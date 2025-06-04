Triangle Engine MT4
- Experts
- Rodrigo Arana Garcia
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
O Triangle Engine foi criado para aumentar o capital das pessoas de forma simples e acessível. Se está cansado de algoritmos que parecem funcionar muito bem em testes retrospectivos, mas depois não funcionam da mesma forma em contas reais, então o Triangle Engine é a solução que procura. O Triangle Engine é um algoritmo avançado meticulosamente concebido para identificar e explorar as vulnerabilidades inerentes ao AUDCAD. Usando um conjunto sofisticado de métricas e diferentes estratégias, este sistema realiza uma análise aprofundada e em tempo real da dinâmica do mercado, avaliando fatores críticos como volatilidade, tendências emergentes e padrões históricos.
O que realmente diferencia o Triangle Engine de outros algoritmos no mercado é a sua notável adaptabilidade. Em vez de se limitar a um único tipo de ambiente financeiro, ele ajusta dinamicamente as suas estratégias para ter um desempenho eficaz em condições de mercado em alta, em baixa ou mesmo altamente incertas. Essa flexibilidade mitiga significativamente os riscos associados a períodos prolongados de queda // Para obter detalhes adicionais aprofundados, consulte o Guia Manual.
Oferta de lançamento!!! Restam apenas 2/10 cópias a este preço ---> Próximo preço 250$ // Versão MT5
Sinal ao vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2279071
Características
- Backtest sólido e desempenho ao vivo (pode descarregar os backtests no guia manual)
- Não é necessário ajustar a hora GMT (o EA fará isso por si)
- Não utiliza estratégias arriscadas, como martingale, averaging, etc.
- Adequado para empresas de prop como a FTMO
- Adequado para contas CENT
- Adequado para contas com capital pequeno (a partir de 150$)
- Muito mais barato do que alternativas de alta qualidade disponíveis
- Muito fácil de usar: não são necessários ficheiros de configuração
Requisitos
- O capital mínimo necessário é de apenas 150
- Pares de negociação: AUDCAD
- Prazo: Qualquer
- Use as configurações padrão
- O EA deve ser executado continuamente num VPS para evitar interrupções na rede ou tempo de inatividade (entre em contacto comigo se precisar de um)
- O backtesting deve ser feito no prazo M15
Como usar
Anexe o EA a apenas um gráfico AUDCAD (o período de tempo não importa).
Avisos
Eu só vendo os meus produtos no MQL5.com. Se alguém entrar em contacto consigo para vender os meus produtos, então são burlões que só querem o seu dinheiro.
Além disso, se comprar os meus produtos num site externo, garanto-lhe que serão versões falsas e não funcionarão da mesma forma que os originais.
Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!