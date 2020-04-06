Quant Fleet MT4

重磅推出：Quant Fleet MT4 2.0！

Quant Fleet 专为 USDJPY 货币对打造，采用五套独立策略，实现广泛的多样化。与 Quant Fleet MT5 1.0 不同的是，现在有六个子策略进一步提升整体性能。

限时促销：
  • 前 20 份售出后价格将上调。
官方群组： Join

文档与预设参数： click here

信号页面： click here


主要特性：

  • 安装便捷： 只需几个步骤即可完成安装 —— 将算法拖入 USDJPY 图表，加载预设文件即可开始运行。

  • 安全的风险管理： 无马丁格尔、无网格、无其他高风险资金管理方式。每笔交易采用固定风险百分比。

  • 稳定增长： 专为长期稳定设计，适合作为您投资组合中的辅助算法。

  • 适用于基金评估平台： 日内回撤小，历史最大回撤也极低。

  • 参数可调： 灵活配置，适配不同交易风格和偏好。

本算法的初衷与目标始终如一：开发一个透明、无虚假承诺的交易算法。所有测试与优化过程都尽可能接近真实市场环境。为了降低账户风险，采取了多项保护机制，包括点差和滑点过滤器，以及连接中断保护 —— 在 MetaTrader 中这类情况时有发生。

在这些因素的加持下，再结合真实的历史点差和滑点数据回测结果，我可以自信地说：该算法的历史测试表现与真实市场环境高度一致。

当前提供的信号运行在 Swissquote（瑞士证券），一家位于瑞士的经纪商。Swissquote 在点差和滑点方面并非最优，但我依然选择用它作为信号展示平台，是为了展现一种“最差环境”的运行效果 —— 如果能在这里稳定运行，那在几乎所有平台上都能运行良好。

重要提醒：

  • 安装完成后记得加载参数文件。

  • 若您对产品有任何疑问，欢迎私信、加入群组或在评论区留言。

为什么选择这个算法？

凭借多年算法交易经验，该算法专为系统化、精准捕捉交易机会而开发。灵活的参数设定使其在应对多种市场情况时表现稳定，是私人交易者与专业交易员都值得拥有的实用工具。风险控制机制现代且适配基金评估平台的要求。

此外，算法本身具备天然的多样化。所有策略相互独立运行，有效降低集中性风险。

关于开发者：

我活跃于金融市场已有 6 年，专注开发交易算法已达 4 年。去年，我在瑞士创立了自己的资产管理公司。
我的重点在于构建稳定、透明、且安全的交易算法，既适合私人投资者，也能满足机构级需求。


