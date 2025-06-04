Triangle Engine MT4

5

トライアングル・エンジンは、人々の資産をシンプルでアクセスしやすい方法で増やすために開発されました。バックテストでは素晴らしい結果を出すアルゴリズムが、実際の取引口座では同じように機能しないことに疲れているなら、トライアングル・エンジンがあなたが探している解決策です。トライアングル・エンジンは、AUDCADの固有の脆弱性を特定し活用するように、精密に設計された高度なアルゴリズムです。高度なメトリクスと多様な戦略を組み合わせたこのシステムは、市場動向のリアルタイム分析を徹底的に行い、ボラティリティ、新興トレンド、歴史的パターンなどの重要な要因を評価します。

トライアングル・エンジンが市場にある他のアルゴリズムと一線を画すのは、その驚異的な適応力です。特定の金融環境に縛られることなく、ブル相場、ベア相場、または極めて不確実な市場状況においても、戦略を動的に調整して効果的に機能します。この柔軟性は、長期的なドローダウンに伴うリスクを大幅に軽減します // 追加の詳細については、マニュアルガイドをご参照ください

ローンチオファー！！！ この価格での残り2/10コピー ---> 次回の価格250$ // MT5バージョン

ライブシグナル： https://www.mql5.com/en/signals/2279071


機能

  • 堅実なバックテストとライブパフォーマンス（バックテストはマニュアルガイドからダウンロード可能です）
  • GMT時間の調整は不要（EAが自動的に行います）
  • マーチンゲールや平均化など、リスクの高い戦略は使用しません
  • FTMOのようなプロップファームに適しています
  • CENT口座に適しています
  • 小規模な資本（150$から）の口座に適しています
  • 利用可能な高品質な代替品よりも大幅に安価です
  • 非常に簡単：設定ファイルは不要


要件

  • 必要な最低資本は150$のみ
  • 取引ペア：AUDCAD
  • 時間枠：任意
  • デフォルト設定を使用
  • EAはネットワーク障害やダウンタイムを回避するため、VPS上で継続的に実行する必要があります（VPSが必要な場合はご連絡ください）
  • バックテストはM15時間枠で行ってください


使用方法

EAをAUDCADチャートにのみ添付してください（時間枠は問いません）。


注意

私の製品はMQL5.comでのみ販売しています。私の製品を販売する連絡を受けた場合、それは詐欺師で、あなたの金銭を目的としています。

また、外部ウェブサイトから私の製品を購入した場合、それらは偽造版であり、オリジナルと同じように機能しません。

レビュー 3
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Benjamin Bilen
198
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

おすすめのプロダクト
SwS Mt4
Marta Gonzalez
エキスパート
SwS Scalping whit Stocastic:  It is a scalping system that uses the stocastic signal as a reference to enter the market. It is a very aggressive system so it needs volatile pairs with little spread. The system detects turning points and operates small market corrections. All orders have a stoploss. And it has a virtual trailing. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as resu
Prototype 4
Sergey Rozhnov
4.11 (9)
エキスパート
Prototype 4 is an automated trading system, which opens positions in trend direction from correction based on data of built-in indicators. Test results show a stable profits for almost 15 years since 2000 (see. the screenshots), as well as in real trading. Monitoring: https://www.mql5.com/en/users/r0s/seller This Expert Advisor can be used in combination with Prototype 1 . Part of the orders of two Expert Advisors is hedged (opened in different directions).  The Expert Advisor works on any accou
Smoothing Oscillator EA MT4
Marta Gonzalez
エキスパート
Smoothing Oscillator   is an ea based on the Smoothing oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59187 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safet
Turtle Scalper Pro
Michela Russo
4.81 (26)
エキスパート
Turtle Scalper Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a mix of Trend Following and Counter Trend system.   Backtest Now! This Expert advisor not use   arbitrage, grid, martingale or other dangerous strategy , All Trades are covered by StopLoss and TakeProfit . Important Information Revealed By  purchasing  this Expert Advisor you are entitled  to receive a free copy  of   Spider Crazy Pro ! (All future updates included) -> To Receive it, Please Contact me by   mql5 message  
Scalper Marti 4
Prafull Manohar Nikam
エキスパート
S imple scalping EA which uses martingale lot system. Scalping happens on candlestick pattern and candle size in pips. This is a full automatic trading system which has auto money management option too. FEATURES: 1. Martingale 2. NO Grid 3. Scalping 4. Hard Stop Loss 5. Easy Take Profit 6. Uses Candlestick Pattern Important Note : - As name suggests it is a Martingale System. Always better to use minimal/proper martingale settings and proper trading capital otherwise it can easily blow your acco
Amelia
Hugo Torrecilla Antolin
エキスパート
Limited time offer for $ 40 . Launch promotion. Price will go up soon to 100$. Description: Alex AI is a trading system based on Fibonacci grids. Designed with an AI capable of achieving the best trading results. Searching for entries and exits based on Fibonacci rules. The system analyses the markets in search of the best opportunities and through a maya achieves the best results. The use of tools based on the Fibonacci sequence and Fibonacci retracement levels in the technical analysis of fi
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
エキスパート
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
DoIt Gold Guardian MT4
Diego Arribas Lopez
エキスパート
[ MT5 Version ]   DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD)   DoIt Gold Guardian   is designed for traders who want to   capitalize on gold’s explosive movements   with confidence, control, and simplicity. Specialized for   long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek   consistent growth without fear of volatility , i
EMA Algotrader EU H1
Marek Kupka
エキスパート
This EA has been developed for EURUSD H1 TF. Everything is tested and ready for immediate use on real account. Everything is tested for EURUSD H1 timeframe . Strategy is based on   EMA indicator . It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP  pending orders with  ATR  STOP LOSS . To catch more profit there is also a  BREAKEVEN  function provided. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS. For every candle the pending orders are modified to adapt the market
Ai GbPUsD MT4
Tais Miranda Hoffmann
1 (6)
エキスパート
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
H4 Trend
Kenneth Parling
5 (1)
エキスパート
序章 H4トレンド外国為替取引ロボット-トレンドの動きをキャッチするためにH4チャートを取引するように設計された使いやすく完全に自動化された取引ロボット。移動平均インジケーターを横切ることによって生成された売買シグナル。注文は常に仮想ストップロスを使用し、利益を取り、トレーリングストップに加えて、資金を確保するためにサーバー接続が失われた場合に備えて次のハードストップを使用します。 特性 マルチンゲール、ヘッジ、その他の危険なテクニックはありません 低ドローダウン 安全で安定した取引 最適化が容易で、TP / SLとトレーリングレベルに加えてインジケーターに焦点を当てる バーチャルテイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップレベル 計算されたATR（平均真の範囲）は利益とトレーリングストップを取ります リスク評価-固定ロットまたは動的ポジションサイズパーセントで取引する（動的は常に推奨） ADXトレンド強度フィルター 低い初期預金-アカウントレバレッジ1：400-1：500に基づくセントアカウントの$ 200 / $ 20 EurUsdH4で使用できるデフォルト設定 最適化
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Ichimoku Market Scanner EA
Jarek Paciorek
4 (10)
エキスパート
This scanner is a tool used to support trading with the Ichimoku method. Its basic features are: 10 trading setups implemented in accordance with the Ichimoku technique, the possibility of simultaneous scanning, all financial instruments available on the platform, the possibility of simultaneous scanning, in all timeframes available on the platform, two trading modes available: Manual and AutoTrading, the ability to open in Manual mode from the level of the chart, the ability to determine the si
SwingTrade Candle Patterns EA
Dzintars Ansons
エキスパート
SwingTrade Candle Patterns EA uses Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star and Hammer patterns with RSI confirmation and ATR-based money management. Stable swing trading with low drawdown and steady profit growth. Valid for Prop Firms. Strategy Recognizes Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer candlestick patterns. Confirms trades with RSI trend filter . Uses ATR-based Stop Loss and Take Profit → adapts to volatility. Built-in breakeven system to protect profits. No martingale, no
FREE
EA Scalp EDay
Yurii Yasny
エキスパート
Be sure to contact me after purchase for personalized recommendations and a personal bonus! - Is a scalping system on strong price levels. One of the oldest strategies, modernized and updated for the current market. The strategy does not require any optimization. You should just install the set file and run it according to the recommendations. Advantages of EA Scalp EDay: - Optimal SL/TP ratio. - Low SL, which makes the system as safe as possible. - Every order is protected by a fixed SL - T
EMA Trend Following
Zafar Iqbal Sheraslam
エキスパート
This is a very nice EA which is running on Trend basis on EMA settings, very good returns, with SL and TP, if trade goes in loss the next trade according to loss can adjust this EA, I am uploading the back test of that EA as well, you can see that as well. You will never find that trending base EA in that price from anywhere, I am using this EA since almost 01 year and on my profiles you can see some live accounts as well.
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
エキスパート
これは、ほぼ10年前に初めて公開された私の有名なスキャルパー、ゴールドフィンチEAの最新版です。短期間で起こる急激なボラティリティの拡大で市場をスキャルピングします。突然の価格上昇の後、価格変動の慣性を利用しようとします。この新しいバージョンは、トレーダーがテスターの最適化機能を簡単に使用して最適な取引パラメーターを見つけられるように簡素化されています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 最適化を容易にするシンプルな入力パラメーター カスタマイズ可能な取引管理設定 取引セッションの選択 平日の選択 資金管理 注意してください... 多くの要因が見返りを台無しにする可能性があるため、ダニのダフ屋は危険です。変動スプレッドとスリッページは、取引の数学的期待値を低下させ、ブローカーからの低いティック密度は幻の取引を引き起こす可能性があり、ストップレベルは利益を確保する能力を損ない、ネットワークラグはリクオートを意味します。注意が必要です。 バックテスト Expert Advisorはティックデータのみを使用します
FREE
DowJones Supertrend H1
Marek Kupka
エキスパート
This EA has been developed for DOWJONES (US30) H1 timeframe, everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on BREAKOUT of the PIVOT LINE.  It uses STOP  pending orders with  FIXED STOP LOSS and ATR TAKE PROFIT . To catch more profit there is also a  TRAILING PROFIT  function provided. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+1 only!!! For every
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
エキスパート
5 copies are left for $149. The next price is $189. Griddy Calm EA uses the classical strategy of open orders in trend direction at the best price. At trend turning it implements the soft averaging grid. Big dynamic step, small lot multiplier and equity stop loss makes the grid strategy safe enough for long term trading. The key feature of the EA is an algorithm of partial closing which uses small rollbacks of price to gradually close bad trades. Moreover, this strategy is absolutely universal
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
エキスパート
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
エキスパート
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Moving Average Trade X
Yu Xin Pu
エキスパート
Moving Average Trade X is an EA based on Moving Average. Moving Average parameters such as BuyMovingAveragePeriod1, BuyMovingAverageMAShift1, BuyMovingAverageShift1, BuyCandlestickShift1, BuyMovingAveragePeriod2, BuyMovingAverageMAShift2, BuyMovingAverageShift2, BuyCandlestickShift2, BuyMovingAveragePeriod3, BuyMovingAverageMAShift3, BuyMovingAverageShift3, BuyCandlestickShift3, BuyMovingAveragePeriod4, BuyMovingAverageMAShift4, BuyMovingAverageShift4, BuyCandlestickShift4, SellMovingAveragePer
Skull Per
Che Jeib Che Said
4 (1)
エキスパート
Skull Per https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This is a fully functional Expert Advisor. It is intended for trading major currency pairs with small spread. It uses scalping technique for quick profit and easy to use with simple input parameters. Input Max Spread:  maximum spread allowable for trading. Magic No: unique expert number. Lot: size of lot. Lot Multiplier: size of subsequent lot by multiplication. Take Profit: take profit in pips. Stop Loss: stop loss in pips. Trail
FREE
Inversus TS
Eva Carmelina Hernandez Matias
エキスパート
Inversus Trend Scalper es una gran herramienta programado con una estrategia apoyada con un indicador tendencial para entrar al mercado en el mejor momento,  cuenta con un sistema de trailing dinámico para proteger las ordenes ganadoras y un sistema de coberturas para cubrir las perdidas con nuevas ordenes y cerrar en positivo una vez que se alcance el objetivo. Puedes invertir desde 100 dlls en cuenta cent y 1,000 usd en cuenta estándar por cada par de balance en la cuenta, no es necesario que
LRY FX Robot
Ruiyuan Luo
エキスパート
LRY FX Robot is a fully automatic trading Robot, which makes orders according to RSI indicators. EA operating environment The EA can be run in any currency, but the best test is EURUSD for H1, with a minimum of $1000. Parameters Lot - lot size for pending orders. MaxLotSize - the maximum number of open orders. InterestAmount - As the balance increased, so did the number of orders Star Hour - the EA operation start hour. End Hour - the EA operation end hour. LotMultiplier - lot multiplier for the
Moving Average EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.2 (5)
エキスパート
移動平均 EA ΜΤ4 は、完全に自動化された Expert Advisor であり、移動平均の取引をまったく新しいレベルに引き上げます。 移動平均 EA MT4 は、MA が上昇したときに 1 つの買い取引を開くか (青色の MA)、MA が下降したときに 1 つの売り取引 (赤色の MA) を開くか、勾配が続く限り、すべての新しいろうそくで新しい同じ方向の取引を開くことができます。 移動平均の方向は変わりません。 一連の独自の設定により、この EA は非常に用途が広いものになっています。 この EA には、ECN Raw Spread ICMarkets アカウント (ニューヨーク ベースの GMT+3 タイム ゾーン サーバー) 用に特別に最適化された、多くのシンボル用に提供されたセット ファイルが付属しています。 他のブローカーまたは口座タイプを使用することもできますが、ブローカー/口座に合わせて必要な時間を調整する必要がある場合があります. アドバイス:   私のEAは市場を予測する魔法のシステムではなく、マーチンゲールやグリッド戦略を使わずに安定した結果を得るために構築され
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
エキスパート
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
BTC Sunrise MT4
So-ta O-tsuka
エキスパート
MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/117278 BTC Sunrise is a fully automatic robot for BTCUSD/BTCUSDT The robot applies a scalping strategy with high volatility optimized for Bitcoin. The advisor's algorithm uses market strength and recurrency to place orders between the NY market close and the Oceania market open. Orders are settled with take profit, stop loss, and Expert Advisor settings are optimized for brokers with spreads within 25USD. Slight optimization of input paramete
Harmonic ABCD Wizard MT4
Mihail Matkovskij
エキスパート
Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. This EA has been ported from the Harmonic ABCD Wizard version for the MetaTrader 5 trading terminal . A more detailed description of the EA can be found here . And also in the blog . Parameters EA Values magic  - magic ID deviation  - deviation Parameters Peak ZigZag minPeakDist  - the minimum distance of the Zi
Bold AI
Calvin Andile Mahlangu
エキスパート
BOLD AI – Precision Forex Trading with Multi-Indicator Intelligence BOLD AI is a fully automated MetaTrader 4 Expert Advisor designed to capture high-probability trade setups using a powerful combination of Bollinger Bands , RSI , and momentum-based logic . It adapts dynamically to changing market conditions, managing trades with a trailing stop to secure profits while limiting risk. Why Choose BOLD AI? Intelligent Entry Strategy Combines volatility analysis (Bollinger Bands), momentum ass
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (19)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
エキスパート
Jesko EA – Jesko は、 長年にわたり検証され最適化された戦略 に基づいて構築された特別なエキスパートアドバイザー（EA）です。 すでに 実際の口座でテストされており 、一貫して 利益性と低リスク を示しています。 今回、ついに一般公開することにしました。 Signal live    ライブアカウントの4ヶ月  簡単インストール  すべてのブローカーで利用可能（ECN口座推奨）  最低入金額: 100 USD  24時間365日サポート  Jesko を一度購入すると、他の製品を無料で入手可能！ 1,5年前 バックテスト用: チャートに INCORRECT が表示されないようにしてください。 表示された場合は、設定を変更する必要があります。 オプションは True/False のみです — チャートに緑の OK が表示されるまで調整してください。これは問題ないことを意味します 入力パラメータの説明 基本設定 AccountType – 口座タイプの選択 (Normal / ECN / その他)。 RiskMode – リスク管理モードの選択 (低 / 中 / 高)。 ロ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
エキスパート
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
エキスパート
この価格での在庫は残り 1/5 点のみ ---> 次回の価格 250$ // MT5バージョン Gold King AIは、強化学習を活用して堅牢な取引アルゴリズムの構築、トレーニング、評価、展開に特化したオープンソースのPythonフレームワーク「TensorTrade」を使用して作成されました。 このアルゴリズムはニューヨーク取引セッション中に動作します。市場を数時間分析して注目すべき領域を特定した後、価格が到達した際に実行される待機注文を配置します。これにより、利益を確定するためのトレーリングプロフィットが迅速に活性化されます。また、損失が発生した後に活性化される「スマートリカバリー」という第2の戦略も備えています。この戦略では、損失の一部を補填するためにやや大きな注文を実行します。 ご注意ください：ニューラルネットワークは、AIを最新状態に保つため、4～5ヶ月ごとに最新の歴史的データを使用してトレーニングされます。 このロボットは、マーチンゲールやヘッジングのような有害なリスク管理手法を使用しません。代わりに、すべての取引はトレーリングテイクプロフィットとストップロスで保護さ
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
1 (1)
エキスパート
XGen Scalper MT4 - プロフェッショナル自動取引システム XGen Scalperは、高度なアルゴリズム構造と実証済みのテクニカル分析を組み合わせ、あらゆる市場で一貫した結果を提供する最先端のエキスパートアドバイザーです。この強力な取引システムは、外国為替ペア、金や銀などの貴金属、暗号通貨、商品指数で問題なく動作します。 高度なアルゴリズム技術 独自の波動スキャンアルゴリズムは、市場データをリアルタイムで処理し、手動の投資家が見逃しがちな、可能性の高い取引機会を特定します。このシステムは、変化する市場の状況に絶えず適応し、トレンド、レンジ、ボラティリティの高い環境でも効果的に機能します。 ユニバーサルな互換性 特定のペア向けに設計された従来の EA とは異なり、XGen はすべての商品で優れたパフォーマンスを発揮します。 プロフェッショナルなコントロールパネル リアルタイムの口座指標、詳細な取引統計、システムステータスを表示する洗練されたインターフェースで、取引パフォーマンスを監視します。統合された波形視覚化により、システムが市場の状況をどのように解釈し
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 完全に自動化されたマルチペア取引システム - 非常に安全で着実に成長しています。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです - 1 か月あたり約 70 ～ 100 回の取引が必要です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA の機能: - 追加のスプレッド設定。 - 調整可能なボラティリティ適応ストップロス。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - 固定 SL オプション。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法は使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - この EA は非常にユーザーフレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
エキスパート
ICMarkets ライブシグナル： こちらをクリック 本EAは初期段階の特別価格で提供されています。販売数の増加に伴い価格は段階的に上昇し、将来的に値下げされることはありません。早期購入者ほど有利な価格で導入できます。 KT Gold Drift EAで成功するために必要なこと 忍耐。規律。時間。 KT Gold Drift EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に使用している現実的な取引手法を基に構築されています。短期的な派手さではなく、長期的な安定性と一貫性を重視しています。 本EAは長期運用を前提としています。最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロの取引と同様に、損失週や損失月が発生することもありますが、それは正常なプロセスです。重要なのは長期間における累積パフォーマンスです。 多くのグリッドやマーチンゲール型EAは初期に利益を出しますが、最終的に口座破綻に至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを避け、安定した成長を目的として設計されています。 イントロダクション KT Gold Drift EAは、ゴールド（XAUUSD）のH4時間
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
エキスパート
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦 略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 550ドルで購入できるのは残り1本のみです。その後、価格は650ドル、750ドルへと上がり、最終価格は1200ドルになります ライブシグナル >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   クリック 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUS
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
エキスパート
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
エキスパート
Golden Scalper PRO：私たちのテクノロジーがあなたのために働きます！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、完全なマニュアルと設定ファイルをお渡しします。 価格：販売ライセンスが増えるごとに価格は上がります。 残りライセンス数：3 ゴールド取引は非常に高いボラティリティとリスクが伴うため、金融市場の中でも最も難しい分野の一つです。 Golden Scalper PRO は、この課題を克服するために設計されています。高度なテクノロジーと効果的な戦略を組み合わせ、利益を最大化します。初心者からプロのトレーダーまで、安全かつ安定した取引をサポートします。 Golden Scalper は、適応型インテリジェントシステム、マルチタイムフレーム分析、自動ロット調整、高度なリスク管理を搭載し、市場の変化に迅速に対応し、常に資金を守ります。 取引銘柄 XAUUSD（ゴールド） 時間足 M5 最低入金額 500 USD 対応ブローカー 全てのブローカー 口座タイプ 全て（低スプレッド口座推奨） レバレッジ 1:500以上推奨 VPS 推奨（必須ではない） 取引銘柄
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
エキスパート
ORIX System —  は、GBPUSD 通貨ペアの M5 タイムフレーム向けに特別に開発・最適化されたアルゴリズム取引システムであり、市場構造および価格行動の深い分析に基づいています。本エキスパートアドバイザーは、標準的なインジケーターシグナルを使用せず、単純化された取引テンプレートでの取引も行いません。本システムの中核には、インパルス、ポーズ（停滞）、流動性、価格反応の原則に基づいて構築された独自の市場コンテキスト判定ロジックがあります。アルゴリズムはリアルタイムで継続的に市場を分析し、市場構造の主要な要素を特定した上で、単一の条件ではなく複数要因の総合判断に基づいて取引判断を行います。 Live Signal 市場構造の分析  —  ORIX System は以下の市場要素を自動的に追跡・評価します：強力かつ重要な価格レベル；市場の均衡ゾーンおよび価格バランスゾーン；流動性の集中領域；注文および出来高の集積ゾーン；大口および機関投資家の活動；市場圧力が高まるゾーン；インパルスの枯渇および動きの減速が見られる領域；価格反応ゾーン；重要な市場構造要素。検出されたすべてのゾーン
Ninja Forex EA
Samir Arman
エキスパート
Hello all The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is entered with a pending deal suspended Watching the video shows you how it works How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on ri
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
エキスパート
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
Dark Gold
Marco Solito
4.7 (92)
エキスパート
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
作者のその他のプロダクト
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
エキスパート
この価格での在庫は残り 1/5 点のみ ---> 次回の価格 250$ // MT5バージョン Gold King AIは、強化学習を活用して堅牢な取引アルゴリズムの構築、トレーニング、評価、展開に特化したオープンソースのPythonフレームワーク「TensorTrade」を使用して作成されました。 このアルゴリズムはニューヨーク取引セッション中に動作します。市場を数時間分析して注目すべき領域を特定した後、価格が到達した際に実行される待機注文を配置します。これにより、利益を確定するためのトレーリングプロフィットが迅速に活性化されます。また、損失が発生した後に活性化される「スマートリカバリー」という第2の戦略も備えています。この戦略では、損失の一部を補填するためにやや大きな注文を実行します。 ご注意ください：ニューラルネットワークは、AIを最新状態に保つため、4～5ヶ月ごとに最新の歴史的データを使用してトレーニングされます。 このロボットは、マーチンゲールやヘッジングのような有害なリスク管理手法を使用しません。代わりに、すべての取引はトレーリングテイクプロフィットとストップロスで保護さ
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.93 (15)
インディケータ
クリティカルゾーンは、より正確なマーケットエントリーを求める手動トレーダーのために特別に作成されました。このインディケータは、チャート上の最も関連性の高いサポートとレジスタンス、 およびそれらのブレイクアウトとリテストを計算することで、高度なアルゴリズ ムを使用して関心領域を検出します。このインディケータは、潜在的に有利な買い/売りの機会が検出された場 合にアラートと通知を送信するように設定でき、トレーダーが画面/ MT4   バージョンの前にいないときでも取引機会を把握することができます。 特徴 リペイントなし  このインディケータは、新しいデータが到着してもその値を変更しません 取引ペア すべてのFXペア 季節性 すべての季節性 パラメータ ===== サポートとレジスタンスの設定 計算のために参照するバー // サポートとレジスタンスのレベルを計算するために、現在のバーから 逆方向のバーの範囲。 ===== 条件 ブレイクアウト // ブレイクアウト検出のオン/オフ 再試行 // 再試行の検出を有効または無効にする ===== サポートとレジスタンスのス
FREE
Gold King AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (4)
エキスパート
この価格での在庫は残り 1/5 点のみ ---> 次回の価格 250$ //   MT4バージョン Gold King AIは、強化学習を活用して堅牢な取引アルゴリズムの構築、トレーニング、評価、展開に特化したオープンソースのPythonフレームワーク「TensorTrade」を使用して作成されました。 このアルゴリズムはニューヨーク取引セッション中に動作します。市場を数時間分析して注目すべき領域を特定した後、価格が到達した際に実行される待機注文を配置します。これにより、利益を確定するためのトレーリングプロフィットが迅速に活性化されます。また、損失が発生した後に活性化される「スマートリカバリー」という第2の戦略も備えています。この戦略では、損失の一部を補填するためにやや大きな注文を実行します。 ご注意ください：ニューラルネットワークは、AIを最新状態に保つため、4～5ヶ月ごとに最新の歴史的データを使用してトレーニングされます。 このロボットは、マーチンゲールやヘッジングのような有害なリスク管理手法を使用しません。代わりに、すべての取引はトレーリングテイクプロフィットとストップロスで保
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.79 (28)
インディケータ
MT4版 Golden Hunter は、マーケットでマニュアル取引を行うトレーダーのために開発されました。3種類の指標で構成される非常に強力なツールです。 強力なエントリー戦略：通貨ペアのボラティリティを測定し、市場のトレンドを特定する指標によって形成されています。 LSMA：価格データを平滑化し、短期的なトレンドを検出するのに有効です。 Heikin Ashi：インディケータをチャートに貼り付けると、日本のローソク足がHeikin Ashiローソク足に変更されます。このタイプのローソク足は、価格情報を滑らかにすることで、確かなトレンドを見出すことができる。 特徴 再塗装なし このインディケータは、新しいデータが到着しても値を変更しません 取引ペア 非常に低いスプレッドで、変動が激しいペア（EURUSD、GBPUSD、BTCUSD...）です。レンジペアの使用は推奨しません 期間 M5 取引時間 マーケットに動きがあり、スプレッドが低く抑えられる日中の時間帯に取引することが望ましい Buffers  Buy Buffer: 10 / Sell Buffer:
FREE
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
インディケータ
Top Bottom Tracker は、洗練されたアルゴリズムに基づき、市場のトレンドを分析し、トレンドの高値と安値を検出することができるインジケーターです / MT5バージョン 。 価格は500$に達するまで徐々に上昇します。次の価格 --> $99 特徴 リペイントなし このインジケーターは 新しいデータが到着してもその値を変更しません 取引ペア すべてのFXペア 時間枠 すべての時間枠 パラメーター ==== インジケータの設定 設定パラメータ // 40 (値が高いほど、シグナルは少なくなりますが、より正確です) 上レベル値 // 80 (上水平線の値) 下限値 // 20 (下限水平線の値) インジケータ計算バー // 3000 (何本分のインジケータを計算するか。0を指定すると、全てのバーに対してインジケータを計算します) ==== アラーム設定 ポップアップアラート // true (端末にアラームを表示) メールアラート // true (アラームをメールで通知) アラート時間間隔 // 10 (アラーム間隔 (分)) 警告
Pips Chaser MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
インディケータ
Pips Chaser は、マニュアル取引を補完するために開発されたインジケーターです。このインディケータは短期スキャルピングと長期スイングトレードの両方に使用することができます //  MT4バージョン 特徴 リペイントなしインジケーター このインディケータは、新しいデータが到着しても値を変更しません。 取引通貨ペア 全ての通貨ペア 時間軸 H1が望ましいが、どのタイムフレームにも適用可能。 取引時間 24時間 Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 必要条件 一部のポジションのスキャルピングには、スプレッドが狭いECNブローカーの利用が必須です。 中程度のインパクトと高いインパクトのニュースリリース時間には取引しないこと。 インストール方法 ご希望の取引ペア(H1推奨)にインジケータを装着してください。 設定方法 インジケーターの設定です 。 インジケーターのパラメータを変更し、自分に合った戦略を採用することができます。 追加設定 ここでは、インジケータの様々な部分の色を変更することができます。また、アラートの設定を変更することがで
FREE
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.62 (13)
インディケータ
MT5版 Golden Hunter は、マーケットでマニュアル取引を行うトレーダーのために開発されました。3種類の指標で構成される非常に強力なツールです。 強力なエントリー戦略：通貨ペアのボラティリティを測定し、市場のトレンドを特定する指標によって形成されています。 LSMA：価格データを平滑化し、短期的なトレンドを検出するのに有効です。 Heikin Ashi：インディケータをチャートに貼り付けると、日本のローソク足がHeikin Ashiローソク足に変更されます。このタイプのローソク足は、価格情報を滑らかにすることで、確かなトレンドを見出すことができる。 特徴 再塗装なし このインディケータは、新しいデータが到着しても値を変更しません 取引ペア 非常に低いスプレッドで、変動が激しいペア（EURUSD、GBPUSD、BTCUSD...）です。レンジペアの使用は推奨しません 期間 M5 取引時間 マーケットに動きがあり、スプレッドが低く抑えられる日中の時間帯に取引することが望ましい Buffers   Buy Buffer: 9 / Sell Buffer: 12
FREE
Critical Zones MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (8)
インディケータ
クリティカルゾーンは、より正確なマーケットエントリーを求める手動トレーダーのために特別に作成されました。このインディケータは、チャート上の最も関連性の高いサポートとレジスタンス、 およびそれらのブレイクアウトとリテストを計算することで、高度なアルゴリズ ムを使用して関心領域を検出します。このインディケータは、潜在的に有利な買い/売りの機会が検出された場 合にアラートと通知を送信するように設定でき、トレーダーが画面/ MT5 バージョンの前にいないときでも取引機会を把握することができます。 特徴 リペイントなし  このインディケータは、新しいデータが到着してもその値を変更しません 取引ペア すべてのFXペア 季節性 すべての季節性 パラメータ ===== サポートとレジスタンスの設定 計算のために参照するバー // サポートとレジスタンスのレベルを計算するために、現在のバーから 逆方向のバーの範囲。 ===== 条件 ブレイクアウト // ブレイクアウト検出のオン/オフ 再試行 // 再試行の検出を有効または無効にする ===== サポートとレジスタンスのスタイ
FREE
Auto Fibo MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.53 (19)
インディケータ
Auto Fibo は、手動での取引を強化するために開発されたインジケーターです。自動で黄金比を描き、時間を節約し、取引を円滑にします。 グラフにインジケータを取り付けると、自動的に正確な黄金比が描かれるので、臨界点を探す手間が省けます。 インターフェイスは、お使いのコンピュータに応じて、バンドのおおよそのハイポイントとローポイントに調整されます。 このインジケータは、ほとんどの始点と終点の選択ミスを修正します。 各バンドには、正確な価格が表示されます。 警告 私はMQL5.comで私のEAを販売するだけです。もし誰かが私のEAを売ってくれと連絡してきたら、それはあなたのお金が欲しいだけの詐欺師です。 また、もしあなたが私のEAを外部のウェブサイトから購入した場合、それは偽のバージョンであり、オリジナルのものと同じようには動作しないことを保証します。
FREE
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
インディケータ
Pips Hunter PRO は数年かけて開発され、前作の改良版です。この強力なインジケーターは、マーケットと価格の履歴を分析し、売買エントリーを生成します。これらのエントリーの計算には、複雑な統計的対数だけでなく、連動する様々なインジケーターを使用し、不利なエントリーをフィルタリングして排除します /   MT4バージョン 。 特徴 リペイントなし このインディケータは、新しいデータが到着してもその値を変更しません ラグなし このインディケータはラグがありません 取引ペア すべてのFXペア  (できればEURGBP) 時間枠  すべての時間枠 パラメータ ===== 表示 矢印の距離 // シグナル（矢印）とローソク足の距離 ===== アラート ポップアップアラート // MT4ターミナル用のアラート プッシュ通知 // 携帯電話向けアラート メールアラート // メールアラート ===== チャート設定 チャート上のローソク足の色を変更するオプション。 警告 私はMQL5.comでのみ製品を販売しています。もし誰かが私の製品を売りたいと連絡
FREE
Auto Fibo MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (7)
インディケータ
Auto Fibo は、手動での取引を強化するために開発されたインジケーターです。自動で黄金比を描き、時間を節約し、取引を円滑にします。 グラフにインジケータを取り付けると、自動的に正確な黄金比が描かれるので、臨界点を探す手間が省けます。 インターフェイスは、お使いのコンピュータに応じて、バンドのおおよそのハイポイントとローポイントに調整されます。 このインジケータは、ほとんどの始点と終点の選択ミスを修正します。 各バンドには、正確な価格が表示されます。 警告 私はMQL5.comで私のEAを販売するだけです。もし誰かが私のEAを売ってくれと連絡してきたら、それはあなたのお金が欲しいだけの詐欺師です。 また、もしあなたが私のEAを外部のウェブサイトから購入した場合、それは偽のバージョンであり、オリジナルのものと同じようには動作しないことを保証します。
FREE
Pips Chaser MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
インディケータ
Pips Chaser は、マニュアル取引を補完するために開発されたインジケーターです。このインディケータは短期スキャルピングと長期スイングトレードの両方に使用することができます //  MT5バージョン 特徴 リペイントなしインジケーター このインディケータは、新しいデータが到着しても値を変更しません。 取引通貨ペア 全ての通貨ペア 時間軸 H1が望ましいが、どのタイムフレームにも適用可能。 取引時間 24時間 Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 必要条件 一部のポジションのスキャルピングには、スプレッドが狭いECNブローカーの利用が必須です。 中程度のインパクトと高いインパクトのニュースリリース時間には取引しないこと。 インストール方法 ご希望の取引ペア(H1推奨)にインジケータを装着してください。 設定方法 インジケーターの設定です 。 インジケーターのパラメータを変更し、自分に合った戦略を採用することができます。 追加設定 ここでは、インジケータの様々な部分の色を変更することができます。また、アラートの設定を変更することがで
FREE
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
エキスパート
新世代のエキスパートアドバイザー、Quantum Pips AIへようこそ！ この価格で販売されるのは 2/5 のみです。その後、ロボットの性能が実際の口座で十分であることを確認するため、自動的に価格が上がります。 ご購入後にご連絡いただければ、 インジケーターを無料で 差し上げます。 Quantum Pips AIは、外国為替市場から利益を得るために綿密に設計された最先端のExpert Advisorです。このインテリジェントシステムは、複数の時間枠の綿密な分析と、機械学習の力を組み合わせた多様なインジケーターを使用し、どのような状況でもマーケットに適応する能力を与えます。Quantum Pips AIを際立たせているのは、その比類なき適応性で、より高い精度で短いトレンドを利用することで、どのような市場状況でも利益を上げることができます。さらに、インテリジェントなマーケット終了アルゴリズムが組み込まれており、可能な限り最もインテリジェントな方法（ バージョンMT 4 ）で、希望の方向に進んでいない取引を終了させようとします。詳細については、 マニュアルガイドを ご参照ください。 この
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
インディケータ
Pips Hunter PRO は数年かけて開発され、前作の改良版です。この強力なインジケーターは、マーケットと価格の履歴を分析し、売買エントリーを生成します。これらのエントリーの計算には、複雑な統計的対数だけでなく、連動する様々なインジケーターを使用し、不利なエントリーをフィルタリングして排除します / MT5バージョン 。 特徴 リペイントなし このインディケータは、新しいデータが到着してもその値を変更しません ラグなし このインディケータはラグがありません 取引ペア すべてのFXペア  (できればEURGBP) 時間枠  すべての時間枠 パラメータ ===== 表示 矢印の距離 // シグナル（矢印）とローソク足の距離 ===== アラート ポップアップアラート // MT4ターミナル用のアラート プッシュ通知 // 携帯電話向けアラート メールアラート // メールアラート ===== チャート設定 チャート上のローソク足の色を変更するオプション。 警告 私はMQL5.comでのみ製品を販売しています。もし誰かが私の製品を売りたいと連絡して
FREE
Forex Vigor MT4
Rodrigo Arana Garcia
インディケータ
5/10 30$でコピー ---> 次は50$ // MT5版 Forex Vigor は、8つの主要通貨（EUR、GBP、AUD、NZD、USD、CAD、CHF、JPY）の勢いの強さを評価するテクニカル指標です。このインディケータは、28の通貨ペア間の相関性の欠如を測定する数学的計算 に依存しています。その値を計算するために、線形加重平均法（LWMA）と、モデルにおいて有意性を示さない値を排除する統計システムを使用して、終値の差の割合を分析します。この方法は、最近の値動きをより重要視する加重平均を提供するものです。この割合の差を考慮することで、この指標は、通貨のモメンタムの強さと方向性を示す指標となります。 主要通貨のモメンタムの強さを評価し、市場力学に関する貴重な洞察を提供するこの指標は、トレーダーが潜在的な取引機会を特定し、より多くの情報に基づいた取引決定を行い、効果的にリスクを管理するのに役立つ。 特徴 リペイントなし 新しいデータが届いても、このインジケータの値は変わりません。 取引ペア 28の取引ペア   時間枠 全て (M1, M5, M15, M30, H1,
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
エキスパート
新世代のエキスパートアドバイザー、Quantum Pips AIへようこそ！ この価格で販売されるのは 2/5 のみです。その後、ロボットの性能が実際の口座で十分であることを確認するため、自動的に価格が上がります。 ご購入後にご連絡いただければ、 インジケーターを無料で 差し上げます。 Quantum Pips AIは、外国為替市場から利益を得るために綿密に設計された最先端のExpert Advisorです。このインテリジェントシステムは、複数の時間枠の綿密な分析と、機械学習の力を組み合わせた多様なインジケーターを使用し、どのような状況でもマーケットに適応する能力を与えます。Quantum Pips AIを際立たせているのは、その比類なき適応性で、より高い精度で短いトレンドを利用することで、どのような市場状況でも利益を上げることができます。さらに、インテリジェントなマーケット終了アルゴリズムが組み込まれており、可能な限り最もインテリジェントな方法（ バージョンMT5 ）で、希望の方向に進んでいない取引を終了させようとします。詳細については、 マニュアルガイドを ご参照ください。 このロ
Neural Intelligence MT4
Rodrigo Arana Garcia
エキスパート
Neural Intelligenceは、シンプルで利用しやすい方法で人々の資金を増やすために作られました。バックテストでは素晴らしく機能するように見えても、ライブ口座では同じように機能しないアルゴリズムにうんざりしているなら、Neural Intelligenceはお探しのソリューションです。 これは、ユーロポンドの非効率性を見つけ、それを利用するために設計された完全自動化アルゴリズムです。それは、機械学習クラスタ分析と遺伝的スキャルピングアルゴリズムに基づいています。AIを使用し、取引中にパラメータを変更することができるため、市場の変化に自動的に適応します // 追加の詳細については、 親切にマニュアルガイドを参照してください 。 ローンチ・オファー! この価格で 10 本のみ販売し、最終価格は 1000 ドルになります // MT5バージョン 特徴 確かなバックテストとライブパフォーマンス (マニュアルガイドでバックテストをダウンロードできます) GMT時間の調整は不要（EAが行います） FTMOのようなプロファームに適している CENT口座に適している 利用可能な高品質の
XPulse MT4
Rodrigo Arana Garcia
エキスパート
XPulseは、シンプルで利用しやすい方法で人々の資金を増やすために開発されました。バックテストでは素晴らしく機能するように見えても、ライブ口座では同じように機能しないアルゴリズムにうんざりしているなら、XPulseはあなたが探しているソリューションです。 XPulseは、オージー・カドペアの非効率性を利用するために特別に設計されたアルゴリズムです。強固なバックテストと2つのライブシグナルでアルゴリズムのパフォーマンスをバックアップします。// さらなる詳細については、 マニュアルガイドをご参照ください 。 ローンチ・オファー! この価格は残り 2/5 のみ ---> 次回価格250$! // MT5バージョン ライブシグナル  -  ライブシグナル 2 特徴 確かなバックテストとライブパフォーマンス (マニュアルガイドでバックテストをダウンロードできます) GMT時間を調整する必要なし（EAが代わりに調整します） FTMOのようなプロファームに適している CENT口座に最適 小資本（100ドルから）の口座に適しています。 利用可能な高品質の代替品よりはるかに安い 非常に使いや
Forex Vigor MT5
Rodrigo Arana Garcia
インディケータ
5/10 30$でコピー ---> 次は50$ //   MT4版 Forex Vigor は、8つの主要通貨（EUR、GBP、AUD、NZD、USD、CAD、CHF、JPY）の勢いの強さを評価するテクニカル指標です。このインディケータは、28の通貨ペア間の相関性の欠如を測定する数学的計算 に依存しています。その値を計算するために、線形加重平均法（LWMA）と、モデルにおいて有意性を示さない値を排除する統計システムを使用して、終値の差の割合を分析します。この方法は、最近の値動きをより重要視する加重平均を提供するものです。この割合の差を考慮することで、この指標は、通貨のモメンタムの強さと方向性を示す指標となります。 主要通貨のモメンタムの強さを評価し、市場力学に関する貴重な洞察を提供するこの指標は、トレーダーが潜在的な取引機会を特定し、より多くの情報に基づいた取引決定を行い、効果的にリスクを管理するのに役立つ。 特徴 リペイントなし 新しいデータが届いても、このインジケータの値は変わりません。 取引ペア 28の取引ペア   時間枠 全て (M1, M5, M15, M30, H1
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
インディケータ
Top Bottom Tracker は、洗練されたアルゴリズムに基づき、市場のトレンドを分析し、トレンドの高値と安値を検出することができるインジケーターです /   MT4バージョン 。 価格は500$に達するまで徐々に上昇します。次の価格 -->   $99 特徴 リペイントなし このインジケーターは 新しいデータが到着してもその値を変更しません 取引ペア すべてのFXペア 時間枠 すべての時間枠 パラメーター ==== インジケータの設定 設定パラメータ // 40 (値が高いほど、シグナルは少なくなりますが、より正確です) 上レベル値 // 80 (上水平線の値) 下限値 // 20 (下限水平線の値) インジケータ計算バー // 3000 (何本分のインジケータを計算するか。0を指定すると、全てのバーに対してインジケータを計算します) ==== アラーム設定 ポップアップアラート // true (端末にアラームを表示) メールアラート // true (アラームをメールで通知) アラート時間間隔 // 10 (アラーム間隔 (分))
Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
エキスパート
トライアングル・エンジンは、人々の資産をシンプルでアクセスしやすい方法で増やすために開発されました。バックテストでは素晴らしい結果を出すアルゴリズムが、実際の取引口座では同じように機能しないことに疲れているなら、トライアングル・エンジンがあなたが探している解決策です。トライアングル・エンジンは、AUDCADの固有の脆弱性を特定し活用するように、精密に設計された高度なアルゴリズムです。高度なメトリクスと多様な戦略を組み合わせたこのシステムは、市場動向のリアルタイム分析を徹底的に行い、ボラティリティ、新興トレンド、歴史的パターンなどの重要な要因を評価します。 トライアングル・エンジンが市場にある他のアルゴリズムと一線を画すのは、その驚異的な適応力です。特定の金融環境に縛られることなく、ブル相場、ベア相場、または極めて不確実な市場状況においても、戦略を動的に調整して効果的に機能します。この柔軟性は、長期的なドローダウンに伴うリスクを大幅に軽減します // 追加の詳細については、 マニュアルガイドをご参照ください 。 ローンチオファー！！！   この価格での残り 2/10 コピー ---> 次
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
エキスパート
Neural Intelligenceは、シンプルで利用しやすい方法で人々の資金を増やすために作られました。バックテストでは素晴らしく機能するように見えても、ライブ口座では同じように機能しないアルゴリズムにうんざりしているなら、Neural Intelligenceはお探しのソリューションです。 これは、ユーロポンドの非効率性を見つけ、それを利用するために設計された完全自動化アルゴリズムです。それは、機械学習クラスタ分析と遺伝的スキャルピングアルゴリズムに基づいています。AIを使用し、取引中にパラメータを変更することができるため、市場の変化に自動的に適応します // 追加の詳細については、 親切にマニュアルガイドを参照してください 。 ローンチ・オファー!   この価格で 10 本のみ販売し、最終価格は 1000 ドルになります //   MT4バージョン 特徴 確かなバックテストとライブパフォーマンス (マニュアルガイドでバックテストをダウンロードできます) GMT時間の調整は不要（EAが行います） FTMOのようなプロファームに適している CENT口座に適している 利用可能な
XPulse MT5
Rodrigo Arana Garcia
エキスパート
XPulseは、シンプルで利用しやすい方法で人々の資金を増やすために開発されました。バックテストでは素晴らしく機能するように見えても、ライブ口座では同じように機能しないアルゴリズムにうんざりしているなら、XPulseはあなたが探しているソリューションです。 XPulseは、オージー・カドペアの非効率性を利用するために特別に設計されたアルゴリズムです。強固なバックテストと2つのライブシグナルでアルゴリズムのパフォーマンスをバックアップします。// さらなる詳細については、 マニュアルガイドをご参照ください 。 ローンチ・オファー!  この価格は残り 2/5 のみ ---> 次回価格250$! //   MT4バージョン ライブシグナル  -  ライブシグナル 2 特徴 確かなバックテストとライブパフォーマンス (マニュアルガイドでバックテストをダウンロードできます) GMT時間を調整する必要なし（EAが代わりに調整します） FTMOのようなプロファームに適している CENT口座に最適 小資本（100ドルから）の口座に適しています。 利用可能な高品質の代替品よりはるかに安い 非常に
フィルタ:
Alexis Tormo
753
Alexis Tormo 2025.09.28 09:03 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Rodrigo Arana Garcia
123253
開発者からの返信 Rodrigo Arana Garcia 2025.09.28 19:51
Thank you so much Alexis!
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Rodrigo Arana Garcia
123253
開発者からの返信 Rodrigo Arana Garcia 2025.08.01 07:04
Thank you Mao for your good review
Benjamin Bilen
198
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Rodrigo Arana Garcia
123253
開発者からの返信 Rodrigo Arana Garcia 2025.06.19 11:29
Thank you so much !
レビューに返信