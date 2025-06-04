Triangle Engine MT4

5

Triangle Engine a été créé pour faire fructifier le capital des gens de manière simple et accessible. Si vous en avez assez des algorithmes qui semblent fonctionner à merveille lors des tests rétrospectifs, mais qui ne donnent pas les mêmes résultats sur les comptes réels, alors Triangle Engine est la solution que vous recherchez. Triangle Engine est un algorithme avancé méticuleusement conçu pour identifier et exploiter les vulnérabilités inhérentes à l'AUDCAD. À l'aide d'un ensemble sophistiqué de mesures et de différentes stratégies, ce système effectue une analyse approfondie et en temps réel de la dynamique du marché, en évaluant des facteurs critiques tels que la volatilité, les tendances émergentes et les modèles historiques.

Ce qui distingue vraiment Triangle Engine des autres algorithmes du marché, c'est sa remarquable adaptabilité. Plutôt que de se limiter à un seul type d'environnement financier, il ajuste dynamiquement ses stratégies pour être efficace dans des conditions de marché haussières, baissières ou même très incertaines. Cette flexibilité atténue considérablement les risques associés à des périodes prolongées de baisse // Pour plus de détails, veuillez vous référer au guide manuel.

Offre de lancement!!! Il ne reste plus que 2/10 exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 250$ // Version MT5

Signal en direct: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


Caractéristiques

  • Backtest solide et performances en direct (vous pouvez télécharger les backtests dans le guide manuel)
  • Pas besoin d'ajuster l'heure GMT (l'EA le fera pour vous)
  • Il n'utilise pas de stratégies risquées telles que la martingale, la moyenne, etc.
  • Convient aux sociétés de trading telles que FTMO
  • Convient aux comptes CENT
  • Convient aux comptes avec un petit capital (à partir de 150 $)
  • Beaucoup moins cher que les alternatives de haute qualité disponibles
  • Très facile à utiliser : aucun fichier de configuration nécessaire


Exigences

  • Le capital minimum requis est de seulement 150 $
  • Paires de trading: AUDCAD
  • Période: n'importe laquelle
  • Utilisez les paramètres par défaut
  • L'EA doit fonctionner en continu sur un VPS pour éviter les pannes de réseau ou les temps d'arrêt (contactez-moi si vous en avez besoin)
  • Le backtest doit être effectué sur la période M15


Comment l'utiliser

Attachez l'EA à un seul graphique AUDCAD (la période n'a pas d'importance).


Avertissements

Je ne vends mes produits que sur MQL5.com. Si quelqu'un vous contacte pour vous vendre mes produits, il s'agit d'un escroc qui ne cherche qu'à vous soutirer de l'argent.

De plus, si vous achetez mes produits sur un site web externe, je vous assure qu'il s'agira de versions contrefaites qui ne fonctionneront pas de la même manière que les originales.

Avis 3
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Benjamin Bilen
185
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Produits recommandés
SwS Mt4
Marta Gonzalez
Experts
SwS Scalping whit Stocastic:  It is a scalping system that uses the stocastic signal as a reference to enter the market. It is a very aggressive system so it needs volatile pairs with little spread. The system detects turning points and operates small market corrections. All orders have a stoploss. And it has a virtual trailing. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as resu
Smoothing Oscillator EA MT4
Marta Gonzalez
Experts
Smoothing Oscillator   is an ea based on the Smoothing oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59187 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safet
Turtle Scalper Pro
Michela Russo
4.81 (26)
Experts
Turtle Scalper Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a mix of Trend Following and Counter Trend system.   Backtest Now! This Expert advisor not use   arbitrage, grid, martingale or other dangerous strategy , All Trades are covered by StopLoss and TakeProfit . Important Information Revealed By  purchasing  this Expert Advisor you are entitled  to receive a free copy  of   Spider Crazy Pro ! (All future updates included) -> To Receive it, Please Contact me by   mql5 message  
Scalper Marti 4
Prafull Manohar Nikam
Experts
S imple scalping EA which uses martingale lot system. Scalping happens on candlestick pattern and candle size in pips. This is a full automatic trading system which has auto money management option too. FEATURES: 1. Martingale 2. NO Grid 3. Scalping 4. Hard Stop Loss 5. Easy Take Profit 6. Uses Candlestick Pattern Important Note : - As name suggests it is a Martingale System. Always better to use minimal/proper martingale settings and proper trading capital otherwise it can easily blow your acco
Amelia
Hugo Torrecilla Antolin
Experts
Limited time offer for $ 40 . Launch promotion. Price will go up soon to 100$. Description: Alex AI is a trading system based on Fibonacci grids. Designed with an AI capable of achieving the best trading results. Searching for entries and exits based on Fibonacci rules. The system analyses the markets in search of the best opportunities and through a maya achieves the best results. The use of tools based on the Fibonacci sequence and Fibonacci retracement levels in the technical analysis of fi
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
DoIt Gold Guardian MT4
Diego Arribas Lopez
Experts
[ MT5 Version ]   DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD)   DoIt Gold Guardian   is designed for traders who want to   capitalize on gold’s explosive movements   with confidence, control, and simplicity. Specialized for   long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek   consistent growth without fear of volatility , i
EMA Algotrader EU H1
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for EURUSD H1 TF. Everything is tested and ready for immediate use on real account. Everything is tested for EURUSD H1 timeframe . Strategy is based on   EMA indicator . It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP  pending orders with  ATR  STOP LOSS . To catch more profit there is also a  BREAKEVEN  function provided. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS. For every candle the pending orders are modified to adapt the market
Ai GbPUsD MT4
Tais Miranda Hoffmann
1 (6)
Experts
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
H4 Trend
Kenneth Parling
5 (1)
Experts
introduction Robot de trading H4 Trend Forex - Un robot de trading facile à utiliser et entièrement automatisé conçu pour échanger le graphique H4 afin de capter les mouvements de tendance. Signaux d'achat/vente générés par le croisement d'un indicateur de moyenne mobile. Les commandes utilisent toujours un stop loss virtuel, un take profit et un stop suiveur plus un stop dur suivant juste au cas où une perte de connexion se produirait pour sécuriser les fonds. Caractéristiques Aucune technique
Ichimoku Market Scanner EA
Jarek Paciorek
4 (10)
Experts
This scanner is a tool used to support trading with the Ichimoku method. Its basic features are: 10 trading setups implemented in accordance with the Ichimoku technique, the possibility of simultaneous scanning, all financial instruments available on the platform, the possibility of simultaneous scanning, in all timeframes available on the platform, two trading modes available: Manual and AutoTrading, the ability to open in Manual mode from the level of the chart, the ability to determine the si
EA Scalp EDay
Yurii Yasny
Experts
Be sure to contact me after purchase for personalized recommendations and a personal bonus! - Is a scalping system on strong price levels. One of the oldest strategies, modernized and updated for the current market. The strategy does not require any optimization. You should just install the set file and run it according to the recommendations. Advantages of EA Scalp EDay: - Optimal SL/TP ratio. - Low SL, which makes the system as safe as possible. - Every order is protected by a fixed SL - T
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
EMA Trend Following
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
This is a very nice EA which is running on Trend basis on EMA settings, very good returns, with SL and TP, if trade goes in loss the next trade according to loss can adjust this EA, I am uploading the back test of that EA as well, you can see that as well. You will never find that trending base EA in that price from anywhere, I am using this EA since almost 01 year and on my profiles you can see some live accounts as well.
Prototype 4
Sergey Rozhnov
4.11 (9)
Experts
Prototype 4 is an automated trading system, which opens positions in trend direction from correction based on data of built-in indicators. Test results show a stable profits for almost 15 years since 2000 (see. the screenshots), as well as in real trading. Monitoring: https://www.mql5.com/en/users/r0s/seller This Expert Advisor can be used in combination with Prototype 1 . Part of the orders of two Expert Advisors is hedged (opened in different directions).  The Expert Advisor works on any accou
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
DowJones Supertrend H1
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for DOWJONES (US30) H1 timeframe, everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on BREAKOUT of the PIVOT LINE.  It uses STOP  pending orders with  FIXED STOP LOSS and ATR TAKE PROFIT . To catch more profit there is also a  TRAILING PROFIT  function provided. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+1 only!!! For every
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Experts
5 copies are left for $149. The next price is $189. Griddy Calm EA uses the classical strategy of open orders in trend direction at the best price. At trend turning it implements the soft averaging grid. Big dynamic step, small lot multiplier and equity stop loss makes the grid strategy safe enough for long term trading. The key feature of the EA is an algorithm of partial closing which uses small rollbacks of price to gradually close bad trades. Moreover, this strategy is absolutely universal
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Moving Average Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Moving Average Trade X is an EA based on Moving Average. Moving Average parameters such as BuyMovingAveragePeriod1, BuyMovingAverageMAShift1, BuyMovingAverageShift1, BuyCandlestickShift1, BuyMovingAveragePeriod2, BuyMovingAverageMAShift2, BuyMovingAverageShift2, BuyCandlestickShift2, BuyMovingAveragePeriod3, BuyMovingAverageMAShift3, BuyMovingAverageShift3, BuyCandlestickShift3, BuyMovingAveragePeriod4, BuyMovingAverageMAShift4, BuyMovingAverageShift4, BuyCandlestickShift4, SellMovingAveragePer
Skull Per
Che Jeib Che Said
4 (1)
Experts
Skull Per https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This is a fully functional Expert Advisor. It is intended for trading major currency pairs with small spread. It uses scalping technique for quick profit and easy to use with simple input parameters. Input Max Spread:  maximum spread allowable for trading. Magic No: unique expert number. Lot: size of lot. Lot Multiplier: size of subsequent lot by multiplication. Take Profit: take profit in pips. Stop Loss: stop loss in pips. Trail
FREE
Inversus TS
Eva Carmelina Hernandez Matias
Experts
Inversus Trend Scalper es una gran herramienta programado con una estrategia apoyada con un indicador tendencial para entrar al mercado en el mejor momento,  cuenta con un sistema de trailing dinámico para proteger las ordenes ganadoras y un sistema de coberturas para cubrir las perdidas con nuevas ordenes y cerrar en positivo una vez que se alcance el objetivo. Puedes invertir desde 100 dlls en cuenta cent y 1,000 usd en cuenta estándar por cada par de balance en la cuenta, no es necesario que
LRY FX Robot
Ruiyuan Luo
Experts
LRY FX Robot is a fully automatic trading Robot, which makes orders according to RSI indicators. EA operating environment The EA can be run in any currency, but the best test is EURUSD for H1, with a minimum of $1000. Parameters Lot - lot size for pending orders. MaxLotSize - the maximum number of open orders. Signal Type - A signal to open an order Time Frame - The time period of the signal InterestAmount - As the balance increased, so did the number of orders Star Hour - the EA operation start
Moving Average EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.2 (5)
Experts
Moyenne Mobile EA ΜΤ4 est un conseiller expert entièrement automatisé qui porte le trading de la moyenne mobile à un tout autre niveau. Moyenne Mobile EA MT4 peut soit ouvrir une transaction d'achat lorsque MA apparaît (couleur bleue MA) ou une transaction de vente lorsque MA baisse (couleur rouge MA) ou peut ouvrir une nouvelle transaction dans la même direction sur chaque nouvelle bougie, tant que la pente la direction de la moyenne mobile reste inchangée. Une série de paramètres uniques rende
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Experts
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
BTC Sunrise MT4
So-ta O-tsuka
Experts
MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/117278 BTC Sunrise is a fully automatic robot for BTCUSD/BTCUSDT The robot applies a scalping strategy with high volatility optimized for Bitcoin. The advisor's algorithm uses market strength and recurrency to place orders between the NY market close and the Oceania market open. Orders are settled with take profit, stop loss, and Expert Advisor settings are optimized for brokers with spreads within 25USD. Slight optimization of input paramete
Harmonic ABCD Wizard MT4
Mihail Matkovskij
Experts
Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. This EA has been ported from the Harmonic ABCD Wizard version for the MetaTrader 5 trading terminal . A more detailed description of the EA can be found here . And also in the blog . Parameters EA Values magic  - magic ID deviation  - deviation Parameters Peak ZigZag minPeakDist  - the minimum distance of the Zi
MAX Xauusd MT4
Peng Peng Gao
Experts
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Présentation d'Algo Gold EA, un conseiller expert sophistiqué et à faible risque, méticuleusement conçu pour les traders à la recherche d'une stratégie de scalping puissante. En mettant l'accent sur la minimisation des pertes et la mise en œuvre d'une gestion solide des risques, ce système de trading automatisé est conçu pour fournir des résultats cohérents dans les comptes réels et démos. L'une des caractéristiques remarquables d'Algo Gold EA est sa capacité à interrompre l'activité commerc
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Experts
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
Machine Wizard
Thomas Cain
5 (1)
Experts
Introducing Machine Wizard, the ultimate solution for mastering the complexities of forex trading. This cutting-edge Expert Advisor (EA) is meticulously designed to enhance your trading strategy through its unique structure—leveraging the power of 11 fully independent baskets of trades, each with a distinct magic number for precision and control. What truly sets Machine Wizard apart is the strategic use of these 11 baskets: •Five baskets are designed to trade against the trend, giving you the
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  ///////       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                                                             Live Signal  =     signals An expert based on    (   AUD , CAD   ) Download Setfile on Comment    Time frame     =    M15  Working Time    24 hours   5 day week  Make sure To Active Filter News  in  backtest news filter is not working      Have Stop loss Base on Max DD  it is a ful
Plus de l'auteur
Gold King AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
Il ne reste plus que   2/5   exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 250$ //   Version MT4 Gold King AI a été créé à l'aide de TensorTrade, un framework Python open source spécialement conçu pour créer, entraîner, évaluer et déployer des algorithmes de trading robustes à l'aide de l'apprentissage par renforcement. L'algorithme fonctionne pendant la séance de trading de New York. Après avoir analysé le marché pendant quelques heures afin d'identifier les zones d'intérêt, il place des ordres en
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (9)
Indicateurs
Critical Zones   a été créé spécialement pour les traders manuels à la recherche d'entrées plus précises sur le marché. Cet indicateur utilise des algorithmes avancés pour détecter les zones d'intérêt en calculant le support et la résistance les plus pertinents sur le graphique, ainsi que leurs cassures et retests. Cet indicateur peut être configuré pour envoyer des alertes et des notifications lorsque des opportunités d'achat/vente potentiellement lucratives sont détectées, permettant ainsi au
FREE
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.75 (20)
Indicateurs
Version MT4 Golden Hunter   a été développé pour les traders qui négocient manuellement sur les marchés. Il s'agit d'un outil très puissant composé de 3 indicateurs différents : Stratégie d'entrée puissante : Formée par un indicateur qui mesure la volatilité de la paire de devises et identifie la tendance du marché. LSMA : Lisse les données de prix et est utile pour détecter la tendance à court terme. Heikin Ashi : Une fois l'indicateur attaché au graphique, les chandeliers japonais se transfo
FREE
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Il ne reste plus que 2/5 exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 250$ // Version MT5 Gold King AI a été créé à l'aide de TensorTrade, un framework Python open source spécialement conçu pour créer, entraîner, évaluer et déployer des algorithmes de trading robustes à l'aide de l'apprentissage par renforcement. L'algorithme fonctionne pendant la séance de trading de New York. Après avoir analysé le marché pendant quelques heures afin d'identifier les zones d'intérêt, il place des ordres en attent
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicateurs
Top Bottom Tracker est un indicateur basé sur des algorithmes sophistiqués qui analyse la tendance du marché et peut détecter les hauts et les bas de la tendance / Version MT5 . Le prix augmentera progressivement jusqu'à ce qu'il atteigne 500$. Prochain prix --> 99$ Caractéristiques Pas de repeinture Cet indicateur ne change pas ses valeurs lorsque de nouvelles données arrivent Paires de trading Toutes les paires de devises Période de temps Toutes les périodes de temps Paramètres de
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.58 (12)
Indicateurs
Version MT5 Golden Hunter a été développé pour les traders qui négocient manuellement sur les marchés. Il s'agit d'un outil très puissant composé de 3 indicateurs différents : Stratégie d'entrée puissante : Formée par un indicateur qui mesure la volatilité de la paire de devises et identifie la tendance du marché. LSMA : Lisse les données de prix et est utile pour détecter la tendance à court terme. Heikin Ashi : Une fois l'indicateur attaché au graphique, les chandeliers japonais se transforme
FREE
Auto Fibo MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.53 (19)
Indicateurs
Auto Fibo   est un indicateur développé pour améliorer votre trading manuel. Il dessine automatiquement le golden ratio, ce qui vous fait gagner du temps et facilite votre trading. Fixez l'indicateur sur le graphique et il dessinera automatiquement le nombre d'or exact, vous évitant ainsi d'avoir à trouver le point critique. L'interface s'ajuste en fonction de votre ordinateur aux points hauts et bas approximatifs de la bande. Cet indicateur corrigera la plupart des erreurs de sélection des poi
FREE
Pips Chaser MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur   Pips Chaser  a été développé pour compléter votre trading manuel. Cet indicateur peut être utilisé à la fois pour le scalping court et le swing trading long //  Version MT4 Caractéristiques Indicateur sans repeindre Cet indicateur ne change pas ses valeurs lorsque de nouvelles données arrivent Paires de trading Toute paire de devises Cadre temporel H1 est préférable, mais vous pouvez l'adapter à n'importe quel cadre temporel Temps de trading 24 heures sur 24 Buffers  Buy Buffer:
FREE
Critical Zones MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
Indicateurs
Critical Zones a été créé spécialement pour les traders manuels à la recherche d'entrées plus précises sur le marché. Cet indicateur utilise des algorithmes avancés pour détecter les zones d'intérêt en calculant le support et la résistance les plus pertinents sur le graphique, ainsi que leurs cassures et retests. Cet indicateur peut être configuré pour envoyer des alertes et des notifications lorsque des opportunités d'achat/vente potentiellement lucratives sont détectées, permettant ainsi aux
FREE
Auto Fibo MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (7)
Indicateurs
Auto Fibo est un indicateur développé pour améliorer votre trading manuel. Il dessine automatiquement le golden ratio, ce qui vous fait gagner du temps et facilite votre trading. Fixez l'indicateur sur le graphique et il dessinera automatiquement le nombre d'or exact, vous évitant ainsi d'avoir à trouver le point critique. L'interface s'ajuste en fonction de votre ordinateur aux points hauts et bas approximatifs de la bande. Cet indicateur corrigera la plupart des erreurs de sélection des point
FREE
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Indicateurs
Pips Hunter PRO   a été développé sur plusieurs années et est une version améliorée de son prédécesseur. Ce puissant indicateur analyse le marché et l'historique des prix pour générer des entrées d'achat et de vente. Pour le calcul de ces entrées, il utilise différents indicateurs qui travaillent ensemble ainsi qu'un logarithme statistique complexe qui filtre les entrées les moins favorables et les élimine /   version MT4 . Fonctionnalités Pas de repeinture Cet indicateur ne change pas ses va
FREE
Pips Chaser MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
Indicateurs
L'indicateur   Pips Chaser  a été développé pour compléter votre trading manuel. Cet indicateur peut être utilisé à la fois pour le scalping court et le swing trading long //  Version MT5 Caractéristiques Indicateur sans repeindre Cet indicateur ne change pas ses valeurs lorsque de nouvelles données arrivent Paires de trading Toute paire de devises Cadre temporel H1 est préférable, mais vous pouvez l'adapter à n'importe quel cadre temporel Temps de trading 24 heures sur 24 Buffers  Buy Buffer:
FREE
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
Indicateurs
Top Bottom Tracker   est un indicateur basé sur des algorithmes sophistiqués qui analyse la tendance du marché et peut détecter les hauts et les bas de la tendance /   Version MT4 . Le prix augmentera progressivement jusqu'à ce qu'il atteigne 500$. Prochain prix -->  9 9$ Caractéristiques Pas de repeinture Cet indicateur ne change pas ses valeurs lorsque de nouvelles données arrivent Paires de trading Toutes les paires de devises Période de temps Toutes les périodes de temps Paramètr
Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
Triangle Engine a été créé pour faire fructifier le capital des gens de manière simple et accessible. Si vous en avez assez des algorithmes qui semblent fonctionner à merveille lors des tests rétrospectifs, mais qui ne donnent pas les mêmes résultats sur les comptes réels, alors Triangle Engine est la solution que vous recherchez. Triangle Engine est un algorithme avancé méticuleusement conçu pour identifier et exploiter les vulnérabilités inhérentes à l'AUDCAD. À l'aide d'un ensemble sophistiqu
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicateurs
Pips Hunter PRO a été développé sur plusieurs années et est une version améliorée de son prédécesseur. Ce puissant indicateur analyse le marché et l'historique des prix pour générer des entrées d'achat et de vente. Pour le calcul de ces entrées, il utilise différents indicateurs qui travaillent ensemble ainsi qu'un logarithme statistique complexe qui filtre les entrées les moins favorables et les élimine / version MT5 . Fonctionnalités Pas de repeinture Cet indicateur ne change pas ses valeur
FREE
Forex Vigor MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicateurs
5/10 exemplaires à 30$ ---> suivant 50$ // Version MT5 Forex Vigor est un indicateur technique qui évalue la force du momentum des 8 devises principales (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY). L'indicateur s'appuie sur des calculs mathématiques qui mesurent l'absence de corrélation entre 28 paires de devises. Pour calculer leurs valeurs, il analyse la différence en pourcentage entre les cours de clôture en utilisant la méthode de la moyenne linéaire pondérée (LWMA) ainsi qu'un système statis
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
Experts
Bienvenue sur Quantum Pips AI, un conseiller expert de nouvelle génération! Seuls 2/5 exemplaires seront vendus à ce prix. Ensuite, le prix augmentera automatiquement pour s'assurer que les performances du robot sont adéquates pour les comptes réels. Contactez-moi   après l'achat et   recevez   un   indicateur gratuit   (d'une   valeur de   plus   de   65$) Quantum Pips AI est un Expert Advisor de pointe méticuleusement conçu pour tirer profit du   marché   des   changes.   Ce   système   intel
Neural Intelligence MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experts
L'intelligence neuronale a été créée pour faire fructifier le capital des gens d'une manière simple et accessible. Si vous en avez assez des algorithmes qui semblent fonctionner à merveille lors des backtests, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière sur les comptes réels, alors Neural Intelligence est la solution que vous recherchez.  Il s'agit d'un algorithme entièrement automatisé conçu pour trouver les inefficacités de l'euro-livre et les exploiter. Il est basé sur l'apprentissage a
XPulse MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experts
XPulse a été créé pour faire fructifier le capital des gens d'une manière simple et accessible. Si vous êtes fatigué des algorithmes qui semblent fonctionner parfaitement dans les backtests mais qui ne fonctionnent pas de la même manière dans les comptes réels, alors XPulse est la solution que vous recherchez. Il s'agit d'un algorithme spécialement conçu pour exploiter une inefficacité de la paire Aussie-Cad. Avec un backtest robuste et deux signaux en direct pour soutenir la performance de l'
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
Bienvenue sur Quantum Pips AI, un conseiller expert de nouvelle génération! Seuls 2/5 exemplaires seront vendus à ce prix. Ensuite, le prix augmentera automatiquement pour s'assurer que les performances du robot sont adéquates pour les comptes réels. Contactez-moi   après l'achat et   recevez   un   indicateur gratuit   (d'une   valeur de   plus   de   65$) Quantum Pips AI est un Expert Advisor de pointe méticuleusement conçu pour tirer profit du   marché   des   changes.   Ce   système   intel
Forex Vigor MT5
Rodrigo Arana Garcia
Indicateurs
5/10 exemplaires à 30$ ---> suivant 50$ //   Version MT4 Forex Vigor   est un indicateur technique qui évalue la force du momentum des 8 devises principales (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY). L'indicateur s'appuie sur des calculs mathématiques qui mesurent l'absence de corrélation entre 28 paires de devises. Pour calculer leurs valeurs, il analyse la différence en pourcentage entre les cours de clôture en utilisant la méthode de la moyenne linéaire pondérée (LWMA) ainsi qu'un système st
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
L'intelligence neuronale a été créée pour faire fructifier le capital des gens d'une manière simple et accessible. Si vous en avez assez des algorithmes qui semblent fonctionner à merveille lors des backtests, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière sur les comptes réels, alors Neural Intelligence est la solution que vous recherchez.  Il s'agit d'un algorithme entièrement automatisé conçu pour trouver les inefficacités de l'euro-livre et les exploiter. Il est basé sur l'apprentissage a
XPulse MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
XPulse a été créé pour faire fructifier le capital des gens d'une manière simple et accessible. Si vous êtes fatigué des algorithmes qui semblent fonctionner parfaitement dans les backtests mais qui ne fonctionnent pas de la même manière dans les comptes réels, alors XPulse est la solution que vous recherchez. Il s'agit d'un algorithme spécialement conçu pour exploiter une inefficacité de la paire Aussie-Cad. Avec un backtest robuste et deux signaux en direct pour soutenir la performance de l'
Filtrer:
Alexis Tormo
748
Alexis Tormo 2025.09.28 09:03 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Rodrigo Arana Garcia
110297
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.09.28 19:51
Thank you so much Alexis!
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Rodrigo Arana Garcia
110297
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.08.01 07:04
Thank you Mao for your good review
Benjamin Bilen
185
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Rodrigo Arana Garcia
110297
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.06.19 11:29
Thank you so much !
Répondre à l'avis