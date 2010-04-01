Gold Scalping EA mz

Советник GOLD SCALPING — полностью автоматическая торговая система для пары XAUUSD (золото) — очень безопасная и с устойчивым ростом.





Это один из самых стабильных советников для золота на рынке в настоящее время — он совершает около 20-40 сделок по паре XAUUSD в месяц.

Советник GOLD SCALPING подходит для торговли Prop_firm и FTMO challenge.





Используйте Set_file для тестирования и торговли: скачать XAUUSD set_file





Особенности советника:

- Система безопасна и НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный Fixed_SL для защиты счета.

- Этот советник очень удобен в использовании и может использоваться как профессиональными трейдерами, так и новичками.

- Робот делает все автоматически — все, что вам нужно, это установить его на MT4, применить соответствующий Set_file и оставить ПК включенным (или просто использовать VPS).

- Советник имеет точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.

- В торговле нет свопов.

- Нет торговли через выходные.

- Методы скальпинга.

- Реализован метод управления размером позиции с использованием сложных процентов.

- Минимальный требуемый баланс счета для запуска робота составляет всего 50 долларов.

- Таймфрейм: только M5.

- Торговая пара: только XAUUSD (золото).

- Время работы: советник ищет сигналы входа в начале азиатской сессии.

- Кредитное плечо счета: любое кредитное плечо в диапазоне от 1:30 до 1:2000.

- Управление рисками: риск 1-6% на сделку (4% в Set_file по умолчанию, можно изменить в настройках) ИЛИ использовать фиксированный лот.





Как установить:

- Для системы требуется счет MT4 с узкими спредами (Raw spread или ECN).

- Откройте график XAUUSD.

- Выберите таймфрейм M5 на графике.

- Прикрепите советника к графику.

- Примените соответствующий "Set_file" к EA. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.

- Робот делает все автоматически - все, что вам нужно, это оставить MT4 запущенным на ПК (или VPS).





ВАЖНО!!! Для лучшей производительности торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT - необходимо будет сместить настройки времени EA - просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера) - я помогу вам с этим и предоставлю соответствующий Set_file при необходимости.

- СПРЕД и БРОКЕР: Очень важно выбрать счет с узкими спредами (Raw spread или ECN) для лучшей производительности.

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом веб-сайте MQL5.