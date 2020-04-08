Deal Tracker Dashboard
- Indicadores
- Abderrahmane Benali
- Versión: 1.2
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Deal Tracker Dashboard - Analizador Visual del Rendimiento Comercial
Un tablero profesional de análisis de operaciones diseñado para visualizar y evaluar el rendimiento real de sus operaciones directamente en el gráfico.
Deal Tracker Dashboard muestra las operaciones cerradas en sus niveles exactos de precio y proporciona estadísticas inteligentes de rendimiento para ayudarle a entender los resultados con claridad y precisión.
Principales características:
-
Seguimiento visual de las operaciones cerradas en el gráfico
-
Panel inteligente de estadísticas de rendimiento
-
Visualización clara de pérdidas y ganancias
-
Visualización totalmente personalizable
-
Ligero, rápido y sin repintado
Esta herramienta se ha creado para mejorar la toma de decisiones y la disciplina de negociación a través de la claridad y la sencillez.