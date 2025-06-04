Triangle Engine MT4

5

三角引擎旨在以簡單且易於使用的的方式幫助人們增加資本。如果您對那些在回測中表現出色但在實盤交易中卻無法複製相同效果的算法感到厭倦，那麼三角引擎正是您所尋求的解決方案。三角引擎是一款經過精心設計的先進算法，專門用於識別並利用澳元兌加元（AUDCAD）匯率中的內在漏洞。透過一套複雜的指標和不同策略，該系統對市場動態進行深入的實時分析，評估關鍵因素，如波動性、新興趨勢和歷史模式。

三角引擎與市場上其他演算法的真正區別在於其卓越的適應性。它並非局限於某種特定的金融環境，而是能動態調整策略，在牛市、熊市甚至高度不確定的市場條件下有效運行。這種靈活性顯著降低了長期回撤帶來的風險 // 如需更多詳細信息，請參閱手冊指南

限時優惠！！！僅剩 2/10 份此價格 ---> 下一個價格 250 美元 // MT5 版本

實時信號：https://www.mql5.com/en/signals/2279071


功能

  • 穩健的回測和實盤表現（您可在手冊指南中下載回測結果）
  • 無需手動調整GMT時間（EA將自動完成）
  • 不使用馬丁格爾、均線等高風險策略
  • 適用於FTMO等自營交易公司
  • 適用於CENT帳戶
  • 適用於資金規模較小的帳戶（從150美元起）
  • 價格遠低於同類高品質產品
  • 非常易於使用：無需設置文件


要求

  • 最低資本要求僅為 150 美元
  • 交易對：AUDCAD
  • 時間框架：任意
  • 使用默認設置
  • EA 必須在 VPS 上持續運行以避免網絡中斷或停機（如需 VPS，請聯繫我）
  • 回測應在 M15 時間框架上進行


如何使用

將EA附加到唯一的AUDCAD圖表上（時間框架無關緊要）。


警告

我僅在MQL5.com上銷售我的產品。如果有人聯繫您銷售我的產品，那麼他們就是騙子，只想要您的錢。

此外，如果您從外部網站購買我的產品，我向您保證，這些產品將是假冒版本，且無法與原版產品一樣正常運行。

评分 3
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Benjamin Bilen
198
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
专家
仅剩 1/5 份以该价格出售 ---> 后续价格250$ // MT5版本 Gold King AI 采用 TensorTrade 开发，这是一个专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的 robust 交易算法而设计的开源 Python 框架。 该算法在纽约交易时段运行。经过数小时的市场分析以识别潜在机会后，它会设置待执行订单，当价格触及这些水平时自动执行。这将迅速触发跟踪止盈以锁定收益。它还拥有名为“智能恢复”的第二策略，该策略在亏损交易后激活。该策略通过执行稍大订单来弥补部分损失。 请注意，神经网络将每4-5个月使用最新历史数据进行训练，以保持AI的更新。 该机器人不使用诸如马丁格尔或对冲等高风险管理方法。所有交易均由跟踪止盈和止损订单保护。 实时信号 功能：   符号 XAUUSD（黄金） 时间框架 M30 最低资本 150$ 经纪商 任何，首选IC Markets 账户类型 任何，首选Raw/ECN 杠杆 1:500杠杆或更高（若杠杆低于此值请联系我) VPS 任意（若需VPS请联系我） 重要信息： 回测：回测应使用GMT+2/美国夏令时+3时区进
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.93 (15)
指标
临界区（ Critical Zones ）是专为寻找更准确市场入口的手动交易者而设计的。该指标采用先进的算法，通过计算图表上最相关的支撑位和阻力位以及它们的突破和回测来检测感兴趣的区域。该指标可配置为在检测到潜在有利可图的买入/卖出机会时发送警报和通知，让交易者即使不在屏幕/ MT4 版本前 ，也能随时掌握交易机会。 功能特点 无重绘  当新数据到来时，该指标不会改变其数值。 交易货币对 所有外汇货币对 季节性 所有季节性 参数 ===== 支撑位和阻力位 配置 ===== 用于计算的查看条形图 // 从当前条形图向后查看的条形图范围，用于计算支撑位和阻力位 ===== 条件 ===== 突破 // 打开或关闭突破检测 回测 // 启用或禁用回测检测 ===== 支撑位和阻力位样式 =====  绘制类型 // 设置支撑线和阻力线的线型 支撑线颜色 // 设置支撑位的颜色 阻力位颜色 // 为阻力位定义颜色 ===== 警报 ===== 弹出式警报 // MT4 终端警报 推送通知警报 // 警报发送到手机 电子邮件警报 // 向电子邮件发
FREE
Gold King AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (4)
专家
仅剩 1/5 份以该价格出售 ---> 后续价格250$ //   MT4版本 Gold King AI 采用 TensorTrade 开发，这是一个专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的 robust 交易算法而设计的开源 Python 框架。 该算法在纽约交易时段运行。经过数小时的市场分析以识别潜在机会后，它会设置待执行订单，当价格触及这些水平时自动执行。这将迅速触发跟踪止盈以锁定收益。它还拥有名为“智能恢复”的第二策略，该策略在亏损交易后激活。该策略通过执行稍大订单来弥补部分损失。 请注意，神经网络将每4-5个月使用最新历史数据进行训练，以保持AI的更新。 该机器人不使用诸如马丁格尔或对冲等高风险管理方法。所有交易均由跟踪止盈和止损订单保护。 实时信号 功能：   符号 XAUUSD（黄金） 时间框架 M30 最低资本 150$ 经纪商 任何，首选IC Markets 账户类型 任何，首选Raw/ECN 杠杆 1:500杠杆或更高（若杠杆低于此值请联系我) VPS 任意（若需VPS请联系我） 重要信息： 回测：回测应使用GMT+2/美国夏令时+3时
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.79 (28)
指标
MT4版本 黄金猎手是为在市场上手动交易的交易者开发的。它是一个非常强大的工具，由3个不同的指标组成。 强大的进入策略：由一个衡量货币对波动性和识别市场趋势的指标形成。 LSMA：平滑价格数据，对检测短期趋势很有用。 Heikin Ashi：一旦该指标被连接到图表上，日本蜡烛图将变为Heikin Ashi蜡烛图。这种类型的蜡烛图使价格信息更加平滑，从而可以检测到坚实的趋势。 特点 没有重新粉刷 当新数据到来时，该指标不会改变其数值 交易对 具有非常低的点差和波动性的交易对（EURUSD, GBPUSD, BTCUSD...）。不建议使用范围对 时间段 M5 交易时间 最好是在白天进行交易，这时市场上有更多的波动，价差也保持在低水平 Buffers  Buy Buffer: 10 / Sell Buffer: 13   要求 对于剥头皮的头寸，必须使用点差小的ECN经纪人。 如何安装 将指标附加到首选的交易对上（时间周期M5）。   配置 默认设置是我发现的对5分钟时间框架最有效的设置。 你可以使用一个最适合你的交易模式的设置。 如何使用它 它
FREE
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
指标
Top Bottom Tracker 是一款基于复杂算法的指标，可分析市场趋势并检测趋势的高点和低点 / MT5 版本。 价格将逐步上升，直至达到 500 美元。下一个价格 --> $99 功能特点 无重绘 新数据到来时 该指标不会改变其数值 交易货币对 所有外汇货币对 时间框架 所有时间框架 参数 ==== 指标配置 ==== 配置参数 // 40（值越高，发出的信号越少但越准确） 上水平值 // 80（上水平线的值） 下水平线值 // 20（下水平线值） 指标计算条数 // 3000（您希望指标计算多少条。数值 0 将计算所有条形图的指标） ==== 警报配置 ==== 弹出警报 // true （在终端上发出警报） 电子邮件报警 // true （通过电子邮件报警） 警报时间间隔 // 10 （警报时间间隔，以分钟为单位） 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果有人联系您向您推销我的产品，那么他们就是骗子，只想要您的钱。 此外，如果您从外部网站购买我的产品，我向您保证，这些产品都是假冒版本，与正版产品效果不同。
Pips Chaser MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
指标
Pips Chaser 指标的开发是为了补充你的手动交易。该指标可用于短线剥头皮和长线波段交易 //   MT4 版本  特点 无重绘指标 当新数据到来时，该指标不会改变其数值 交易货币对 任何货币对 时间框架 H1是最好的，但你可以将其适应于任何时间框架 交易时间 全天候 Buffers Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 要求 使用一个ECN经纪商，并为一些头寸提供严格的点差是必须的。 不要在中等影响和高影响的新闻发布时间进行交易。 如何安装 将该指标附加到首选的交易对上（推荐H1）。 配置 指标设置 。 在这里你可以修改指标的参数以采用最适合你的策略。 附加设置 。 在这里你可以改变指标不同部分的颜色。你还可以改变警报的配置。 如何使用它 当你在图表中看到箱体突破的箭头时，你就必须进行买入或卖出交易。 当蜡烛触及趋势线时，你必须关闭交易。 当趋势线和狙击线在同一水平上相互接触时，这将是一个理想的利润水平。 当交易线远离对方时，在这种情况下，该交易将给你带来更多利润。而当交易线小于对方时，在这种情况下，该交易将给你带来较少的利润。 你必须在突破框
FREE
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.62 (13)
指标
MT5版本 黄金猎手是为在市场上手动交易的交易者开发的。它是一个非常强大的工具，由3个不同的指标组成。 强大的进入策略：由一个衡量货币对波动性和识别市场趋势的指标形成。 LSMA：平滑价格数据，对检测短期趋势很有用。 Heikin Ashi：一旦该指标被连接到图表上，日本蜡烛图将变为Heikin Ashi蜡烛图。这种类型的蜡烛图使价格信息更加平滑，从而可以检测到坚实的趋势。 特点 没有重新粉刷 当新数据到来时，该指标不会改变其数值 交易对 具有非常低的点差和波动性的交易对（EURUSD, GBPUSD, BTCUSD...）。不建议使用范围对 时间段 M5 交易时间 最好是在白天进行交易，这时市场上有更多的波动，价差也保持在低水平 Buffers   Buy Buffer: 9 / Sell Buffer: 12   要求 对于剥头皮的头寸，必须使用点差小的ECN经纪人。 如何安装 将指标附加到首选的交易对上（时间周期M5）。   配置 默认设置是我发现的对5分钟时间框架最有效的设置。 你可以使用一个最适合你的交易模式的设置。 如何使用它 它的使
FREE
Critical Zones MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (8)
指标
临界区（ Critical Zones ）是专为寻找更准确市场入口的手动交易者而设计的。该指标采用先进的算法，通过计算图表上最相关的支撑位和阻力位以及它们的突破和回测来检测感兴趣的区域。该指标可配置为在检测到潜在有利可图的买入/卖出机会时发送警报和通知，让交易者即使不在屏幕/ MT5 版本前 ，也能随时掌握交易机会。 功能特点 无重绘  当新数据到来时，该指标不会改变其数值。 交易货币对 所有外汇货币对 季节性 所有季节性 参数 ===== 支撑位和阻力位 配置 ===== 用于计算的查看条形图 // 从当前条形图向后查看的条形图范围，用于计算支撑位和阻力位 ===== 条件 ===== 突破 // 打开或关闭突破检测 回测 // 启用或禁用回测检测 ===== 支撑位和阻力位样式 =====  绘制类型 // 设置支撑线和阻力线的线型 支撑线颜色 // 设置支撑位的颜色 阻力位颜色 // 为阻力位定义颜色 ===== 警报 ===== 弹出式警报 // MT4 终端警报 推送通知警报 // 警报发送到手机 电子邮件警报 // 向电子邮件发
FREE
Auto Fibo MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.53 (19)
指标
Auto Fibo 是一个为加强你的手动交易而开发的指标。它将自动画出黄金比例，节省你的时间，促进你的交易。 将指标附在图表上，它就会自动画出准确的黄金比例，省去你寻找临界点的麻烦。 界面会根据你的电脑调整到波段的近似高点和低点。 这个指标会纠正大多数起点和终点的选择错误。 对于每个波段，都会显示准确的价格。 警告 我只在MQL5.com上出售我的EA。如果有人与您联系，向您出售我的EA，那么他们是骗子，只想要您的钱。 另外，如果您从外部网站购买我的EA，我向您保证，它们将是假的版本，不会和原来的一样工作。 .....................................................
FREE
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
指标
Pips Hunter PRO   历经数年开发，是其前身的改进版。这个功能强大的指标分析市场和价格历史，生成买入和卖出条目。在计算这些条目时，它使用了不同的协同工作指标以及复杂的统计对数，可过滤并消除不利条目/ MT4 版本 。 功能特点 无重绘 当新数据到来时，该指标不会改变其数值 无滞后 该指标无滞后 交易货币对 所有外汇货币对 （最好是 EURGBP） 时间框架 所有时间框架 参数 ===== 显示 ===== 箭头距离 // 信号（箭头）与蜡烛图之间的距离 ===== 警报 ===== 弹出式警报 // MT4 终端警报 推送通知警报 // 用于手机的警报 电子邮件警报 // 电子邮件警报 ===== 图表设置 ===== 更改图表上烛台颜色的选项 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果有人联系您向您推销我的产品，那么他们就是骗子，只想要您的钱。 此外，如果您从外部网站购买我的产品，我向您保证，这些产品都是假冒版本，与正版产品效果不同。
FREE
Auto Fibo MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (7)
指标
Auto Fibo 是一个为加强你的手动交易而开发的指标。它将自动画出黄金比例，节省你的时间，促进你的交易。 将指标附在图表上，它就会自动画出准确的黄金比例，省去你寻找临界点的麻烦。 界面会根据你的电脑调整到波段的近似高点和低点。 这个指标会纠正大多数起点和终点的选择错误。 对于每个波段，都会显示准确的价格。 警告 我只在MQL5.com上出售我的EA。如果有人与您联系，向您出售我的EA，那么他们是骗子，只想要您的钱。 另外，如果您从外部网站购买我的EA，我向您保证，它们将是假的版本，不会和原来的一样工作。 .....................................................
FREE
Pips Chaser MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
指标
Pips Chaser 指标的开发是为了补充你的手动交易。该指标可用于短线剥头皮和长线波段交易 // MT5 版本  特点 无重绘指标 当新数据到来时，该指标不会改变其数值 交易货币对 任何货币对 时间框架 H1是最好的，但你可以将其适应于任何时间框架 交易时间 全天候 Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 要求 使用一个ECN经纪商，并为一些头寸提供严格的点差是必须的。 不要在中等影响和高影响的新闻发布时间进行交易。 如何安装 将该指标附加到首选的交易对上（推荐H1）。 配置 指标设置 。 在这里你可以修改指标的参数以采用最适合你的策略。 附加设置 。 在这里你可以改变指标不同部分的颜色。你还可以改变警报的配置。 如何使用它 当你在图表中看到箱体突破的箭头时，你就必须进行买入或卖出交易。 当蜡烛触及趋势线时，你必须关闭交易。 当趋势线和狙击线在同一水平上相互接触时，这将是一个理想的利润水平。 当交易线远离对方时，在这种情况下，该交易将给你带来更多利润。而当交易线小于对方时，在这种情况下，该交易将给你带来较少的利润。 你必须在突破框
FREE
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
专家
欢迎使用新一代专家顾问 Quantum Pips AI! 此价格仅售出 2/5 。之后，价格将自动上涨，以确保机器人的性能足以满足真实账户的需求。 购买后联系我， 免费获得一个指标 （价值超过 65 美元） Quantum Pips AI 是一款精心设计的尖端智能交易系统，旨在从外汇市场中获利。该智能系统对多个时间框架进行细致分析，并结合机器学习的强大功能，使用多种指标，使其能够在任何情况下适应市场。Quantum Pips AI 的与众不同之处在于其无与伦比的适应性，这使其能够在任何市场条件下通过更准确地利用空头趋势来实现盈利。此外，它还有一个内置的智能市场退出算法，能以最智能的方式/ MT4 版本 关闭不符合预期方向的交易。更多详细信息，请参阅 手册指南 。 该机器人不使用马丁格尔、对冲、平均等有毒的风险管理方法。相反，所有交易都受到虚拟止盈和止损的保护，即使它们并不总是被使用，机器人也会使用指标和其他内部计算来关闭交易。 特点 一个图表设置：只需一个图表即可交易所有符号 支持多种货币对 可靠的回测和实时性能（您可以从手册指南中下载 99.9% 的回测结果） 无需调整 GMT
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
指标
Pips Hunter PRO 历经数年开发，是其前身的改进版。这个功能强大的指标分析市场和价格历史，生成买入和卖出条目。在计算这些条目时，它使用了不同的协同工作指标以及复杂的统计对数，可过滤并消除不利条目/ MT5 版本 。 功能特点 无重绘 当新数据到来时，该指标不会改变其数值 无滞后 该指标无滞后 交易货币对 所有外汇货币对 （最好是 EURGBP） 时间框架 所有时间框架 参数 ===== 显示 ===== 箭头距离 // 信号（箭头）与蜡烛图之间的距离 ===== 警报 ===== 弹出式警报 // MT4 终端警报 推送通知警报 // 用于手机的警报 电子邮件警报 // 电子邮件警报 ===== 图表设置 ===== 更改图表上烛台颜色的选项 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果有人联系您向您推销我的产品，那么他们就是骗子，只想要您的钱。 此外，如果您从外部网站购买我的产品，我向您保证，这些产品都是假冒版本，与正版产品效果不同。
FREE
Forex Vigor MT4
Rodrigo Arana Garcia
指标
5/10份，30美元--->下一个50美元// MT5版本 Forex Vigor 是一个技术指标，评估8种主要货币（欧元、英镑、澳元、新西兰元、美元、加元、瑞士法郎、日元）的动能强度。该指标依靠数学计算来衡量28种货币对之间缺乏相关性的情况。为了计算它们的价值，它使用线性加权平均法（LWMA）加上一个统计系统来分析收盘价之间的百分比差异，该系统消除了模型中不代表意义的价值。这种方法提供了一个加权平均值，使最近的价格变动具有更多的意义。通过考虑这个百分比的差异，该指标提供了一个衡量货币动量的强度和方向。 由于它能够评估主要货币的动能强度，并对市场动态提供有价值的见解，该指标可以帮助交易者识别潜在的交易机会，做出更明智的交易决定，并有效地管理风险。 特点 无重绘 新数据到来时，该指标不改变其数值 交易对 28个交易对  时间框架 所有 (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN) 交易时间 每天24小时  配置 ma_period：这个参数影响算法的计算，按照你的意愿使用它。默认情况下，你不需要改变它。 ma_delta：这个参数会影响算法的计算
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
专家
欢迎使用新一代专家顾问 Quantum Pips AI! 此价格仅售出 2/5 。之后，价格将自动上涨，以确保机器人的性能足以满足真实账户的需求。 购买后联系我， 免费获得一个指标 （价值超过 65 美元） Quantum Pips AI 是一款精心设计的尖端智能交易系统，旨在从外汇市场中获利。该智能系统对多个时间框架进行细致分析，并结合机器学习的强大功能，使用多种指标，使其能够在任何情况下适应市场。Quantum Pips AI 的与众不同之处在于其无与伦比的适应性，这使其能够在任何市场条件下通过更准确地利用空头趋势来实现盈利。此外，它还有一个内置的智能市场退出算法，能以最智能的方式/ MT5 版本 关闭不符合预期方向的交易。更多详细信息，请参阅 手册指南 。 该机器人不使用马丁格尔、对冲、平均等有毒的风险管理方法。相反，所有交易都受到虚拟止盈和止损的保护，即使它们并不总是被使用，机器人也会使用指标和其他内部计算来关闭交易。 特点 一个图表设置：只需一个图表即可交易所有符号 支持多种货币对 可靠的回测和实时性能（您可以从手册指南中下载 99.9% 的回测结果） 无需调整 GMT
Neural Intelligence MT4
Rodrigo Arana Garcia
专家
Neural Intelligence（神经智能）旨在以简单易用的方式增加人们的资本。如果您厌倦了那些在回溯测试中似乎很有效，但在真实账户中却不奏效的算法，那么 Neural Intelligence 就是您正在寻找的解决方案。 它是一种全自动算法，旨在发现欧元兑英镑的低效之处并加以利用。它基于机器学习聚类分析和遗传剥头皮算法。使用人工智能，允许它在交易时修改参数，从而自动适应市场变化 // 有关更多深入细节， 请参阅手册指南 。 首发优惠 此价格仅出售 10 份，最终价格为 1000 美元 // MT5 版本 特点 可靠的回溯测试和实时性能（您可以在手册指南中下载回溯测试） 无需调整 GMT 时间（EA 会帮您调整） 适用于 FTMO 等专业公司 适用于 CENT 账户 比现有的高质量替代品便宜得多 使用非常简单：无需设置文件 要求 最低资金要求仅为 700 美元 交易货币对 欧元兑英镑 时间框架 任意 使用默认设置 EA 必须在 VPS 上持续运行，以避免网络中断或停机（如有需要，请联系我） 应在 M5 时间框架上进行回溯测试 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产
XPulse MT4
Rodrigo Arana Garcia
专家
创建 XPulse 的目的是以简单易用的方式增加人们的资本。如果您厌倦了那些在回溯测试中似乎很有效，但在真实账户中却不奏效的算法，那么 XPulse 就是您正在寻找的解决方案。 它是一种专门利用澳元兑加元货币对的低效率而设计的算法。该算法具有强大的回溯测试和两个真实信号，可为其性能提供支持。// 有关更多深入细节， 请参阅手册指南 。 首发优惠 此价格仅剩 2/5 份 ---> 下一价格 250 美元 // MT5 版本 实时信号  -  实时信号 2 特点 可靠的回溯测试和实时表现（您可以在手册指南中下载回溯测试） 无需调整 GMT 时间（EA 会帮您调整） 适用于 FTMO 等专业公司 适用于 CENT 账户 适用于小资金账户（100 美元起） 比现有的高质量替代品便宜得多 使用非常简单：无需设置文件 要求 最低资金要求仅为 100 美元 交易货币对 澳元兑美元 时间框架 任意 使用默认设置 EA 必须在 VPS 上持续运行，以避免网络中断或停机（如有需要，请联系我） 应在 M1 时间框架上进行回溯测试 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果有人联系您向您
Forex Vigor MT5
Rodrigo Arana Garcia
指标
5/10份，30美元--->下一个50美元// MT4版本 Forex Vigor 是一个技术指标，评估8种主要货币（欧元、英镑、澳元、新西兰元、美元、加元、瑞士法郎、日元）的动能强度。该指标依靠数学计算来衡量28种货币对之间缺乏相关性的情况。为了计算它们的价值，它使用线性加权平均法（LWMA）加上一个统计系统来分析收盘价之间的百分比差异，该系统消除了模型中不代表意义的价值。这种方法提供了一个加权平均值，使最近的价格变动具有更多的意义。通过考虑这个百分比的差异，该指标提供了一个衡量货币动量的强度和方向。 由于它能够评估主要货币的动能强度，并对市场动态提供有价值的见解，该指标可以帮助交易者识别潜在的交易机会，做出更明智的交易决定，并有效地管理风险。 特点 无重绘 新数据到来时，该指标不改变其数值 交易对 28个交易对  时间框架 所有 (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN) 交易时间 每天24小时  配置 ma_period：这个参数影响算法的计算，按照你的意愿使用它。默认情况下，你不需要改变它。 ma_delta：这个参数会影响算法的计算
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
指标
Top Bottom Tracker   是一款基于复杂算法的指标，可分析市场趋势并检测趋势的高点和低点 /   MT4 版本。 价格将逐步上升，直至达到 500 美元。下一个价格 -->   $99 功能特点 无重绘 新数据到来时 该指标不会改变其数值 交易货币对 所有外汇货币对 时间框架 所有时间框架 参数 ==== 指标配置 ==== 配置参数 // 40（值越高，发出的信号越少但越准确） 上水平值 // 80（上水平线的值） 下水平线值 // 20（下水平线值） 指标计算条数 // 3000（您希望指标计算多少条。数值 0 将计算所有条形图的指标） ==== 警报配置 ==== 弹出警报 // true （在终端上发出警报） 电子邮件报警 // true （通过电子邮件报警） 警报时间间隔 // 10 （警报时间间隔，以分钟为单位） 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果有人联系您向您推销我的产品，那么他们就是骗子，只想要您的钱。 此外，如果您从外部网站购买我的产品，我向您保证，这些产品都是假冒版本，与正版产品效果
Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
专家
三角引擎旨在以簡單且易於使用的的方式幫助人們增加資本。如果您對那些在回測中表現出色但在實盤交易中卻無法複製相同效果的算法感到厭倦，那麼三角引擎正是您所尋求的解決方案。三角引擎是一款經過精心設計的先進算法，專門用於識別並利用澳元兌加元（AUDCAD）匯率中的內在漏洞。透過一套複雜的指標和不同策略，該系統對市場動態進行深入的實時分析，評估關鍵因素，如波動性、新興趨勢和歷史模式。 三角引擎與市場上其他演算法的真正區別在於其卓越的適應性。它並非局限於某種特定的金融環境，而是能動態調整策略，在牛市、熊市甚至高度不確定的市場條件下有效運行。這種靈活性顯著降低了長期回撤帶來的風險 // 如需更多詳細信息， 請參閱手冊指南 。 限時優惠！！！ 僅剩   2/10   份此價格 ---> 下一個價格 250 美元 //   MT4 版本 實時信號： https://www.mql5.com/en/signals/2279071 功能 穩健的回測和實盤表現（您可在手冊指南中下載回測結果） 無需手動調整GMT時間（EA將自動完成） 不使用馬丁格爾、均線等高風險策略 適用於FTMO等自營交易公司 適用於CE
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
专家
Neural Intelligence（神经智能）旨在以简单易用的方式增加人们的资本。如果您厌倦了那些在回溯测试中似乎很有效，但在真实账户中却不奏效的算法，那么 Neural Intelligence 就是您正在寻找的解决方案。 它是一种全自动算法，旨在发现欧元兑英镑的低效之处并加以利用。它基于机器学习聚类分析和遗传剥头皮算法。使用人工智能，允许它在交易时修改参数，从而自动适应市场变化 // 有关更多深入细节， 请参阅手册指南 。 首发优惠 此价格仅出售   10   份，最终价格为   1000   美元 //   MT4 版本 特点 可靠的回溯测试和实时性能（您可以在手册指南中下载回溯测试） 无需调整 GMT 时间（EA 会帮您调整） 适用于 FTMO 等专业公司 适用于 CENT 账户 比现有的高质量替代品便宜得多 使用非常简单：无需设置文件 要求 最低资金要求仅为 700 美元 交易货币对 欧元兑英镑 时间框架   任意 使用默认设置 EA 必须在 VPS 上持续运行，以避免网络中断或停机（如有需要，请联系我） 应在 M5 时间框架上进行回溯测试 警告 我只在 MQL
XPulse MT5
Rodrigo Arana Garcia
专家
创建 XPulse 的目的是以简单易用的方式增加人们的资本。如果您厌倦了那些在回溯测试中似乎很有效，但在真实账户中却不奏效的算法，那么 XPulse 就是您正在寻找的解决方案。 它是一种专门利用澳元兑加元货币对的低效率而设计的算法。该算法具有强大的回溯测试和两个真实信号，可为其性能提供支持。// 有关更多深入细节， 请参阅手册指南 。 首发优惠 此价格仅剩   2/5   份 ---> 下一价格 250 美元 //   MT4 版本 实时信号  -   实时信号 2 特点 可靠的回溯测试和实时表现（您可以在手册指南中下载回溯测试） 无需调整 GMT 时间（EA 会帮您调整） 适用于 FTMO 等专业公司 适用于 CENT 账户 适用于小资金账户（100 美元起） 比现有的高质量替代品便宜得多 使用非常简单：无需设置文件 要求 最低资金要求仅为 100 美元 交易货币对 澳元兑美元 时间框架 任意 使用默认设置 EA 必须在 VPS 上持续运行，以避免网络中断或停机（如有需要，请联系我） 应在 M1 时间框架上进行回溯测试 警告 我只在 MQL5.com 上销售我的产品。如果
Alexis Tormo
753
Alexis Tormo 2025.09.28 09:03 
 

用户没有留下任何评级信息

Rodrigo Arana Garcia
123253
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2025.09.28 19:51
Thank you so much Alexis!
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Rodrigo Arana Garcia
123253
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2025.08.01 07:04
Thank you Mao for your good review
Benjamin Bilen
198
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Rodrigo Arana Garcia
123253
来自开发人员的回复 Rodrigo Arana Garcia 2025.06.19 11:29
Thank you so much !
