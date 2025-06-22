NeonScalper
- Asesores Expertos
- Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
- Versión: 2.3
- Actualizado: 10 octubre 2025
- Activaciones: 10
¡¡¡NeonScalper EA - Robot de comercio de oro seguro y fiable
Profesional de comercio automatizado para XAUUSD (Oro) en M15 Timeframe)
NeonScalper EA es un asesor experto diseñado para el comercio XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 15 minutos (M15). Emplea una estrategia de scalping basada en rupturas con una estricta gestión del riesgo, ofreciendo un rendimiento constante sin depender de métodos de alto riesgo como Martingala o Grid trading.
Importante: Utilice una cuenta con spread bajo para obtener un rendimiento óptimo. Después de la compra, póngase en contacto con el vendedor a través de mensajería MQL5 para obtener instrucciones de configuración.
Características principales
- Estrategia Segura y Estable: Sin técnicas Martingale o Grid.
- Smart Breakout Entries: Identifica los niveles de alta probabilidad de comercio.
- Horario de negociación flexible: ajustable para adaptarse a las condiciones óptimas del mercado.
- Gestión automatizada del riesgo: cálculo del tamaño de los lotes en función del saldo de la cuenta y del stop loss.
- Protección Trailing Stop: Asegura los beneficios a la vez que minimiza el riesgo.
- Cuadro de mandos profesional: control en tiempo real del saldo, el capital y el rendimiento.
Ajustes recomendados
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: M15 (gráfico de 15 minutos)
- Capital mínimo: $100+
- Ajustes: Ajustes por defecto optimizados para una operativa estable.
- Selección de broker: Elija un broker con spreads ajustados, ejecución rápida y deslizamiento mínimo durante periodos de alta volatilidad. Los brokers ECN o STP son preferibles para estrategias de scalping.
- Despliegue VPS: Para un rendimiento óptimo, despliegue NeonScalper en un Servidor Privado Virtual (VPS) para garantizar un funcionamiento 24/7 y una latencia mínima.
¿Por qué elegir NeonScalper EA?
- Sin estrategias peligrosas: Evita métodos arriesgados como Martingale o Grid.
- Compatibilidad con Brokers: Funciona con la mayoría de los brokers que ofrecen spreads bajos.
- Facilidad de uso: Simplemente adjúntelo al gráfico y déjelo correr.
Este EA es ideal para los traders que buscan una forma segura y automatizada de operar con oro con una mínima intervención manual, riesgo controlado y niveles inteligentes de stop loss/take profit.
¡Comience a operar eficientemente con el EA NeonScalper! Para obtener orientación sobre la configuración o preguntas, póngase en contacto con el vendedor a través de mensajería MQL5.
After a good backtest results. They are really good. With the support of Jorge I felt really comfortable as a starter, to give this EA a go. For now the EA is running on a demo account, I hope in a week or 2 that I can share some more good experience.