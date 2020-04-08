Visión general:

Trade Vision Panel es un tablero de mandos premium y ligero para MetaTrader 5 diseñado para mostrar su información comercial clave directamente en el gráfico.

Combina análisis de rendimiento, control de posiciones abiertas, y un filtro de noticias en tiempo real - todo en una interfaz inteligente y elegante.

Perfecto para los comerciantes que quieren ver todo lo que importa sin cambiar de pantalla.

Características principales:

- Muestra posiciones abiertas con símbolo, tamaño de lote, beneficio, SL/TP.

- Muestra el rendimiento durante 1 día / 7 días / 30 días - incluyendo beneficio, recuento de operaciones y factor de beneficio.

- Filtro de noticias económicas incorporado (por palabra clave, divisa y prioridad).

- Aspecto personalizable - color de fondo, color de fuente y visibilidad de sección.

- Diseño ligero - sin carga de CPU y sin operaciones.

- Compatible con todos los corredores y todos los plazos.

Lo más destacado del filtro de noticias:

Filtre las noticias por impacto (Alto / Medio / Todos).

Seleccione qué divisas incluir (por ejemplo, USD, GBP, EUR, JPY).

Defina filtros de palabras clave (por ejemplo, NFP, PIB, PMI).

Muestra los próximos eventos para los próximos X días (personalizable).

Apariencia del panel:

Los colores del fondo y del texto son totalmente ajustables.

Redimensionado automático en función del contenido.

Optimizado para gráficos claros y oscuros.

Importante:

Este indicador no abre, cierra o modifica operaciones .

Está diseñado sólo como una herramienta informativa .

Funciona perfectamente con otros Asesores Expertos o indicadores.

Uso recomendado:

Ideal para operadores que desean supervisar el rendimiento de la cuenta y mantenerse informados sobre los principales eventos noticiosos sin abandonar el gráfico.

Nota Final

Trade Vision Panel es parte de la suite BENALI Trading Tools - una colección de utilidades profesionales diseñadas para traders que valoran la claridad, la precisión y el rendimiento.

Mejore sus gráficos. Simplifique su flujo de trabajo. Opere de forma más inteligente con Trade Vision Panel.