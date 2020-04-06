Quant Fleet MT4

Presentamos: ¡Quant Fleet MT4 2.0!

Quant Fleet opera en el par USDJPY utilizando cinco estrategias independientes para lograr una diversificación amplia. La diferencia con Quant Fleet MT5 1.0 es que ahora hay seis subestrategias que refuerzan el rendimiento.

Promoción de lanzamiento:
  • El precio aumentará después de vender las primeras 20 copias.
Grupo público: Join

Documentación y preajustes: click here

Señal: click here


Características clave:

  • Instalación fácil: Listo en solo unos pasos: arrastra el algoritmo al gráfico de USDJPY y carga los archivos de configuración.

  • Gestión de riesgo segura: Sin martingala, sin rejillas, ni otros métodos de gestión de capital arriesgados. Riesgo fijo por operación basado en un porcentaje del balance.

  • Crecimiento estable: Diseñado para estabilidad a largo plazo, ideal como algoritmo adicional en tu portafolio.

  • Compatible con empresas de fondeo (prop firms): Baja pérdida diaria y reducidas pérdidas máximas históricas.

  • Parámetros personalizables: Configuración flexible para adaptarse a tus preferencias de trading.

El objetivo siempre ha sido desarrollar un algoritmo de trading transparente y sin falsas promesas. Todas las pruebas y optimizaciones se realizaron lo más cerca posible del entorno real del mercado. Para mitigar cualquier amenaza al balance, se implementaron muchas medidas de protección: filtros de spread y deslizamiento, así como protección contra pérdidas breves de conexión (algo bastante común en MetaTrader).

Gracias a estos factores, combinados con datos tick y retrocesos que incluyen spread y deslizamiento, puedo afirmar con confianza que los resultados de backtest están muy cerca del entorno real de mercado.

La señal se ejecuta en Swissquote, un bróker ubicado en Suiza. Swissquote no es el mejor en términos de spread y deslizamiento. Sin embargo, decidí usarlo precisamente por eso: quiero mostrar el algoritmo funcionando en un escenario "peor caso". Si funciona ahí, funcionará casi en cualquier lugar.

Notas importantes:

  • Recuerda cargar los archivos de configuración después de la instalación.

  • Si tienes preguntas sobre el producto, no dudes en enviarme un mensaje, usar el grupo o la sección de comentarios.

¿Por qué este algoritmo?

Con años de experiencia en trading algorítmico, este algoritmo fue desarrollado para capturar oportunidades del mercado de manera sistemática y precisa. Sus parámetros aseguran un comportamiento flexible, convirtiéndolo en una herramienta valiosa tanto para traders privados como profesionales. La gestión de riesgo está actualizada y es compatible con las condiciones de evaluación de prop firms.

Otra razón clave es la diversificación integrada. Todas las estrategias operan de forma independiente, lo que garantiza una exposición al riesgo menos concentrada.

Sobre el desarrollador:

Llevo 6 años activo en los mercados financieros, y me he especializado en el desarrollo de algoritmos de trading durante los últimos 4 años. El año pasado fundé mi propia empresa de gestión de activos en Suiza.
Mi enfoque está en estrategias de trading estables, transparentes y seguras, adecuadas tanto para inversores privados como para entornos institucionales.


Productos recomendados
Rocket Tool
AppTechGo
Utilidades
Un cohete ( del italiano : rocchetto , lit. bobina") [nb 1] [1] es un proyectil que las naves espaciales , aeronaves u otros vehículos utilizan para obtener el empuje de un motor cohete . El escape de un motor cohete está formado en su totalidad por propulsante transportado en el interior del cohete. [ 2] Los motores cohete funcionan por acción y reacción e impulsan los cohetes hacia adelante simplemente expulsando su escape en dirección opuesta a gran velocidad, por lo que pueden funcionar en e
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Asesores Expertos
MARKET MAKER EXPERT es un Grid Trading Expert Advisor personalizable, avanzado y totalmente automatizado, desarrollado para operar en MODO MULTIPAIR ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), distribuyendo los riesgos. Expanding Grid es su especialidad. Se centra en la apertura de un gran número de órdenes. Los pares de divisas han sido elegidos cuidadosamente para ejecutar este sistema. Una vez que analiza el mercado, hace una orden de cobertura de inmediato, (por lo que los niveles de margen no
ImpulsVolume
IGOR KIRIANEN
Asesores Expertos
Este EA opera tanto con stop loss, por lo que puede operar sin él, con un aumento del lote (martingala) y sin un aumento del lote (sin martingala). El asesor opera en la continuación del impulso. Dispone de varios indicadores de filtrado. Este Asesor Experto no teme a los grandes spreads (hay protección), también tiene protección del lote máximo y tiene negociación del porcentaje del depósito. Hay dos tipos de Martingala (sumando desde el lote original, y multiplicando por un coeficiente). El c
Grid MT4 Recovery
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
También se puede utilizar un asesor de cuadrícula con un sistema adaptable para "Resolver" una canasta de pedidos para restaurar posiciones no rentables en la cuenta. Funciona dentro de un canal de regresión lineal, ingresa en varias condiciones. La señal usa la dirección del canal de regresión lineal, promedios móviles exponenciales, volatilidad diaria promedio, luego construye una cuadrícula de órdenes si el precio se desvía. El paso de la cuadrícula es configurable, y si el precio va en nu
Praetor EA
Sergei Ozerov
Asesores Expertos
Pretor EA PRAETOR es un sistema de trading moderadamente seguro basado en un modelo de agrupación de patrones de trading. Se compone de muchas funciones simples y tiene muchos parámetros que le permiten memorizar diversas situaciones de mercado e interpretarlas correctamente. El asesor abre una operación en una dirección determinada y coloca Stop Loss y Take Profit , y cuando se alcanza un determinado beneficio, el asesor utiliza Trailing Stop . Las señales del modelo se basan en indicadores ta
Imperator EA
Sergei Ozerov
Asesores Expertos
Imperator EA   Imperator   es un sistema de negociación moderadamente seguro basado en un modelo de agrupación de patrones de negociación. Consta de muchas funciones sencillas y tiene muchos parámetros que le permiten memorizar diversas situaciones del mercado e interpretarlas correctamente. El EA abre un trato en una determinada dirección y establece   Stop Loss   y   Take Profit   , y cuando se alcanza un cierto beneficio, el EA usa   Trailing Stop   . Las señales del modelo se basan en indic
Atmos
Aleksandr Valutsa
Asesores Expertos
¡Un asesor con potencial atómico desde los primeros días! Monitorización Todas las señales son gestionadas por nuestros asesores, los detalles se revelan sólo a los clientes existentes - después de comprar / alquilar cualquier producto . https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller El asesor se basa en la teoría del caos - el movimiento desordenado del precio. En la primera estrategia, el robot identifica los momentos en los que el precio se vuelve más activo y abre una parrilla de órdenes p
Taiji
Shun Qing Qian
Asesores Expertos
El EA no utiliza métodos peligrosos: Sin malla Sin promediación Sin martingala Sin doblar Depósito mínimo para operar 100 Utilizar cuentas con spread mínimo El mejor marco temporal para operar es H1,H4 Mejores pares para operar: XAUUSD,GBPUSD, EURUSD,USDCAD,NZDUSD,AUDUSD Sugerir movimiento_ Ajustar Sl a: true，Otros ajustes: por defecto Precio de actividad: 299, precio final: 1500 Opciones de tiempo: EA opera 24/7 por defecto. El usuario puede definir que días de la semana y horas del día son neg
EUR 8 of 8 MT4
Tomas Michalek
Asesores Expertos
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. La octava estrategia, la última de la cartera EUR-8 , utiliza el método de inversión de la media de las bandas de Bollinger para establecer la orden pendiente. Tener toda una cartera de estrategias, que comercia para usted es increíblemente eficiente, no se pierda esa oportunidad. Echa un vistazo a mis otras estrategias de hoy! y montar su cartera. Beneficios para usted Sistema Plug & Play , diseñado par
Oceania Algo
Armin Heshmat
5 (1)
Asesores Expertos
Important note :  Para habilitar el filtro de noticias, por favor conecte este enlace a su terminal De lo contrario las noticias no funcionarán. por favor, vaya a terminl MT4 : Herramientas => Opciones => Asesor de Expertos => tick Permitir solicitud web para la lista de URL => por favor, pegue URL WEB enlace aquí ( URL WEB solicitud ENLACE DE NOTICIAS : http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml ) si usted tiene cualquier problema, pls en contacto conmigo en cualquier momento Los
Forex 4up Grid Recovery MT4
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un asesor de cuadrícula con un sistema para "Resolver" una canasta de órdenes no rentables, un filtro de noticias, un filtro para posiciones abiertas en otros instrumentos comerciales y la función de enviar señales comerciales a su canal de Telegram. El Asesor Experto se puede utilizar para restaurar posiciones no rentables en la cuenta como una utilidad para llevar las operaciones al punto de equilibrio que abrió con sus manos u otros Asesores Expertos. Funciona dentro de un canal de regresi
Spiritfxsniperbot Currency
Henry Onyefunuwe Smith
Asesores Expertos
Este es un bot scalping 2pips, funciona mejor en GBPUSD,EURUSD,USDJPY,GBPJPY... Este scalping EA snipes entradas en la compra / venta de operaciones y ejecutar las operaciones utilizando SMC, media móvil, indicador estocástico y un truco especial que he aprovechado en los últimos años en el mercado de divisas. - Tamaño de lote por defecto: 0.01 - TP:2 PIPS - SL: 0 - Cantidad de entradas: 5 Todo puede ser modificado a su elección. NOTA: Funciona en todos los tamaños de cuenta sólo reducir la
EA Arbitrage Mixed MT4
Ruslan Pishun
2.67 (3)
Asesores Expertos
Atención!!! No intente probar el EA en el Probador - es simplemente imposible, porque el EA abre posiciones en diferentes 28 instrumentos. El probador es capaz de probar sólo un par. El EA utiliza 4 estrategias, cada estrategia utiliza el trabajo conjunto en varias divisas al mismo tiempo. El EA utiliza 4 etapas de control y seguimiento de órdenes para una captura de beneficios paso a paso. El trading se realiza en un par para varias divisas al mismo tiempo, el trading también se realiza en u
Shooting Target
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
News Catcher Pro
Valeriia Mishchenko
4 (8)
Asesores Expertos
News Catcher Pro es una estrategia de reversión de la media que utiliza patrones de volatilidad estacional intradía causados por noticias de gran impacto. Entra en el mercado en un momento determinado poco antes de que se produzca una noticia de gran impacto . ¡No opera con frecuencia! Pares de divisas admitidos: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Plazo recomendado: M5 La versión MT5 se puede encontrar aquí EA es compatible con FIFO Para backtestar el EA debe descargar el archivo de datos de eventos de n
Lemon Cat Scalper
Chun Wan Yeung
Asesores Expertos
Escalador Lemon Cat El marco de tiempo más adecuado de este EA sería M15 o incluso inferior, yo uso principalmente M15 o M5 para back testing. Este EA utiliza el número anterior de barras para determinar la posición durante la apertura de órdenes. Además , este EA utiliza una estrategia muy especial para la defensa, y puede pasar 10 años de prueba para algunos símbolos . Este EA es adecuado para operar EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD, NZD/CAD, o cualquier s
FTC Neuro
Aliaksandr Ausiyevich
Asesores Expertos
¡Le damos la bienvenida al mundo de las soluciones comerciales innovadoras! Presentamos a su atención nuestro asesor comercial avanzado de la FTC Neuro , que trabaja sobre la base de las estadísticas macroeconómicas actuales y los cálculos modernos de la red neuronal. Al analizar la situación en el mercado con la ayuda de algoritmos complejos, el asesor reconoce modelos ocultos en la información económica utilizando algoritmos avanzados de inteligencia artificial. Le ofrece la experiencia comer
Highway Signal Display Dashboard
Gbenga Ayodele
Utilidades
Este Dashboard muestra señales en vista de cuadrícula para los 28 principales pares de divisas fx. Se utiliza principalmente para la reventa de divisas en entre 10 a 20 pips máximo y se puede utilizar en las principales decisiones de mercado de tendencia. Utiliza principalmente la media móvil y no da señal falsa. Todo lo que necesita para tomar nota es el punto en la parrilla donde se produce la señal. Un pitido se escucha cada vez que hay una nueva señal y se mostrará en la parte superior del g
Dark Trader
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
El EA trabaja con movimientos bruscos de precios, puede usar el bloqueo de posiciones abiertas y la piramidal. Se utilizan stops virtuales (take profit, trailing stop), el bloqueo de órdenes y el stop loss en% del saldo se utilizan para limitar las pérdidas. Se pueden abrir varias decenas de órdenes al mismo tiempo y el asesor necesitará fondos gratis para salir de los bloqueos y cerrar todas las posiciones en función de la ganancia total, esto debe tenerse en cuenta al elegir la cantidad de in
Samurai Scalper Pro Series EUR USD
Bruno Souza
3.84 (37)
Asesores Expertos
Único EA desarrollado hace más de 1 año, que se mantiene constante en el mercado y en el Top #10 de la MQL Store >>> Puede utilizar este EA con un saldo a partir de 30$ en una cuenta de centavos. Dudas sobre qué broker y cuánto saldo necesitas para operar, envíame un mensaje <<< Resumen: Samurai Scaper Pro Series EUR/USD es un EA desarrollado para operar con el EUR/USD en un marco temporal de 5 MINUTOS . Este EA utiliza el análisis estadístico aplicado al EUR/USD durante 20 años p
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilidades
Oferta especial de Navidad: ¡50% de descuento ! Advanced Trade Manager - La solución todo en uno definitiva para una operativa manual más rápida, inteligente y segura. Transforme su operativa manual con NextGen Trade Manager AI - el panel profesional sobre el gráfico que combina ejecución instantánea, planificación visual de operaciones y una potente gestión del riesgo en una herramienta intuitiva. Ejecute órdenes, gestione el riesgo y proteja los beneficios más rápido que nunca, todo ello si
EA Nova Trade
Ruslan Pishun
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza 3 estrategias diferentes basadas en las fluctuaciones de las noticias. El EA descarga las noticias de los sitios económicos. El EA sólo tiene en cuenta las noticias de impacto ALTO y MEDIO y opera en base a ellas. El EA utiliza un sistema inteligente de toma de beneficios. Ha sido probado y optimizado usando ticks reales con una calidad del 99,9%. Monitorización: https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql. Optimizado para EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD / H
Lefort
Maksim Pliskach
Utilidades
LEFORT es un robot de trading multidivisa, totalmente automático y de alta frecuencia. El robot funciona con cualquier instrumento en MT4 en cualquier marco de tiempo. El algoritmo del Asesor experto es el siguiente Operaciones de una sola escala. Utilizando el módulo de señales analíticas, el robot analiza la dinámica del mercado, y luego hace operaciones individuales en la dirección de la tendencia dominante con un beneficio de varios pips. Una serie de órdenes abiertas. El robot realiza una s
Forex trading
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El comercio de divisas es un robot especulador de divisas único. El robot cotiza en GBPUSD M5. El depósito mínimo es de $ 300. La reducción máxima cuando se prueba en el probador de estrategias durante 2 años no es más del 15%. El robot no utiliza Martingale, Grid u otras estrategias comerciales de riesgo. Cada operación va acompañada de TakeProfit y StopLoss. El robot puede operar simultáneamente en varias cuentas comerciales. Con cada transacción, el robot envía un mensaje de información al c
Gold Breakout Sniper MT4
Vernkham Sorsavanh
Asesores Expertos
(MT5): https: //www.mql5.com/en/market/product/135268?source=Site+Market+My+Products+Page#description Cuenta real :https://www.mql5.com/en/signals/2307663?source=Site+Perfil Gold Breakout Sniper( Estrategia 259 158 ) EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para XAUUSD en el marco temporal H1, centrado en oportunidades de ruptura de volatilidad confirmadas por filtros de tendencia. Este EA combina múltiples niveles de ATR para medir con precisión las condiciones de volatili
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.73 (26)
Utilidades
Presentamos el OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT4 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 4. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión MT
BB vector dynamics robot mt4
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
BBVectorDynamics_Robot es un innovador asesor de trading diseñado específicamente para mercados volátiles. Basado en algoritmos únicos para analizar las fuerzas del mercado e identificar desequilibrios entre compradores y vendedores, este asesor le ayuda a tomar decisiones precisas y bien meditadas en el proceso de negociación. Principales características del asesor bb vector dynamics_robot: Cálculo de vectores dinámicos. El sistema determina las diferencias entre los valores extremos de los p
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
Indicadores
Es una variación de la media de HH y LL, ya que compara el más alto de HH o LL contra un período y dos veces el número de barras hacia atrás para evitar whipsaws . Yo solía mostrar esto en contra de las líneas en un gráfico, pero hizo un histograma fuera de él y se ve interesante. Se ve bien para medir la fuerza de la tendencia y los giros generales (ver imagen abajo). El nombre del indicador es BAM, que es un acrónimo de "Below and Above Mid". Formas de usarlo: 1. Para ver la tendencia
ProjectXCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Asesores Expertos
ℙℂ Los ajustes de la EA Hora - AJUSTE GENERAL; Terminal Comentario Magia Deslizamiento TIEMPO - TICKSETTINGS TickFilter TickSAMPLES TIME - Ajustes de tiempo Solicitud de operación segundos Orden modificar segundos Hora de inicio Hora final Vencimiento de la orden CUENTA MM Riesgo MM Agrresivo Adaptable Historia Ambas direcciones juntas Max Operaciones configuración del spread Límite MÁX Límite MIN CONFIGURACIÓN DE OPERACIONES Tamaño de la señal Orden Distancia
Pips Harvester MT4
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
Asesores Expertos
Cosechadora de pepitas Este experto es el resultado de un arduo trabajo y pruebas durante todo un año y un extraordinario estudio de los modelos más exitosos. Es el tipo de próxima generación que utiliza un método muy complejo para abrir e identificar operaciones. pares, que es el par de divisas Contiene códigos muy complejos que se han preparado. Fue formulado y probado durante más de un año completo, y es el mejor experto que he creado hasta ahora, y ha mostrado resultados asombrosos al opera
Los compradores de este producto también adquieren
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
Trend King EA
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Trend King (MT4) - v4.4 AO EA Adaptativo de Retroceso de Tendencia con AO Baseline Snap, Mapeo 3-EMA y Salidas Híbridas ¿Qué es Trend King? Trend King es un EA profesional de retroceso de tendencia que combina un modelo de régimen 3-EMA limpio con un núcleo de Optimización Adaptativa (AO) . La AO aprende la volatilidad del mercado a través de percentiles y ajusta su línea de base a las condiciones del símbolo/marco de tiempo, luego asigna el rigor de entrada, las paradas y las salidas en tor
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Asesores Expertos
SAR Expert Advisor trabaja automáticamente 24 horas de lunes a viernes y utiliza VPS para que el robot trabaje 24 horas de lunes a viernes y así obtener los máximos resultados de trading. Este ea utiliza estrategias de Scalping , Trend y Trailing Stop. Este sistema utiliza el indicador Parabolic SAR para abrir posiciones. Cuenta Real Saldo mínimo requerido : $100 usar cuenta cent, depositar $500 usar cuenta cent, depositar $1000 usar cuenta micro El Asesor Experto SAR funciona para esto: Pares d
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Rockman
Jia Jie Tian
Asesores Expertos
¡IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y Guía Manual para configurar EA. Pasé mucho tiempo y esfuerzo para hacer de este software sofisticado con posibilidades de altos rendimientos potenciales, manteniendo el drawdown por debajo del 20%. Los algoritmos del robot proporcionan a los inversores de cualquier nivel de formación una oportunidad de inversión que es a la vez segura y agresiva. Golden Coup EA imita el trabajo del cerebro,
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Asesores Expertos
Nos complace presentar nuestro nuevo e innovador producto, el robot de trading automatizado de alta calidad, diseñado para ser una fuente de ingresos pasivos de por vida. Cuentas de monitoreo en vivo Póngase en contacto conmigo en los mensajes Después de alquilar o comprar, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para recibir el enlace a nuestro grupo de Telegram. También puede probar el producto por un período de 3 meses antes de comprarlo por sólo $ 30. Instrucci
Otros productos de este autor
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Asesores Expertos
Presentamos: ¡Quant Fleet MT5 2.0! Quant Fleet opera en el par USDJPY utilizando cinco estrategias independientes para lograr una diversificación amplia. La diferencia con Quant Fleet MT5 1.0 es que ahora hay seis subestrategias que refuerzan el rendimiento. Promoción de lanzamiento: El precio aumentará después de vender las primeras 20 copias. Grupo público:  Join Documentación y preajustes:  click here Señal:  click here Características clave: Instalación fácil: Listo en solo unos pasos
SR Breakout EA MT4
Timo Roth
Asesores Expertos
SR Breakout EA MT4 Promoción de lanzamiento: Dependiendo de la demanda, el EA puede convertirse en un producto de pago en el futuro. Preajustes: Haga clic aquí Características principales: Fácil Instalación : Listo para funcionar en pocos pasos - simplemente arrastre el EA a cualquier gráfico y cargue la configuración. Gestión segura del riesgo: Sin martingala, rejilla u otras técnicas de gestión de dinero de alto riesgo. Los niveles de gestión de riesgo, stop loss y take profit se pueden ajusta
FREE
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
Asesores Expertos
SR Breakout EA MT4 Promoción de lanzamiento: Dependiendo de la demanda, el EA puede convertirse en un producto de pago en el futuro. Preajustes: Haga clic aquí Características principales: Fácil Instalación : Listo para funcionar en pocos pasos - simplemente arrastre el EA a cualquier gráfico y cargue la configuración. Gestión segura del riesgo: Sin martingala, rejilla u otras técnicas de gestión del dinero de alto riesgo. Los niveles de gestión de riesgo, stop loss y take profit se pueden ajust
FREE
DAX Breakout System MT4
Timo Roth
Asesores Expertos
Presentación: ¡DAX Breakout System MT4! Estrategia de Breakout optimizada para el DAX Una estrategia de trading precisa y probada basada en el clásico método Morning Breakout. Este Asesor Experto le ofrece una forma eficiente de automatizar la volátil apertura del mercado. IMPORTANTE : Por favor, lea el manual de instalación después de descargarlo. Promoción de lanzamiento: El precio aumentará después de que se vendan las primeras 25 copias. Grupo público: haga clic aquí Manual de instalació
DAX Breakout System MT5
Timo Roth
Asesores Expertos
¡Presentación: DAX Breakout System MT5! Estrategia de Breakout optimizada para el DAX Una estrategia de trading precisa y probada basada en el clásico método Morning Breakout. Este Asesor Experto le ofrece una forma eficiente de automatizar la volátil apertura del mercado. IMPORTANTE : Por favor, lea el manual de instalación después de descargarlo. Promoción de lanzamiento: El precio aumentará después de que se vendan las primeras 25 copias. Grupo público: haga clic aquí Manual de instalació
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario