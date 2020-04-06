Quant Fleet MT4

Quant Fleet MT4 2.0 のご紹介

Quant Fleet は USDJPY（ドル円）にて動作し、5つの独立した戦略によって広範な分散を実現しています。前バージョンの Quant Fleet MT5 1.0 との違いは、パフォーマンスを補強する6つのサブ戦略が追加されている点です。

■ 発売記念プロモーション：
  • 最初の20本が販売された後、価格は引き上げられます。
■ 公開グループ： Join

■ ドキュメントおよびプリセット： click here

■ シグナル： click here


主な特長

  • 簡単なインストール：数ステップで完了。アルゴリズムをUSDJPYチャートにドラッグして、セットファイルを読み込むだけです。

  • 安全なリスク管理：マーチンゲールやグリッドなどのリスクの高い資金管理手法は一切使用していません。取引ごとのリスクは、口座残高に対する固定のパーセンテージで設定されています。

  • 安定した成長：長期的な安定性を追求しており、ポートフォリオに追加するアルゴリズムとして最適です。

  • prop firm にも対応：日次ドローダウンが低く、過去の最大ドローダウンも抑えられています。

  • カスタマイズ可能なパラメーター：個々の取引スタイルに合わせて柔軟に設定できます。

目標は、誇張のない透明性のある取引アルゴリズムを開発することでしたし、それは今も変わっていません。すべてのテストと最適化は、可能な限りリアルな市場環境に近づけて実施されています。
資金に対するリスクを最小限に抑えるため、さまざまな保護対策を講じています。具体的には、スプレッドやスリッページのフィルター、そして接続障害（MetaTraderでは頻繁に起こり得る）への対策が含まれます。

これらの要素に、ティックデータやスリッページ・スプレッドのバックテスト結果が組み合わさることで、バックテスト結果は実際の市場環境に非常に近いと自信を持って言えます。

提供しているシグナルは、スイスに拠点を置くブローカー「Swissquote」で稼働しています。スプレッドとスリッページの観点では、Swissquote は最良のブローカーではありません。それでもあえて Swissquote を選んだのは、最悪のケースを想定した環境でのシグナルを提供したかったからです。ここで正常に動作すれば、ほぼどこでも動作するという確信があります。

重要な注意点

  • インストール後、セットファイルを必ず読み込んでください。

  • 製品について質問がある場合は、DM・グループ・コメント欄をご利用ください。

なぜこのアルゴリズムなのか？

長年のアルゴリズム取引の経験を活かして、このアルゴリズムは取引チャンスをシステマチックかつ正確に捉えるように設計されました。パラメーターは柔軟性が高く、個人投資家にもプロフェッショナルにも適したツールです。リスク管理は最新基準に対応しており、prop firm環境にも適合します。

もう一つの理由は、すでに組み込まれている分散性です。すべての戦略が互いに独立しており、リスクが一点に集中することを防ぎます。

開発者について

私は6年間にわたり金融市場で活動しており、過去4年間はアルゴリズムの開発に専念してきました。昨年、スイスで自身の資産運用会社を設立しました。
私の主な関心は、個人投資家にも機関投資家にも対応可能な、安定性・透明性・安全性の高い取引戦略の開発にあります。


おすすめのプロダクト
Rocket Tool
AppTechGo
ユーティリティ
A   rocket   (from   Italian :   rocchetto ,   lit. 'bobbin/spool') [nb 1] [1]   is a   projectile   that   spacecraft ,   aircraft   or other   vehicles   use to obtain   thrust   from a   rocket engine . Rocket engine exhaust is formed entirely from   propellant   carried within the rocket. [2]   Rocket engines work by   action and reaction   and push rockets forward simply by expelling their exhaust in the opposite direction at high speed, and can therefore work in the   vacuum   of space. In
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
エキスパート
MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
ImpulsVolume
IGOR KIRIANEN
エキスパート
This EA trades both with a stop loss, so it can trade without it, with an increase in the lot (martingale) and without an increase in the lot (without a martingale). The advisor trades in the continuation of the impulse. It has a number of filtering indicators. This Expert Advisor is not afraid of large spreads (there is protection), it also has protection from the maximum lot and has trading from the percentage of the deposit. There are two types of Martingale (by adding from the original lot,
Grid MT4 Recovery
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
注文のバスケットを「解決」するための適応システムを備えたグリッドアドバイザーを使用して、アカウントの不採算ポジションを復元することもできます。 線形回帰チャネル内で機能し、いくつかの条件で入力します。シグナルは、線形回帰チャネルの方向、指数移動平均、1日の平均ボラティリティを使用し、価格が逸脱した場合に注文グリッドを構築します。 グリッドステップは構成可能であり、価格が私たちに反する場合、一定数の注文の後、アカウント回復機能（ドローダウン削減）がアクティブになり、最も遠い不採算注文は、利益のある反対の注文で閉じることによって削減されます。 したがって、EAはほとんどすべての無反動砲の動きとドローダウンを克服します。グラフには利益に関する情報が表示され、回帰チャネル自体が描画されます。 エキスパートアドバイザーは、手動モードで開かれた、または別のエキスパートアドバイザーによって開かれた取引に同行することもできます-それはそれらを解決し、アカウントをプラスにします。 500ドルからの推奨デポジット額。 時間枠M15 自動モードでは、VPSが必要です。 MT5 https
Praetor EA
Sergei Ozerov
エキスパート
Praetor EA   PRAETOR   is a moderately secure trading system based on a clustering model of trading patterns. It consists of many simple functions and has many parameters that allow you to memorize various market situations and interpret them correctly. The advisor opens one deal in a certain direction and places       Stop Loss       and       Take Profit   , and when a certain profit is reached, the advisor uses       Trailing Stop   . The signals of the model are based on such indicators as:
Imperator EA
Sergei Ozerov
エキスパート
Imperator EA   Imperator は、取引パターンのクラスタリングモデルに基づく適度に安全な取引システムです。それは多くの単純な機能で構成されており、さまざまな市場の状況を記憶し、それらを正しく解釈することを可能にする多くのパラメーターを備えています。 EAは、特定の方向に1つの取引を開始し、 ストップロス と テイクプロフィット を設定し、特定の利益に達すると、EAは トレーリングストップを 使用します。 モデルの信号は、次のような指標に基づいています。 MACD RSI 価格アクション ATR CCI EAは、順序グリッドと平均化を使用しません。収益性の高いトランザクションの大部分が連続して発生すると、システムを使用して以前の損失を補うことができます。将来の作業をより安定させるために、市場データの関連性の優先順位に関する著者の方法論が使用されました。現在は関連性が低いため、遠い過去のトランザクションは少なくなっています。 IMPERATORアドバイザー は、   PRETOR や LEGATUS とは異なり、   6つの 通貨ペアを同時に処理できます。 EURU
Atmos
Aleksandr Valutsa
エキスパート
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
Taiji
Shun Qing Qian
エキスパート
The EA does not use Dangerous Methods: No mesh Without averaging No martingale No doubling Minimum deposit for trading 100$ Use accounts with a minimum spread The best timeframe to trade is H1,H4 Best trading pairs: XAUUSD,GBPUSD, EURUSD,USDCAD,NZDUSD,AUDUSD  Suggest Move_ Set Sl to: true ， Other settings: default Activity price: 299, final price: 1500 Time options.  EA trades 24/7 by default. User may futher define which days of week and hours of day are tradable (" Nontradable hours, space-sep
EUR 8 of 8 MT4
Tomas Michalek
エキスパート
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The eighth strategy, the last one from the   EUR-8 portfolio , uses BollingerBands mean reversal method for setting up the pending order. To have a whole portfolio of strategies, which trades for you is incredibly efficient, don't miss that opportunity. Check my other strategies today! and assemble your portfolio. Benefits for you Plug & Play system , designed to have   simple initial setup . That's save
Oceania Algo
Armin Heshmat
5 (1)
エキスパート
Important note :  To enable your news filter, please connect this link to your terminal Otherwise the news will not work. please  go to terminl MT4  :  Tools => Options  => Expert Advisor  => tick Allow web request for listed URL  => please paste URL WEB link here (  URL WEB request NEWS LINK :   http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml    )  if you have any problem , pls contact me anytime  The indicators used in this expert have nothing to do with the standard indicators in th
Forex 4up Grid Recovery MT4
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
不採算注文のバスケットを「解決」するためのシステム、ニュースフィルター、他の取引商品のオープンポジションのフィルター、および取引シグナルをテレグラムチャネルに送信する機能を備えたグリッドアドバイザー。 エキスパートアドバイザーは、手または他のエキスパートアドバイザーで開いた取引を損益分岐点にするユーティリティとして、アカウントの不採算ポジションを復元するために使用できます。 線形回帰チャネル内で機能し、いくつかの条件で入力します。信号は、線形回帰チャネルの方向、チャネル幅、指数移動平均の交点、1日の平均ボラティリティ、次数平均を使用します。 主な機能： 戦略に含まれるシグナルの取引 ボタンでの取引 ニュースフィルター 他のトレーディング商品のオープンポジションでフィルタリング アカウントの不採算ポジションの決済 位置平均 ポジションのトレーリングストップ利益 損益分岐点に転送 電報にトレードシグナルを送る 電報にニュースを送る グリッドステップが構成され、価格が私たちに反する場合、一定数の注文の後、アカウント回復機能（ドローダウン削減）がアクティブになり、最も遠い不採算注
Spiritfxsniperbot Currency
Henry Onyefunuwe Smith
エキスパート
This is a 2pips scalping bot, works best on GBPUSD,EURUSD,USDJPY,GBPJPY... This SCALPING EA snipes entries on buy/sell trades and execute the trades using SMC, moving average, stochastic indicator and a special trick I have harnessed over the years in the forex market.  - Default lot size: 0.01 - TP:2 PIPS - SL: 0 - Amount of entries: 5 All can be modified to your choice. NOTE: Works on all account size just reduce the amount of entries and lot size.
EA Arbitrage Mixed MT4
Ruslan Pishun
2.67 (3)
エキスパート
Attention!!!   Do not try to test the EA in the Tester - it is simply impossible, because the EA opens positions on different 28 instruments. The tester is able to test only one pair. The EA uses 4 strategies, each strategy uses joint work on several currencies at the same time. The EA  uses 4 stages of control and order tracking for a step-by-step profit capture. Trading is carried out in a pair for several currencies at the same time, trading is also carried out in a group of several strate
Shooting Target
Chui Yu Lui
エキスパート
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
News Catcher Pro
Valeriia Mishchenko
4 (8)
エキスパート
News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT5 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the common MT4/5 direc
Lemon Cat Scalper
Chun Wan Yeung
エキスパート
Lemon Cat Scalper The most suitable time frame of this EA would be M15 or even lower, I mainly use M15 or M5 for back testing. This EA use previous number of bars to determine the position during opening orders.     More, this EA use a very special strategy for defending, and it can pass 10 years back test for some symbols.   This EA is suitable for trading EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD, NZD/CAD, or any symbols you like. Defaults setting are not optimized
FTC Neuro
Aliaksandr Ausiyevich
エキスパート
革新的な取引ソリューションの世界へようこそ ！ 私たちは、最新のマクロ経済統計と現代のニューラルネットワーク計算に基づいて取り組んで、あなたの注意に私たちの高度な取引顧問FTCニューロを提示 複雑なアルゴリズムの助けを借りて市場の状況を分析すると、アドバイザーは高度な人工知能アルゴリズムを使用して経済情報の隠されたパターンを認識します。 それはあなたの取引を入力し、終了するためのユニークなポイントを提供し、最も専門的な取引の経験を提供しています。 高品質の取引は常にリスクと利益のバランスであることは誰もが知っています。 私たちは独自のリスク管理システムを開発し、私たちの顧問は慎重にあなたの資本を安全に保つためにそれらを管理しています。 あなたの取引戦略を自動化し、私たちのFTCニューロ取引アドバイザーと複雑な意思決定を簡素化！ リスクを最小限に抑え、あなたの資本を増やす機会を得る！ そして、このすべて-将来的に快適さと自信を持って。 今日私たちの取引アドバイザーを試してみて、プロと高品質の取引の世界に身を浸し！ 顧問の仕事では、マクロ経済統計による動きの方向の計算とニューラルネットワ
Highway Signal Display Dashboard
Gbenga Ayodele
ユーティリティ
This Dashboard displays signals in grid view for the 28 major fx currency pairs. It is Mainly used for forex scalping in between 10 to 20 pips maximum and can be used on major trend market decisions. It Uses mainly Moving average and does not give false signal. All you need to note is the point in the grid where the signal occurs.  A beep sound is heard whenever there is a new signal and it will be displayedat the top of the chart.
Dark Trader
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
EAは急激な価格変動に対応しており、オープンポジションのロックとピラミッドを使用できます。仮想ストップが使用され（利益を得る、トレーリングストップ）、注文ロックと残高の％でのストップロスが損失を制限するために使用されます。同時に数十の注文を開くことができ、アドバイザーはロックから抜け出し、総利益に基づいてすべてのポジションを閉じるために無料の資金を必要とします。これは取引する商品の数を選択するときに考慮に入れる必要があります。 Expert Advisorは、設定された時間枠に依存しません。計算には価格と時間のみが使用されます（ただし、テストと最適化にはM1を使用することをお勧めします）。実際の口座で作業するには、スプレッドが最小でボラティリティが高い通貨ペアが推奨されます：EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、USDCAD、USDCHF、USDJPY、NZDUSD。 Expert Advisorは通貨ペアでの取引用に開発されており、金属、契約、株式などではテストされていません。実際の口座にインストールする前に、少なくとも過去3か月間は実際のティックでExpertAdvis
Samurai Scalper Pro Series EUR USD
Bruno Souza
3.84 (37)
エキスパート
Only EA developed over 1 year ago, which remains consistent in the market and in the #10 Top of the MQL Store   >>> You can use this EA with a balance starting at $30 in a cent account. Doubts about which broker and how much balance you need to trade, send me a message <<< Summary: Samurai Scaper Pro Series EUR/USD is an EA developed to run the EUR/USD on 5 MINUTE   timeframe. This EA uses statistical analysis applied to the EUR/USD over 20 years to determine the best points of e
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
ユーティリティ
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
EA Nova Trade
Ruslan Pishun
1 (1)
エキスパート
The Expert Advisor uses 3 different strategies based on news fluctuations. The EA downloads the news from economic sites. The EA takes into account only HIGH and MEDIUM impact news and trades on their basis. The EA uses a smart profit taking system. It was backtested and optimized using real ticks with 99,9% quality. Monitoring : https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql . Optimized for EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD / H1 For the EA to work correctly, open Tools > Options > Expert
Lefort
Maksim Pliskach
ユーティリティ
LEFORT is a multi-currency, fully automatic, high-frequency trading robot. The robot works with any instruments in MT4 on any timeframe. The algorithm of the expert Advisor is as follows Single-scalping trades will. Using the analytical signals module, the robot analyzes the market dynamics, and then makes single trades in the direction of the dominant trend with a profit of several pips. A series of open orders. The robot makes a series of trades on a pullback in the direction of the dominant t
Forex trading
Andrey Kozak
エキスパート
外国為替取引は、ユニークな外国為替スカルパーロボットです。ロボットはGBPUSDM5を取引しています。最低入金額は300ドルからです。ストラテジーテスターで2年間テストした場合の最大ドローダウンは、15％以下です。ロボットは、マーチンゲール、グリッド、またはその他の危険な取引戦略を使用しません。各取引にはTakeProfitとStopLossが伴います。ロボットは複数の取引口座で同時に取引することができます。取引ごとに、ロボットは電話でトレーダーに情報メッセージを送信します。そこでは、取引がどの通貨ペアでどの方向に開かれたかが示されます。 ロボットの動作をテストする方法は？ ロボットをテストするには、このサイトからデモバージョンをダウンロードしてください。その後、ストラテジーテスターを起動し、ロボットのリストのストラテジーテスターで当社の製品を選択し、GBPUSD通貨ペア、M5タイムフレーム、および最大7ピップまでのスプレッドを指定します。その後、2〜5年間の取引でロボットをテストします。このようにして、ロボットの潜在的な機能の完全で客観的な全体像を得ることができます。 このロボ
Gold Breakout Sniper MT4
Vernkham Sorsavanh
エキスパート
(MT5):  https://www.mql5.com/en/market/product/135268?source=Site+Market+My+Products+Page#description Live account: https://www.mql5.com/en/signals/2307663?source=Site+Profile Gold Breakout Sniper( Strategy 259 158 ) EA is a fully automated trading system designed for XAUUSD on the H1 timeframe, focusing on volatility breakout opportunities confirmed by trend filters. This EA combines multiple ATR levels to accurately gauge market volatility conditions and filters trades using MACD to ensure e
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.73 (26)
ユーティリティ
OrderManager をご紹介：MT4用の革新的なユーティリティ 新しく設計されたOrder Managerユーティリティを使用して、MetaTrader 4での取引をプロフェッショナルなものにしましょう。シンプルさと使いやすさに焦点を当てたこのユーティリティは、各取引に関連するリスクを簡単に定義し、視覚化できます。これにより、情報に基づいた意思決定が可能になり、取引戦略を最適化できます。OrderManagerに関する詳細は、マニュアルをご参照ください。 [ マニュアル ] [ MT5 バージョン ] [ Telegram チャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] 主な特長： リスク管理：取引のリスクを素早く簡単に定義し、より良い意思決定を行い、取引パフォーマンスを向上させます。 視覚表現：オープンなポジションとそれに関連するリスクをグラフィカルに表示し、明瞭かつ簡潔な理解が可能です。 注文変更：数回のクリックで注文を簡単に変更またはクローズし、取引プロセスを効率化し、貴重な時間を節約します。 手のひらの上の最新ニュース：ボタン一つで最新の市場ニュース
BB vector dynamics robot mt4
Ekaterina Saltykova
エキスパート
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
インディケータ
It's a variation of mid of HH and LL since it compares the higher of HH or LL against a period and twice the number of bars back to avoid whipsaws. I used to display this against lines on a chart, but made a histogram out of it and it looks interesting. It looks good at gauging trend strength and general turns (see image below). The name of the indicator is BAM, which is an acronym for "Below and Above Mid". Ways to use it: 1. To see general trend on longer TFs (more than 30 bars back).
ProjectXCAT
Nyamsuren Boldbaatar
エキスパート
ℙℂ  The settings of the EA Time - GENERAL SETTING; Terminal Comment Magic Slippage TIME - TickSETTINGS TickFilter TickSAMPLES TIME - Time settings Trade Request seconds Order modify seconds Start hour  End hour Order Expiry ACCOUNT MM Risk MM % Agrresive Adaptive History Both Direction together Max Trades Spread SETTINGS MAX Limit MIN Limit TRADE SETTINGS Signal size Order Distance Max Distance Stoploss Trailing start Max Trailing Trailing target
Pips Harvester MT4
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
エキスパート
Pips Harvester This expert is the result of hard work and tests for a whole year and an extraordinary study of the most successful models. It is the next generation type that uses a very complex method to open and identify trades.  pairs, which is the currency pair  It contains very complex codes that have been prepared. It was formulated and tested for more than a full year, and it is the best expert I have created so far, and it has shown amazing results while trading on the account. This exp
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
エキスパート
その   オープニングレンジブレイクアウトマスター は、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。       ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など 。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。     オープニングレンジブレイクアウト（ORB）     主要な世界為替セッションでは、     ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーン でトレーダーが   マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ 。 トレーダーのために構築された   時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて 、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。     初期残高が高いか低いか   セッションの焦点は   きれいな吹き出物   調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、     セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィ
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
エキスパート
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
️ THREE LITTLE BIRDS EA 損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。️ 構造。投機 ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ せています。 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。 時間枠:   H4 プラットフォーム:   MetaTrader 4 (MT4) 最低残高:   $10,000 ブローカー: 任意のブローカー ペア: 任意のペア (デフォルト設定:   XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
エキスパート
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
エキスパート
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
エキスパート
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
エキスパート
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
エキスパート
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
エキスパート
グリッドシンクプロ   は   洗練されたグリッド取引EA     のために設計   メタトレーダー4     組み合わせる   完全に自動化された実行   と   手動取引の柔軟性 。これは   スマートグリッドEA     実装する   非マーチンゲール、高度なグリッド戦略   と   正確なリスク管理コントロール 、以下を含む   日々の利益目標、損失制限、トレーリングストップ   資本を保護するために   不安定な市場状況 。システムは   事前に間隔をあけた保留注文の連続グリッド     （停止または制限）両方向   境界なく 、体系的に埋める   価格差   両方の間   範囲と傾向の状況 。 EAは、     カスタマイズ可能なグリッドネットワーク   と   調整可能なステップサイズ（3ピップ以上）     そして   注文密度（片側2件以上の注文） により、トレーダーは以下のいずれかを選択できます。     ストップ注文、指値注文、またはハイブリッドアプローチ 。     高度なリスク管理   価格がちょうど反転すると、損失ポジションを利益で自動的にクローズします  
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
エキスパート
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
エキスパート
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
エキスパート
MATrader QuickScalper – MATraderコアで動く精密スキャルピング MATrader QuickScalper は Marc Albrecht Trading による専用スキャルピングEAで、 よく知られている MATrader AI とは別の独立した戦略として開発されています。 MATrader AI が適応型サイクルロジックと大きめの値動きを重視するのに対し、 MATrader QuickScalper は 高速な執行、短い保有時間、きれいなスキャルピングエントリー を目的に設計されています。 このEAが MATrader の名前を冠しているのは、同じ中核思想に基づいているからです： 検証されたロジック、実運用を前提にした条件、そして近道はしない 。 （私たちは MATrader のシステムを MQL5 に公開する前に、長い期間テストと改善を続けてきました。 元の MATrader 掲載は #1 に到達しましたが、削除→再アップロードとなり、レビューとランキングがリセットされました。 しっかりテストした上でレビューを書いてもらえたら、とても助かります
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
エキスパート
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
エキスパート
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
エキスパート
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
エキスパート
BTCUSD GRID EA は、グリッド取引戦略を使用するように設計された自動プログラムです。 BTCUSD GRID EA は、初心者にも経験豊富なトレーダーにも同様に非常に役立ちます。 使用できる他のタイプの取引ボットもありますが、グリッド取引戦略の論理的性質により、暗号グリッド取引ボットは問題なく自動取引を簡単に実行できます。 BTCUSD GRID EA は、グリッド取引ボットを試してみたい場合に使用するのに最適なプラットフォームです。 BTCUSD GRID EA は、通貨が不安定な場合でも理想的な価格ポイントで自動取引を実行できるため、暗号通貨業界にとって非常に効果的です。 この自動取引戦略の主な目的は、EA 内で事前に設定された値動きで多数の売買注文を行うことです。 この特定の戦略は自動化が容易であるため、暗号通貨取引によく使用されます。 グリッド取引戦略を正しく使用すると、資産の価格が変化したときに利益を得ることができます。 グリッド取引戦略が最も効果的であることが証明されています 。 暗号通貨の価格が変動するため。   -------------------
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Trend King EA
Frank Paetsch
エキスパート
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
Rockman
Jia Jie Tian
エキスパート
IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and
Guran xauusd
Ran Gu
エキスパート
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
エキスパート
We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
エキスパート
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
作者のその他のプロダクト
Quant Fleet MT5
Timo Roth
エキスパート
Quant Fleet MT5 2.0 のご紹介 Quant Fleet は USDJPY（ドル円）にて動作し、5つの独立した戦略によって広範な分散を実現しています。前バージョンの Quant Fleet MT5 1.0 との違いは、パフォーマンスを補強する6つのサブ戦略が追加されている点です。 発売記念プロモーション： 最初の20本が販売された後、価格は引き上げられます。 公開グループ：  Join ドキュメントおよびプリセット：  click here シグナル：  click here 主な特長 簡単なインストール：数ステップで完了。アルゴリズムをUSDJPYチャートにドラッグして、セットファイルを読み込むだけです。 安全なリスク管理：マーチンゲールやグリッドなどのリスクの高い資金管理手法は一切使用していません。取引ごとのリスクは、口座残高に対する固定のパーセンテージで設定されています。 安定した成長：長期的な安定性を追求しており、ポートフォリオに追加するアルゴリズムとして最適です。 prop firm にも対応：日次ドローダウンが低く、過去の最大ド
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
エキスパート
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management:   No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters:   Flexible configuration for individual tradin
FREE
SR Breakout EA MT4
Timo Roth
エキスパート
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management: No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters: Flexible configuration for individual trading pr
FREE
DAX Breakout System MT4
Timo Roth
エキスパート
Introducing: DAX Breakout System MT4! Optimized Breakout Strategy for the DAX A precise and proven trading strategy based on the classic Morning Breakout method. This Expert Advisor offers you an efficient way to automate the volatile market opening. IMPORTANT!   Please read the installation manual after downloading. Launch Promo: The price will increase after the first 25 copies are sold. Public group:  click here I nstallation manual and presets:   click here Key Features: Easy Installatio
DAX Breakout System MT5
Timo Roth
エキスパート
Introducing:   DAX Breakout System MT5! Optimized Breakout Strategy for the DAX A precise and proven trading strategy based on the classic Morning Breakout method. This Expert Advisor offers you an efficient way to automate the volatile market opening. IMPORTANT!   Please read the installation manual after downloading. Launch Promo: The price will increase after the first 25 copies are sold. Public group:  click here I nstallation manual and presets:  click here Key Features: Easy Installati
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信