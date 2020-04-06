ForExMachina 2 - El motor cuantitativo de la volatilidad

Trading Automatizado de Acción de Precios | Seguimiento de Tendencias | Recuperación Inteligente

(Diseñado con precisión para XAUUSD y pares de divisas volátiles)





Operar con precisión de máquina

Deje de confiar en indicadores rezagados.

ForExMachina 2 es un robot de trading de última generación diseñado para explotar la única constante en los mercados financieros: La volatilidad.

Construido específicamente para la plataforma MetaTrader 4, ForExMachina ignora el ruido del mercado. En su lugar, utiliza un algoritmo patentado "Quantum Impulse" (basado en ATR y Candle Body Analysis) para identificar el momento exacto en que el dinero institucional entra en el mercado. No predice el futuro, sino que reacciona ante la innegable realidad del impulso de los precios.

La estrategia: Cómo funciona ForExMachina

El EA opera en una estrategia lógica de tres etapas de grado militar directamente codificada en su núcleo:

1. 1. La Entrada "Impulso Cuántico" (Escaneo de Volatilidad)

El mercado oscila el 70% del tiempo. ForExMachina se mantiene al margen y espera.

La Lógica: Usando un ajuste interno de QuantumPer (por defecto: 24 periodos), el EA calcula el latido medio del mercado (ATR).

La activación: Monitoriza cada cierre de vela. Si el tamaño del cuerpo de una vela excede la volatilidad media por un factor específico ( BreakoutFac ), reconoce esto como un Momentum Breakout-una clara señal de un movimiento direccional.

2. El "Centinela de Tendencia" (Filtro Direccional)

El impulso no es nada sin dirección.

El Filtro: Antes de entrar, ForExMachina comprueba la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos .

La Regla: Sólo compra si el precio está por encima de la EMA y sólo vende si está por debajo. Así se asegura de no operar nunca en contra de la tendencia institucional principal.

3. La defensa "acorazada" (recuperación inteligente)

¿Y si la ruptura es falsa? Aquí es donde ForExMachina supera a los bots aficionados.

Motor de Red Inteligente: Si el precio se invierte, el EA activa su Modo de Recuperación. Coloca operaciones secundarias en intervalos matemáticamente calculados ( RecStep ).

El objetivo: Al promediar el precio de entrada de forma inteligente, el EA puede cerrar toda la cesta de operaciones en un punto de equilibrio o pequeño beneficio mucho antes de lo que permitiría un stop loss estándar. Esto convierte las pérdidas potenciales en ganancias de recuperación.

Características principales y mecanismos de seguridad

Protección Spread: El filtro MaxSpread integrado evita que el EA opere durante picos de noticias o cuando los costes del broker son demasiado altos.

Trailing Stop Inteligente: Tan pronto como una operación entra en beneficios, ForExMachina la asegura. El Stop Loss dinámico sigue al precio como una sombra, asegurando los beneficios paso a paso.

Gestión del tiempo: Los parámetros configurables StartHour y EndHour le permiten operar sólo durante las sesiones de mayor liquidez (por ejemplo, Londres y Nueva York) y evitar el peligroso estancamiento de la sesión asiática.

Gestión automática del riesgo: No es necesario calcular el tamaño de los lotes manualmente. El EA ajusta su tamaño de posición dinámicamente en función del saldo de su cuenta ( RiskPercent ).

Configuración recomendada

Activo: Optimizado para XAUUSD (Oro) , pero funciona en pares de divisas volátiles (GBPUSD, USDJPY).

Marco temporal: M15 (15-Minute Chart) es el punto dulce para la captura de rupturas.

Tipo de cuenta: Cuenta ECN o Raw Spread recomendada para la mejor ejecución.

Depósito mínimo: $500+ para cuentas Standard (0.01 Lot start). $50+ para cuentas Cent.



Guía de Parámetros