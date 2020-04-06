Quant Fleet MT4
Представляем: Quant Fleet MT4 2.0!
Quant Fleet работает на паре USDJPY, используя пять независимых стратегий для широкой диверсификации. Главное отличие от Quant Fleet MT5 1.0 — наличие шести дополнительных подстратегий, усиливающих общую производительность.
Ключевые особенности:
-
Лёгкая установка: Готов к работе всего за несколько шагов — перетащите советник на график USDJPY и загрузите файлы настроек.
-
Безопасное управление рисками: Без мартингейла, сетки и других рискованных методов. Фиксированный риск на сделку в процентах от баланса.
-
Стабильный рост: Разработан для долгосрочной стабильности, отлично подходит как дополнительный советник в вашем портфеле.
-
Подходит для проп-фирм: Низкая дневная просадка и исторически низкие максимальные просадки.
-
Настраиваемые параметры: Гибкая конфигурация под индивидуальные торговые предпочтения.
Цель разработки всегда заключалась в создании прозрачного торгового алгоритма без ложных обещаний. Все тестирования и оптимизации проводились максимально приближённо к реальным рыночным условиям. Чтобы минимизировать угрозы для баланса, были реализованы многочисленные защитные меры: фильтры по спреду и проскальзыванию, а также защита от кратковременных потерь соединения — что, к сожалению, нередко происходит в MetaTrader.
Благодаря этим факторам, в сочетании с тиковыми данными и тестами с учётом проскальзывания и спреда, я с уверенностью могу сказать, что результаты бэктестов очень близки к реальной рыночной среде.
Сигнал работает на Swissquote — брокере, расположенном в Швейцарии. Swissquote не отличается лучшими показателями по спреду и проскальзыванию, но я всё равно выбрал его для демонстрации, потому что хотел показать результат в наихудших условиях. Если советник работает там — он будет работать практически везде.
Важные замечания:
- Не забудьте загрузить файлы настроек после установки.
- Если у вас есть вопросы по продукту — пишите в личные сообщения, в группу или в комментариях.
Почему именно этот алгоритм?
Этот алгоритм был разработан на основе многолетнего опыта в алгоритмической торговле с целью систематического и точного захвата рыночных возможностей. Настраиваемые параметры обеспечивают гибкое поведение, делая его ценным инструментом как для частных, так и для профессиональных трейдеров. Система управления рисками соответствует современным требованиям и подходит для проп-фирм.
Ещё одно важное преимущество — уже реализованная диверсификация. Все стратегии работают независимо друг от друга, что снижает концентрацию риска.
О разработчике:
Я активно работаю на финансовых рынках уже 6 лет, из них 4 года специализируюсь на разработке торговых алгоритмов. В прошлом году я основал собственную управляющую компанию в Швейцарии.
Мой фокус — стабильные, прозрачные и надёжные торговые алгоритмы, подходящие как для частных инвесторов, так и для институциональных клиентов.