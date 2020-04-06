Quant Fleet MT4 2.0 소개!

Quant Fleet는 USDJPY를 대상으로 다섯 개의 독립적인 전략을 통해 폭넓은 분산 투자를 실행합니다. Quant Fleet MT5 1.0과의 차이점은, 여섯 개의 하위 전략이 성과를 보조하고 있다는 점입니다.

출시 프로모션:

최초 20개가 판매되면 가격이 인상됩니다. 공개 그룹: Join



설명서 및 프리셋: click here



신호: click here





주요 특징

간편한 설치: 몇 단계만으로 준비 완료 – USDJPY 차트에 알고리즘을 드래그하고 set파일을 로드하면 됩니다.

안전한 리스크 관리: 마틴게일, 그리드 등 위험한 자금 운용 방식은 일절 사용하지 않으며, 거래당 고정된 리스크(잔고 대비 비율)를 적용합니다.

안정적인 성장: 장기적인 안정성을 목표로 설계되어, 포트폴리오에 추가 가능한 알고리즘입니다.

Prop 펌 친화적: 낮은 일일 손실률 및 역사적으로 낮은 최대 손실률

사용자 설정 가능: 개인의 거래 성향에 맞게 유연한 설정 가능

저희의 목표는 처음부터 지금까지 허황된 약속 없이 투명한 거래 알고리즘을 개발하는 것이었습니다. 테스트 및 최적화는 실제 시장 환경에 최대한 가깝게 진행되었으며, 잔고에 위협이 될 수 있는 요소들을 방지하기 위해 다양한 보호 장치가 탑재되어 있습니다: 스프레드 및 슬리피지 필터, 짧은 연결 손실에 대한 보호 – 이는 MetaTrader에서 자주 발생합니다.

이러한 요소들이 틱 데이터, 슬리피지와 스프레드를 반영한 백테스트와 결합됨으로써, 저는 백테스트 결과가 실제 시장 환경과 매우 유사하다고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다.

신호는 스위스에 위치한 브로커 Swissquote에서 운영되고 있습니다. Swissquote는 스프레드와 슬리피지 측면에서 최적의 브로커는 아니지만, 일부러 최악의 시나리오를 기준으로 설정하기 위해 선택했습니다. 이곳에서 잘 작동한다면, 대부분의 브로커에서도 문제없이 작동할 것입니다.

중요 사항:

설치 후 반드시 set파일을 로드하세요.

제품에 대한 질문이 있으시면 DM, 그룹 또는 댓글을 통해 언제든지 문의해 주세요.

왜 이 알고리즘인가요?

수년간 알고리즘 트레이딩에 경험을 쌓아온 결과, 이 알고리즘은 체계적이고 정밀하게 매매 기회를 포착하도록 설계되었습니다. 매개변수는 알고리즘의 유연한 동작을 보장하며, 개인 투자자와 전문 트레이더 모두에게 가치 있는 도구가 될 수 있습니다. 리스크 관리 또한 최신 기준에 부합하며, Prop 펌 기준에도 적합합니다.

또 다른 중요한 이유는 이미 내재된 다각화입니다. 모든 전략은 서로 독립적으로 작동하여, 리스크가 집중되지 않도록 설계되었습니다.

개발자 소개

저는 지난 6년간 금융 시장에서 활동해 왔으며, 이 중 4년은 알고리즘 개발에 집중했습니다. 작년에는 스위스에서 제 자산운용사를 설립하였습니다.

저의 초점은 안정적이고, 투명하며, 안전한 거래 전략을 개발하는 것이며, 이는 개인 투자자뿐만 아니라 기관 투자 환경에도 적합합니다.



