Quant Fleet MT4

Представляем: Quant Fleet MT4 2.0!

Quant Fleet работает на паре USDJPY, используя пять независимых стратегий для широкой диверсификации. Главное отличие от Quant Fleet MT5 1.0 — наличие шести дополнительных подстратегий, усиливающих общую производительность.

Промо при запуске:
  • Цена повысится после продажи первых 20 копий.
Публичная группа: Join

Документация и пресеты: click here

Сигнал: click here


Ключевые особенности:

  • Лёгкая установка: Готов к работе всего за несколько шагов — перетащите советник на график USDJPY и загрузите файлы настроек.

  • Безопасное управление рисками: Без мартингейла, сетки и других рискованных методов. Фиксированный риск на сделку в процентах от баланса.

  • Стабильный рост: Разработан для долгосрочной стабильности, отлично подходит как дополнительный советник в вашем портфеле.

  • Подходит для проп-фирм: Низкая дневная просадка и исторически низкие максимальные просадки.

  • Настраиваемые параметры: Гибкая конфигурация под индивидуальные торговые предпочтения.

Цель разработки всегда заключалась в создании прозрачного торгового алгоритма без ложных обещаний. Все тестирования и оптимизации проводились максимально приближённо к реальным рыночным условиям. Чтобы минимизировать угрозы для баланса, были реализованы многочисленные защитные меры: фильтры по спреду и проскальзыванию, а также защита от кратковременных потерь соединения — что, к сожалению, нередко происходит в MetaTrader.

Благодаря этим факторам, в сочетании с тиковыми данными и тестами с учётом проскальзывания и спреда, я с уверенностью могу сказать, что результаты бэктестов очень близки к реальной рыночной среде.

Сигнал работает на Swissquote — брокере, расположенном в Швейцарии. Swissquote не отличается лучшими показателями по спреду и проскальзыванию, но я всё равно выбрал его для демонстрации, потому что хотел показать результат в наихудших условиях. Если советник работает там — он будет работать практически везде.

Важные замечания:

  • Не забудьте загрузить файлы настроек после установки.
  • Если у вас есть вопросы по продукту — пишите в личные сообщения, в группу или в комментариях.

Почему именно этот алгоритм?

Этот алгоритм был разработан на основе многолетнего опыта в алгоритмической торговле с целью систематического и точного захвата рыночных возможностей. Настраиваемые параметры обеспечивают гибкое поведение, делая его ценным инструментом как для частных, так и для профессиональных трейдеров. Система управления рисками соответствует современным требованиям и подходит для проп-фирм.

Ещё одно важное преимущество — уже реализованная диверсификация. Все стратегии работают независимо друг от друга, что снижает концентрацию риска.

О разработчике:

Я активно работаю на финансовых рынках уже 6 лет, из них 4 года специализируюсь на разработке торговых алгоритмов. В прошлом году я основал собственную управляющую компанию в Швейцарии.
Мой фокус — стабильные, прозрачные и надёжные торговые алгоритмы, подходящие как для частных инвесторов, так и для институциональных клиентов.


Рекомендуем также
Rocket Tool
AppTechGo
Утилиты
A   rocket   (from   Italian :   rocchetto ,   lit. 'bobbin/spool') [nb 1] [1]   is a   projectile   that   spacecraft ,   aircraft   or other   vehicles   use to obtain   thrust   from a   rocket engine . Rocket engine exhaust is formed entirely from   propellant   carried within the rocket. [2]   Rocket engines work by   action and reaction   and push rockets forward simply by expelling their exhaust in the opposite direction at high speed, and can therefore work in the   vacuum   of space. In
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Эксперты
MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
ImpulsVolume
IGOR KIRIANEN
Эксперты
Этот советник,торгует как со стоп лосом,так может торговать без него,с увеличением лота(мартингейл) и без увеличения лота(без мартингейла).Советник торгует в продолжение импульса.Имеет ряд фильтрующих индикаторов. Этот советник не боится больших спредов(есть защита),так же имеет защиту от максимального лота и имеет  торговлю от процента депозита. Мартингейл имеется двух типов(путём сложения от первоначального лота,и путём умножения на коэффициент). Закрытие происходит по тейк профиту(имеет част
Grid MT4 Recovery
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Cеточный советник с адаптивной системой "Разруливания" корзины ордеров,  может быть использован так-же и  для восстановления убыточных позиций на счете. Работает внутри канала линейной регрессии, вход по нескольким условиям. В сигнале используются направление канала линейной регрессии , экспоненциальных скользящий средних, средняя дневная волатильность, затем  строит сетку ордерв если цена отклоняется.  Шаг сетки настраивается, и если цена идет против нас, то через определенное кол-во ордеров вк
Praetor EA
Sergei Ozerov
Эксперты
PRAETOR - умеренно безопасная торговая система,в основе которой лежит модель кластеризации торговых паттернов. Она состоит из множества простых функций и имеет множество параметров , позволяющих запоминать различные рыночные ситуации и правильно их интерпретировать. Советник открывает одну сделку в определенном направлении и выставляет   Stop Loss   и   Take Profit , и при достижении определенной прибыли советник использует   Trailing Stop . В основе сигналов модели лежат такие индикаторы как :
Imperator EA
Sergei Ozerov
Эксперты
Imperator - умеренно безопасная торговая система,в основе которой лежит модель кластеризации торговых паттернов. Она состоит из множества простых функций и имеет множество параметров , позволяющих запоминать различные рыночные ситуации и правильно их интерпретировать. Советник открывает одну сделку в определенном направлении и выставляет Stop Loss и Take Profit , и при достижении определенной прибыли советник использует Trailing Stop . В основе сигналов модели лежат такие индикаторы как : MACD
Atmos
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Советник с атомным потенциалом с первых дней! Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Советник основан на теории хаоса - беспорядочном движении цены. В первой стратегии робот выявляет моменты, когда цена становится наиболее активной и открывает сетку отложенных ордеров по направлению цены. Во второй стратегии отложенные ордера выставля
Taiji
Shun Qing Qian
Эксперты
The EA does not use Dangerous Methods: No mesh Without averaging No martingale No doubling Minimum deposit for trading 100$ Use accounts with a minimum spread The best timeframe to trade is H1,H4 Best trading pairs: XAUUSD,GBPUSD, EURUSD,USDCAD,NZDUSD,AUDUSD  Suggest Move_ Set Sl to: true ， Other settings: default Activity price: 299, final price: 1500 Time options.  EA trades 24/7 by default. User may futher define which days of week and hours of day are tradable (" Nontradable hours, space-sep
EUR 8 of 8 MT4
Tomas Michalek
Эксперты
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The eighth strategy, the last one from the   EUR-8 portfolio , uses BollingerBands mean reversal method for setting up the pending order. To have a whole portfolio of strategies, which trades for you is incredibly efficient, don't miss that opportunity. Check my other strategies today! and assemble your portfolio. Benefits for you Plug & Play system , designed to have   simple initial setup . That's save
Oceania Algo
Armin Heshmat
5 (1)
Эксперты
Important note :  To enable your news filter, please connect this link to your terminal Otherwise the news will not work. please  go to terminl MT4  :  Tools => Options  => Expert Advisor  => tick Allow web request for listed URL  => please paste URL WEB link here (  URL WEB request NEWS LINK :   http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml    )  if you have any problem , pls contact me anytime  The indicators used in this expert have nothing to do with the standard indicators in th
Forex 4up Grid Recovery MT4
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Cеточный советник с системой "Разруливания" корзины убыточных ордеров, новостным фильтром,  фильтром по открытым позициям на других торговых инструментах и функцией отправки торговых сигналов в ваш Телеграм канал. Советник может быть использован для восстановления убыточных позиций на счете как утилита, для вывода сделок в безубыток которые вы открыли руками или другим советников.  Работает внутри канала линейной регрессии, вход по нескольким условиям. В сигнале используются направление канала л
Spiritfxsniperbot Currency
Henry Onyefunuwe Smith
Эксперты
This is a 2pips scalping bot, works best on GBPUSD,EURUSD,USDJPY,GBPJPY... This SCALPING EA snipes entries on buy/sell trades and execute the trades using SMC, moving average, stochastic indicator and a special trick I have harnessed over the years in the forex market.  - Default lot size: 0.01 - TP:2 PIPS - SL: 0 - Amount of entries: 5 All can be modified to your choice. NOTE: Works on all account size just reduce the amount of entries and lot size.
EA Arbitrage Mixed MT4
Ruslan Pishun
2.67 (3)
Эксперты
Внимание!!!  Не пытайтесь протестировать советник в Тестере, - это просто невозможно, поскольку советник открывает позиции по разным 28 инструментам. Тестер же способен проводить тест только по одной паре. Советник использует 4 стратегии, каждая стратегия использует совместную работу на нескольких валют одновременно. Советник использует 4 этапа контроля и сопровождения ордеров для поэтапного захвата профита. Торговля ведется в паре по нескольким валютам одновременно, также ведеться торговля в
Shooting Target
Chui Yu Lui
Эксперты
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
News Catcher Pro
Valeriia Mishchenko
4 (8)
Эксперты
News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT5 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the common MT4/5 direc
Lemon Cat Scalper
Chun Wan Yeung
Эксперты
Lemon Cat Scalper The most suitable time frame of this EA would be M15 or even lower, I mainly use M15 or M5 for back testing. This EA use previous number of bars to determine the position during opening orders.     More, this EA use a very special strategy for defending, and it can pass 10 years back test for some symbols.   This EA is suitable for trading EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD, NZD/CAD, or any symbols you like. Defaults setting are not optimized
FTC Neuro
Aliaksandr Ausiyevich
Эксперты
Приветствуем вас в мире инновационных торговых решений! Представляем вашему вниманию наш продвинутый торговый советник   FTC Neuro , работающий на основе актуальной макроэкономической статистики и современных нейросетевых расчетов. Анализируя ситуацию на рынке с помощью сложных алгоритмов, советник распознает скрытые модели в экономической информации, используя передовые алгоритмы искусственного интеллекта. Он предлагает вам максимально профессиональный опыт трейдинга, определяя уникальные точ
Highway Signal Display Dashboard
Gbenga Ayodele
Утилиты
This Dashboard displays signals in grid view for the 28 major fx currency pairs. It is Mainly used for forex scalping in between 10 to 20 pips maximum and can be used on major trend market decisions. It Uses mainly Moving average and does not give false signal. All you need to note is the point in the grid where the signal occurs.  A beep sound is heard whenever there is a new signal and it will be displayedat the top of the chart.
Dark Trader
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Советник работает на резких ценовых движениях, может применять локирование открытых позиций и пирамидинг. Используются виртуальные стопы (тейк-профит, трейлинг-стоп), для ограничения убытков используется локирование ордеров и стоп-лосс в % от баланса. Одновременно может быть открыто несколько десятков ордеров и советнику потребуются свободные средства чтобы выйти из замков и закрыть все позиции по общей прибыли, это стоит учитывать при выборе количества инструментов для торговли. Работа советни
Samurai Scalper Pro Series EUR USD
Bruno Souza
3.84 (37)
Эксперты
Only EA developed over 1 year ago, which remains consistent in the market and in the #10 Top of the MQL Store   >>> You can use this EA with a balance starting at $30 in a cent account. Doubts about which broker and how much balance you need to trade, send me a message <<< Summary: Samurai Scaper Pro Series EUR/USD is an EA developed to run the EUR/USD on 5 MINUTE   timeframe. This EA uses statistical analysis applied to the EUR/USD over 20 years to determine the best points of e
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Утилиты
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
EA Nova Trade
Ruslan Pishun
1 (1)
Эксперты
Советник использует 3 различных стратегии основные на новостных колебаний. Советник загружает новости из экономических сайтов. Советник берет во внимания только ВЫСОКИЕ и СРЕДНИЕ новости, торгуя на их основе. Советнике использует умную системы фиксации прибыли. Бэктестирование и оптимизация проводились на реальных тиках с качеством истории 99,9%. Мониторинг : https://www.mql5.com/ru/signals/author/profi_mql . Оптимизирован для EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD / H1 Для работы Советника нужн
Lefort
Maksim Pliskach
Утилиты
LEFORT - это мультивалютный, полностью автоматический высокочастотный торговый робот. Робот работает с любыми инструментами в МТ4 на любом таймфрейме. Алгоритм работы эксперта заключается    Одиночные скальперские сделки . Используя модуль аналитических сигналов, робот анализирует динамику рынка, а затем совершает одиночные сделки в направлении доминирующего тренда с профитом в несколько пипсов. Серия открытых ордеров. Робот совершает серию сделок на откате в направлении движения доминирующег
Forex trading
Andrey Kozak
Эксперты
Forex trading - уникальный форекс робот скальпер. Робот торгует на GBPUSD M5. Минимальный депозит от 300$. Максимальная просадка при тестировании в тестере стратегий за 2 года не более 15%. Робот не использует Мартингейл, Сетку или другие рискованные торговые стратегии. Каждая сделка сопроводается ТейкПрофитом и СтопЛоссом. Робот может торговать одновременно на нескольких торговых счетах. При каждой сделке робот отправляет трейдеру на телефон информационное сообщение, где говорит на какой валютн
Gold Breakout Sniper MT4
Vernkham Sorsavanh
Эксперты
(MT5):  https://www.mql5.com/en/market/product/135268?source=Site+Market+My+Products+Page#description Live account: https://www.mql5.com/en/signals/2307663?source=Site+Profile Gold Breakout Sniper( Strategy 259 158 ) EA is a fully automated trading system designed for XAUUSD on the H1 timeframe, focusing on volatility breakout opportunities confirmed by trend filters. This EA combines multiple ATR levels to accurately gauge market volatility conditions and filters trades using MACD to ensure e
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.73 (26)
Утилиты
Представляем OrderManager : Революционный инструмент для MT4 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 4. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству. [
BB vector dynamics robot mt4
Ekaterina Saltykova
Эксперты
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
Индикаторы
It's a variation of mid of HH and LL since it compares the higher of HH or LL against a period and twice the number of bars back to avoid whipsaws. I used to display this against lines on a chart, but made a histogram out of it and it looks interesting. It looks good at gauging trend strength and general turns (see image below). The name of the indicator is BAM, which is an acronym for "Below and Above Mid". Ways to use it: 1. To see general trend on longer TFs (more than 30 bars back).
ProjectXCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Эксперты
ℙℂ  The settings of the EA Time - GENERAL SETTING; Terminal Comment Magic Slippage TIME - TickSETTINGS TickFilter TickSAMPLES TIME - Time settings Trade Request seconds Order modify seconds Start hour  End hour Order Expiry ACCOUNT MM Risk MM % Agrresive Adaptive History Both Direction together Max Trades Spread SETTINGS MAX Limit MIN Limit TRADE SETTINGS Signal size Order Distance Max Distance Stoploss Trailing start Max Trailing Trailing target
Pips Harvester MT4
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
Эксперты
Pips Harvester This expert is the result of hard work and tests for a whole year and an extraordinary study of the most successful models. It is the next generation type that uses a very complex method to open and identify trades.  pairs, which is the currency pair  It contains very complex codes that have been prepared. It was formulated and tested for more than a full year, and it is the best expert I have created so far, and it has shown amazing results while trading on the account. This exp
С этим продуктом покупают
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Эксперты
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Эксперты
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Эксперты
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Эксперты
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
Trend King EA
Frank Paetsch
Эксперты
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Эксперты
MATrader QuickScalp – Точный скальпинг на базе ядра MATrader MATrader QuickScalper — это специализированный скальпинговый советник от Marc Albrecht Trading, созданный как отдельная стратегия рядом с хорошо известным MATrader AI. Если MATrader AI ориентирован на адаптивную циклическую логику и более крупные движения рынка, то MATrader QuickScalper разработан для быстрого исполнения, коротких сделок и чистых скальпинговых входов . Этот EA носит имя MATrader, потому что построен на той же базово
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия работы торгового эксперта основана на одном из самых сильных сигналов технического анализа - Пин-бара. При определении этой фигуры, торговый эксперт изучает текущую рыночную ситуацию и при наличии совокупности определенных факторов начинает работу. Рекомендуется начинать работу с маленького торгового лота . По мере знакомства с работой эксперта, торговый лот можно увеличить (задействовать манименеджмент) до психологически приемлемого размера. Внимание : формат настроек времени торго
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Эксперты
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высо
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Эксперты
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Эксперты
BTCUSD GRID EA — автоматизированная программа, предназначенная для использования стратегии сеточной торговли. Советник BTCUSD GRID очень полезен как начинающим, так и опытным трейдерам.   Хотя существуют и другие типы торговых ботов, которые вы можете использовать, логическая природа стратегии сеточной торговли позволяет ботам для торговли криптовалютой с сеткой легко выполнять автоматическую торговлю без проблем.   BTCUSD GRID EA — лучшая платформа для использования, если вы хотите опробовать
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Эксперты
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Другие продукты этого автора
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Эксперты
Представляем: Quant Fleet MT5 2.0! Quant Fleet работает на паре USDJPY, используя пять независимых стратегий для широкой диверсификации. Главное отличие от Quant Fleet MT5 1.0 — наличие шести дополнительных подстратегий, усиливающих общую производительность. Промо при запуске: Цена повысится после продажи первых 20 копий. Публичная группа:  Join Документация и пресеты:  click here Сигнал:  click here Ключевые особенности: Лёгкая установка: Готов к работе всего за несколько шагов — перетащ
SR Breakout EA MT4
Timo Roth
Эксперты
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management: No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters: Flexible configuration for individual trading pr
FREE
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
Эксперты
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management:   No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters:   Flexible configuration for individual tradin
FREE
DAX Breakout System MT4
Timo Roth
Эксперты
Introducing: DAX Breakout System MT4! Optimized Breakout Strategy for the DAX A precise and proven trading strategy based on the classic Morning Breakout method. This Expert Advisor offers you an efficient way to automate the volatile market opening. IMPORTANT!   Please read the installation manual after downloading. Launch Promo: The price will increase after the first 25 copies are sold. Public group:  click here I nstallation manual and presets:   click here Key Features: Easy Installatio
DAX Breakout System MT5
Timo Roth
Эксперты
Introducing:   DAX Breakout System MT5! Optimized Breakout Strategy for the DAX A precise and proven trading strategy based on the classic Morning Breakout method. This Expert Advisor offers you an efficient way to automate the volatile market opening. IMPORTANT!   Please read the installation manual after downloading. Launch Promo: The price will increase after the first 25 copies are sold. Public group:  click here I nstallation manual and presets:  click here Key Features: Easy Installati
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв