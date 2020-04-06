Gold Strike EA

Gold Strike EA - Motor de Precisión para Mercados de Oro

Gold Strike EA es un sistema de trading automatizado especializado construido exclusivamente para XAUUSD, diseñado para operar con disciplina y precisión en entornos de alta volatilidad.

Aplica una lógica de ruptura refinada en torno a niveles de precios clave, combinada con una gestión inteligente del riesgo y del capital, para entrar en el mercado sólo cuando se dan las condiciones adecuadas.

El sistema opera dentro de ventanas de negociación optimizadas, evitando el ruido del mercado y protegiendo al mismo tiempo los beneficios mediante mecanismos de control dinámicos y un cuadro de mandos limpio en tiempo real.

Diseñado para operadores que buscan estructura, control y coherencia en la negociación automatizada de oro.

Entorno recomendado

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M5

  • Depósito Mínimo: $150+

Gold Strike EA es una solución enfocada donde la estrategia, el control y la eficiencia trabajan en armonía.

