Triangle Engine MT4

Triangle Engine был создан для того, чтобы приумножать капитал людей простым и доступным способом. Если вы устали от алгоритмов, которые кажутся отличными при тестировании на исторических данных, но не работают так же хорошо на реальных счетах, то Triangle Engine — это решение, которое вы ищете. Triangle Engine — это передовой алгоритм, тщательно разработанный для выявления и использования врожденных уязвимостей AUDCAD. Используя сложный набор метрик и различные стратегии, эта система выполняет углубленный анализ динамики рынка в режиме реального времени, оценивая такие критические факторы, как волатильность, возникающие тенденции и исторические паттерны.

Что действительно отличает Triangle Engine от других алгоритмов на рынке, так это его замечательная адаптивность. Вместо того, чтобы ограничиваться одним типом финансовой среды, он динамически корректирует свои стратегии, чтобы эффективно работать в условиях бычьего, медвежьего или даже высоко неопределенного рынка. Эта гибкость значительно снижает риски, связанные с длительными периодами просадки // Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству.

Стартовое предложение!!! Осталось только 2/10 копий по этой цене ---> Следующая цена 250$ // Версия MT5 Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2279071





Особенности



Надежный бэктест и реальная производительность (вы можете скачать бэктесты в руководстве)

Нет необходимости настраивать время GMT (EA сделает это за вас)

Не использует рискованные стратегии, такие как мартингейл, усреднение и т. д.

Подходит для проп-фирм, таких как FTMO

Подходит для счетов CENT

Подходит для счетов с небольшим капиталом (от 150$)

Намного дешевле, чем доступные высококачественные альтернативы

Очень прост в использовании: не требует настройки файлов





Требования



Минимальный необходимый капитал составляет всего 150

необходимый капитал составляет всего 150 Торговые пары: AUDCAD

AUDCAD Таймфрейм: любой

любой Используйте настройки по умолчанию

Советник должен работать на VPS непрерывно, чтобы избежать сетевых сбоев или простоев (свяжитесь со мной, если вам нужен VPS)

Бэктестинг следует проводить на таймфрейме M15





Как использовать



Прикрепите советник только к одному графику AUDCAD (таймфрейм не имеет значения).





Предупреждения



Я продаю свои продукты только на MQL5.com. Если кто-то связывается с вами, чтобы продать вам мои продукты, то это мошенники, которые хотят только ваши деньги.

Кроме того, если вы покупаете мои продукты на внешнем веб-сайте, я уверяю вас, что они будут поддельными версиями и не будут работать так же, как оригиналы.