Pound Breakout MT5

es un Expert Advisor para GBPUSD que negocia rupturas de un canal lateral paralelo y ofrece impresionantes funciones comerciales adicionales.

La base de la estrategia de rupturas de Londres reside en que el horario de Londres es uno de los períodos de mayor liquidez y negociación en el mercado forex. Cuando abre la Bolsa de Londres, el mercado asiático aún no ha cerrado y el mercado europeo acaba de abrir. Además, el mercado bursátil estadounidense se prepara para comenzar a operar en la tarde (europea).

Esta alta liquidez y el elevado volumen de negociación provocan rupturas de precios espontáneas y notablemente potentes. Especialmente a primera hora de la mañana, cuando se rompen ciertos rangos de precios, los operadores tienen oportunidades de compra o venta.

Asimismo, las principales instituciones financieras y bancos operan activamente durante el horario de Londres. Esto amplifica los movimientos de precios y, a menudo, genera una tendencia clara para la jornada.

El panel en pantalla proporciona una descripción detallada del sistema y del estado del mercado. También incluye botones para que los traders activos coloquen manualmente sesiones adicionales y/o órdenes de mercado en cualquier momento. Esto les permite aprovechar otras oportunidades comerciales prometedoras durante los movimientos diarios del mercado o agregar órdenes manualmente.

A diferencia de las estrategias Martingala o Grid, Pound Breakout MT5 no utiliza dichas estrategias y protege las órdenes con límites fijos de stop-loss. Las ganancias se obtienen a través del seguimiento de ganancias virtuales y comienzan en el nivel preestablecido de "Activación del seguimiento de ganancias" o superior cuando el valor controlado por el indicador (ATR) excede el valor preestablecido.

Pound Breakout MT5 es sensible a los diferenciales y retrasos. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente utilizar cuentas ECN de cobertura como "RAW", "Razor" y otras con corredores confiables como IC Markets, FP Markets, Tickmill, etc. Sin embargo, no se recomiendan las cuentas estándar debido a sus spreads típicamente altos.

El lector/comerciante de noticias integrado ofrece información gráfica rápida sobre eventos noticiosos actuales y le permite configurar pausas comerciales antes de noticias con alto impacto en el mercado. Esta función es muy recomendable, ya que las estrategias de ruptura a veces pueden fallar si el bróker no ejecuta la orden al precio especificado o si los diferenciales se vuelven muy amplios debido a una demanda extremadamente alta. Esto es especialmente cierto para las decisiones sobre las tasas de interés y la publicación de las nóminas no agrícolas (NFP). Para un funcionamiento continuo, el Expert Advisor también debe instalarse en un VPS con ubicaciones de baja latencia, como NY o Londres.

La instalación se realiza en el gráfico GBPUSD. El período de tiempo seleccionado es irrelevante y puede cambiarse en cualquier momento durante el funcionamiento del Expert Advisor sin afectar su rendimiento. También sólo considera operaciones con el mismo número mágico y símbolo. Por lo tanto, las operaciones ingresadas manualmente deben ingresarse utilizando los botones "B"/"S" si se desean incluir en el cálculo de ganancias/pérdidas del Expert Advisor.

La sesión se abre en horario GMT y no es necesario realizar ajustes. Todos los demás ajustes del tiempo de negociación se toman de la hora del servidor de la cuenta del bróker. Para mayor claridad, la hora GMT se muestra junto a la hora del servidor en el panel en pantalla.

Descripción general de las funciones:

Panel en pantalla con botones para operaciones manuales e información de estado

Opera con el GBP/USD en la sesión matutina de Londres

Funciona en cualquier marco temporal

Recuperación multiplicando el patrón de la sesión (sin cuadrícula ni martingala)

Corrige el stop loss y el seguimiento virtual de ganancias

Protección contra falsas rupturas, deslizamientos importantes y spreads amplios

Gestión del capital, incluyendo ajuste automático del volumen

Panel en pantalla:

Libre movimiento en el gráfico

Botones para:

- Mostrar/ocultar panel

- Abrir órdenes de mercado adicionales de compra/venta

- Abrir manualmente sesiones individuales de Buystop/Sellstop

- Activar/desactivar nuevas sesiones

- Cierre de órdenes de mercado y/o sesiones pendientes

- Mostrar/ocultar el calendario de noticias y eventos