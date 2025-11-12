Después de más de 25 años en los mercados financieros, creé un asesor que opera como un verdadero profesional: sin emociones, sin prisas, sin engaños.

Instrumentos

NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD

Tipo de Cuenta

ECN / Raw / spreads bajos / hedging

Marco Temporal

cualquiera

Apalancamiento

1:50 o superior

Depósito

desde $300 Complejidad de Configuración 1 de 10

No uso trampas de marketing ni trucos deshonestos de anunciantes — soy trader, no marketer — por lo que simplemente te invito a probar y evaluar mi producto por ti mismo para formar tu propia opinión. En secreto, te diré que ya lo he hecho por ti, y puedes ver los resultados en el video adjunto a esta descripción.

IMPORTANTE: Después de la compra, envíame un mensaje privado — recibirás una guía completa de configuración y acceso a soporte.



¿De qué se trata?



Market Pulse AI es un sistema de trading completamente automatizado, diseñado para un trabajo cómodo y disciplinado en mercados reales.

El núcleo del asesor se basa en una descomposición multinivel de la serie de precios utilizando bases wavelet no ortogonales, filtrado adaptativo de impulsos basado en la entropía de Tsallis y una arquitectura predictiva híbrida que combina una descomposición espectral de Fourier modificada con un mecanismo de atención entrenado durante 15 años de reacciones asimétricas del mercado. El filtro propietario Adaptive Impulse Filter mejora la calidad de las señales; el sistema identifica zonas potenciales de entrada hasta tres barras antes de su formación mediante una combinación de análisis de frecuencia y modelos recurrentes. En tiempo real, el algoritmo evalúa la estabilidad del régimen del mercado mediante invariantes topológicos del espacio de fases, mientras que un filtro de partículas modificado se sincroniza con los ciclos de liquidez de las principales sesiones para calibrar con precisión los puntos de entrada.

Todo esto es solo fondo. No necesitas saberlo ni entenderlo. Solo necesitas confiar en el resultado.

No es "otro Expert Advisor". Es el producto de investigaciones profundas, años de experiencia y pruebas implacables en mercados reales.

Sin entradas aleatorias. Sin "quizás funcione".

Solo lógica de hierro, perfeccionada durante años, cuyos resultados verás en tus informes de trading.





Características Clave del Asesor:

• Automatización completa — sin intervención manual

• Gestión adaptativa de riesgo y lote

• Selección inteligente de señales — solo entradas de alta calidad

• Amplia diversificación de cartera de ingresos entre activos

• Optimización para condiciones reales de 2025



• Funciona incluso con depósitos pequeños (desde $300)



• Configuración simple — todo claro a primera vista, parámetros mínimos



• Enfoque en preservación de capital, no en "máxima ganancia a cualquier costo"

Las parejas de trabajo no se eligieron al azar: tienen estructura de movimiento estable, volatilidad predecible y ruido mínimo. Para pruebas correctas, usa solo ellas.

Consejo del Autor: Lanza el asesor en cuenta real solo en una pareja seleccionada después de tu propia prueba.

¿Preguntas? ¡Escríbeme en privado!





¿Qué Obtienes Después de la Compra?



• Guía completa de instalación y configuración

• Soporte personal del autor (escríbeme en privado después de la compra)

• Acceso a todas las actualizaciones futuras





En Resumen



Market Pulse AI es una herramienta perfecta para quienes ya entienden que la estabilidad nace no de la suerte, sino de la disciplina, el control y un enfoque honesto.

Si estás cansado de asesores que quiebran en una semana — te invito a tocar el PULSO DEL MERCADO! ¡Prueba ahora mismo!



¿Cuál es la Política de Precios del Asesor?

Para mantener un soporte de alta calidad y exclusividad del producto, el precio del asesor aumentará a medida que crezca el número de copias vendidas.

Mis clientes saben que siempre cumplo mi palabra! Por eso ten en cuenta que el aumento de precio no es un truco de marketing, sino una necesidad — valoro y respeto a todos mis clientes y busco darles el mejor servicio y soporte, lo cual es muy costoso.

Por ello, te recomiendo encarecidamente probar y comprar el asesor ahora mismo! Estoy casi seguro de que querrás comprarlo justo después de la prueba.

Ventas Precio Restante 1-10 $99 —

11-20 $149 — 21-30 $199 — 31-40 $249 3 41-50 $299 10



Independientemente de tu inicio — cuenta modesta o hedge global — Market Pulse AI te equipa con el arsenal élite de un pro, perfeccionado en mi laboratorio de trading: opera con precisión inquebrantable, equilibra riesgos con gracia.

Prueba en demo y comienza tu trading emocionante con Market Pulse AI hoy.

No lo pospongas para "después", que nunca llega.

¡Hazlo ahora!