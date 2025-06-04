Triangle Engine MT4

5

O Triangle Engine foi criado para aumentar o capital das pessoas de forma simples e acessível. Se está cansado de algoritmos que parecem funcionar muito bem em testes retrospectivos, mas depois não funcionam da mesma forma em contas reais, então o Triangle Engine é a solução que procura. O Triangle Engine é um algoritmo avançado meticulosamente concebido para identificar e explorar as vulnerabilidades inerentes ao AUDCAD. Usando um conjunto sofisticado de métricas e diferentes estratégias, este sistema realiza uma análise aprofundada e em tempo real da dinâmica do mercado, avaliando fatores críticos como volatilidade, tendências emergentes e padrões históricos.

O que realmente diferencia o Triangle Engine de outros algoritmos no mercado é a sua notável adaptabilidade. Em vez de se limitar a um único tipo de ambiente financeiro, ele ajusta dinamicamente as suas estratégias para ter um desempenho eficaz em condições de mercado em alta, em baixa ou mesmo altamente incertas. Essa flexibilidade mitiga significativamente os riscos associados a períodos prolongados de queda // Para obter detalhes adicionais aprofundados, consulte o Guia Manual.

Oferta de lançamento!!! Restam apenas 2/10 cópias a este preço ---> Próximo preço 250$ // Versão MT5

Sinal ao vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


Características

  • Backtest sólido e desempenho ao vivo (pode descarregar os backtests no guia manual)
  • Não é necessário ajustar a hora GMT (o EA fará isso por si)
  • Não utiliza estratégias arriscadas, como martingale, averaging, etc.
  • Adequado para empresas de prop como a FTMO
  • Adequado para contas CENT
  • Adequado para contas com capital pequeno (a partir de 150$)
  • Muito mais barato do que alternativas de alta qualidade disponíveis
  • Muito fácil de usar: não são necessários ficheiros de configuração


Requisitos

  • O capital mínimo necessário é de apenas 150
  • Pares de negociação: AUDCAD
  • Prazo: Qualquer
  • Use as configurações padrão
  • O EA deve ser executado continuamente num VPS para evitar interrupções na rede ou tempo de inatividade (entre em contacto comigo se precisar de um)
  • O backtesting deve ser feito no prazo M15


Como usar

Anexe o EA a apenas um gráfico AUDCAD (o período de tempo não importa).


Avisos

Eu só vendo os meus produtos no MQL5.com. Se alguém entrar em contacto consigo para vender os meus produtos, então são burlões que só querem o seu dinheiro.

Além disso, se comprar os meus produtos num site externo, garanto-lhe que serão versões falsas e não funcionarão da mesma forma que os originais.

Comentários 3
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Benjamin Bilen
198
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

EA Scalp EDay
Yurii Yasny
Experts
Be sure to contact me after purchase for personalized recommendations and a personal bonus! - Is a scalping system on strong price levels. One of the oldest strategies, modernized and updated for the current market. The strategy does not require any optimization. You should just install the set file and run it according to the recommendations. Advantages of EA Scalp EDay: - Optimal SL/TP ratio. - Low SL, which makes the system as safe as possible. - Every order is protected by a fixed SL - T
EMA Trend Following
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
This is a very nice EA which is running on Trend basis on EMA settings, very good returns, with SL and TP, if trade goes in loss the next trade according to loss can adjust this EA, I am uploading the back test of that EA as well, you can see that as well. You will never find that trending base EA in that price from anywhere, I am using this EA since almost 01 year and on my profiles you can see some live accounts as well.
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experts
Esta é a iteração mais recente do meu famoso scalper, Goldfinch EA, publicado pela primeira vez há quase uma década. Ele amplia o mercado em expansões súbitas de volatilidade que ocorrem em curtos períodos de tempo: assume e tenta capitalizar a inércia no movimento dos preços após uma súbita aceleração dos preços. Esta nova versão foi simplificada para permitir que o profissional use o recurso de otimização do testador facilmente para encontrar os melhores parâmetros de negociação. [ Guia de ins
FREE
DowJones Supertrend H1
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for DOWJONES (US30) H1 timeframe, everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on BREAKOUT of the PIVOT LINE.  It uses STOP  pending orders with  FIXED STOP LOSS and ATR TAKE PROFIT . To catch more profit there is also a  TRAILING PROFIT  function provided. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+1 only!!! For every
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Experts
5 copies are left for $149. The next price is $189. Griddy Calm EA uses the classical strategy of open orders in trend direction at the best price. At trend turning it implements the soft averaging grid. Big dynamic step, small lot multiplier and equity stop loss makes the grid strategy safe enough for long term trading. The key feature of the EA is an algorithm of partial closing which uses small rollbacks of price to gradually close bad trades. Moreover, this strategy is absolutely universal
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Moving Average Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Moving Average Trade X is an EA based on Moving Average. Moving Average parameters such as BuyMovingAveragePeriod1, BuyMovingAverageMAShift1, BuyMovingAverageShift1, BuyCandlestickShift1, BuyMovingAveragePeriod2, BuyMovingAverageMAShift2, BuyMovingAverageShift2, BuyCandlestickShift2, BuyMovingAveragePeriod3, BuyMovingAverageMAShift3, BuyMovingAverageShift3, BuyCandlestickShift3, BuyMovingAveragePeriod4, BuyMovingAverageMAShift4, BuyMovingAverageShift4, BuyCandlestickShift4, SellMovingAveragePer
Skull Per
Che Jeib Che Said
4 (1)
Experts
Skull Per https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This is a fully functional Expert Advisor. It is intended for trading major currency pairs with small spread. It uses scalping technique for quick profit and easy to use with simple input parameters. Input Max Spread:  maximum spread allowable for trading. Magic No: unique expert number. Lot: size of lot. Lot Multiplier: size of subsequent lot by multiplication. Take Profit: take profit in pips. Stop Loss: stop loss in pips. Trail
FREE
Inversus TS
Eva Carmelina Hernandez Matias
Experts
Inversus Trend Scalper es una gran herramienta programado con una estrategia apoyada con un indicador tendencial para entrar al mercado en el mejor momento,  cuenta con un sistema de trailing dinámico para proteger las ordenes ganadoras y un sistema de coberturas para cubrir las perdidas con nuevas ordenes y cerrar en positivo una vez que se alcance el objetivo. Puedes invertir desde 100 dlls en cuenta cent y 1,000 usd en cuenta estándar por cada par de balance en la cuenta, no es necesario que
LRY FX Robot
Ruiyuan Luo
Experts
LRY FX Robot is a fully automatic trading Robot, which makes orders according to RSI indicators. EA operating environment The EA can be run in any currency, but the best test is EURUSD for H1, with a minimum of $1000. Parameters Lot - lot size for pending orders. MaxLotSize - the maximum number of open orders. InterestAmount - As the balance increased, so did the number of orders Star Hour - the EA operation start hour. End Hour - the EA operation end hour. LotMultiplier - lot multiplier for the
Moving Average EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.2 (5)
Experts
Moving Average EA ΜΤ4 é um Expert Advisor totalmente automatizado que leva a negociação de Moving Average a um nível totalmente novo. A Média Móvel EA MT4 pode abrir uma negociação de compra quando MA aparecer (cor azul MA) ou uma negociação de venda quando MA diminuir (cor vermelha MA) ou pode abrir uma nova negociação na mesma direção em cada nova vela, desde que a inclinação direção da Média Móvel permanece inalterada. Uma série de configurações únicas tornam este EA extremamente versátil. E
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Experts
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
BTC Sunrise MT4
So-ta O-tsuka
Experts
MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/117278 BTC Sunrise is a fully automatic robot for BTCUSD/BTCUSDT The robot applies a scalping strategy with high volatility optimized for Bitcoin. The advisor's algorithm uses market strength and recurrency to place orders between the NY market close and the Oceania market open. Orders are settled with take profit, stop loss, and Expert Advisor settings are optimized for brokers with spreads within 25USD. Slight optimization of input paramete
Harmonic ABCD Wizard MT4
Mihail Matkovskij
Experts
Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. This EA has been ported from the Harmonic ABCD Wizard version for the MetaTrader 5 trading terminal . A more detailed description of the EA can be found here . And also in the blog . Parameters EA Values magic  - magic ID deviation  - deviation Parameters Peak ZigZag minPeakDist  - the minimum distance of the Zi
Bold AI
Calvin Andile Mahlangu
Experts
BOLD AI – Precision Forex Trading with Multi-Indicator Intelligence BOLD AI is a fully automated MetaTrader 4 Expert Advisor designed to capture high-probability trade setups using a powerful combination of Bollinger Bands , RSI , and momentum-based logic . It adapts dynamically to changing market conditions, managing trades with a trailing stop to secure profits while limiting risk. Why Choose BOLD AI? Intelligent Entry Strategy Combines volatility analysis (Bollinger Bands), momentum ass
