Triangle Engine MT4

5

Triangle Engine wurde entwickelt, um das Kapital von Menschen auf einfache und zugängliche Weise zu vermehren. Wenn Sie genug von Algorithmen haben, die im Backtesting großartig zu funktionieren scheinen, aber dann in Live-Konten nicht mehr genauso gut funktionieren, dann ist Triangle Engine die Lösung, nach der Sie suchen. Triangle Engine ist ein fortschrittlicher Algorithmus, der sorgfältig entwickelt wurde, um die inhärenten Schwachstellen von AUDCAD zu identifizieren und auszunutzen. Mithilfe eines ausgeklügelten Satzes von Metriken und verschiedenen Strategien führt dieses System eine eingehende Echtzeitanalyse der Marktdynamik durch und bewertet dabei kritische Faktoren wie Volatilität, sich abzeichnende Trends und historische Muster.

Was Triangle Engine wirklich von anderen Algorithmen auf dem Markt unterscheidet, ist seine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Anstatt sich auf eine einzige Art von Finanzumfeld zu beschränken, passt es seine Strategien dynamisch an, um unter bullischen, bärischen oder sogar höchst unsicheren Marktbedingungen effektiv zu funktionieren. Diese Flexibilität mindert die mit längeren Drawdown-Phasen verbundenen Risiken erheblich // Weitere detaillierte Informationen finden Sie im Handbuch.

Einführungsangebot!!! Nur noch 2/10 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250 $ // MT5-Version

Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


Funktionen

  • Solide Backtests und Live-Performance (die Backtests können Sie im Handbuch herunterladen)
  • Keine Anpassung der GMT-Zeit erforderlich (der EA übernimmt dies für Sie)
  • Es werden keine riskanten Strategien wie Martingale, Averaging usw. verwendet.
  • Geeignet für Prop-Firms wie FTMO
  • Geeignet für CENT-Konten
  • Geeignet für Konten mit geringem Kapital (ab 150 $)
  • Deutlich günstiger als verfügbare hochwertige Alternativen
  • Sehr einfach zu bedienen: keine Einstellungsdateien erforderlich


Anforderungen

  • Das erforderliche Mindestkapital beträgt nur 150$.
  • Handelspaare: AUDCAD
  • Zeitrahmen: beliebig
  • Verwenden Sie die Standardeinstellungen.
  • Der EA muss kontinuierlich auf einem VPS laufen, um Netzwerkausfälle oder Ausfallzeiten zu vermeiden (kontaktieren Sie mich, wenn Sie einen benötigen).
  • Das Backtesting sollte im M15-Zeitrahmen durchgeführt werden.


Anwendung

Fügen Sie den EA nur einem AUDCAD-Chart hinzu (der Zeitrahmen spielt keine Rolle).


Warnungen

Ich verkaufe meine Produkte ausschließlich auf MQL5.com. Wenn jemand Sie kontaktiert, um Ihnen meine Produkte zu verkaufen, handelt es sich um Betrüger, die nur an Ihrem Geld interessiert sind.

Wenn Sie meine Produkte auf einer externen Website kaufen, versichere ich Ihnen, dass es sich um gefälschte Versionen handelt, die nicht wie die Originale funktionieren.

Bewertungen 3
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Benjamin Bilen
198
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Auswahl:
Alexis Tormo
753
Alexis Tormo 2025.09.28 09:03 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Rodrigo Arana Garcia
123253
Antwort vom Entwickler Rodrigo Arana Garcia 2025.09.28 19:51
Thank you so much Alexis!
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Rodrigo Arana Garcia
123253
Antwort vom Entwickler Rodrigo Arana Garcia 2025.08.01 07:04
Thank you Mao for your good review
Benjamin Bilen
198
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Rodrigo Arana Garcia
123253
Antwort vom Entwickler Rodrigo Arana Garcia 2025.06.19 11:29
Thank you so much !
Antwort auf eine Rezension