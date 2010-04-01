Gold Scalping EA mz

GOLD SCALPING EA es un sistema de trading totalmente automático para el par XAUUSD (oro), muy seguro y con un crecimiento constante.





Este es uno de los EA más estables para oro del mercado actual: realiza entre 20 y 40 operaciones mensuales en el par XAUUSD.

GOLD SCALPING EA es ideal para trading con firma propia y también para el desafío FTMO.





Utilice Set_file para realizar pruebas y operar: Descargar archivo set_file XAUUSD





Características del EA:

- El sistema es seguro y no utiliza métodos peligrosos como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio Fixed_SL para proteger la cuenta.

- Este EA es muy fácil de usar y puede ser utilizado tanto por profesionales del trading como por principiantes.

- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4, aplicar el Set_file correspondiente y dejarlo funcionando en su PC (o simplemente usar un VPS).

- El EA cuenta con un filtro de tiempo de funcionamiento preciso con una precisión de 1 minuto. - Sin swaps en las operaciones.

- No se permite operar durante el fin de semana.

- Técnicas de scalping.

- Se implementó un método de gestión del tamaño de las posiciones con interés compuesto.

- El saldo mínimo requerido para ejecutar el robot es de tan solo $50.

- Marco temporal: solo M5.

- Par de trading: solo XAUUSD (oro).

- Horario de funcionamiento: El asesor experto busca señales de entrada al inicio de la sesión asiática.

- Apalancamiento de la cuenta: cualquier apalancamiento en un rango de 1:30 a 1:2000.

- Gestión de riesgos: 1-6% de riesgo por operación (4% en el archivo Set_file predeterminado, se puede cambiar en la configuración) o usar lote fijo.





Cómo instalar:

- El sistema requiere una cuenta MT4 con spreads estrechos (Raw spread o ECN).

- Abra el gráfico de XAUUSD.

- Seleccione el marco temporal M5 en el gráfico.

- Adjunte el asesor experto al gráfico. - Aplique el "Set_file" correspondiente al EA. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag sea verdadero.

- El robot realiza todo automáticamente; solo necesita dejar MT4 ejecutándose en su PC (o VPS).





¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las recomendaciones a continuación:

- HORARIO LABORABLE: Se recomienda encarecidamente usar MT4 donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario cambiar la configuración horaria del EA. Simplemente envíeme un mensaje al respecto (para verificar la zona horaria de su bróker). Le ayudaré con eso y le proporcionaré el Set_file correspondiente si es necesario.

- SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para un rendimiento óptimo.

Este es un producto original que solo se ofrece en este sitio web de MQL5.