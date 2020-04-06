DoIt Gold Guardian MT4

[Versión MT5]

🚀 DoIt Gold Guardian - Automatización segura y sin estrés para el oro (XAUUSD) 🏆

DoIt Gold Guardian está diseñado para traders que quierencapitalizar los movimientos explosivos del oro con confianza, control y simplicidad.
Especializadosólo paraoperaciones largas, se centra en capturar las fases alcistas más potentes del oro - mientras protege su capital a través de una gestión del riesgo dinámica e inteligente.

Creado para operadores que buscanun crecimiento constante sin miedo a la volatilidad, ofrece un rendimiento de nivel profesional combinado con una configuración sencilla y lista para operar.


Rendimiento en vivo:

Seguimiento de los resultados verificados en Myfxbook:[DoIt Gold Guaridan]
(Cuenta real, condiciones reales de mercado - actualizado automáticamente.)


🎯 Of erta de lanzamiento:

Sólo quedan unas pocas copias al precio actual!
Precio Final: $999

🎁 Bonificación: ¡Compre DoIt GBP Master y reciba DoIt Gold Guardian oDoIt Index Vanguard gratis !
(Todos los detalles de la bonificación disponibles en la guía de instalación.)


Ventajas clave:

✅ Gestión dinámica del riesgo
Establezca suporcentaje de riesgo personalizado en función del saldo de su cuenta: tome el control total de su estilo de trading.

⚙️ Configuración lista para operar
Olvídese de interminables entradas y complicadas configuraciones.
Simplemente arrastre, suelte, establezca su riesgo - y estará listo para operar.

🛡️ Estrategia larga especializada
Centrada exclusivamente enlas tendencias alcistas del oro, donde suelen producirse las mayores y más rápidas ganancias.

🔒 Protección inteligente del capital
Cada posición incluyeun stop-loss automático, untake-profit y untrailing stop dinámico para asegurar los beneficios a la vez que se minimiza la exposición al riesgo.

♻️ Sin Martingala, Sin Rejilla
Sin tácticas peligrosas de recuperación - sólo crecimiento sostenible e inteligente basado en comportamientos reales del mercado del oro.

🔍 Probado en todas las condiciones
Probado en condiciones dealta volatilidad,periodos de oscilación ytendencias explosivas - ajustado paraoperar en condiciones reales, no sólo para pruebas retrospectivas perfectas.


⚙️ Configuración recomendada:

  • Par: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: Optimizado automáticamente por el EA

  • Depósito mínimo: $200

  • Apalancamiento: 1:30 mínimo recomendado (un apalancamiento mayor permite más flexibilidad)

  • Broker: Brokers de bajo spread sugeridos (detalles proporcionados en la guía de instalación)

  • VPS: Se recomienda un VPS fiable para operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.


Por qué los operadores eligen DoIt Gold Guardian:

  • Confianza: Opere con oro sin miedo a oscilaciones repentinas o volatilidad.

  • Simplicidad: Configúrelo una vez y deje que la estrategia maneje condiciones dinámicas.

  • Libertad: Controle su riesgo fácilmente y ajuste la configuración a su conveniencia.

  • Resultados profesionales: Diseñado para funcionar en condiciones reales del mercado del oro.

  • Domine la tendencia alcista: Céntrese en captar los movimientos más fuertes y rentables del oro, sin complejidades innecesarias.


Soporte personalizado disponible

Necesita ayuda con la instalación o el ajuste fino de la configuración?
Ofrezco soporte completo en vivo para asegurar que usted comience rápidamente y con confianza - incluyendo ayuda para ajustar la EA a sus objetivos comerciales personales o de la empresa prop.


¿Listo para dominar el comercio de oro con confianza?

Instale DoIt Gold Guardian hoy mismo y descubra una forma más inteligente de operar con oro, impulsada por la fiabilidad, la gestión inteligente del riesgo y la automatización de nivel profesional.


📋 Notas:

🎁 Producto de bonificación gratuito disponible tras la confirmación de la compra (consulte la guía de instalación para obtener más detalles).

📘 Incluye guía de usuario completa y consejos de configuración para obtener los mejores resultados.


¿Todavía inseguro?
✅ Vea los resultados en directo en Myfxbook antes de decidirse: Compruébelo aquí.


🚀 [Comience hoy mismo - Capture las mejores oportunidades del oro con confianza] ⚡

