Gold Scalping EA mz

GOLD SCALPING EA - é um sistema de negociação totalmente automático para o par XAUUSD (ouro) - muito seguro e com crescimento constante.





Este é um dos EAs para ouro mais estáveis ​​do mercado atualmente - realiza cerca de 20 a 40 negociações no par XAUUSD por mês.

O GOLD SCALPING EA é adequado para negociações com Prop_firm e também para o desafio FTMO.





Use o arquivo Set_file para testes e negociações: Baixe o arquivo set_file do XAUUSD





Recursos do EA:

- O sistema é seguro e NÃO utiliza métodos perigosos como grades ou martingale. Cada ordem possui seu próprio Fixed_SL para proteção da conta.

- Este EA é muito fácil de usar e pode ser usado por profissionais e iniciantes em trading.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4, aplicar o Set_file correspondente e deixar o PC rodando (ou simplesmente usar o VPS).

- O EA possui um filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.

- Sem swaps envolvidos na negociação.

- Negociação proibida durante o fim de semana.

- Técnicas de scalping.

- Implementado método de gerenciamento do tamanho da posição de juros compostos.

- O saldo mínimo necessário para executar o robô é de apenas US$ 50.

- Período: apenas M5.

- Par de negociação: apenas XAUUSD (ouro).

- Horário de operação: o EA busca sinais de entrada no início da sessão asiática.

- Alavancagem da conta: qualquer alavancagem na faixa de 1:30 a 1:2000.

- Gerenciamento de risco: 1-6% de risco por operação (4% no Set_file padrão, pode ser alterado nas configurações) OU use lote fixo.





Como instalar:

- O sistema requer uma conta MT4 com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN).

- Abra o gráfico XAUUSD.

- Selecione o período M5 no gráfico.

- Anexe o EA ao gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag seja true.

- O robô faz tudo automaticamente - basta deixar o MT4 rodando no PC (ou VPS).





IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4, onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Eu o ajudarei com isso e fornecerei o Set_file correspondente, se necessário.

- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar uma conta com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.

