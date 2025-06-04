Triangle Engine MT4

Triangle Engine ha sido creado para hacer crecer el capital de las personas de una manera sencilla y accesible. Si estás cansado de algoritmos que parecen funcionar muy bien en las pruebas retrospectivas, pero que luego no funcionan igual en las cuentas reales, entonces Triangle Engine es la solución que estás buscando. Triangle Engine es un algoritmo avanzado meticulosamente diseñado para identificar y explotar las vulnerabilidades inherentes al AUDCAD. Mediante un sofisticado conjunto de métricas y diferentes estrategias, este sistema realiza un análisis en profundidad y en tiempo real de la dinámica del mercado, evaluando factores críticos como la volatilidad, las tendencias emergentes y los patrones históricos.

Lo que realmente diferencia a Triangle Engine de otros algoritmos del mercado es su notable adaptabilidad. En lugar de limitarse a un único tipo de entorno financiero, ajusta dinámicamente sus estrategias para funcionar con eficacia en condiciones de mercado alcistas, bajistas o incluso muy inciertas. Esta flexibilidad mitiga significativamente los riesgos asociados a los periodos prolongados de caída // Para obtener más detalles, consulte la guía del manual.

¡Oferta de lanzamiento! Solo quedan 2/10 copias a este precio ---> Próximo precio 250$ // Versión MT5

Señal en directo: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


Características

  • Sólido backtest y rendimiento en vivo (puede descargar los backtests en la guía del manual)
  • No es necesario ajustar la hora GMT (el EA lo hará por usted)
  • No utiliza estrategias arriesgadas como martingala, promediado, etc.
  • Adecuado para empresas de prop trading como FTMO
  • Adecuado para cuentas CENT
  • Adecuado para cuentas con poco capital (a partir de 150 $)
  • Mucho más barato que otras alternativas de alta calidad disponibles
  • Muy fácil de usar: no se necesitan archivos de configuración.


Requisitos

  • El capital mínimo requerido es de solo 150 $.
  • Pares de trading: AUDCAD.
  • Marco temporal: cualquiera.
  • Utilice la configuración predeterminada.
  • El EA debe ejecutarse en un VPS de forma continua para evitar cortes de red o tiempos de inactividad (póngase en contacto conmigo si necesita uno).
  • El backtesting debe realizarse en el marco temporal M15.


Cómo utilizarlo

Adjunte el EA a un solo gráfico AUDCAD (el marco temporal no importa).


Advertencias

Solo vendo mis productos en MQL5.com. Si alguien se pone en contacto con usted para venderle mis productos, se trata de estafadores que solo quieren su dinero.

Además, si compra mis productos en un sitio web externo, le aseguro que serán versiones falsas y no funcionarán igual que las originales.

Comentarios 3
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Benjamin Bilen
198
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

