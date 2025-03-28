Golden US Nights MT5

primero, se coloca una orden virtual de compra con stop loss tras el cierre diario de las bolsas de valores estadounidenses, utilizando un sofisticado algoritmo de acción del precio para determinar el precio óptimo de entrada al mercado. No se utilizan estrategias Martingale ni de Grid, y todas las órdenes cuentan con stop loss.

La instalación es sencilla en un Chart XAUUSD de cualquier Timeframe, que puede modificarse en cualquier momento sin afectar el flujo de trabajo del experto. El panel en pantalla proporciona parámetros importantes e información de estado. También incluye funciones adicionales para la colocación manual de órdenes de mercado.

Se recomienda seleccionar un bróker de confianza que ofrezca spreads bajos para XAUUSD. Es fundamental elegir una cuenta que cobre comisiones (ECN, spread bruto, etc.), ya que solo este tipo de cuentas ofrecen spreads bajos.

Antes de comenzar a operar en vivo, se debe realizar un backtest con probabilidades reales de al menos el 99 % de calidad. Muchos brókers de renombre ofrecen esta opción durante al menos un año. También se recomienda empezar con una cuenta demo para familiarizarse con las funciones de Golden US Session MT5.

El capital mínimo por cada 0,01 lote debe ser de 100 $.

>>> Instrucciones detalladas de configuración e instalación: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761925

>>> Información importante para elegir el bróker y el VPS adecuados: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761471



