo lo que importa sin cambiar de pantalla.
Características principales:
- Muestra posiciones abiertas con símbolo, tamaño de lote, beneficio, SL/TP.
- Muestra el rendimiento durante 1 día / 7 días / 30 días - incluyendo beneficio, recuento de operaciones y factor de beneficio.
- Filtro de noticias económicas incorporado (por palabra clave, divisa y prioridad).
- Aspecto personalizable - color de fondo, color de fuente y visibilidad de sección.
- Diseño ligero - sin carga de CPU y sin operaciones.
- Compatible con todos los corredores y todos los plazos.
Lo más destacado del filtro de noticias:
-
Filtre las noticias por impacto (Alto / Medio / Todos).
-
Seleccione qué divisas incluir (por ejemplo, USD, GBP, EUR, JPY).
-
Defina filtros de palabras clave (por ejemplo, NFP, PIB, PMI).
-
Muestra los próximos eventos para los próximos X días (personalizable).
Apariencia del panel:
-
Los colores del fondo y del texto son totalmente ajustables.
-
Redimensionado automático en función del contenido.
-
Optimizado para gráficos claros y oscuros.
Importante:
-
Este indicador no abre, cierra o modifica operaciones.
-
Está diseñado sólo como una herramienta informativa.
-
Funciona perfectamente con otros Asesores Expertos o indicadores.
Uso recomendado:
Ideal para operadores que desean supervisar el rendimiento de la cuenta y mantenerse informados sobre los principales eventos noticiosos sin abandonar el gráfico.
Nota Final
Trade Vision Panel es parte de la suite BENALI Trading Tools - una colección de utilidades profesionales diseñadas para traders que valoran la claridad, la precisión y el rendimiento.
Mejore sus gráficos. Simplifique su flujo de trabajo. Opere de forma más inteligente con Trade Vision Panel.