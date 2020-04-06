Quant Fleet MT4

Apresentando: Quant Fleet MT4 2.0!

O Quant Fleet opera no par USDJPY utilizando cinco estratégias independentes para uma ampla diversificação. A diferença para o Quant Fleet MT5 1.0 é que agora há seis subestratégias adicionais que reforçam o desempenho.

Promoção de Lançamento:
  • O preço aumentará após as primeiras 20 cópias serem vendidas.
Grupo público: Join

Documentação e predefinidos: click here

Sinal: click here


Principais características:

  • Instalação fácil: Pronto em poucos passos — arraste o algoritmo para o gráfico USDJPY e carregue os arquivos de configuração.

  • Gestão de risco segura: Sem martingale, grid ou outros métodos arriscados. Risco fixo por operação baseado em percentual do saldo.

  • Crescimento estável: Desenvolvido para estabilidade a longo prazo, ideal como algoritmo adicional no seu portfólio.

  • Compatível com prop firms: Baixo drawdown diário e drawdowns máximos historicamente baixos.

  • Parâmetros personalizáveis: Configuração flexível de acordo com as preferências individuais de trading.

O objetivo sempre foi desenvolver um algoritmo de trading transparente e sem promessas enganosas. Todos os testes e otimizações foram feitos o mais próximo possível de um ambiente real. Para proteger o saldo, foram implementadas várias medidas: filtros de spread e slippage, além de proteção contra quedas breves de conexão — o que acontece com frequência no MetaTrader.

Com esses fatores, aliados a dados de ticks e testes com slippage e spread simulados, posso afirmar com confiança que os resultados dos backtests estão muito próximos do mercado real.

O sinal está sendo executado na Swissquote, um corretor localizado na Suíça. A Swissquote não é a melhor em termos de spread e slippage, mas optei por usá-la propositalmente para criar um cenário de teste mais desafiador. Se o algoritmo funciona lá, funcionará em quase qualquer lugar.

Notas importantes:

  • Lembre-se de carregar os arquivos de configuração após a instalação.

  • Se tiver dúvidas sobre o produto, envie uma mensagem direta, participe do grupo ou use a seção de comentários.

Por que este algoritmo?

Com anos de experiência em trading algorítmico, este algoritmo foi desenvolvido para capturar oportunidades de mercado de forma sistemática e precisa. Seus parâmetros permitem comportamento flexível, tornando-o uma ferramenta valiosa tanto para traders privados quanto profissionais. A gestão de risco é moderna e compatível com empresas de avaliação.

Outro diferencial é a diversificação já embutida. Todas as estratégias operam de forma independente, reduzindo o risco concentrado.

Sobre o desenvolvedor:

Atuo nos mercados financeiros há 6 anos, e sou especializado no desenvolvimento de algoritmos há 4 anos. No ano passado, fundei minha própria gestora de ativos na Suíça.
Meu foco está em estratégias de trading estáveis, transparentes e seguras, adequadas tanto para investidores privados quanto institucionais.


