Quant Fleet MT4

Quant Fleet MT4 2.0 소개!

Quant Fleet는 USDJPY를 대상으로 다섯 개의 독립적인 전략을 통해 폭넓은 분산 투자를 실행합니다. Quant Fleet MT5 1.0과의 차이점은, 여섯 개의 하위 전략이 성과를 보조하고 있다는 점입니다.

출시 프로모션:
  • 최초 20개가 판매되면 가격이 인상됩니다.
공개 그룹: Join

설명서 및 프리셋: click here

신호: click here


주요 특징

  • 간편한 설치: 몇 단계만으로 준비 완료 – USDJPY 차트에 알고리즘을 드래그하고 set파일을 로드하면 됩니다.

  • 안전한 리스크 관리: 마틴게일, 그리드 등 위험한 자금 운용 방식은 일절 사용하지 않으며, 거래당 고정된 리스크(잔고 대비 비율)를 적용합니다.

  • 안정적인 성장: 장기적인 안정성을 목표로 설계되어, 포트폴리오에 추가 가능한 알고리즘입니다.

  • Prop 펌 친화적: 낮은 일일 손실률 및 역사적으로 낮은 최대 손실률

  • 사용자 설정 가능: 개인의 거래 성향에 맞게 유연한 설정 가능

저희의 목표는 처음부터 지금까지 허황된 약속 없이 투명한 거래 알고리즘을 개발하는 것이었습니다. 테스트 및 최적화는 실제 시장 환경에 최대한 가깝게 진행되었으며, 잔고에 위협이 될 수 있는 요소들을 방지하기 위해 다양한 보호 장치가 탑재되어 있습니다: 스프레드 및 슬리피지 필터, 짧은 연결 손실에 대한 보호 – 이는 MetaTrader에서 자주 발생합니다.

이러한 요소들이 틱 데이터, 슬리피지와 스프레드를 반영한 백테스트와 결합됨으로써, 저는 백테스트 결과가 실제 시장 환경과 매우 유사하다고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다.

신호는 스위스에 위치한 브로커 Swissquote에서 운영되고 있습니다. Swissquote는 스프레드와 슬리피지 측면에서 최적의 브로커는 아니지만, 일부러 최악의 시나리오를 기준으로 설정하기 위해 선택했습니다. 이곳에서 잘 작동한다면, 대부분의 브로커에서도 문제없이 작동할 것입니다.

중요 사항:

  • 설치 후 반드시 set파일을 로드하세요.

  • 제품에 대한 질문이 있으시면 DM, 그룹 또는 댓글을 통해 언제든지 문의해 주세요.

왜 이 알고리즘인가요?

수년간 알고리즘 트레이딩에 경험을 쌓아온 결과, 이 알고리즘은 체계적이고 정밀하게 매매 기회를 포착하도록 설계되었습니다. 매개변수는 알고리즘의 유연한 동작을 보장하며, 개인 투자자와 전문 트레이더 모두에게 가치 있는 도구가 될 수 있습니다. 리스크 관리 또한 최신 기준에 부합하며, Prop 펌 기준에도 적합합니다.

또 다른 중요한 이유는 이미 내재된 다각화입니다. 모든 전략은 서로 독립적으로 작동하여, 리스크가 집중되지 않도록 설계되었습니다.

개발자 소개

저는 지난 6년간 금융 시장에서 활동해 왔으며, 이 중 4년은 알고리즘 개발에 집중했습니다. 작년에는 스위스에서 제 자산운용사를 설립하였습니다.
저의 초점은 안정적이고, 투명하며, 안전한 거래 전략을 개발하는 것이며, 이는 개인 투자자뿐만 아니라 기관 투자 환경에도 적합합니다.


추천 제품
Rocket Tool
AppTechGo
유틸리티
A   rocket   (from   Italian :   rocchetto ,   lit. 'bobbin/spool') [nb 1] [1]   is a   projectile   that   spacecraft ,   aircraft   or other   vehicles   use to obtain   thrust   from a   rocket engine . Rocket engine exhaust is formed entirely from   propellant   carried within the rocket. [2]   Rocket engines work by   action and reaction   and push rockets forward simply by expelling their exhaust in the opposite direction at high speed, and can therefore work in the   vacuum   of space. In
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Experts
MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
ImpulsVolume
IGOR KIRIANEN
Experts
This EA trades both with a stop loss, so it can trade without it, with an increase in the lot (martingale) and without an increase in the lot (without a martingale). The advisor trades in the continuation of the impulse. It has a number of filtering indicators. This Expert Advisor is not afraid of large spreads (there is protection), it also has protection from the maximum lot and has trading from the percentage of the deposit. There are two types of Martingale (by adding from the original lot,
Grid MT4 Recovery
Volodymyr Hrybachov
Experts
주문 바구니를 "해결"하기 위한 적응형 시스템을 갖춘 그리드 고문은 계정에서 수익성이 없는 위치를 복원하는 데 사용할 수도 있습니다. 선형 회귀 채널 내에서 작동하며 여러 조건에 대해 입력합니다. 신호는 선형 회귀 채널의 방향, 지수 이동 평균, 평균 일일 변동성을 사용한 다음 가격이 벗어날 경우 주문 그리드를 구축합니다. 그리드 단계를 구성할 수 있으며 가격이 우리에게 불리한 경우 일정 수의 주문 후 계정 복구 기능(인출 감소)이 활성화되고 가장 먼 수익성이 없는 주문은 이익이 있는 반대 주문으로 마감하여 감소됩니다. 따라서 EA는 거의 모든 반동 없는 움직임과 하락을 극복합니다. 차트는 이익에 대한 정보를 표시하고 회귀 채널 자체를 그립니다. Expert Advisor는 또한 수동 모드로 개설되거나 다른 Expert Advisor가 개설한 거래를 동반할 수 있습니다. 이는 거래를 해결하고 계정을 플러스로 만듭니다. 권장 입금액은 $500부터입니다. 타임프레임 M15
Praetor EA
Sergei Ozerov
Experts
Praetor EA   PRAETOR   is a moderately secure trading system based on a clustering model of trading patterns. It consists of many simple functions and has many parameters that allow you to memorize various market situations and interpret them correctly. The advisor opens one deal in a certain direction and places       Stop Loss       and       Take Profit   , and when a certain profit is reached, the advisor uses       Trailing Stop   . The signals of the model are based on such indicators as:
News Catcher Pro
Valeriia Mishchenko
4 (8)
Experts
News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT5 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the common MT4/5 direc
Imperator EA
Sergei Ozerov
Experts
Imperator EA   Imperator   is a moderately secure trading system based on a clustering model of trading patterns. It consists of many simple functions and has many parameters that allow you to memorize various market situations and interpret them correctly. The EA opens one deal in a certain direction and sets   Stop Loss   and   Take Profit   , and when a certain profit is reached, the EA uses   Trailing Stop   . The signals of the model are based on such indicators as: MACD RSI Price Action A
Atmos
Aleksandr Valutsa
Experts
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
Taiji
Shun Qing Qian
Experts
The EA does not use Dangerous Methods: No mesh Without averaging No martingale No doubling Minimum deposit for trading 100$ Use accounts with a minimum spread The best timeframe to trade is H1,H4 Best trading pairs: XAUUSD,GBPUSD, EURUSD,USDCAD,NZDUSD,AUDUSD  Suggest Move_ Set Sl to: true ， Other settings: default Activity price: 299, final price: 1500 Time options.  EA trades 24/7 by default. User may futher define which days of week and hours of day are tradable (" Nontradable hours, space-sep
EUR 8 of 8 MT4
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The eighth strategy, the last one from the   EUR-8 portfolio , uses BollingerBands mean reversal method for setting up the pending order. To have a whole portfolio of strategies, which trades for you is incredibly efficient, don't miss that opportunity. Check my other strategies today! and assemble your portfolio. Benefits for you Plug & Play system , designed to have   simple initial setup . That's save
Oceania Algo
Armin Heshmat
5 (1)
Experts
Important note :  To enable your news filter, please connect this link to your terminal Otherwise the news will not work. please  go to terminl MT4  :  Tools => Options  => Expert Advisor  => tick Allow web request for listed URL  => please paste URL WEB link here (  URL WEB request NEWS LINK :   http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml    )  if you have any problem , pls contact me anytime  The indicators used in this expert have nothing to do with the standard indicators in th
Forex 4up Grid Recovery MT4
Volodymyr Hrybachov
Experts
무익한 주문 바구니, 뉴스 필터, 다른 거래 수단의 미결 포지션 필터 및 거래 신호를 텔레그램 채널로 보내는 기능을 "해결"하는 시스템을 갖춘 그리드 고문. Expert Advisor는 귀하의 손이나 다른 Expert Advisors로 개설한 거래를 손익분기점으로 끌어올리는 유틸리티로 계정에서 수익성이 없는 위치를 복원하는 데 사용할 수 있습니다. 선형 회귀 채널 내에서 작동하며 여러 조건에 대해 입력합니다. 신호는 선형 회귀 채널의 방향, 채널 너비, 지수 이동 평균의 교차점, 평균 일일 변동성, 주문 평균을 사용합니다. 주요 기능: 전략에 포함된 신호에 대한 거래 버튼으로 거래 뉴스 필터 다른 거래 상품의 오픈 포지션으로 필터링 계정에서 수익성이 없는 포지션 정산 위치 평균화 포지션의 후행 정지 이익 손익분기점으로 전환 전보에 무역 신호 보내기 전보로 뉴스 보내기 그리드 단계가 구성되어 가격이 우리에게 불리한 경우 특정 주문 수 후에 계정 복구 기능(인출 감소)이 활
Spiritfxsniperbot Currency
Henry Onyefunuwe Smith
Experts
This is a 2pips scalping bot, works best on GBPUSD,EURUSD,USDJPY,GBPJPY... This SCALPING EA snipes entries on buy/sell trades and execute the trades using SMC, moving average, stochastic indicator and a special trick I have harnessed over the years in the forex market.  - Default lot size: 0.01 - TP:2 PIPS - SL: 0 - Amount of entries: 5 All can be modified to your choice. NOTE: Works on all account size just reduce the amount of entries and lot size.
EA Arbitrage Mixed MT4
Ruslan Pishun
2.67 (3)
Experts
Attention!!!   Do not try to test the EA in the Tester - it is simply impossible, because the EA opens positions on different 28 instruments. The tester is able to test only one pair. The EA uses 4 strategies, each strategy uses joint work on several currencies at the same time. The EA  uses 4 stages of control and order tracking for a step-by-step profit capture. Trading is carried out in a pair for several currencies at the same time, trading is also carried out in a group of several strate
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experts
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Lemon Cat Scalper
Chun Wan Yeung
Experts
Lemon Cat Scalper The most suitable time frame of this EA would be M15 or even lower, I mainly use M15 or M5 for back testing. This EA use previous number of bars to determine the position during opening orders.     More, this EA use a very special strategy for defending, and it can pass 10 years back test for some symbols.   This EA is suitable for trading EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD, NZD/CAD, or any symbols you like. Defaults setting are not optimized
FTC Neuro
Aliaksandr Ausiyevich
Experts
혁신적인 거래 솔루션의 세계에 오신 것을 환영합니다! 우리는 최신 거시 경제 통계 및 현대 신경망 계산을 기반으로 작업,당신의 관심을 우리의 고급 거래 고문 공정위 신경에 제시한다. 고문은 복잡한 알고리즘을 사용하여 시장 상황을 분석하여 고급 인공 지능 알고리즘을 사용하여 경제 정보의 숨겨진 패턴을 인식합니다. 그것은 당신에게 가장 전문적인 거래 경험을 제공하여 거래 진입 및 종료에 대한 고유 한 포인트를 제공합니다. 모든 사람들은 고품질 거래가 항상 위험과 이익 사이의 균형이라는 것을 알고 있습니다. 우리는 고유 한 위험 관리 시스템을 개발했으며 고문은 귀하의 자본을 안전하게 유지하기 위해 신중하게 관리합니다. 공정위 신경 거래 고문으로 거래 전략을 자동화하고 복잡한 결정을 단순화하십시오! 위험을 최소화하면서 자본을 늘릴 수있는 기회를 얻으십시오! 그리고 이 모든 것-미래에 대한 편안함과 자신감. 오늘 우리의 무역 고문을 시도하고 전문적이고 높은 품질의 거래의 세계에 빠져! 고문
Highway Signal Display Dashboard
Gbenga Ayodele
유틸리티
This Dashboard displays signals in grid view for the 28 major fx currency pairs. It is Mainly used for forex scalping in between 10 to 20 pips maximum and can be used on major trend market decisions. It Uses mainly Moving average and does not give false signal. All you need to note is the point in the grid where the signal occurs.  A beep sound is heard whenever there is a new signal and it will be displayedat the top of the chart.
Dark Trader
Volodymyr Hrybachov
Experts
EA는 급격한 가격 변동에 대해 작업하고 오픈 포지션 잠금 및 피라미드 방식을 사용할 수 있습니다. 가상 스탑(이익 실현, 트레일링 스탑)이 사용되며, 주문 잠금 및 잔액의 %로 손절이 손실을 제한하는 데 사용됩니다. 수십 개의 주문을 동시에 열 수 있으며 고문은 잠금을 해제하고 총 이익을 기준으로 모든 위치를 닫으려면 무료 자금이 필요합니다. 이는 거래할 상품 수를 선택할 때 고려해야 합니다. Expert Advisor는 설정된 기간에 의존하지 않으며 계산에는 가격과 시간만 사용됩니다(그러나 테스트 및 최적화를 위해서는 M1을 사용하는 것이 더 좋습니다). 실제 계정에서 작업하려면 최소 스프레드와 높은 변동성을 가진 통화 쌍이 권장됩니다: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, NZDUSD. Expert Advisor는 통화 쌍 거래를 위해 개발되었으며 금속, 계약, 주식 등에 대한 테스트를 거치지 않았습니다. 실제 계정에 설치
Samurai Scalper Pro Series EUR USD
Bruno Souza
3.84 (37)
Experts
Only EA developed over 1 year ago, which remains consistent in the market and in the #10 Top of the MQL Store   >>> You can use this EA with a balance starting at $30 in a cent account. Doubts about which broker and how much balance you need to trade, send me a message <<< Summary: Samurai Scaper Pro Series EUR/USD is an EA developed to run the EUR/USD on 5 MINUTE   timeframe. This EA uses statistical analysis applied to the EUR/USD over 20 years to determine the best points of e
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
유틸리티
New Year Trading Special – 50% OFF Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance thei
EA Nova Trade
Ruslan Pishun
1 (1)
Experts
The Expert Advisor uses 3 different strategies based on news fluctuations. The EA downloads the news from economic sites. The EA takes into account only HIGH and MEDIUM impact news and trades on their basis. The EA uses a smart profit taking system. It was backtested and optimized using real ticks with 99,9% quality. Monitoring : https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql . Optimized for EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD / H1 For the EA to work correctly, open Tools > Options > Expert
Lefort
Maksim Pliskach
유틸리티
LEFORT is a multi-currency, fully automatic, high-frequency trading robot. The robot works with any instruments in MT4 on any timeframe. The algorithm of the expert Advisor is as follows Single-scalping trades will. Using the analytical signals module, the robot analyzes the market dynamics, and then makes single trades in the direction of the dominant trend with a profit of several pips. A series of open orders. The robot makes a series of trades on a pullback in the direction of the dominant t
Forex trading
Andrey Kozak
Experts
Forex trading is a unique forex scalper robot. The robot is trading GBPUSD M5. The minimum deposit is from $ 300. The maximum drawdown when testing in the strategy tester for 2 years is no more than 15%. The robot does not use Martingale, Grid or other risky trading strategies. Each trade is accompanied by TakeProfit and StopLoss. The robot can trade simultaneously on several trading accounts. With each deal, the robot sends an information message to the trader on the phone, where it says on wh
Gold Breakout Sniper MT4
Vernkham Sorsavanh
Experts
(MT5):  https://www.mql5.com/en/market/product/135268?source=Site+Market+My+Products+Page#description Live account: https://www.mql5.com/en/signals/2307663?source=Site+Profile Gold Breakout Sniper( Strategy 259 158 ) EA is a fully automated trading system designed for XAUUSD on the H1 timeframe, focusing on volatility breakout opportunities confirmed by trend filters. This EA combines multiple ATR levels to accurately gauge market volatility conditions and filters trades using MACD to ensure e
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.73 (26)
유틸리티
OrderManager 소개: MT4용 혁신적인 유틸리티 MetaTrader 4용 새로운 Order Manager 유틸리티를 통해 전문가처럼 거래를 관리하세요. 단순성과 사용 편의성을 염두에 두고 설계된 Order Manager는 각 거래와 관련된 위험을 쉽게 정의하고 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 보다 효과적인 결정을 내리고 거래 전략을 최적화할 수 있습니다. OrderManager에 대한 자세한 정보는 매뉴얼을 참조하십시오. [ 매뉴얼 ] [ MT5 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 주요 특징: 위험 관리: 거래의 위험을 빠르고 쉽게 정의하여 더 나은 결정을 내리고 거래 성능을 향상시킵니다. 시각적 표현: 열린 포지션을 명확하고 간결하게 이해하기 위해 거래와 관련된 위험을 그래픽으로 볼 수 있습니다. 주문 수정: 몇 번의 클릭만으로 주문을 쉽게 수정하거나 닫아, 거래 과정을 간소화하고 소중한 시간을 절약합니다. 손끝의 뉴스: 한 번
BB vector dynamics robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experts
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
지표
It's a variation of mid of HH and LL since it compares the higher of HH or LL against a period and twice the number of bars back to avoid whipsaws. I used to display this against lines on a chart, but made a histogram out of it and it looks interesting. It looks good at gauging trend strength and general turns (see image below). The name of the indicator is BAM, which is an acronym for "Below and Above Mid". Ways to use it: 1. To see general trend on longer TFs (more than 30 bars back).
ProjectXCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Experts
ℙℂ  The settings of the EA Time - GENERAL SETTING; Terminal Comment Magic Slippage TIME - TickSETTINGS TickFilter TickSAMPLES TIME - Time settings Trade Request seconds Order modify seconds Start hour  End hour Order Expiry ACCOUNT MM Risk MM % Agrresive Adaptive History Both Direction together Max Trades Spread SETTINGS MAX Limit MIN Limit TRADE SETTINGS Signal size Order Distance Max Distance Stoploss Trailing start Max Trailing Trailing target
Pips Harvester MT4
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
Experts
Pips Harvester This expert is the result of hard work and tests for a whole year and an extraordinary study of the most successful models. It is the next generation type that uses a very complex method to open and identify trades.  pairs, which is the currency pair  It contains very complex codes that have been prepared. It was formulated and tested for more than a full year, and it is the best expert I have created so far, and it has shown amazing results while trading on the account. This exp
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
그만큼       Opening Range Breakout Master는   다음과 같은 기관 거래 개념을 활용하도록 설계된 전문 알고리즘 거래 시스템입니다.       ICT(Inner Circle Trader), 스마트 머니 컨셉(SMC), 그리고 유동성 기반 전략 등을 활용하여   , 이 전문가 자문은 다음과 같은 사항들을 자동으로 감지하고 실행합니다.       오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB)       다음을 포함한 주요 글로벌 외환 세션 전반에 걸쳐       런던, 뉴욕, 도쿄 및 Midnight Killzones를   통해 거래자가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.       마켓 메이커의 움직임, 유동성 탐색, 세션 기반 변동성   . 다음을 따르는 거래자를 위해 만들어졌습니다.       시간 기반 가격 변동, 주문 흐름 역학 및 기관 거래 방법론을 통해   이 EA는 가격이 하락할 때 체계적으로 거래를 입력하여 감정적 의사 결정을 제거합니다.      
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – 금 거래용 비마팅게일 그리드 트레이딩 시스템(XAUUSD) 골드 쓰론 EA(Gold Throne EA)는 금(XAUUSD) 거래 전용으로 설계된 전문가 자문(EA)입니다. 마틴게일 자금 관리 방식을 사용하지 않고 구조화된 그리드 거래 방식을 사용합니다. 손실 발생 후 랏 크기를 기하급수적으로 늘리는 대신, EA는 고정 또는 점진적으로 조정 가능한 랏 크기 방식을 사용하여 트레이더가 노출 및 위험에 대한 통제력을 강화할 수 있도록 합니다. 골드 쓰론 EA는 마틴게일 논리를 제거함으로써 더욱 안정적인 포지션 크기 조정 프레임워크를 제공하여 트레이더가 랏 크기를 갑자기 늘리지 않고도 자본 배분을 계획할 수 있도록 지원합니다. 따라서 마틴게일 전략에서 일반적으로 나타나는 복리 위험 없이 체계적인 그리드 구조를 선호하는 트레이더에게 적합합니다. Gold Throne EA를 구매하시면 AllPair Engine과 원하는 EA를 무료로 드립니다. 대여 상품에는
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ 쓰리 리틀 버즈 EA는 손실에서 탄생했습니다. 고통으로 완성되었고, 목적을 가지고 출시되었습니다. ️ 구조입니다. 투기가 아닙니다. 쓰리 리틀 버즈 EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 오랜 세월의 실패를 통해 만들어진, 전투에서 단련된 엔진이며, 단 하나의 사명을 위해 설계되었습니다. 바로   시장이 격변할 때 당신의 자산을 보호하고, 회복하고, 성장시키는 것입니다.   세 가지 강력한 전략을 완벽하게 조화시켜 결합했습니다   . 마팅게일을 활용한 손실 그리드   : 손실을 흡수하고 완전한 회복을 향해 나아갑니다. 마팅게일로 그리드에서 승리   : 기세를 타고 동시에 스마트한 이득을 얻습니다. 로트 곱셈을 이용한 헤지   : 반전을 포착하고 수익성 있는 출구를 강제합니다. 시간대:   H4 플랫폼:   MetaTrader 4(MT4) 최소 잔액:   $10,000 브로커:   모든 브로커 통화쌍:   모든 통화쌍   (기본
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experts
그리드싱크 프로       이다       정교한 그리드 트레이딩 EA       을 위해 설계되었습니다       메타트레이더 4       결합하다       완전 자동화된 실행       ~와 함께       수동 거래 유연성   . 이       스마트 그리드 EA       구현합니다       비마팅게일, 고급 그리드 전략       ~와 함께       정확한 위험 관리 통제를   포함하여       일일 이익 목표, 손실 한도 및 추적 정지       자본을 보호하기 위해       변동성이 큰 시장 상황   . 시스템은 다음을 유지합니다.       미리 간격을 둔 보류 주문의 연속 그리드       (정지 또는 제한) 양방향       경계 없이   체계적으로 채우다       가격 차이       두 가지 모두 동안       범위와 추세 조건   . EA는 다음을 구축합니다.       사용자 정의 가능한 그리드 네트워크       ~와 함께       조정 가
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experts
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experts
MATrader QuickScalper – MATrader 코어 기반의 정밀 스캘핑 MATrader QuickScalper은 Marc Albrecht Trading에서 개발한 전용 스캘핑 EA로, 잘 알려진 MATrader AI 옆에서 구동되는 독립 전략 으로 제작되었습니다. MATrader AI가 적응형 사이클 로직과 더 큰 시장 움직임에 초점을 둔다면, MATrader QuickScalper 은 빠른 체결, 짧은 보유 시간, 깔끔한 스캘핑 진입 을 목표로 설계되었습니다. 이 EA가 MATrader라는 이름을 사용하는 이유는 동일한 핵심 철학 위에 만들어졌기 때문입니다: 검증된 로직, 실제 거래 환경, 그리고 어떤 “지름길”도 쓰지 않는다 . (우리는 MATrader 시스템을 MQL5에 공개하기 전까지 수년 동안 테스트하고 다듬었습니다. 원래의 MATrader 등록은 #1 순위까지 올라갔지만 삭제 후 재업로드되면서 리뷰와 랭킹이 초기화되었습니다. 진지하게 테스트한 뒤 리뷰를
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 전략을 사용하도록 설계된 자동화된 프로그램입니다. BTCUSD GRID EA는 초보자와 숙련된 거래자 모두에게 매우 유용합니다.   사용할 수 있는 다른 유형의 거래 봇이 있지만 그리드 거래 전략의 논리적 특성으로 인해 암호화폐 그리드 거래 봇이 문제 없이 자동화된 거래를 쉽게 수행할 수 있습니다.   BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 봇을 시험해 보고자 하는 경우 사용할 수 있는 최고의 플랫폼입니다. BTCUSD GRID EA는 통화 변동성이 큰 경우에도 이상적인 가격 지점에서 자동 거래를 수행할 수 있기 때문에 암호화폐 산업에 매우 효과적입니다.   이 자동 거래 전략의 주요 목적은 EA 내에서 미리 설정된 가격 변동에 따라 수많은 매수 및 매도 주문을 하는 것입니다.   이 특별한 전략은 자동화하기 쉬우므로 일반적으로 암호화폐 거래에 사용됩니다.   그리드 트레이딩 전략을 올바르게 사용하면 자산 가격이 변할 때 돈을 벌 수 있
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experts
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Rockman
Jia Jie Tian
Experts
IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Experts
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experts
We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
제작자의 제품 더 보기
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Experts
Quant Fleet MT5 2.0 소개! Quant Fleet는 USDJPY를 대상으로 다섯 개의 독립적인 전략을 통해 폭넓은 분산 투자를 실행합니다. Quant Fleet MT5 1.0과의 차이점은, 여섯 개의 하위 전략이 성과를 보조하고 있다는 점입니다. 출시 프로모션: 최초 20개가 판매되면 가격이 인상됩니다. 공개 그룹:  Join 설명서 및 프리셋:  click here 신호:  click here 주요 특징 간편한 설치: 몇 단계만으로 준비 완료 – USDJPY 차트에 알고리즘을 드래그하고 set파일을 로드하면 됩니다. 안전한 리스크 관리: 마틴게일, 그리드 등 위험한 자금 운용 방식은 일절 사용하지 않으며, 거래당 고정된 리스크(잔고 대비 비율)를 적용합니다. 안정적인 성장: 장기적인 안정성을 목표로 설계되어, 포트폴리오에 추가 가능한 알고리즘입니다. Prop 펌 친화적: 낮은 일일 손실률 및 역사적으로 낮은 최대 손실률 사용자 설정 가능: 개인의 거래 성
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
Experts
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management:   No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters:   Flexible configuration for individual tradin
FREE
SR Breakout EA MT4
Timo Roth
Experts
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management: No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters: Flexible configuration for individual trading pr
FREE
DAX Breakout System MT4
Timo Roth
Experts
Introducing: DAX Breakout System MT4! Optimized Breakout Strategy for the DAX A precise and proven trading strategy based on the classic Morning Breakout method. This Expert Advisor offers you an efficient way to automate the volatile market opening. IMPORTANT!   Please read the installation manual after downloading. Launch Promo: The price will increase after the first 25 copies are sold. Public group:  click here I nstallation manual and presets:   click here Key Features: Easy Installatio
DAX Breakout System MT5
Timo Roth
Experts
Introducing:   DAX Breakout System MT5! Optimized Breakout Strategy for the DAX A precise and proven trading strategy based on the classic Morning Breakout method. This Expert Advisor offers you an efficient way to automate the volatile market opening. IMPORTANT!   Please read the installation manual after downloading. Launch Promo: The price will increase after the first 25 copies are sold. Public group:  click here I nstallation manual and presets:  click here Key Features: Easy Installati
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변