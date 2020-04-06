Presentamos: ¡Quant Fleet MT4 2.0!

Quant Fleet opera en el par USDJPY utilizando cinco estrategias independientes para lograr una diversificación amplia. La diferencia con Quant Fleet MT5 1.0 es que ahora hay seis subestrategias que refuerzan el rendimiento.

Promoción de lanzamiento:

Promoción de lanzamiento:

El precio aumentará después de vender las primeras 20 copias.



Documentación y preajustes:



Señal:





Características clave:

Instalación fácil: Listo en solo unos pasos: arrastra el algoritmo al gráfico de USDJPY y carga los archivos de configuración.

Gestión de riesgo segura: Sin martingala, sin rejillas, ni otros métodos de gestión de capital arriesgados. Riesgo fijo por operación basado en un porcentaje del balance.

Crecimiento estable: Diseñado para estabilidad a largo plazo, ideal como algoritmo adicional en tu portafolio.

Compatible con empresas de fondeo (prop firms): Baja pérdida diaria y reducidas pérdidas máximas históricas.

Parámetros personalizables: Configuración flexible para adaptarse a tus preferencias de trading.

El objetivo siempre ha sido desarrollar un algoritmo de trading transparente y sin falsas promesas. Todas las pruebas y optimizaciones se realizaron lo más cerca posible del entorno real del mercado. Para mitigar cualquier amenaza al balance, se implementaron muchas medidas de protección: filtros de spread y deslizamiento, así como protección contra pérdidas breves de conexión (algo bastante común en MetaTrader).

Gracias a estos factores, combinados con datos tick y retrocesos que incluyen spread y deslizamiento, puedo afirmar con confianza que los resultados de backtest están muy cerca del entorno real de mercado.

La señal se ejecuta en Swissquote, un bróker ubicado en Suiza. Swissquote no es el mejor en términos de spread y deslizamiento. Sin embargo, decidí usarlo precisamente por eso: quiero mostrar el algoritmo funcionando en un escenario "peor caso". Si funciona ahí, funcionará casi en cualquier lugar.

Notas importantes:

Recuerda cargar los archivos de configuración después de la instalación.

Si tienes preguntas sobre el producto, no dudes en enviarme un mensaje, usar el grupo o la sección de comentarios.

¿Por qué este algoritmo?

Con años de experiencia en trading algorítmico, este algoritmo fue desarrollado para capturar oportunidades del mercado de manera sistemática y precisa. Sus parámetros aseguran un comportamiento flexible, convirtiéndolo en una herramienta valiosa tanto para traders privados como profesionales. La gestión de riesgo está actualizada y es compatible con las condiciones de evaluación de prop firms.

Otra razón clave es la diversificación integrada. Todas las estrategias operan de forma independiente, lo que garantiza una exposición al riesgo menos concentrada.

Sobre el desarrollador:

Llevo 6 años activo en los mercados financieros, y me he especializado en el desarrollo de algoritmos de trading durante los últimos 4 años. El año pasado fundé mi propia empresa de gestión de activos en Suiza.

Mi enfoque está en estrategias de trading estables, transparentes y seguras, adecuadas tanto para inversores privados como para entornos institucionales.



