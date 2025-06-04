Triangle Engine MT4
- Experts
- Rodrigo Arana Garcia
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Triangle Engine è stato creato per far crescere il capitale delle persone in modo semplice e accessibile. Se sei stanco di algoritmi che sembrano funzionare alla grande nei backtest ma poi non funzionano allo stesso modo nei conti live, allora Triangle Engine è la soluzione che stai cercando. Triangle Engine è un algoritmo avanzato meticolosamente progettato per identificare e sfruttare le vulnerabilità intrinseche dell'AUDCAD. Utilizzando una serie sofisticata di metriche e diverse strategie, questo sistema esegue un'analisi approfondita e in tempo reale delle dinamiche di mercato, valutando fattori critici quali volatilità, tendenze emergenti e modelli storici.
Ciò che distingue davvero Triangle Engine dagli altri algoritmi presenti sul mercato è la sua straordinaria adattabilità. Anziché limitarsi a un unico tipo di contesto finanziario, adatta dinamicamente le proprie strategie per operare in modo efficace in condizioni di mercato rialziste, ribassiste o anche altamente incerte. Questa flessibilità mitiga in modo significativo i rischi associati a periodi prolungati di drawdown // Per ulteriori dettagli approfonditi, si prega di fare riferimento alla Guida manuale.
Caratteristiche
- Backtest solido e performance live (è possibile scaricare i backtest nella guida manuale)
- Non è necessario regolare l'ora GMT (EA lo farà per voi)
- Non utilizza strategie rischiose come martingala, averaging, ecc.
- Adatto a propfirm come FTMO
- Adatto a conti CENT
- Adatto a conti con capitale ridotto (da 150$)
- Molto più economico rispetto alle alternative di alta qualità disponibili
- Molto facile da usare: non sono necessari file di impostazione
Requisiti
- Il capitale minimo richiesto è di soli 150$
- Coppie di trading: AUDCAD
- Intervallo di tempo: qualsiasi
- Utilizzare le impostazioni predefinite
- L'EA deve essere eseguito su un VPS in modo continuo per evitare interruzioni di rete o tempi di inattività (contattatemi se ne avete bisogno)
- Il backtesting deve essere effettuato sull'intervallo di tempo M15
Come utilizzarlo
Collegare l'EA a un solo grafico AUDCAD (il timeframe non ha importanza).
Avvertenze
Vendo i miei prodotti solo su MQL5.com. Se qualcuno vi contatta per vendervi i miei prodotti, si tratta di truffatori che vogliono solo i vostri soldi.
Inoltre, se acquistate i miei prodotti da un sito web esterno, vi assicuro che saranno versioni false e non funzioneranno come gli originali.
Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!