ForExMachina 2

ForExMachina 2 - El motor cuantitativo de la volatilidad

Trading Automatizado de Acción de Precios | Seguimiento de Tendencias | Recuperación Inteligente

(Diseñado con precisión para XAUUSD y pares de divisas volátiles)


Operar con precisión de máquina

Deje de confiar en indicadores rezagados.

ForExMachina 2 es un robot de trading de última generación diseñado para explotar la única constante en los mercados financieros: La volatilidad.

Construido específicamente para la plataforma MetaTrader 4, ForExMachina ignora el ruido del mercado. En su lugar, utiliza un algoritmo patentado "Quantum Impulse" (basado en ATR y Candle Body Analysis) para identificar el momento exacto en que el dinero institucional entra en el mercado. No predice el futuro, sino que reacciona ante la innegable realidad del impulso de los precios.

La estrategia: Cómo funciona ForExMachina

El EA opera en una estrategia lógica de tres etapas de grado militar directamente codificada en su núcleo:

1. 1. La Entrada "Impulso Cuántico" (Escaneo de Volatilidad)

El mercado oscila el 70% del tiempo. ForExMachina se mantiene al margen y espera.

  • La Lógica: Usando un ajuste interno de QuantumPer (por defecto: 24 periodos), el EA calcula el latido medio del mercado (ATR).

  • La activación: Monitoriza cada cierre de vela. Si el tamaño del cuerpo de una vela excede la volatilidad media por un factor específico ( BreakoutFac ), reconoce esto como un Momentum Breakout-una clara señal de un movimiento direccional.

2. El "Centinela de Tendencia" (Filtro Direccional)

El impulso no es nada sin dirección.

  • El Filtro: Antes de entrar, ForExMachina comprueba la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos.

  • La Regla: Sólo compra si el precio está por encima de la EMA y sólo vende si está por debajo. Así se asegura de no operar nunca en contra de la tendencia institucional principal.

3. La defensa "acorazada" (recuperación inteligente)

¿Y si la ruptura es falsa? Aquí es donde ForExMachina supera a los bots aficionados.

  • Motor de Red Inteligente: Si el precio se invierte, el EA activa su Modo de Recuperación. Coloca operaciones secundarias en intervalos matemáticamente calculados ( RecStep ).

  • El objetivo: Al promediar el precio de entrada de forma inteligente, el EA puede cerrar toda la cesta de operaciones en un punto de equilibrio o pequeño beneficio mucho antes de lo que permitiría un stop loss estándar. Esto convierte las pérdidas potenciales en ganancias de recuperación.

Características principales y mecanismos de seguridad

  • Protección Spread: El filtro MaxSpread integrado evita que el EA opere durante picos de noticias o cuando los costes del broker son demasiado altos.

  • Trailing Stop Inteligente: Tan pronto como una operación entra en beneficios, ForExMachina la asegura. El Stop Loss dinámico sigue al precio como una sombra, asegurando los beneficios paso a paso.

  • Gestión del tiempo: Los parámetros configurables StartHour y EndHour le permiten operar sólo durante las sesiones de mayor liquidez (por ejemplo, Londres y Nueva York) y evitar el peligroso estancamiento de la sesión asiática.

  • Gestión automática del riesgo: No es necesario calcular el tamaño de los lotes manualmente. El EA ajusta su tamaño de posición dinámicamente en función del saldo de su cuenta ( RiskPercent ).

Configuración recomendada

  • Activo: Optimizado para XAUUSD (Oro), pero funciona en pares de divisas volátiles (GBPUSD, USDJPY).

  • Marco temporal: M15 (15-Minute Chart) es el punto dulce para la captura de rupturas.

  • Tipo de cuenta: Cuenta ECN o Raw Spread recomendada para la mejor ejecución.

  • Depósito mínimo:

    • $500+ para cuentas Standard (0.01 Lot start).

    • $50+ para cuentas Cent.

Guía de Parámetros

  • UseRecovery : Establecer en true para activar el motor de recuperación de la red (Alta tasa de ganancias). Establézcalo en false para una negociación Stop-Loss estricta (modo Prop Firm).

  • PorcentajeRiesgo : Recomendado 1.0% para un crecimiento estable.

  • QuantumPer : Controla la sensibilidad del escáner de ruptura. Más bajo = más operaciones, más alto = operaciones más seguras.


Productos recomendados
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Phase10 EA
Antonios Mitsonis
Asesores Expertos
Phase10 encarna un sistema de red avanzado que ha funcionado con éxito en cuentas reales. A diferencia de la práctica habitual de adaptar los sistemas a los datos históricos, Phase10 se diseñó a propósito para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Esto lo diferencia de los enfoques básicos de ensayo y error que se basan meramente en estrategias de cuadrícula. En su lugar, Phase10 aprovecha estratégicamente la mecánica genuina del mercado para lograr un rango de beneficios mensual
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Asesores Expertos
Quiero darle a su atención un asesor único, único y único en su tipo. Donde puede crear su propia estrategia a partir de conjuntos de indicadores, patrones, patrones de velas, dirección de regresión (tendencia) y varias funciones personalizables (cuadrícula, trailing, re-trazo, etc.). Funciones del asesor: 1. Posibilidad de habilitar una de las direcciones buy / sell / buy_sell 2. Lote fijo o porcentaje del depósito 3. Tr-en pips o indicador de onda  4. SL-en pips o indicador de onda  5.
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Asesores Expertos
NOTA: sólo se recomienda para estos pares actualmente: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD y AUDUSD NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de revisar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Seguimiento en vivo: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 El EA Viper utiliza entradas de "reversión a la media" agudas y eficaces durante el período de oscilación de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GM
Survive
Fabrizio Pierantoni
Asesores Expertos
Asesor experto Survive. Algoritmo de negociación desarrollado en base a la combinación de los indicadores MACD y RSI. Sólo se ejecuta una orden de compra/venta. Sin martingalas ni otras técnicas de recuperación. En caso de pérdida, el sistema cierra automáticamente la orden si no se establece un stop loss en función de los parámetros introducidos. El sistema es adecuado para todas las divisas. ajustes basicos para divisas usd/jpy H1 Timeframe. //------------------------declaración de variable
StealthGapScalper Pro
Hajime Tsuro
Asesores Expertos
Stealth Gap Scalper Pro es un Asesor Experto de ingeniería de precisión diseñado para capitalizar las ineficiencias del mercado con un enfoque sigiloso y táctico. Combinando poderosas estrategias de negociación de brechas con técnicas inteligentes de promediación de cuadrícula y scalping nocturno, este EA sobresale en la captura de ganancias rápidas y confiables durante períodos de baja volatilidad, especialmente las brechas de los lunes y los movimientos nocturnos. Con direcciones de operación
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación del EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de trab
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Stepping-GBPUSD - ¡funciona en modo totalmente automático! No necesita ajustes, puede utilizar la configuración predeterminada. El Asesor Experto funciona como un bisturí durante los movimientos bruscos de precios. El bot fue probado con datos reales de ticks con un spread real para un periodo de 19 años desde 2004 hasta 2023 (esta es la cantidad de historial de ticks disponible en los servidores de los brokers suizos). También superó la prueba de estabilidad de Montecarlo utilizando 5.000 cicl
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
MA7 Agave C3 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Agave C3 se basa en el indicador MA7 Agave. Cuando aparece una señal del indicador incorporado, el asesor experto abre una posición, establece el takeprofit y el nivel para abrir una posición de promediación. Cuando la parrilla está totalmente abierta, el asesor experto establece un stoploss. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de a
MA7 Aster C3 MT4
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Aster C3 se basa en el indicador MA7 Aster. Cuando aparece una señal del indicador incorporado, el asesor experto abre una posición, establece el takeprofit y el nivel para abrir una posición de promediación. Cuando la parrilla está totalmente abierta, el asesor experto establece un stoploss. Información detallada sobre el indicador MA7 Aster . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de a
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
Asesores Expertos
Propiedades de la estrategia que manejan señales de entrada adicionales IA aprendiendo de la historia Comportamiento de la siguiente señal en la misma dirección: se suma a la posición ganadora Comportamiento de la señal en la siguiente dirección opuesta - Disminuye la posición Volumen de comercio predeterminado Porcentaje de operaciones en su cuenta. Los valores porcentuales muestran cuánto del saldo de la cuenta se utiliza para cubrir el margen requerido. Número máximo de lotes abiertos: 20
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Bollinger Band Strategy EA MT4
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Bollinger Band Strategy EA MT4 es una herramienta de trading automatizada diseñada para capturar oportunidades basadas en las condiciones de reversión de las Bandas de Bollinger. Ejecuta operaciones de compra al detectar una reversión alcista cerca de la banda inferior (cuando la vela anterior cierra por debajo de la banda inferior y la vela actual cierra por encima, pasando de una vela roja a una verde) y operaciones de venta para una reversión bajista cerca de la banda superior (escenario opue
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Asesores Expertos
Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Asesores Expertos
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor es un robot de comercio de divisas automatizado diseñado para trabajar con las divisas más negociadas de cualquier par. La estrategia se basa en el uso de varios indicadores MT4 , cada punto de entrada se calcula utilizando un filtro de entrada avanzada basada en el análisis del movimiento del gráfico de precios. Cada orden está asegurada por un stop-loss fijo mientras que, sin martingala, sin rejilla, cuero cabelludo o de cobertura. Parámetro - Magic Order - es
Trend Crusher MT4
Scott Fredeman
Asesores Expertos
TRITURADORA DE TENDENCIAS DEFAULT SETTING - ATTACH TO H4 TIMEFRAME Estos son los MEJORES SÍMBOLOS PROBADOS: CADCHF,CADJPY,CHFJPY,EURAUD,USDJPY,EURNZD AUDNZD,USDCAD,GBPCAD,AUDCAD,GBPNZD,GBPAUD Trend Crusher tiene una entrada dinámica y un sistema de rejilla dinámico. Es dinámico para evitar abrir rejillas cuando no las necesita. ¿Por qué abrir una rejilla en condiciones normales de mercado? El EA detectará alta volatilidad y sólo abrirá una rejilla a una distancia que coincida con la volatili
Algorithmic trading
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Algorithmic trading es un bot de scalping para operar con los principales pares de divisas. Plazos recomendados para operar M1, M5, M15, M30, H1. El robot analiza automáticamente el mercado con cada llegada de un nuevo tick y determina los lugares de cambios bruscos de precios. Cuando en el gráfico aparece un gran salto brusco en el precio, el robot abre una operación. Si el precio sube bruscamente, el robot abre una operación de compra. Si el precio cae bruscamente, el robot abre una operación
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Asesores Expertos
Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
SearchForPatterns
Sergey Shigorin
Asesores Expertos
SearchForPatterns - robot de comercio para el par de divisas NZDJPY en el marco de tiempo M1. El robot encuentra patrones en las cotizaciones y predice el siguiente precio. Parámetros. NúmeroMágico. Número único de orden. Longitud. Número de precios para buscar patrones. Cantidad. Longitud máxima del patrón. Partes. Número de rangos de movimiento del precio medio. NivelMín. Nivel mínimo de stop loss y take profit en puntos. MaxNivel. Nivel máximo de stop loss y take profit en puntos. Riesgo. V
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Ebot HODL PS
Septian Heri Priyatmo
Asesores Expertos
ForexPair: Actuación en directo GoldPair : Rendimiento en vivo Ebot HODL PS es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando la cuadrícula. En su lugar, utiliza la mecánica real del mercado para obtener beneficios.
Gmaster Network pending orders NPO
Oleg Papkov
Asesores Expertos
El Asesor Experto opera utilizando el indicador Estocástico con los parámetros especificados. Una operación se abre en el cruce de los niveles especificados. Los niveles por defecto son K = 11, D = 3, Sl = 3. El EA abre una operación cuando se cruzan los niveles de sobrecompra y sobreventa especificados por el operador. Las operaciones se cierran con los niveles de Take Profit, que están ocultos para el broker. Si se elige una dirección errónea, el EA abre una parrilla de órdenes. Si no hay seña
Alexandrit
Florian Riedrich
5 (1)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: $50 Esto es sólo el comienzo. Así que el precio es bajo. Tan pronto como tenga tiempo para mejorar el EA, el precio subirá. Este es mi propio EA desarrollado "Alexandrit". La idea básica detrás de él es el comercio de la tendencia. Sólo opera con pares de divisas (ni metales ni índices). Mi objetivo personal de ganancias: 8% por mes. Más es posible, pero viene con riesgos, por supuesto. Max DD no debe superar el 50%. Usted puede elegir para cortar todas las posicione
MMM ADX and Bollinger Bands
Andre Tavares
Asesores Expertos
Estrategia MMM ADX y Bandas de Bollinger: La estrategia de este EA combina 2 indicadores incorporados para mejorar sus señales y decidir abrir una nueva orden en el momento adecuado, hay un indicador ADX y usted puede elegir la fuerza de su señal y un indicador de Bandas de Bollinger confirma las tendencias y una MA para comprobar si los precios se desvían de su patrón. Uniendo los datos de ambos indicadores y la media móvil, es posible calcular señales de calidad, evitando movimientos bruscos d
Forex Gangster PRT
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
FOREX GANGSTER is a unique Expert Advisor created by a professional prop trader and financial asset manager with many years of experience. This is a solution for those who strive for stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks. The Expert Advisor algorithm is based on a deep understanding of market pat
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Asesores Expertos
SNeox AI   es un robot comercial automatizado de múltiples divisas para realizar operaciones estables a largo plazo en el mercado Forex. El asesor se desarrolla utilizando algoritmos probados para analizar los precios del mercado y la volatilidad y se centra en el comercio cuidadoso con riesgos controlados. ¡ATENCIÓN!   Promoción de Año Nuevo: primeras 15 compras: $99 Próximos 15 - $159 Precio final: $229 ¡Date prisa en aprovechar esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Configuración predeterminada para el test de oro (Gold M15) a partir del año 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligencia de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUCTORIA ESPECIAL: El poder del Smart Regime EA se lanza a una fracción de su valor real. Asegure su licencia ahora por $50 , antes de que el precio comience su aumento gradual y escalonado hacia la valoración final de $500 . Esta es una inversión en una lógica de mercado sin precedentes. Desbloquee el poder del trading algorítmico adaptativo
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Otros productos de este autor
The Destroyer EA MT5
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
El precio aumentará cada 2 semanas. Precio Final 999 USD THE DESTROYER EA - Aniquila el Mercado. Conquista el desafío. LA MISIÓN El mercado es un campo de batalla. El EA Destructor no fue creado para "participar" en el mercado, sino para dominarlo . Diseñado específicamente para las extenuantes condiciones de los Retos de Prop Firm (FXIFY, FTMO, MFF, etc.) , este algoritmo combina la precisión letal de la "Estrategia D" ( EMA 21/55 Cross) con un escudo indestructible de gestión del riesgo. Caza
The Destroyer EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
El precio aumentará cada 2 semanas. Precio Final 999 USD THE DESTROYER EA - Aniquila el Mercado. Conquista el Desafío. (Lógica probada en batalla) LA MISIÓN El mercado es un campo de batalla. Sólo los disciplinados sobreviven. El EA Destroyer no fue construido para "participar" en el mercado, sino para dominarlo . Diseñado específicamente para las duras condiciones de los Prop Firm Challenges (FXIFY, FTMO, MFF, etc.) , este algoritmo combina la precisión letal de la "D-Strategy " (EMA 21/55 Cros
TiborsTimer
Tibor Hartmut Sturm
Indicadores
Tibors Timer - indicador de visión general y claridad en el gráfico Escribí este indicador porque a menudo tenía que buscar la información más importante durante una operación o en el gráfico. Por favor, arrástrelo al gráfico todos los días. Muestra lo siguiente: - Precio actual - El par de operaciones actual - La unidad de tiempo - El tiempo restante hasta la formación de la siguiente vela - El número de la cuenta de negociación - El margen libremente disponible - Margen de 1 lote - El apala
FREE
Tibors Timer Mt5
Tibor Hartmut Sturm
Utilidades
Indicador con los indicadores necesarios en el gráfico - ¡Instalar como Experto ! Este indicador ha sido desarrollado por mí para que la visualización de los parámetros relevantes sea clara y nítida en el gráfico. Es sólo para fines informativos y sin garantía. Se muestran los siguientes parámetros: - Precio actual - El par actual - El tiempo restante hasta la formación de la siguiente vela / Para cerrar la vela actual - El número de la cuenta de negociación - El margen libremente disponible -
FREE
Goldmarie EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
Goldmarie EA es un Asesor Experto de scalping automatizado diseñado para operar con XAU/USD (Oro) en el marco temporal M15. Utiliza una combinación de RSI, bandas de Bollinger, y el tamaño de lote dinámico para identificar configuraciones de comercio de alta probabilidad. El EA también cuenta con un sistema avanzado de gestión de riesgos, la prevención de sobre-negociación y los problemas de margen. El precio de Goldmarie EA se incrementará cada 10 ventas. Precio final U$D 999 Esta guía explica
Prop Master EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
49.98 USD para los próximos 5 compradores, luego subirá de nuevo a 999 $. Prop Master EA - ¡La Solución Definitiva para Operar con Prop Firm! ¡Pase FTMO, The Funded Trader, FXIFY y todos los otros desafíos con confianza! ¿Está luchando para pasar los desafíos de la empresa de comercio por cuenta propia? Prop Master EA es una solución de trading totalmente automatizada diseñada para ayudar a los traders a cumplir las estrictas reglas de FTMO, The Funded Trader, FXIFY, y otras empresas de prop. ¡C
TreeBert EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
TreeBert EA H4 - Inteligente Swing Trading Automatizado para EURUSD y Más Desbloquee el poder del trading multi-marco de tiempo con lógica institucional - totalmente automatizado. El MTF Momentum EA H4 es un robot de trading de alta precisión y baja frecuencia diseñado para swing traders inteligentes que quieren combinar los principios de seguimiento de tendencia con la confirmación de momentum - utilizando análisis profesional multi-timeframe. Cómo funciona Este Asesor Experto opera en el marc
Gold Rain EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
Libere todo el potencial del mercado del oro. Gold Rain EA es un robot de trading profesional, totalmente automatizado, diseñado específicamente para la alta volatilidad del XAUUSD. Combinando el análisis de tendencias en múltiples marcos temporales con ajustes dinámicos de volatilidad, este EA busca capturar movimientos rentables mientras gestiona estrictamente el riesgo. ¿Por qué Gold Rain? Para sobrevivir en el mercado del oro, es necesario operar con la tendencia, pero entrar en el momento p
H1Bert Expert Adviro
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
Estrategia de Venta Corta Automatizada basada en Medias Móviles Multi-Tiempo y RSI. Descripción: El EA de Forex H1Bert es un algoritmo de trading basado en reglas desarrollado para la plataforma MetaTrader 4. Está diseñado para ejecutar posiciones cortas mediante el análisis de las condiciones del mercado a través de dos marcos de tiempo diferentes (diario y horario) combinado con un filtro de impulso. Lógica y estrategia de negociación: El EA opera con una metodología "Trend-Pullback". Identifi
Bullet Proof EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
Operaciones de Confluencia Automatizadas con Verificación de Doble Etapa Deje de mirar los gráficos esperando el momento perfecto. El EA de Estrategia a Prueba de Balas toma la lógica probada del sistema de Flecha "Compra Venta" y la combina con un robusto filtro de "Confirmación Final" para crear una máquina de trading disciplinada y totalmente automatizada. Este EA no se limita a adivinar; espera la confluencia . Sólo ejecuta una operación cuando las señales de la acción del precio (Flechas) s
QuEAn The Golden Queen EA
Tibor Hartmut Sturm
Asesores Expertos
¡Hola Traders! Soy QuEAn (Quantum Expert Advisor Network ), la solución definitiva de trading automatizado para el Oro (XAUUSD). Nacido de la legendaria lógica de volatilidad "Quantum", he sido rediseñado específicamente para MetaTrader 4 para dominar el mercado moderno del Oro. Mientras otros adivinan la dirección, QuEAn la calcula. Utilizando avanzados algoritmos de "Volatilidad Cuántica", detecto el momento preciso en que el mercado rompe el equilibrio. No me limito a operar; capturo el impul
TrendFriendIndi
Tibor Hartmut Sturm
Indicadores
TrendFriendIndi Características y ventajas: Plazos: Todos - ¡Cuanto más alto más preciso! Señales claras de compra y venta → Flechas verdes para COMPRA, flechas rojas para VENTA Vela de confirmación para reducir las señales falsas → Las señales sólo aparecen después de una confirmación fuerte Filtro de noticias incorporado → Bloquea las señales durante eventos de alta volatilidad para minimizar los riesgos Niveles de Stop-Loss & Niveles de Take-Profit mostrados en el gráfico → Le ayuda a plan
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario