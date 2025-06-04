Triangle Engine MT5

Triangle Engine ha sido creado para hacer crecer el capital de las personas de una manera sencilla y accesible. Si estás cansado de algoritmos que parecen funcionar muy bien en las pruebas retrospectivas, pero que luego no funcionan igual en las cuentas reales, entonces Triangle Engine es la solución que estás buscando. Triangle Engine es un algoritmo avanzado meticulosamente diseñado para identificar y explotar las vulnerabilidades inherentes al AUDCAD. Mediante un sofisticado conjunto de métricas y diferentes estrategias, este sistema realiza un análisis en profundidad y en tiempo real de la dinámica del mercado, evaluando factores críticos como la volatilidad, las tendencias emergentes y los patrones históricos.

Lo que realmente diferencia a Triangle Engine de otros algoritmos del mercado es su notable adaptabilidad. En lugar de limitarse a un único tipo de entorno financiero, ajusta dinámicamente sus estrategias para funcionar con eficacia en condiciones de mercado alcistas, bajistas o incluso muy inciertas. Esta flexibilidad mitiga significativamente los riesgos asociados a los periodos prolongados de caída // Para obtener más detalles, consulte la guía del manual.

¡Oferta de lanzamiento! Solo quedan 2/10 copias a este precio ---> Próximo precio 250 $ // Versión MT4

Señal en directo: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


Características

  • Sólido backtest y rendimiento en vivo (puede descargar los backtests en la guía del manual)
  • No es necesario ajustar la hora GMT (el EA lo hará por usted)
  • No utiliza estrategias arriesgadas como martingala, promediado, etc.
  • Adecuado para empresas de prop trading como FTMO
  • Adecuado para cuentas CENT
  • Adecuado para cuentas con poco capital (a partir de 150 $)
  • Mucho más barato que otras alternativas de alta calidad disponibles
  • Muy fácil de usar: no se necesitan archivos de configuración.


Requisitos

  • El capital mínimo requerido es de solo 150 $.
  • Pares de trading: AUDCAD.
  • Marco temporal: cualquiera.
  • Utilice la configuración predeterminada.
  • El EA debe ejecutarse en un VPS de forma continua para evitar cortes de red o tiempos de inactividad (póngase en contacto conmigo si necesita uno).
  • El backtesting debe realizarse en el marco temporal M15.


Cómo utilizarlo

Adjunte el EA a un solo gráfico AUDCAD (el marco temporal no importa).


Advertencias

Solo vendo mis productos en MQL5.com. Si alguien se pone en contacto con usted para venderle mis productos, se trata de estafadores que solo quieren su dinero.

Además, si compra mis productos en un sitio web externo, le aseguro que serán versiones falsas y no funcionarán igual que las originales.


Productos recomendados
SwS Mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
SwS Scalping con Stocastic: Es un sistema de scalping que utiliza la señal de stocastic como referencia para entrar en el mercado. Es un sistema muy agresivo por lo que necesita pares volátiles con poco spread. El sistema detecta puntos de inflexión y opera pequeñas correcciones del mercado. Todas las órdenes tienen un stoploss. Y tiene un trailing virtual . Este sistema es adecuado para cuentas pequeñas y se puede utilizar con sólo $ 100 . Puede descargar la demo y probarlo usted mismo .
Adaptative Trend System
Pol Lazaro Porta
Asesores Expertos
Adaptive Trend System (ATS) es un sistema avanzado de trading algorítmico diseñado para operar siguiendo tendencias del mercado. Ejecuta posiciones cuando detecta señales claras de movimiento favorable y utiliza un sistema de promediado inteligente para gestionar operaciones que inicialmente van en contra, esperando la recuperación del mercado. Características principales Tres estrategias integradas: Elige la que mejor se adapte a tu estilo de trading Sistema de filtros avanzado: Configuracione
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
EA Heiken Ashi Smoothed - Trading suave y preciso Optimice sus operaciones con el poder de Heiken Ashi Smoothed. Este asesor experto (EA) está diseñado para operadores que buscan tendencias claras y señales fiables. Basado en velas Heiken Ashi con suavizado, filtra el ruido del mercado y maximiza las oportunidades de entrada y salida. ¿Qué ofrece este EA? Operaciones precisas: Identifica las tendencias con mayor claridad a la vez que evita las señales falsas. Gestión avanzada del riesgo: Confi
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Asesores Expertos
Sólo las primeras 5 copias costará 50 $ y luego se convertirá a su precio original. Esta estrategia EA M5 vela cerca de media móvil vs CCI Rosse más de 1M. Correr Verry Smoothly en todos los pares, especialmente en ORO que le dará buenos beneficios. Las entradas son entradas importantes: inp7_PipsAway: -50 a -500 para Oro, -2 para USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 para Oro, 2 para USDJPY, GBPUSD, EURUSD todos los Stoploss objetivo se establece en cero Todos los instrumentos funcio
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
Smoothing Oscillator EA MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Smoothing Oscillator es un ea basado en el indicador Smoothing oscillator. https://www. mql5.com/es/market/product/59188 Este ea utiliza la señal de agotamiento de tendencia del indicador para iniciar una estrategia contra tendencia. El sistema tiene un costoso lotage, aunque puede tener más de una operación abierta a la vez No requiere grandes requerimientos de capital o margen para ser operado. Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de
Lions share ATR Line MT5
Evgeny Levchenko
Asesores Expertos
Lions share AtrLine MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, diseñado para seguir tendencias. Su estrategia se basa en el indicador ATR Line , que se construye sobre el Average True Range (ATR) y una Media Móvil (MA). El asesor experto identifica la dirección de la tendencia cuando el precio rompe la línea del indicador y utiliza un filtro adicional para confirmar las señales, ayudando a filtrar las entradas falsas. Gracias a sus flexibles ajustes de gestión monetaria, un filtro de volatili
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Asesores Expertos
Custom Range Breakout EA (CRB) es un sistema de negociación de ruptura altamente configurable que le permite definir cualquier rango de precios y automatizar las operaciones basadas en su estrategia. Tanto si tiene como objetivo la apertura de Londres, la sesión de Nueva York o un nivel intradía personalizado, CRB le ofrece un control total sobre cómo y cuándo entrar en las operaciones, con herramientas de riesgo avanzadas y filtros de sincronización precisos. El EA incluye trailing stop, lógic
Tokyo Fix Strategy GotoBi USDJPY 1min
Yu Song
Asesores Expertos
Descripción La estrategia de Tokyo Fix en el comercio de divisas (FX) implica operar alrededor del momento en que se establece un tipo de cambio de referencia para el yen japonés (JPY) en Tokio. Este tipo de cambio, que generalmente se fija a las 9:55 AM hora de Tokio, proporciona una tasa de referencia utilizada por instituciones financieras y corporaciones para diversas transacciones. ¿Qué es el Tokyo Fix? Definición: El Tokyo Fix es un proceso diario en el que se determina un tipo de cambio
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
FOZ One Shot Sessions - Una operación. Una oportunidad. Todos los días. La disciplina vence al ruido. La simplicidad gana a la complejidad. El EA FOZ One Shot Sessions está construido para los traders que quieren claridad, solidez y disciplina a largo plazo. En lugar de perseguir señales todo el día, toma solo una operación precisa por sesión, limpia, controlada y totalmente transparente. Principales características Una operación al día por sesión habilitada (por defecto = Londres)
FREE
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Asesores Expertos
Requisitos Mínimos Tipo de Cuenta: ECN / RAW / Spread BAJO Brókers Recomendados: IC Markets, IC Trading o brókers ECN similares Depósito Mínimo: $500 (apalancamiento 1:500) Depósito Recomendado: $1000 (apalancamiento 1:500) Apalancamiento Mínimo: 1:100 (recomendado 1:500) VPS: Requerido para operación 24/7 Características Principales Estrategia Automatizada de Ruptura de Rango con Horas de Rango Ajustables Tamaño Dinámico de Posición: Fijo, Fijo por Saldo, Riesgo Porcentual o Dinero Fijo
Scalper Marti 5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Simple scalping EA que utiliza el sistema de lotes martingala. Scalping sucede en el patrón de velas y el tamaño de la vela en pips. Este es un sistema de comercio automático completo que tiene la opción de gestión de dinero automático también. CARACTERÍSTICAS: 1. Martingala 2. NO Grid 3. Scalping 4. Hard Stop Loss 5. Take Profit fácil 6. 6. Utiliza patrones de velas Nota Importante : - Como su nombre indica se trata de un sistema de Martingala. ¡Siempre es mejor utilizar la configuración mínima
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Asesores Expertos
[Versión MT4 ] DoIt Gold Guardian - Automatización segura y sin estrés para el oro (XAUUSD) DoIt Gold Guardian está diseñado para traders que quieren capitalizar los movimientos explosivos del oro con confianza, control y simplicidad. Especializado sólo para operaciones largas , se centra en la captura de las fases alcistas más potentes del oro - al tiempo que protege su capital a través de una gestión dinámica e inteligente del riesgo. Construido para los traders que buscan un crecimiento
Kali IndicOptimizer Mt5
ALAIN MICHEL AUGE
Asesores Expertos
La versión de Kali IndicOptimizer para Metatrader 5. Esta herramienta no es solo un Expert Advisor, se utiliza para optimizar sus indicadores, para diseñar su propio Expert Advisor, para analizar los buffers de sus indicadores sin tener acceso al código fuente. Busqué durante bastante tiempo cómo podía optimizar mis indicadores sin tener que programar o modificar un experto cada vez. Con esta herramienta, cualquiera puede iniciarse en el diseño de estrategias o incluso tener su propio Expert Ad
FREE
Optimus PrimeX
Omega J Msigwa
Asesores Expertos
Optimus PrimeX: Elevando tu Experiencia de Trading en NASDAQ Desata el poder de Optimus PrimeX, un sofisticado robot de trading para NASDAQ meticulosamente diseñado para navegar el dinámico mundo de los mercados financieros. Construido sobre una estrategia de seguimiento de tendencias e impregnado de Inteligencia Artificial, este asesor experto está diseñado para aprovechar la naturaleza alcista a largo plazo del índice NASDAQ. Análisis Estratégico en Múltiples Marcos Temporales Optimus PrimeX r
Gold Trend Guard
Varachat Numchaisri
Asesores Expertos
Gold Trend Guard es un EA claro y moderno para XAUUSD en M15 . Sigue la tendencia con EMA rápida/lenta y protege cada operación con SL/TP basados en ATR y trailing ATR . Sin Grid. Sin Martingale. Máx. un orden por vela. Características Motor de tendencia: EMA rápida vs lenta Gestión del riesgo: SL/TP/Trailing por ATR Un orden por vela (netting), filtro de spread, salida temprana por giro de EMA rápida Presets: Conservative / Balanced / Aggressive Código limpio y fácil de optimizar Ajustes recome
Ai GbPUsD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.17 (12)
Asesores Expertos
Sólo 5 copias por $260, próximo precio: $280(quedan 3 copias) Para probar, en la configuración, es mejor activar la opción de comercio completo. Un experto basado en inteligencia artificial ( AI ) Para GBPUSD en marcos de tiempo de 15 y 30 minutos, 1 y 4 horas y diario Con un número relativamente grande de señales (Para recibir todas las señales: active la opción de comercio completo en la configuración y ejecute el experto al mismo tiempo en varios marcos de tiempo) Tiene un TP y un SL Sin el
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Asesores Expertos
50% de descuento hasta fin de mes ($199) . Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. Esta es una estrategia de ten
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
En el mundo del trading, donde cada tick puede ser el comienzo de una nueva historia, es crucial tener un aliado confiable. TrendVarianceSpectrum no es solo un robot de trading; es su guía en los mercados volátiles. Construido con años de experiencia y entrenado con más de 25 años de datos, combina la elegancia de las matemáticas con el poder de la tecnología moderna. Ventajas clave de TrendVarianceSpectrum: Mínimo drawdown : TrendVarianceSpectrum opera con un drawdown significativamente bajo, l
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Asesores Expertos
¿Buscas maximizar tus ganancias y minimizar riesgos? SENTINEL Heikin-Ashi combina las señales Heikin-Ashi con la robustez de la gestión de riesgo del módulo SENTINEL, optimizado para ofrecerte herramientas avanzadas y fáciles de usar. Puntos de partida (probado con datos históricos en 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Adaptable a varios activos y marcos temporales Identifica oportunidades precisas : Captura operaciones rentables gracias a la combinación de señales Heikin-Ashi, RSI y
UV Samurai
Banh Thanh Vi
Asesores Expertos
UV Samurai UV Samurai es un Asesor Experto (EA) especialmente diseñado que abre automáticamente órdenes de trading en intervalos de precios predefinidos (Distancia ) para aprovechar los movimientos del mercado de forma controlada. El EA opera basado en un mecanismo de distancia multiplicadora para cada operación subsiguiente, combinado con el sistema de gestión de riesgo DDR (Dynamic Drawdown Reduction) para minimizar las pérdidas potenciales y mantener la seguridad de la cuenta durante condicio
Emilian
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Emilian: El Asesor Experto para MetaTrader 5 Resumen Conoce a Emilian, el Asesor Experto utiliza Medias Móviles Exponenciales (EMA) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI 21) para abrir y cerrar operaciones. Ofreciendo estrategias de gestión de riesgos personalizables, Emilian también utiliza el Rango Verdadero Medio (ATR 12) o valores específicos de pips para establecer los niveles de Take Profit y Stop Loss. Características Clave Estrategia de Cruce de EMA: Utiliza EMAs rápidas y lentas para s
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Asesores Expertos
HTF CAD JPY es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con CAD JPY. Se basa en el análisis de clústeres de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. El Asesor Experto contiene un algoritmo de mercado autoadaptativo que utiliza patrones de acción de precios e indicadores de negociación estándar. La lógica de entrada y salida funciona sólo cuando se cierra una barra. Filtra el ruido del mercado, acelera enormemente la optimización, evita la caza del stop-loss y garanti
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
Asesores Expertos
El DYJ Williams Percent Range es una herramienta de trading única de alta calidad y fácil de usar y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias e indicadores Williams' Percent Range . Los valores del indicador que oscilan entre -80% y -100% indican que el mercado está sobrevendido. Los valores del indicador que oscilan entre -0% y -20% indican que el mercado está sobrecomprado. Parámetros de entrada Parámetros WPR InpSpread = 50 -- Cuando la dispersión es mayor o igua
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
AVWAP Machine Gun – Descripción del Asesor Experto AVWAP Machine Gun combina la precisión del análisis Anchored VWAP con filtros de tendencia de Media Móvil, confirmación de MFI y gestión de volatilidad basada en ATR para ofrecer un motor de trading de alta probabilidad con múltiples entradas. Este EA está diseñado para traders que desean escalar en movimientos fuertes sin perder oportunidades clave, abriendo varias operaciones por vela cuando el momentum coincide con señales de calidad instituc
Statistical Intelligence EA MT5
Marios Demosthenous
Asesores Expertos
Libere el poder del trading avanzado con "Statistical Intelligence EA MT5", el Asesor Experto diseñado para elevar su estrategia de trading a través del análisis inteligente del mercado y la precisión. He aquí por qué "Inteligencia Estadística EA MT5" es la herramienta definitiva para los operadores que buscan maximizar su potencial: 1. Análisis de Mercado Avanzado: Aprovechando el poder del análisis histórico exhaustivo del mercado, "Inteligencia Estadística EA MT5" hace predicciones precisas s
EMA Cross Auto Trade can adjust by yourself
Phanuwat Saiprasert
Asesores Expertos
EMA Cross Auto Trade puede ser ajustado por usted mismo. Es un sistema de comercio automático que utiliza principalmente señales de EMA y puede ajustar [EMA , valor de los lotes , el tiempo de negociación , Stop loss y Take profit valor] por el usuario. El usuario puede personalizar los valores para adaptarse a diferentes situaciones adecuadamente para reducir las pérdidas y obtener beneficios en todos los activos. Y espero que el usuario tendrá éxito en el comercio con este sistema.
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Asesores Expertos
Por supuesto. Aquí está la traducción al Inglés de la descripción de su algoritmo de negociación: --- ### Silver Bullet ICT Trading Robot Descripción **Descubra una nueva era de comercio con nuestro robot de comercio automatizado, basado en la renombrada estrategia Silver Bullet de ICT (Inner Circle Trader)**. #### **¿Por qué elegir nuestro robot de comercio?** 1. **Rendimiento probado**: La estrategia Silver Bullet de ICT es reconocida por sus resultados consistentes y su habilidad para i
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (393)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (51)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.04 (23)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (28)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (5)
Asesores Expertos
Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO ¡PRECIO DE LANZAMIENTO! El precio actual solo está disponible para un número limitado de copias. Una vez agotadas, el precio aumentará. ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.33 (18)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD. Adjuntar a un solo gráfico con cualquier marco de tiempo - Neptune gestiona sus propios marcos de tiempo internos. Neptune identifica entradas de alta probabilidad utilizando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para los operadores que quieren una ventaja real y no trucos. El precio especial de lanzamiento termina pronto! El
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.64 (22)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (54)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Otros productos de este autor
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Asesores Expertos
Solo quedan 1/5 copias a este precio ---> Próximo precio 250$ // Versión MT5 Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecutan cu
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.93 (15)
Indicadores
Critical Zones   ha sido creado especialmente para traders manuales que buscan unas entradas mas precisas en el mercado. Este indicador   utiliza algoritmos avanzados para detectar áreas de interés   calculando los soportes y resistencias mas relevantes en el gráfico así como sus rupturas y retesteos. Este indicador  puede configurarse para enviar alertas y notificaciones cuando se detectan oportunidades de compra/venta potencialmente lucrativas, lo que permite a los operadores mantenerse al tan
FREE
Gold King AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (4)
Asesores Expertos
Solo quedan   1/5   copias a este precio ---> Próximo precio 250$ //   Versión MT4 Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecu
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.79 (28)
Indicadores
Versión MT4 Golden Hunter   ha sido desarrollado para los traders que operan manualmente en los mercados. Se trata de una herramienta muy poderosa formada por 3 indicadores diferentes: Potente estrategia de entrada: Formada por un indicador que mide la volatilidad del par de divisas e identifica la tendencia del mercado. LSMA: Suaviza los datos de precios y es útil para detectar la tendencia a corto plazo. Heikin Ashi: Una vez se adjunta el indicador al gráfico, las velas japonesas cambiarán a
FREE
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
Top Bottom Tracker es un indicador basado en sofisticados algoritmos que analiza la tendencia del mercado y puede detectar los máximos y mínimos de la tendencia / Versión MT5 . El  precio se incrementará progresivamente hasta llegar a los 500$. Siguiente precio --> 99$ Características No repinta Este indicador no cambia sus valores cuando llegan nuevos datos Pares de trading Todos los pares de forex Temporalidad   Todas las temporalidades Parámetros ==== Configuración del indicador ==== C
Pips Chaser MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
Indicadores
Pips Chaser  es un indicador que ha sido desarrollado para complementar su trading manual. Este indicador puede utilizarse tanto para el scalping como para el swing trading //  Versión MT4 Características No repinta Este indicador no cambia sus valores cuando llegan nuevos datos Pares de negociación Cualquier par de divisas Periodo de tiempo Es preferible H1, pero se puede adaptar a cualquier marco temporal Tiempo de negociación Las 24 horas del día Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1
FREE
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.62 (13)
Indicadores
Versión MT5 Golden Hunter ha sido desarrollado para los traders que operan manualmente en los mercados. Se trata de una herramienta muy poderosa formada por 3 indicadores diferentes: Potente estrategia de entrada: Formada por un indicador que mide la volatilidad del par de divisas e identifica la tendencia del mercado. LSMA: Suaviza los datos de precios y es útil para detectar la tendencia a corto plazo. Heikin Ashi: Una vez se adjunta el indicador al gráfico, las velas japonesas cambiarán a las
FREE
Critical Zones MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (8)
Indicadores
Critical Zones ha sido creado especialmente para traders manuales que buscan unas entradas mas precisas en el mercado. Este indicador utiliza algoritmos avanzados para detectar áreas de interés calculando los soportes y resistencias mas relevantes en el gráfico así como sus rupturas y retesteos. Este indicador  puede configurarse para enviar alertas y notificaciones cuando se detectan oportunidades de compra/venta potencialmente lucrativas, lo que permite a los operadores mantenerse al tanto de
FREE
Auto Fibo MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.53 (19)
Indicadores
Auto Fibo   es un indicador desarrollado para mejorar sus operaciones manuales. Dibujará la proporción áurea de forma automática, ahorrando tiempo y facilitando su operativa. Adjunta el indicador a el gráfico y automáticamente se dibujará la proporción áurea exacta, ahorrándose el trabajo de tener que encontrar el punto crítico. La interfaz se ajusta según su ordenador a los puntos altos y bajos aproximados de la banda Este indicador corregirá la mayoría de los errores de selección de los punto
FREE
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Indicadores
Pips Hunter PRO  ha sido desarrollado durante varios años y es una versión mejorada de su predecesor. Este poderoso indicador analiza el mercado y el histórico de precios para generar entradas de compra y venta. Para el cálculo de estas entradas utiliza diferentes indicadores que funcionan en conjunto así como un complejo logaritmo estadístico que filtra las entradas menos favorables y las elimina /   Versión MT4 . Características No repinta Este indicador no cambia sus valores cuando llegan n
FREE
Auto Fibo MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (7)
Indicadores
Auto Fibo es un indicador desarrollado para mejorar sus operaciones manuales. Dibujará la proporción áurea de forma automática, ahorrando tiempo y facilitando su operativa. Adjunta el indicador a el gráfico y automáticamente se dibujará la proporción áurea exacta, ahorrándose el trabajo de tener que encontrar el punto crítico. La interfaz se ajusta según su ordenador a los puntos altos y bajos aproximados de la banda Este indicador corregirá la mayoría de los errores de selección de los puntos
FREE
Pips Chaser MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
Indicadores
Pips Chaser  es un indicador que ha sido desarrollado para complementar su trading manual. Este indicador puede utilizarse tanto para el scalping como para el swing trading //  Versión MT5 Características No repinta Este indicador no cambia sus valores cuando llegan nuevos datos Pares de negociación Cualquier par de divisas Periodo de tiempo Es preferible H1, pero se puede adaptar a cualquier marco temporal Tiempo de negociación Las 24 horas del día Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1
FREE
Triangle Engine MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Asesores Expertos
Triangle Engine ha sido creado para hacer crecer el capital de las personas de una manera sencilla y accesible. Si estás cansado de algoritmos que parecen funcionar muy bien en las pruebas retrospectivas, pero que luego no funcionan igual en las cuentas reales, entonces Triangle Engine es la solución que estás buscando. Triangle Engine es un algoritmo avanzado meticulosamente diseñado para identificar y explotar las vulnerabilidades inherentes al AUDCAD. Mediante un sofisticado conjunto de métri
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Asesores Expertos
Bienvenido a Quantum Pips AI, ¡un asesor experto de nueva generación! Sólo 2/5 copias se venderán a este precio. Automáticamente después el precio subirá para asegurarse de que el rendimiento del robot es adecuado para las cuentas reales. Ponte en contacto conmigo después de la compra y   obtén un indicador gratis  (valorado en más de 65$) Quantum Pips AI es un Asesor Experto de vanguardia meticulosamente diseñado para obtener beneficios del mercado de divisas. Este sistema inteligente utiliza
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
Pips Hunter PRO  ha sido desarrollado durante varios años y es una versión mejorada de su predecesor. Este poderoso indicador analiza el mercado y el histórico de precios para generar entradas de compra y venta. Para el cálculo de estas entradas utiliza diferentes indicadores que funcionan en conjunto así como un complejo logaritmo estadístico que filtra las entradas menos favorables y las elimina / Versión MT5 . Características No repinta Este indicador no cambia sus valores cuando llegan nue
FREE
Forex Vigor MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
5/10 copias a 30$ ---> siguiente 50$ // Versión MT5 Forex Vigor es un indicador técnico que evalúa la fuerza del impulso de las 8 divisas principales (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY). El indicador se basa en cálculos matemáticos que miden la falta de correlación entre 28 pares de divisas. Para calcular sus valores, analiza la diferencia porcentual entre los precios de cierre utilizando el método de media ponderada lineal (LWMA) más un sistema estadístico que elimina los valores que no
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
Asesores Expertos
Bienvenido a Quantum Pips AI, ¡un asesor experto de nueva generación! Sólo 2/5 copias se venderán a este precio. Automáticamente después el precio subirá para asegurarse de que el rendimiento del robot es adecuado para las cuentas reales. Ponte en contacto conmigo después de la compra y obtén un indicador gratis  (valorado en más de 65$) Quantum Pips AI es un Asesor Experto de vanguardia meticulosamente diseñado para obtener beneficios del mercado de divisas. Este sistema inteligente utiliza un
Neural Intelligence MT4
Rodrigo Arana Garcia
Asesores Expertos
Neural Intelligence ha sido creada para hacer crecer el capital de las personas de una manera sencilla y accesible. Si está cansado de algoritmos que parecen funcionar muy bien en backtesting pero luego no funcionan igual en cuentas reales, entonces Neural Intelligence es la solución que está buscando.  Se trata de un algoritmo totalmente automatizado diseñado para encontrar las ineficiencias del euro y la libra y explotarlas. Se basa en el análisis de clusters de aprendizaje automático y en a
XPulse MT4
Rodrigo Arana Garcia
Asesores Expertos
XPulse ha sido creado para hacer crecer el capital de la gente de una manera sencilla y accesible. Si está cansado de algoritmos que parecen funcionar muy bien en backtesting pero luego no funcionan igual en cuentas reales, entonces XPulse es la solución que está buscando. Es un algoritmo diseñado específicamente para explotar una ineficiencia del par Aussie-Cad. Con un backtest robusto y dos señales en vivo para respaldar el rendimiento del algoritmo. // Para más detalles en profundidad, cons
Forex Vigor MT5
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
5/10 copias a 30$ ---> siguiente 50$ //   Versión MT4 Forex Vigor   es un indicador técnico que evalúa la fuerza del impulso de las 8 divisas principales (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY). El indicador se basa en cálculos matemáticos que miden la falta de correlación entre 28 pares de divisas. Para calcular sus valores, analiza la diferencia porcentual entre los precios de cierre utilizando el método de media ponderada lineal (LWMA) más un sistema estadístico que elimina los valores que
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
Top Bottom Tracker   es un indicador basado en sofisticados algoritmos que analiza la tendencia del mercado y puede detectar los máximos y mínimos de la tendencia /   Versión MT4 . El  precio se incrementará progresivamente hasta llegar a los 500$. Siguiente precio -->   99$ Características No repinta Este indicador no cambia sus valores cuando llegan nuevos datos Pares de trading Todos los pares de forex Temporalidad   Todas las temporalidades Parámetros ==== Configuración del indicador
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
Asesores Expertos
Neural Intelligence ha sido creada para hacer crecer el capital de las personas de una manera sencilla y accesible. Si está cansado de algoritmos que parecen funcionar muy bien en backtesting pero luego no funcionan igual en cuentas reales, entonces Neural Intelligence es la solución que está buscando.  Se trata de un algoritmo totalmente automatizado diseñado para encontrar las ineficiencias del euro y la libra y explotarlas. Se basa en el análisis de clusters de aprendizaje automático y en a
XPulse MT5
Rodrigo Arana Garcia
Asesores Expertos
XPulse ha sido creado para hacer crecer el capital de la gente de una manera sencilla y accesible. Si está cansado de algoritmos que parecen funcionar muy bien en backtesting pero luego no funcionan igual en cuentas reales, entonces XPulse es la solución que está buscando. Es un algoritmo diseñado específicamente para explotar una ineficiencia del par Aussie-Cad. Con un backtest robusto y dos señales en vivo para respaldar el rendimiento del algoritmo. // Para más detalles en profundidad, cons
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario