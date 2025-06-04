Triangle Engine MT4

Triangle Engine был создан для того, чтобы приумножать капитал людей простым и доступным способом. Если вы устали от алгоритмов, которые кажутся отличными при тестировании на исторических данных, но не работают так же хорошо на реальных счетах, то Triangle Engine — это решение, которое вы ищете. Triangle Engine — это передовой алгоритм, тщательно разработанный для выявления и использования врожденных уязвимостей AUDCAD. Используя сложный набор метрик и различные стратегии, эта система выполняет углубленный анализ динамики рынка в режиме реального времени, оценивая такие критические факторы, как волатильность, возникающие тенденции и исторические паттерны.

Что действительно отличает Triangle Engine от других алгоритмов на рынке, так это его замечательная адаптивность. Вместо того, чтобы ограничиваться одним типом финансовой среды, он динамически корректирует свои стратегии, чтобы эффективно работать в условиях бычьего, медвежьего или даже высоко неопределенного рынка. Эта гибкость значительно снижает риски, связанные с длительными периодами просадки // Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству.

Стартовое предложение!!! Осталось только 2/10 копий по этой цене ---> Следующая цена 250$ // Версия MT5

Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


Особенности

  • Надежный бэктест и реальная производительность (вы можете скачать бэктесты в руководстве)
  • Нет необходимости настраивать время GMT (EA сделает это за вас)
  • Не использует рискованные стратегии, такие как мартингейл, усреднение и т. д.
  • Подходит для проп-фирм, таких как FTMO
  • Подходит для счетов CENT
  • Подходит для счетов с небольшим капиталом (от 150$)
  • Намного дешевле, чем доступные высококачественные альтернативы
  • Очень прост в использовании: не требует настройки файлов


Требования

  • Минимальный необходимый капитал составляет всего 150
  • Торговые пары: AUDCAD
  • Таймфрейм: любой
  • Используйте настройки по умолчанию
  • Советник должен работать на VPS непрерывно, чтобы избежать сетевых сбоев или простоев (свяжитесь со мной, если вам нужен VPS)
  • Бэктестинг следует проводить на таймфрейме M15


Как использовать

Прикрепите советник только к одному графику AUDCAD (таймфрейм не имеет значения).


Предупреждения

Я продаю свои продукты только на MQL5.com. Если кто-то связывается с вами, чтобы продать вам мои продукты, то это мошенники, которые хотят только ваши деньги.

Кроме того, если вы покупаете мои продукты на внешнем веб-сайте, я уверяю вас, что они будут поддельными версиями и не будут работать так же, как оригиналы.

Отзывы 3
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Benjamin Bilen
198
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Alexis Tormo
753
Alexis Tormo 2025.09.28 09:03 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Rodrigo Arana Garcia
123253
Ответ разработчика Rodrigo Arana Garcia 2025.09.28 19:51
Thank you so much Alexis!
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Rodrigo Arana Garcia
123253
Ответ разработчика Rodrigo Arana Garcia 2025.08.01 07:04
Thank you Mao for your good review
Benjamin Bilen
198
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Rodrigo Arana Garcia
123253
Ответ разработчика Rodrigo Arana Garcia 2025.06.19 11:29
Thank you so much !
Ответ на отзыв