RSI Double Cross EA

RSI Double Cross Robot es un asesor experto totalmente automatizado basado en un concepto de impulso clásico pero potente: el cruce de dos indicadores RSI con periodos diferentes.

El robot identifica los cambios de tendencia y los cambios de impulso del mercado mediante el seguimiento de la interacción entre los valores rápidos y lentos del RSI. Las operaciones sólo se abren cuando aparecen señales direccionales claras, mientras que un filtro de volatilidad incorporado ayuda a evitar condiciones de mercado planas y de baja actividad.

RSI Double Cross Robot aplica una estricta gestión del riesgo, admite el dimensionamiento de posiciones basado en porcentajes e invierte automáticamente las posiciones cuando cambia la dirección del mercado.
La estrategia es sencilla, transparente y muy eficaz para los operadores que prefieren una lógica limpia y una ejecución disciplinada.

Características principales:

  • Estrategia de cruce RSI dual

  • Filtro de mercado plano de volatilidad (ATR)

  • Inversión automática de posiciones

  • Gestión del riesgo y del dinero integrada

  • Sin rejilla ni martingala

  • Adecuado para múltiples pares de divisas y marcos temporales

RSI Double Cross Robot es una excelente opción para los operadores que valoran la fiabilidad, la claridad y la lógica coherente del mercado.


