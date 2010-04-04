DoIt Alpha Pulse AI MT4

DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Robot de Trading para Forex, Gold EA (XAUUSD) y Crypto

ℹ️ℹ️ Información principal y resultados en la versión MT5: Compruébalohereℹ️ℹ️

Deja de mirar gráficos. Empieza a vivir tu vida.

No entraste en el trading para estar encadenado a una pantalla. Usted entró en él por la libertad: libertad de tiempo, flexibilidad y tranquilidad. DoIt Alpha Pulse AI está diseñado para operadores que desean una ejecución automatizada impulsada por modelos de IA reales, con controles de riesgo serios y un seguimiento transparente en tiempo real.

PRECIOS Y HOJA DE RUTA (TRANSPARENTE)

Los primeros usuarios comenzaron a 197 USD (Fase 1).
Precio actual: 397 USD (fase estable con múltiples preajustes + soporte de IA multiproveedor).

Próximas fases previstas (el precio aumentará a medida que se lancen los principales hitos):
Fase 3 - 597 USD: Módulo de pares correlacionados (una vez publicado y validado).
Fase 4 - 997 USD: Gestión de carteras / capa de asignación (una vez publicado y validado).

Por qué aumenta el precio:
- Cada fase añade funciones importantes, más preajustes y soporte continuo del modelo de IA
- Los primeros compradores obtienen la mejor relación calidad-precio y mantienen el acceso a las actualizaciones en curso.

Si lo estás considerando, 397 USD es el nivel actual antes del próximo hito importante.

RESULTADOS EN VIVO (VERIFIQUE ANTES DE COMPRAR)

Señales en vivo verificadas (pruebas a futuro), actualizadas cada 24 horas:
Línea de base de la señal:https://shorturl.at/79YD9
Línea de punto de la señal: https://shorturl.at/ubG6e

Consejo: Abra cada señal y compruebe el Crecimiento, la Reducción y la pestaña Historial para conocer el contexto de ejecución. Los resultados varían según la señal y el perfil de riesgo.

QUÉ ES

DoIt Alpha Pulse AI es un Asesor Experto de MetaTrader 5 que se conecta directamente a los principales proveedores de IA (GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Qwen). Analiza la estructura del mercado en múltiples marcos de tiempo en tiempo real y puede abrir, gestionar y cerrar operaciones basadas en su preajuste y reglas seleccionadas.

Esto no es "AI" abofeteado en los indicadores de edad. Utiliza el razonamiento en vivo de la IA en sus datos gráficos.

LO QUE OBTIENE (POR QUÉ ES IMPORTANTE)

- Pruebas verificadas en vivo que puede comprobar antes de comprar (enlaces arriba)
- Sin martingala. No grid. Sin estrategias peligrosas
- Gestión de riesgos profesional diseñada para el trading real, no para la publicidad
- Preajustes incluidos para que no empiece desde cero
- Funciona con cualquier símbolo (incluye preajustes Gold EA dedicados para XAUUSD)

POR QUÉ FALLAN LA MAYORÍA DE LOS EAs (Y POR QUÉ ESTE ES DIFERENTE)

Los mercados cambian. Los algoritmos estáticos no.

Este EA utiliza IA real que se adapta a las tendencias, rangos y condiciones volátiles. También puede cambiar a nuevos modelos de IA a medida que estén disponibles, sin cambiar su lógica preestablecida.

USTED MANTIENE EL CONTROL (ELIJA AUTONOMÍA)

Autonomía total: La IA abre, gestiona y cierra posiciones automáticamente
Moderada: La IA abre/cierra, pero no modifica SL/TP
Conservadora: La IA sólo sugiere, usted ejecuta manualmente

Su cuenta. Tus reglas.

PREAJUSTES RECOMENDADOS (MEJOR PUNTO DE PARTIDA)

Estos dos preajustes son el punto de partida más fiable y están diseñados para un trading consistente y poco estresante:

Genérico Alta Probabilidad
- Inversión de medias en rangos establecidos
- Conservador por diseño (calidad sobre cantidad)
- Diseñado para trabajar en cualquier símbolo
- Umbral de confianza conservador (65%) se centra en configuraciones de alta convicción
- Utiliza análisis H1 con contexto M15/H4/D1

Continuación de tendencia genérica de alta probabilidad
- Continuación de tendencia mediante pullback y reaceleración
- Entradas pacientes sólo cuando la estructura está clara
- Diseñado para evitar movimientos de persecución
- Diseñado para trabajar con cualquier símbolo

PREAJUSTES ADICIONALES INCLUIDOS (LISTOS PARA DESPLEGAR)

XAUUSD Intraday M15 (Oro) - Negociación de estructura en múltiples marcos temporales
ICT Methodology M15 (Oro) - Bloqueos de órdenes, FVG, barridos de liquidez
XAUUSD Lateral Expert (Oro) - Negociación de rango, reversión media 24/7
XAUUSD Breakout Specialist (Oro) - Negociación de ruptura conservadora 24/7
XAGUSD Structure H1 (Plata) - Negociación de oscilación estructural
ETHUSD Default (Ethereum) - Negociación de estructura criptográfica 24/7

Nota: Los preajustes específicos de cada símbolo están optimizados para esos mercados. Pruébelos siempre primero en demo cuando los utilice en otros pares.

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS (MULTICAPA)

- Umbrales de confianza (filtra las operaciones de baja calidad)
- Stop Loss dinámico basado en ATR (se adapta a la volatilidad)
- Control de exposición (evita el exceso de operaciones en la misma zona)
- Límites de reducción diaria (se detiene automáticamente si se supera la pérdida diaria)
- Límites de ideas de operaciones (limita las operaciones por idea)
- Filtro RRR (sólo acepta operaciones por encima de la relación riesgo:beneficio mínima)
- Ajustes compatibles con PropFirm (protección de reducción diaria y objetivos de beneficios)

PROVEEDORES DE AI COMPATIBLES (FLEXIBLES)

DoIt Alpha Pulse AI es compatible con las principales familias de proveedores de IA:
OpenAI (GPT / o-series)
Anthropic (Claude)
Google (Gemini)
xAI (Grok)
DeepSeek
Alibaba (Qwen)

Modelos de selección rápida (ejemplos para mayor comodidad):
OpenAI: GPT-5.2, GPT-4 Turbo, o1
Anthropic: Claude 4.5 Opus, Sonnet, Haiku
Google: Gemini 3 Pro, Gemini 3 Flash
xAI: Grok-4, Grok-3
DeepSeek: DeepSeek V3, Reasoner
Alibaba: Qwen Max, Plus, Flash

Importante: la lista de modelos anterior NO es exhaustiva. Puede escribir/utilizar cualquier nombre de modelo disponible en su cuenta de proveedor (los nombres de los modelos cambian con el tiempo).
Cambie de proveedor en cualquier momento.

INDICADORES DE ESTRATEGIA PERSONALIZADOS (LENGUAJE SENCILLO, SIN CODIFICACIÓN)

Defina su propia lógica de negociación en lenguaje sencillo.
Ejemplo:
"Opere sólo cuando el precio rechace el máximo de la sesión de Londres con una vela envolvente bajista en M15, apuntando al mínimo de la sesión asiática".

IMPORTANTE ANTES DE COMPRAR

Acceso AI API: necesita una clave API del proveedor que haya elegido. Algunos proveedores ofrecen niveles gratuitos en función de la cuenta/región. Los costes típicos rondan los 5-20 $/mes para operaciones activas (depende del proveedor/modelo y de la actividad).

Backtesting: no es posible en el Probador de Estrategias porque el EA requiere conexiones en vivo AI API. Utilice las pruebas a plazo en vivo MyFxBook y cuentas demo para evaluar.

Uso multipar: sí. Adjúntelo a tantos gráficos como desee (cada instancia necesita su propio número mágico). Los preajustes genéricos están diseñados para funcionar en cualquier símbolo.

QUÉ INCLUYE

DoIt Alpha Pulse AI EA (MT5)
Documentación completa (instalación, configuración, estrategias)
12+ presets profesionales (listos para desplegar)

Actualizaciones de por vida (nuevos modelos de AI, características, mejoras)

Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre en una cuenta demo y utilice una gestión responsable del riesgo.

DoIt Alpha Pulse AI - Opere de forma más inteligente. Vive mejor.
Copyright 2025 DoIt Trading
Soporte: via MQL5 Mensajes / Comentarios del producto

