Deal Tracker Dashboard

Deal Tracker Dashboard - Analizador Visual del Rendimiento Comercial

Un tablero profesional de análisis de operaciones diseñado para visualizar y evaluar el rendimiento real de sus operaciones directamente en el gráfico.

Deal Tracker Dashboard muestra las operaciones cerradas en sus niveles exactos de precio y proporciona estadísticas inteligentes de rendimiento para ayudarle a entender los resultados con claridad y precisión.

Principales características:

  • Seguimiento visual de las operaciones cerradas en el gráfico

  • Panel inteligente de estadísticas de rendimiento

  • Visualización clara de pérdidas y ganancias

  • Visualización totalmente personalizable

  • Ligero, rápido y sin repintado

Esta herramienta se ha creado para mejorar la toma de decisiones y la disciplina de negociación a través de la claridad y la sencillez.

