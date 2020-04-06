GOLD SCALPING EAは、XAUUSD（金）ペアの完全自動取引システムです。非常に安全で、安定した成長を誇ります。





現在市場で最も安定した金EAの一つであり、XAUUSDペアの取引は月20～40回程度です。

GOLD SCALPING EAは、Prop_firm取引やFTMOチャレンジにも適しています。









EAの特徴：

- システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な手法は使用していません。各注文には、アカウント保護のためのFixed_SLが設定されています。

- このEAは非常に使いやすく、トレーディングのプロと初心者の両方が使用できます。

- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールし、対応するSet_fileを適用してPCを起動しておくだけです（またはVPSを使用することもできます）。

- EAには1分単位の正確な動作時間フィルターが搭載されています。

- 取引にスワップは含まれません。

- 週末を通しての取引は行いません。

- スキャルピング手法。

- 複利によるポジションサイズ管理手法を実装。

- ロボット実行に必要な最低口座残高はわずか50ドルです。

- 時間枠：M5のみ。

- 取引ペア：XAUUSD（金）のみ。

- 稼働時間：EAはアジアセッション開始時にエントリーシグナルを探します。

- 口座のレバレッジ：1:30～1:2000の範囲で任意のレバレッジ。

- リスク管理：取引あたり1～6%のリスク（デフォルトのSet_fileでは4%ですが、設定で変更できます）、または固定ロットを使用します。





インストール方法：

- システムは、狭いスプレッド（RawスプレッドまたはECN）のMT4アカウントが必要です。

- XAUUSDチャートを開きます。

- チャート上でM5時間枠を選択します。

- EAをチャートにアタッチします。

- EAに対応する「Set_file」を適用してください。パラメータTrading_Flag = trueであることを確認してください。

- ロボットがすべてを自動的に処理します。必要なのは、MT4をPC（またはVPS）で実行したままにしておくことだけです。





重要!!! 取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。

- 稼働時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、EAの時刻設定を変更する必要があります。ブローカーのタイムゾーンを確認するため、その旨をメッセージでお知らせください。必要な場合は、そのサポートを行い、関連するSet_fileを提供します。

- スプレッドとブローカー：パフォーマンスを最大限に高めるには、スプレッドの狭い口座（ロースプレッドまたはECN）を選択することが非常に重要です。

これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。