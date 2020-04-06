Gold Strike EA
- Asesores Expertos
- Abderrahmane Benali
- Versión: 1.1
- Actualizado: 5 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Gold Strike EA - Motor de Precisión para Mercados de Oro
Gold Strike EA es un sistema de trading automatizado especializado construido exclusivamente para XAUUSD, diseñado para operar con disciplina y precisión en entornos de alta volatilidad.
Aplica una lógica de ruptura refinada en torno a niveles de precios clave, combinada con una gestión inteligente del riesgo y del capital, para entrar en el mercado sólo cuando se dan las condiciones adecuadas.
El sistema opera dentro de ventanas de negociación optimizadas, evitando el ruido del mercado y protegiendo al mismo tiempo los beneficios mediante mecanismos de control dinámicos y un cuadro de mandos limpio en tiempo real.
Diseñado para operadores que buscan estructura, control y coherencia en la negociación automatizada de oro.
Entorno recomendado
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M5
-
Depósito Mínimo: $150+
Gold Strike EA es una solución enfocada donde la estrategia, el control y la eficiencia trabajan en armonía.