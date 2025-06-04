Triangle Engine MT4

5

Triangle Engine è stato creato per far crescere il capitale delle persone in modo semplice e accessibile. Se sei stanco di algoritmi che sembrano funzionare alla grande nei backtest ma poi non funzionano allo stesso modo nei conti live, allora Triangle Engine è la soluzione che stai cercando. Triangle Engine è un algoritmo avanzato meticolosamente progettato per identificare e sfruttare le vulnerabilità intrinseche dell'AUDCAD. Utilizzando una serie sofisticata di metriche e diverse strategie, questo sistema esegue un'analisi approfondita e in tempo reale delle dinamiche di mercato, valutando fattori critici quali volatilità, tendenze emergenti e modelli storici.

Ciò che distingue davvero Triangle Engine dagli altri algoritmi presenti sul mercato è la sua straordinaria adattabilità. Anziché limitarsi a un unico tipo di contesto finanziario, adatta dinamicamente le proprie strategie per operare in modo efficace in condizioni di mercato rialziste, ribassiste o anche altamente incerte. Questa flessibilità mitiga in modo significativo i rischi associati a periodi prolungati di drawdown // Per ulteriori dettagli approfonditi, si prega di fare riferimento alla Guida manuale.

Offerta di lancio!!! Solo 2/10 copie rimaste a questo prezzo ---> Prezzo successivo 250$ // Versione MT5

Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


Caratteristiche

  • Backtest solido e performance live (è possibile scaricare i backtest nella guida manuale)
  • Non è necessario regolare l'ora GMT (EA lo farà per voi)
  • Non utilizza strategie rischiose come martingala, averaging, ecc.
  • Adatto a propfirm come FTMO
  • Adatto a conti CENT
  • Adatto a conti con capitale ridotto (da 150$)
  • Molto più economico rispetto alle alternative di alta qualità disponibili
  • Molto facile da usare: non sono necessari file di impostazione


Requisiti

  • Il capitale minimo richiesto è di soli 150$
  • Coppie di trading: AUDCAD
  • Intervallo di tempo: qualsiasi
  • Utilizzare le impostazioni predefinite
  • L'EA deve essere eseguito su un VPS in modo continuo per evitare interruzioni di rete o tempi di inattività (contattatemi se ne avete bisogno)
  • Il backtesting deve essere effettuato sull'intervallo di tempo M15


Come utilizzarlo

Collegare l'EA a un solo grafico AUDCAD (il timeframe non ha importanza).


Avvertenze

Vendo i miei prodotti solo su MQL5.com. Se qualcuno vi contatta per vendervi i miei prodotti, si tratta di truffatori che vogliono solo i vostri soldi.

Inoltre, se acquistate i miei prodotti da un sito web esterno, vi assicuro che saranno versioni false e non funzioneranno come gli originali.

Recensioni 3
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Benjamin Bilen
185
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Prodotti consigliati
SwS Mt4
Marta Gonzalez
Experts
SwS Scalping whit Stocastic:  It is a scalping system that uses the stocastic signal as a reference to enter the market. It is a very aggressive system so it needs volatile pairs with little spread. The system detects turning points and operates small market corrections. All orders have a stoploss. And it has a virtual trailing. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as resu
Smoothing Oscillator EA MT4
Marta Gonzalez
Experts
Smoothing Oscillator   is an ea based on the Smoothing oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59187 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safet
Turtle Scalper Pro
Michela Russo
4.81 (26)
Experts
Turtle Scalper Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a mix of Trend Following and Counter Trend system.   Backtest Now! This Expert advisor not use   arbitrage, grid, martingale or other dangerous strategy , All Trades are covered by StopLoss and TakeProfit . Important Information Revealed By  purchasing  this Expert Advisor you are entitled  to receive a free copy  of   Spider Crazy Pro ! (All future updates included) -> To Receive it, Please Contact me by   mql5 message  
Scalper Marti 4
Prafull Manohar Nikam
Experts
S imple scalping EA which uses martingale lot system. Scalping happens on candlestick pattern and candle size in pips. This is a full automatic trading system which has auto money management option too. FEATURES: 1. Martingale 2. NO Grid 3. Scalping 4. Hard Stop Loss 5. Easy Take Profit 6. Uses Candlestick Pattern Important Note : - As name suggests it is a Martingale System. Always better to use minimal/proper martingale settings and proper trading capital otherwise it can easily blow your acco
Amelia
Hugo Torrecilla Antolin
Experts
Limited time offer for $ 40 . Launch promotion. Price will go up soon to 100$. Description: Alex AI is a trading system based on Fibonacci grids. Designed with an AI capable of achieving the best trading results. Searching for entries and exits based on Fibonacci rules. The system analyses the markets in search of the best opportunities and through a maya achieves the best results. The use of tools based on the Fibonacci sequence and Fibonacci retracement levels in the technical analysis of fi
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
DoIt Gold Guardian MT4
Diego Arribas Lopez
Experts
[ MT5 Version ]   DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD)   DoIt Gold Guardian   is designed for traders who want to   capitalize on gold’s explosive movements   with confidence, control, and simplicity. Specialized for   long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek   consistent growth without fear of volatility , i
EMA Algotrader EU H1
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for EURUSD H1 TF. Everything is tested and ready for immediate use on real account. Everything is tested for EURUSD H1 timeframe . Strategy is based on   EMA indicator . It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP  pending orders with  ATR  STOP LOSS . To catch more profit there is also a  BREAKEVEN  function provided. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS. For every candle the pending orders are modified to adapt the market
Ai GbPUsD MT4
Tais Miranda Hoffmann
1 (6)
Experts
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
H4 Trend
Kenneth Parling
5 (1)
Experts
introduzione Robot di trading H4 Trend Forex - Un robot di trading facile da usare e completamente automatizzato progettato per negoziare il grafico H4 per catturare i movimenti di tendenza. Segnali di acquisto/vendita generati incrociando l'indicatore della media mobile. Gli ordini utilizzano sempre lo stop loss virtuale, il take profit e il trailing stop più un hard stop successivo nel caso in cui si verifichi una perdita di connessione al server per garantire i fondi. Caratteristiche peculia
Ichimoku Market Scanner EA
Jarek Paciorek
4 (10)
Experts
This scanner is a tool used to support trading with the Ichimoku method. Its basic features are: 10 trading setups implemented in accordance with the Ichimoku technique, the possibility of simultaneous scanning, all financial instruments available on the platform, the possibility of simultaneous scanning, in all timeframes available on the platform, two trading modes available: Manual and AutoTrading, the ability to open in Manual mode from the level of the chart, the ability to determine the si
EA Scalp EDay
Yurii Yasny
Experts
Be sure to contact me after purchase for personalized recommendations and a personal bonus! - Is a scalping system on strong price levels. One of the oldest strategies, modernized and updated for the current market. The strategy does not require any optimization. You should just install the set file and run it according to the recommendations. Advantages of EA Scalp EDay: - Optimal SL/TP ratio. - Low SL, which makes the system as safe as possible. - Every order is protected by a fixed SL - T
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
EMA Trend Following
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
This is a very nice EA which is running on Trend basis on EMA settings, very good returns, with SL and TP, if trade goes in loss the next trade according to loss can adjust this EA, I am uploading the back test of that EA as well, you can see that as well. You will never find that trending base EA in that price from anywhere, I am using this EA since almost 01 year and on my profiles you can see some live accounts as well.
Prototype 4
Sergey Rozhnov
4.11 (9)
Experts
Prototype 4 is an automated trading system, which opens positions in trend direction from correction based on data of built-in indicators. Test results show a stable profits for almost 15 years since 2000 (see. the screenshots), as well as in real trading. Monitoring: https://www.mql5.com/en/users/r0s/seller This Expert Advisor can be used in combination with Prototype 1 . Part of the orders of two Expert Advisors is hedged (opened in different directions).  The Expert Advisor works on any accou
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
DowJones Supertrend H1
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for DOWJONES (US30) H1 timeframe, everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on BREAKOUT of the PIVOT LINE.  It uses STOP  pending orders with  FIXED STOP LOSS and ATR TAKE PROFIT . To catch more profit there is also a  TRAILING PROFIT  function provided. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+1 only!!! For every
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Experts
5 copies are left for $149. The next price is $189. Griddy Calm EA uses the classical strategy of open orders in trend direction at the best price. At trend turning it implements the soft averaging grid. Big dynamic step, small lot multiplier and equity stop loss makes the grid strategy safe enough for long term trading. The key feature of the EA is an algorithm of partial closing which uses small rollbacks of price to gradually close bad trades. Moreover, this strategy is absolutely universal
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Moving Average Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Moving Average Trade X is an EA based on Moving Average. Moving Average parameters such as BuyMovingAveragePeriod1, BuyMovingAverageMAShift1, BuyMovingAverageShift1, BuyCandlestickShift1, BuyMovingAveragePeriod2, BuyMovingAverageMAShift2, BuyMovingAverageShift2, BuyCandlestickShift2, BuyMovingAveragePeriod3, BuyMovingAverageMAShift3, BuyMovingAverageShift3, BuyCandlestickShift3, BuyMovingAveragePeriod4, BuyMovingAverageMAShift4, BuyMovingAverageShift4, BuyCandlestickShift4, SellMovingAveragePer
Skull Per
Che Jeib Che Said
4 (1)
Experts
Skull Per https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This is a fully functional Expert Advisor. It is intended for trading major currency pairs with small spread. It uses scalping technique for quick profit and easy to use with simple input parameters. Input Max Spread:  maximum spread allowable for trading. Magic No: unique expert number. Lot: size of lot. Lot Multiplier: size of subsequent lot by multiplication. Take Profit: take profit in pips. Stop Loss: stop loss in pips. Trail
FREE
Inversus TS
Eva Carmelina Hernandez Matias
Experts
Inversus Trend Scalper es una gran herramienta programado con una estrategia apoyada con un indicador tendencial para entrar al mercado en el mejor momento,  cuenta con un sistema de trailing dinámico para proteger las ordenes ganadoras y un sistema de coberturas para cubrir las perdidas con nuevas ordenes y cerrar en positivo una vez que se alcance el objetivo. Puedes invertir desde 100 dlls en cuenta cent y 1,000 usd en cuenta estándar por cada par de balance en la cuenta, no es necesario que
LRY FX Robot
Ruiyuan Luo
Experts
LRY FX Robot is a fully automatic trading Robot, which makes orders according to RSI indicators. EA operating environment The EA can be run in any currency, but the best test is EURUSD for H1, with a minimum of $1000. Parameters Lot - lot size for pending orders. MaxLotSize - the maximum number of open orders. Signal Type - A signal to open an order Time Frame - The time period of the signal InterestAmount - As the balance increased, so did the number of orders Star Hour - the EA operation start
Moving Average EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.2 (5)
Experts
La Media Mobile EA ΜΤ4 è un Expert Advisor completamente automatizzato che porta il trading della media mobile a un livello completamente nuovo. La Media Mobile EA MT4 può aprire un'operazione di acquisto quando MA si alza (colore blu MA) o una vendita quando MA scende (colore rosso MA) o può aprire una nuova operazione nella stessa direzione su ogni nuova candela, purché la pendenza la direzione della media mobile rimane invariata. Una serie di impostazioni uniche rendono questo EA estremamente
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Experts
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
BTC Sunrise MT4
So-ta O-tsuka
Experts
MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/117278 BTC Sunrise is a fully automatic robot for BTCUSD/BTCUSDT The robot applies a scalping strategy with high volatility optimized for Bitcoin. The advisor's algorithm uses market strength and recurrency to place orders between the NY market close and the Oceania market open. Orders are settled with take profit, stop loss, and Expert Advisor settings are optimized for brokers with spreads within 25USD. Slight optimization of input paramete
Harmonic ABCD Wizard MT4
Mihail Matkovskij
Experts
Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. This EA has been ported from the Harmonic ABCD Wizard version for the MetaTrader 5 trading terminal . A more detailed description of the EA can be found here . And also in the blog . Parameters EA Values magic  - magic ID deviation  - deviation Parameters Peak ZigZag minPeakDist  - the minimum distance of the Zi
MAX Xauusd MT4
Peng Peng Gao
Experts
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combina un breakout e una strategia trend-following con un massimo di due operazioni al giorno.  Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere bonus personali!  È possibile ottenere una copia gratuita del nostro forte supporto e Trend Scanner indicatore, si prega di pm. Io!   Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su telegram, è disponibile solo su Mql5 e i miei file set sono disponibili solo sul mio blog qui.  Fai attenzione ai truffatori e non comprare a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PIÙ DI 4 ANNI DI RISULTATI COMMERCIALI IN DIRETTA GIÀ     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NUOVA PROMO: Solo poche copie disponibili a 349$ Prossimo prezzo: 449$ Ottieni 1 EA gratis! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combo Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !!   LEGGERE LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE PRIMA DI ESEGUIRE L'EA!!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Altri risultati live   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanc
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT). Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 5 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede elevata precisione, un'analisi accurata e una gestione del rischio estremamente efficace. Il Javier Gold Scalper è stato sviluppato proprio per integrare ques
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Presentazione di Algo Gold EA, un consulente esperto sofisticato e a basso rischio realizzato meticolosamente per i trader che cercano una potente strategia di scalping. Con l'obiettivo di ridurre al minimo i prelievi e implementare una solida gestione del rischio, questo sistema di trading automatizzato è progettato per fornire risultati coerenti sia nei conti reali che in quelli demo. Una delle caratteristiche distintive di Algo Gold EA è la sua capacità di interrompere l'attività di tradi
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Experts
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
Machine Wizard
Thomas Cain
5 (1)
Experts
Introducing Machine Wizard, the ultimate solution for mastering the complexities of forex trading. This cutting-edge Expert Advisor (EA) is meticulously designed to enhance your trading strategy through its unique structure—leveraging the power of 11 fully independent baskets of trades, each with a distinct magic number for precision and control. What truly sets Machine Wizard apart is the strategic use of these 11 baskets: •Five baskets are designed to trade against the trend, giving you the
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  ///////       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                                                             Live Signal  =     signals An expert based on    (   AUD , CAD   ) Download Setfile on Comment    Time frame     =    M15  Working Time    24 hours   5 day week  Make sure To Active Filter News  in  backtest news filter is not working      Have Stop loss Base on Max DD  it is a ful
Altri dall’autore
Gold King AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
Sono rimaste solo   2/5   copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 250$ //   Versione MT4 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sos
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (9)
Indicatori
Critical Zones   è stato creato appositamente per i trader manuali alla ricerca di entrate nel mercato più accurate. Questo indicatore utilizza algoritmi avanzati per individuare le aree di interesse, calcolando i supporti e le resistenze più rilevanti sul grafico, nonché i loro breakout e retest. Questo indicatore può essere configurato per inviare avvisi e notifiche quando vengono rilevate opportunità di acquisto/vendita potenzialmente redditizie, consentendo ai trader di rimanere in cima all
FREE
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.75 (20)
Indicatori
Versione MT4 Golden Hunter   è stato sviluppato per i trader che operano manualmente sui mercati. Si tratta di uno strumento molto potente composto da 3 diversi indicatori: Potente strategia di ingresso: formata da un indicatore che misura la volatilità della coppia di valute e identifica la tendenza del mercato. LSMA: attenua i dati di prezzo ed è utile per individuare la tendenza a breve termine. Heikin Ashi: una volta collegato l'indicatore al grafico, le candele giapponesi cambieranno in ca
FREE
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Sono rimaste solo 2/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 250$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicatori
Top Bottom Tracker è un indicatore basato su sofisticati algoritmi che analizza l'andamento del mercato ed è in grado di rilevare i massimi e i minimi del trend / Versione MT5 . Il prezzo aumenterà progressivamente fino a raggiungere i 500$. Prossimo prezzo --> 99$ Caratteristiche Nessuna riverniciatura Questo indicatore non cambia i suoi valori all'arrivo di nuovi dati Coppie di trading Tutte le coppie forex Timeframe Tutti i timeframe Parametri ==== Configurazione dell'indicatore ====
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.58 (12)
Indicatori
Versione MT5 Golden Hunter è stato sviluppato per i trader che operano manualmente sui mercati. Si tratta di uno strumento molto potente composto da 3 diversi indicatori: Potente strategia di ingresso: formata da un indicatore che misura la volatilità della coppia di valute e identifica la tendenza del mercato. LSMA: attenua i dati di prezzo ed è utile per individuare la tendenza a breve termine. Heikin Ashi: una volta collegato l'indicatore al grafico, le candele giapponesi cambieranno in cand
FREE
Auto Fibo MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.53 (19)
Indicatori
Auto Fibo   è un indicatore sviluppato per migliorare il vostro trading manuale. Disegna automaticamente il rapporto aureo, facendovi risparmiare tempo e facilitando il vostro trading. Collegando l'indicatore al grafico, questo disegnerà automaticamente l'esatto rapporto aureo, risparmiandovi la fatica di trovare il punto critico. L'interfaccia si regola in base al computer e indica i punti alti e bassi approssimativi della banda. Questo indicatore corregge la maggior parte degli errori di sele
FREE
Pips Chaser MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Indicatori
L'indicatore   Pips Chaser  è stato sviluppato per integrare il trading manuale. Questo indicatore può essere utilizzato sia per lo scalping breve che per lo swing trading lungo //  Versione MT4 Caratteristiche Indicatore no repaint Questo indicatore non cambia i suoi valori quando arrivano nuovi dati Coppie di trading Qualsiasi coppia di valute Time frame H1 è preferibile, ma è possibile adattarlo a qualsiasi timeframe Orario di trading 24 ore su 24 Buffers    Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1
FREE
Critical Zones MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
Indicatori
Critical Zones è stato creato appositamente per i trader manuali alla ricerca di entrate nel mercato più accurate. Questo indicatore utilizza algoritmi avanzati per individuare le aree di interesse, calcolando i supporti e le resistenze più rilevanti sul grafico, nonché i loro breakout e retest. Questo indicatore può essere configurato per inviare avvisi e notifiche quando vengono rilevate opportunità di acquisto/vendita potenzialmente redditizie, consentendo ai trader di rimanere in cima alle
FREE
Auto Fibo MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (7)
Indicatori
Auto Fibo è un indicatore sviluppato per migliorare il vostro trading manuale. Disegna automaticamente il rapporto aureo, facendovi risparmiare tempo e facilitando il vostro trading. Collegando l'indicatore al grafico, questo disegnerà automaticamente l'esatto rapporto aureo, risparmiandovi la fatica di trovare il punto critico. L'interfaccia si regola in base al computer e indica i punti alti e bassi approssimativi della banda. Questo indicatore corregge la maggior parte degli errori di selezi
FREE
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Indicatori
Pips Hunter PRO   è stato sviluppato nel corso di diversi anni ed è una versione migliorata del suo predecessore. Questo potente indicatore analizza il mercato e la storia dei prezzi per generare entrate in acquisto e in vendita. Per il calcolo di queste entrate utilizza diversi indicatori che lavorano insieme, nonché un complesso logaritmo statistico che filtra le entrate meno favorevoli e le elimina /   versione MT4 . Caratteristiche Nessuna riverniciatura Questo indicatore non cambia i suo
FREE
Pips Chaser MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
Indicatori
L'indicatore   Pips Chaser  è stato sviluppato per integrare il trading manuale. Questo indicatore può essere utilizzato sia per lo scalping breve che per lo swing trading lungo //  Versione MT5 Caratteristiche Indicatore no repaint Questo indicatore non cambia i suoi valori quando arrivano nuovi dati Coppie di trading Qualsiasi coppia di valute Time frame H1 è preferibile, ma è possibile adattarlo a qualsiasi timeframe Orario di trading 24 ore su 24 Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 R
FREE
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
Indicatori
Top Bottom Tracker   è un indicatore basato su sofisticati algoritmi che analizza l'andamento del mercato ed è in grado di rilevare i massimi e i minimi del trend /   Versione MT4 . Il prezzo aumenterà progressivamente fino a raggiungere i 500$. Prossimo prezzo -->   99$ Caratteristiche Nessuna riverniciatura Questo indicatore non cambia i suoi valori all'arrivo di nuovi dati Coppie di trading Tutte le coppie forex Timeframe Tutti i timeframe Parametri ==== Configurazione dell'indicator
Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
Triangle Engine è stato creato per far crescere il capitale delle persone in modo semplice e accessibile. Se sei stanco di algoritmi che sembrano funzionare alla grande nei backtest ma poi non funzionano allo stesso modo nei conti live, allora Triangle Engine è la soluzione che stai cercando. Triangle Engine è un algoritmo avanzato meticolosamente progettato per identificare e sfruttare le vulnerabilità intrinseche dell'AUDCAD. Utilizzando una serie sofisticata di metriche e diverse strategie, q
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicatori
Pips Hunter PRO è stato sviluppato nel corso di diversi anni ed è una versione migliorata del suo predecessore. Questo potente indicatore analizza il mercato e la storia dei prezzi per generare entrate in acquisto e in vendita. Per il calcolo di queste entrate utilizza diversi indicatori che lavorano insieme, nonché un complesso logaritmo statistico che filtra le entrate meno favorevoli e le elimina / versione MT5 . Caratteristiche Nessuna riverniciatura Questo indicatore non cambia i suoi va
FREE
Forex Vigor MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicatori
5/10 copie a 30$ ---> successivo 50$ // Versione MT5 Forex Vigor è un indicatore tecnico che valuta la forza del momentum delle 8 valute principali (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY). L'indicatore si basa su calcoli matematici che misurano la mancanza di correlazione tra 28 coppie di valute. Per calcolarne i valori, analizza la differenza percentuale tra i prezzi di chiusura utilizzando il metodo della media ponderata lineare (LWMA) e un sistema statistico che elimina i valori non signif
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
Experts
Benvenuti a Quantum Pips AI, un consulente esperto di nuova generazione! Solo 2/5 copie saranno vendute a questo prezzo. In seguito il prezzo aumenterà automaticamente per assicurarsi che le prestazioni del robot siano adeguate ai conti reali. Contattatemi dopo l'acquisto e riceverete un indicatore gratuito (del valore di oltre 65$). Quantum Pips AI è un Expert Advisor all'avanguardia meticolosamente progettato per trarre profitto dal mercato forex. Questo sistema intelligente si avvale di un'an
Neural Intelligence MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experts
Neural Intelligence è stato creato per far crescere il capitale delle persone in modo semplice e accessibile. Se siete stanchi di algoritmi che sembrano funzionare alla grande nei backtesting ma poi non funzionano allo stesso modo nei conti live, allora Neural Intelligence è la soluzione che state cercando.  Si tratta di un algoritmo completamente automatizzato progettato per trovare le inefficienze di Euro e Sterlina e sfruttarle. Si basa sull'analisi dei cluster di apprendimento automatico e
XPulse MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experts
XPulse è stato creato per far crescere il capitale delle persone in modo semplice e accessibile. Se siete stanchi di algoritmi che sembrano funzionare alla grande nei backtesting ma poi non funzionano allo stesso modo nei conti live, allora XPulse è la soluzione che state cercando. Si tratta di un algoritmo specificamente progettato per sfruttare un'inefficienza della coppia Aussie-Cad. Con un robusto backtest e due segnali live a sostegno delle prestazioni dell'algoritmo. // Per ulteriori det
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
Benvenuti a Quantum Pips AI, un consulente esperto di nuova generazione! Solo 2/5 copie saranno vendute a questo prezzo. In seguito il prezzo aumenterà automaticamente per assicurarsi che le prestazioni del robot siano adeguate ai conti reali. Contattatemi dopo l'acquisto e   riceverete un indicatore gratuito   (del valore di oltre 65$). Quantum Pips AI è un Expert Advisor all'avanguardia meticolosamente progettato per trarre profitto dal mercato forex. Questo sistema intelligente si avvale di u
Forex Vigor MT5
Rodrigo Arana Garcia
Indicatori
5/10 copie a 30$ ---> successivo 50$ //   Versione MT4 Forex Vigor   è un indicatore tecnico che valuta la forza del momentum delle 8 valute principali (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY). L'indicatore si basa su calcoli matematici che misurano la mancanza di correlazione tra 28 coppie di valute. Per calcolarne i valori, analizza la differenza percentuale tra i prezzi di chiusura utilizzando il metodo della media ponderata lineare (LWMA) e un sistema statistico che elimina i valori non si
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
Neural Intelligence è stato creato per far crescere il capitale delle persone in modo semplice e accessibile. Se siete stanchi di algoritmi che sembrano funzionare alla grande nei backtesting ma poi non funzionano allo stesso modo nei conti live, allora Neural Intelligence è la soluzione che state cercando.  Si tratta di un algoritmo completamente automatizzato progettato per trovare le inefficienze di Euro e Sterlina e sfruttarle. Si basa sull'analisi dei cluster di apprendimento automatico e
XPulse MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
XPulse è stato creato per far crescere il capitale delle persone in modo semplice e accessibile. Se siete stanchi di algoritmi che sembrano funzionare alla grande nei backtesting ma poi non funzionano allo stesso modo nei conti live, allora XPulse è la soluzione che state cercando. Si tratta di un algoritmo specificamente progettato per sfruttare un'inefficienza della coppia Aussie-Cad. Con un robusto backtest e due segnali live a sostegno delle prestazioni dell'algoritmo. // Per ulteriori det
Filtro:
Alexis Tormo
748
Alexis Tormo 2025.09.28 09:03 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rodrigo Arana Garcia
110297
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.09.28 19:51
Thank you so much Alexis!
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Rodrigo Arana Garcia
110297
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.08.01 07:04
Thank you Mao for your good review
Benjamin Bilen
185
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Rodrigo Arana Garcia
110297
Risposta dello sviluppatore Rodrigo Arana Garcia 2025.06.19 11:29
Thank you so much !
Rispondi alla recensione