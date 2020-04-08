Deal Tracker Dashboard - Analizador Visual del Rendimiento Comercial

Un tablero profesional de análisis de operaciones diseñado para visualizar y evaluar el rendimiento real de sus operaciones directamente en el gráfico.

Deal Tracker Dashboard muestra las operaciones cerradas en sus niveles exactos de precio y proporciona estadísticas inteligentes de rendimiento para ayudarle a entender los resultados con claridad y precisión.

Principales características:

Seguimiento visual de las operaciones cerradas en el gráfico

Panel inteligente de estadísticas de rendimiento

Visualización clara de pérdidas y ganancias

Visualización totalmente personalizable

Ligero, rápido y sin repintado

Esta herramienta se ha creado para mejorar la toma de decisiones y la disciplina de negociación a través de la claridad y la sencillez.