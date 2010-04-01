Gold Scalping EA mz

黄金剥头皮EA - 是一款全自动XAUUSD（黄金）交易系统 - 非常安全，且收益稳定。





这是目前市场上最稳定的黄金EA之一 - 每月大约需要进行20-40次XAUUSD交易。

黄金剥头皮EA也适用于Prop_firm交易和FTMO挑战。









EA特点：

- 系统安全，不使用任何危险的方法，例如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的固定止损位（Fixed_SL）以保护账户安全。

- 这款EA非常易于使用，适合交易专业人士和新手使用。

- 机器人自动完成所有操作 - 您只需将其安装到MT4平台，应用相应的Set_file并保持电脑运行（或使用VPS即可）。

- EA具有精确的运行时间过滤器，精度可达1分钟。

- 交易不涉及掉期。

- 周末不交易。

- 剥头皮交易技巧。

- 采用复利仓位管理方法。

- 运行机器人所需的最低账户余额仅为 50 美元。

- 时间周期：仅限 5 分钟。

- 交易对：仅限 XAUUSD（黄金）。

- 运行时间：EA 在亚洲交易时段开始时寻找入场信号。

- 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内的任意杠杆。

- 风险管理：每笔交易风险 1-6%（Set_file 默认为 4%，可在设置中更改）或使用固定手数。





安装方法：

- 系统要求 MT4 账户具有窄点差（原始点差或 ECN）。

- 打开 XAUUSD 图表。

- 在图表上选择 5 分钟时间周期。

- 将 EA 附加到图表。

- 将相应的“Set_file”应用到 EA。确保参数 Trading_Flag = true。

- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需在 PC（或 VPS）上运行 MT4 即可。





重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）的 MT4。如果您经纪商的服务器与 GMT 时区不同，则需要调整 EA 时间设置 - 只需向我发送消息告知（以检查您的经纪商时区） - 我会帮助您，并在必要时提供相关的 Set_file。

- 点差和经纪商：选择点差较低的账户（原始点差或 ECN）以获得最佳性能非常重要。

这是仅在本 MQL5 网站提供的原创产品。