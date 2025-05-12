Bitcoin Robot Grid MT5

4.67

Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin necesidad de intervención manual. Bitcoin Robot Grid es la solución perfecta para los operadores que buscan capitalizar la volatilidad de Bitcoin mientras automatizan sus operaciones sin intervención manual. Bitcoin Robot Grid también está protegido durante noticias importantes, cuando salen noticias de alto impacto, el robot no abre posiciones antes y después de 60 minutos de la noticia. El Robot Bitcoin está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y se puede utilizar con cualquier Broker de Forex. El manual detallado está disponible en 9 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, francés, español, italiano y árabe. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro soporte le ayudará con todo.

El precio con descuento de 899 $ es válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de 1499 $.

Después de comprar o alquilar el BRG, puede recibir una de nuestras herramientas de forma gratuita: (DS Gold, Gold Indicator, AX Indicator o Multi Indicator)

Características:

  • Filtro ADX
  • Filtro de noticias
  • Todas las actualizaciones gratis
  • Popular par BTCUSD
  • Un producto probado y desarrollado por programadores expertos
  • Negociación 7 días a la semana o en días y horas específicos
  • Instalación rápida, sólo hay que cambiar 3 parámetros
  • Grupo privado con soporte dedicado que le ayudará en cada paso
  • Todas las posiciones están protegidas por Take Profit y Stop Loss, MaxDD%.

Parámetros:

  • Objetivo de beneficio diario
  • Lotes - el tamaño fijo de los lotes
  • Lotes - el tamaño porcentual de los lotes
  • Take profit - se establece por defecto, no hay necesidad de cambiar
  • Stop Loss - está establecido por defecto, no es necesario cambiarlo
  • El número mágico - se puede cambiar a cualquier número
  • Filtro de noticias - activación del filtro de noticias para bloquear nuevas operaciones
  • MaxDD %, es posible especificar el máximo drawdown en porcentaje
  • Comentario de la operación - se puede cambiar a cualquier cosa, este comentario es visible en el historial
  • Report For USD (true/false) - elección de la divisa para la que se incluyen las noticias en el filtro
  • doNotTradeBefore/AfterInMinutes - 60 minutos antes y 60 minutos después de la noticia durante los cuales EA no puede colocar nuevas operaciones
  • Días y horas de negociación - puede cambiar o excluir cualquier día entre lunes y domingo y cambiar las horas de negociación o seleccionar que el EA trabaje 24/7
  • Max positions per day - permite limitar el número de posiciones abiertas en el EA (el robot abre 1 posición al mismo tiempo con TP-SL-TS y usted puede seleccionar que abra por ejemplo máximo 10 por día y se detenga hasta el día siguiente
  • Mostrar panel - utilizamos el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con beneficio diario, pips diarios, sesión actual, calendario forex y spread mostrados, así como botones para cerrar posiciones manualmente. Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamos el mismo panel para mostrar noticias y otra información.
¿Cómo probar correctamente el BRG en el probador de MetaTrader 5?
Por favor, seleccione un depósito de 1000 o cualquier otra cantidad, una fecha personalizada, seleccione Cada tick, Lotes fijos 0.01, y elija un Apalancamiento 1:100 o más, a continuación, haga clic en el botón de inicio en el probador de MetaTrader 5. Si establece un apalancamiento menor, el resultado será un poco peor, mientras que si utilizara un apalancamiento mayor el resultado sería mejor.

¿Cómo empiezo?

  • Después de comprar el EA, por favor envíenos unmensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todo y podrás hablar sobre este EA.
  • Activa Algo Trading en tu plataforma, añade un EA al gráfico H1 del BTCUSD, configúralo todo según el manual y ya está.
  • El Bitcoin Robot Grid se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y en cualquier cuenta, pero se recomiendan cuentas de bajo spread, depósito mínimo de $1000, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:1000. Sugerimos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.

Información:

  • Par: BTCUSD
  • Marco de tiempo: H1
  • Lotes mínimos: 0.01
  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Depósito mínimo: 1000
  • Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN

Actualizaciones:
 La versión actual de este robot es la 7.0. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT5.

Precio:
El robot cuesta $899, y puede ser usado con cualquierBroker de Forex. Por favor, envíeme un mensaje privado después de comprar el EA, y le daré acceso al grupo donde podrá recibir soporte y discutir sobre el robot. Este robot será desarrollado en base a las sugerencias de los clientes y las nuestras propias. Si tiene alguna idea interesante sobre qué más podemos incorporar a este EA, póngase en contacto con nuestro equipo.

Comentarios 46
kimwanbae
85
kimwanbae 2025.10.30 07:58 
 

Result of One Week of Live Trading with the Bitcoin Robot Grid EA, Immediately After Purchase Without Demo Trading At first, I watched the trades with an anxious heart, but after confirming that all trades closed in profit for the entire week, I now just check the results once a day. I am very satisfied.

smp1990
449
smp1990 2025.10.13 11:01 
 

Well, what can I say about the Bitcoin Robot Grid... I have quite a few products from MQLtools since I'm really happy with their other products and the support they provide. I also have the Bitcoin Robot and was expecting the Bitcoin Robot Grid to complement that EA. Havinbg said that, I made the decision to purchase it and have been using the Bitcoin Robot Grid (BRG) for few days. I can say it is already delivering profitable trades in a consistent way. Actually, in the recent days we saw BTCUSD plummetting from 124k down to 110k and the BRG managed this without compromising the account margin and delivering good profit. 5 stars, of course.

W. Fassbender
503
W. Fassbender 2025.10.09 15:51 
 

Hi all, This Bot and the support are Awesome. :-)

Productos recomendados
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Nombre EA : Spike Catcher Counter Marco de tiempo: 1 minuto Saldo mínimo de cada activo : 200$ Indicadores/Parámetros: Volumen: El número de operaciones ejecutadas durante cada barra de precios de 1 minuto. Envolventes: Un indicador técnico que consiste en bandas superiores e inferiores alrededor de una media móvil para identificar potenciales niveles de sobrecompra y sobreventa. SAR parabólico: Indicador de seguimiento de tendencia que proporciona posibles puntos de entrada y salida trazando pu
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Asesores Expertos
No hace falta estrategias ni pensar, solo contratarlo por 300$ o comprarlo. ¡Veo que este experto es bueno en Forex en 2026! Consejos: Nota: Estos ajustes se aplican a las flechas, puede cambiar la configuración. Vea el video más de una vez, ya que encontrará nueva información cada vez. No lo entenderás ni te beneficiarás de él si no ves el vídeo entero debido a la abrumadora cantidad de información. Experiencia real con este experto: Gana de $3,000 a $227,272 por mes y $2,500,000 por año grac
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
RamonXZ
Natalia Nikolova
Asesores Expertos
El Asesor Experto "RamonX" está diseñado para automatizar las operaciones basadas en una estrategia sencilla y fiable de cruce de dos medias móviles (Moving Averages). Este enfoque es ampliamente utilizado por los operadores para identificar tendencias en el mercado y encontrar puntos de entrada y salida. Funcionalidad: 1. Estrategia básica: - El Asesor Experto analiza los cruces de dos medias móviles (rápida y lenta) en el marco temporal seleccionado. - Apertura de operaciones: - Compra: se p
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Somewhere over the rainbow Es un sistema que trata de operar el mercado desde el agotamiento de la tendencia con un algoritmo de corrección que trata de recortar pérdidas a costa de aumentar el margen. Este sistema realiza todos los ajustes de forma automática, analizando el par y el mercado para decidir cuál es el paso más eficiente para llegar a su destino. En algún lugar sobre el arco iris se encuentra un sistema de múltiples operaciones y múltiples lotes (El lote máximo puede ser hasta 5 ve
CalcWave
Mohit Kumar
Asesores Expertos
CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Asesores Expertos
Un nuevo y más potente XAU EA, utilizando un método sin precedentes, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD todos pueden usarlo . Este es mi mejor trabajo en XAU. Mucha gente le gusta el comercio XAUUSD, y yo no soy una excepción. Después de acumular alguna experiencia comercial y el trabajo duro, hice este EA específicamente para el comercio de todos los productos relacionados con XAU. Entre ellos, recomiendo la combinación de XAUUSD, XAUJPY, y XAUCHF. Visualización de señales y grupo de di
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Black Pro Max MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Black Pro Max MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos avanzados de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fine
Firma Gold
Lane M
Asesores Expertos
Hola, Firma es uno de un tipo XAUUSD sistema de comercio que he construido a lo largo de los años. Por favor, siéntase libre de utilizar una demo y ver cómo funciona! No se recomienda para el comercio de bajo saldo en pero posible con la configuración correcta. Configuración Recomendaciones: Max compra lotes : Debe ser el doble de la cantidad de ventas si la tendencia a largo plazo es alcista. Max lotes de venta : Debe ser el doble de la cantidad de compras si la tendencia a largo plazo es a
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Asesores Expertos
Concepto Básico Bollinger Grid Pro es un EA totalmente automatizado que combina la detección de la tendencia de las Bandas de Bollinger con un sistema de trading inteligente . Construye automáticamente cuadrículas de compra durante los mercados de oscilación y toma ganancias de forma inteligente durante las rupturas, capturando ganancias consistentes de la volatilidad de los precios. El sistema funciona de forma 100% automática sin necesidad de intervención manual, lo que permite que su cuenta
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
GM Grid MT5
Tran Duc Anh
5 (1)
Asesores Expertos
GM Grid MT5 es un robot de trading totalmente automatizado/semiautomático basado en Price Action. La estrategia de trading única del EA tiene una alta probabilidad de ganar. GM Grid está optimizado para su uso con pares de divisas de bajo spread. GM Grid MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/82998 Señal ICmarkets : https://www.mql5.com/en/signals/1605843 Información: Símbolo de trabajo XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY,.... Timeframe de trabajo: M1, .....(Cuanto mayor sea el marco de tie
NexTrade Crash Spike Detector
Jacoues Lukas Olivier
Asesores Expertos
El Mejor Detector de Spikes Me complace presentarle NexTrade Spike Detector , una herramienta de vanguardia diseñada para navegar por los mercados de crash con precisión y confianza. Nuestro detector de picos aprovecha algoritmos avanzados para identificar puntos de entrada óptimos en medio de la volatilidad del mercado, permitiendo a los operadores tomar decisiones informadas con claridad y previsión. En el cambiante panorama financiero actual, contar con un enfoque fiable y estratégico para e
Green Hawk
Rashed Samir
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO - OFERTA POR TIEMPO LIMITADO%. Precio: 99 ¡¡¡IMPORTANTE!!! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones detalladas de configuración. SETFILES - ¡DESCARGA AQUÍ! HAPPY NATION EA es un sistema automatizado de última generación construido para todos los pares del AUD, que combina una estructura de red inteligente y controlada con filtros avanzados que se adaptan al mercado. Ofrece una reducción ultrabaja (1-
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
Smart Swing Breakout Pro
Karisma Putra Purwanto
Asesores Expertos
¿Para quién es este EA y por qué? Este EA está diseñado para los comerciantes disciplinados que valoran la lógica, el control y la adaptabilidad en los mercados volátiles. Ideal para: Swing Traders Que confían en rupturas estructurales, no sólo en indicadores - este EA detecta máximos/mínimos de swing reales con reglas configurables. Entusiastas de la acción del precio Que prefieren gráficos limpios y quieren una automatización basada en la lógica de las velas, los cambios de estructura y l
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Bollinger Band Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada diseñada para capturar oportunidades basadas en las condiciones de reversión de las Bandas de Bollinger. Ejecuta operaciones de compra al detectar una reversión alcista cerca de la banda inferior (cuando la vela anterior cierra por debajo de la banda inferior y la vela actual cierra por encima, pasando de una vela roja a una verde) y operaciones de venta para una reversión bajista cerca de la banda superior (escenario opue
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
Asesores Expertos
Gold Trend X Señal en Vivo (Trading 1.5% Riesgo de Balance) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo a Nexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta má
Nexus Scalper
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Scalper Live Signal: Señal ( 2.5% Riesgo Saldo Cuenta) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo a Nexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta 9
Stock Index Scalper
Thang Chu
Asesores Expertos
Cuenta Nexus Stock Index Scalper Signal (3% Riesgo de Saldo) Únete a la Comunidad Nexus Chat Público Stock Index Scalper es un EA de scalping a corto plazo que opera índices bursátiles exclusivamente. Cerrará todas las operaciones al final del día para evitar el riesgo nocturno y sólo considerará la apertura de nuevas operaciones cuando haya un mercado activo. Desarrollado por el mismo motor de IA que creó Market Cycles Order Flow, Gold Trend X y la mayoría de mis otros algoritmos también conoc
Otros productos de este autor
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (12)
Asesores Expertos
El mejor robot para operar con petróleo del mundo. Crude Oil Robot es el robot de trading indiscutible, de primer nivel, diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específicament
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
XA Risk Reward Ratio Tool MT5
MQL TOOLS SL
4.83 (23)
Utilidades
XA Risk Reward Ratio Tool MT5 es un algoritmo profesional que calcula el riesgo de cada transacción antes de finalizarla. Le permite estimar con precisión las ganancias y las posibles pérdidas. La herramienta profesional puede estimar los niveles de Take Profit y Stop Loss con increíble precisión, haciendo las inversiones más eficaces y seguras. Con Risk Reward Ratio Tool, con un solo clic puede realizar transacciones, cancelar posiciones, fijar la tasa de posición, establecer el punto de apertu
FREE
AX Forex Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
El indicador AX Forex MT5 es una sofisticada herramienta de negociación diseñada para proporcionar a los operadores un análisis exhaustivo de múltiples pares de divisas. Este potente indicador simplifica la compleja naturaleza del mercado de divisas, haciéndolo accesible tanto para operadores principiantes como experimentados. AX Forex Indicator utiliza algoritmos avanzados para detectar tendencias y patrones, y es una herramienta esencial para los operadores que deseen mejorar su rendimiento e
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicadores
El indicador AX Forex MT4 es una sofisticada herramienta de negociación diseñada para proporcionar a los operadores un análisis exhaustivo de múltiples pares de divisas. Este potente indicador simplifica la compleja naturaleza del mercado de divisas, haciéndolo accesible tanto para operadores principiantes como experimentados. AX Forex Indicator utiliza algoritmos avanzados para detectar tendencias y patrones, y es una herramienta esencial para los operadores que deseen mejorar su rendimiento e
XP Forex Trade Manager MT5
MQL TOOLS SL
4.25 (8)
Utilidades
Forex Trade Manager MT5 simplifica la gestión de órdenes abiertas en MetaTrader 5. Si abre una nueva orden, el gestor establece automáticamente Stop Loss y Take Profit. Cuando el precio se mueva, entonces el programa podría mover el Stop Loss a Break Even (stop loss = precio de apertura) o Stop Loss en movimiento continuo (Trailing Stop) para proteger sus ganancias. Forex Trading Manager es capaz de controlar las órdenes sólo para los símbolos actuales (donde trabaja EA) o para todas las órdenes
FREE
XR Gartley Pattern Indicator MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Indicadores
El XR Gartley Pattern MT5 es un indicador que muestra y alerta del patrón Gartley detectado en el gráfico de velas. También muestra operaciones potenciales con Take Profit y Stop Loss calculados. Después de comprar XR Gartley Pattern Indicator, puede descargar inmediatamente este indicador desde el Mercado MT4-MT5 y empezar a usarlo porque todas las características están configuradas por defecto, no es necesario cambiar ningún parámetro. Además, hemos creado un grupo privado para los clientes qu
FREE
XE Forex Strength Indicator MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Indicadores
El indicador XE Forex Strengh MT5 muestra información visual sobre la dirección y la fuerza de una señal para el par actual y los marcos temporales elegidos (M5, M15, M30 y H1). Los cálculos se basan en múltiples factores y los resultados se muestran como un panel de color con barra de escala, valores numéricos y flechas. También se muestran los valores del precio actual y el spread del par. Se puede activar una alerta (en forma de correo electrónico o ventana emergente con sonido) para cada ma
FREE
One Click MT5
MQL TOOLS SL
Utilidades
One Click Close MT5 es un EA que le permite cerrar órdenes rápidamente. El EA muestra en el gráfico dos botones. El primer botón "Cerrar todas las posiciones" se utiliza para cerrar todas las órdenes abiertas. El segundo botón "Close Profit Positions" se utiliza para cerrar sólo las órdenes rentables. El EA cierra órdenes para todos los símbolos disponibles, no sólo para el símbolo del gráfico. En los parámetros del EA se puede establecer la distancia desde el marco superior del gráfico (Y Offse
FREE
One Click MT4
MQL TOOLS SL
5 (2)
Utilidades
One Click Close MT4 es un EA que le permite cerrar órdenes rápidamente. El EA muestra en el gráfico dos botones. El primer botón "Cerrar todas las posiciones" se utiliza para cerrar todas las órdenes abiertas. El segundo botón "Close Profit Positions" se utiliza para cerrar sólo las órdenes rentables. El EA cierra órdenes para todos los símbolos disponibles, no sólo para el símbolo del gráfico. En los parámetros del EA se puede establecer la distancia desde el marco superior del gráfico (Y Offse
FREE
XA Risk Reward Ratio Tool MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (8)
Utilidades
XA Risk Reward Ratio Tool MT4 es un algoritmo profesional que calcula el riesgo de cada transacción antes de finalizarla. Le permite estimar con precisión las ganancias y las posibles pérdidas. La herramienta profesional puede estimar los niveles de Take Profit y Stop Loss con increíble precisión, haciendo las inversiones más eficaces y seguras. Con Risk Reward Ratio Tool, con un solo clic puede realizar transacciones, cancelar posiciones, fijar la tasa de posición, establecer el punto de apertu
FREE
XP Forex Trade Manager Grid MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Utilidades
Forex Trade Manager Grid MT5 le ayuda a gestionar las órdenes y lograr el objetivo. Sólo tiene que colocar la primera orden con Take Profit, ejecutar EA y establecer en los parámetros de beneficio (pips) que desea obtener. EA será la gestión de sus posiciones, como se reunirán cantidad designada de pips. Es una estrategia para la gestión de operaciones manuales abiertas en el par actual. La estrategia añade posiciones a las operaciones abiertas actualmente en una gestión de cuadrícula (con la di
FREE
XP Forex Trade Manager MT4
MQL TOOLS SL
4 (6)
Utilidades
Forex Trade Manager MT4 simplifica la gestión de órdenes abiertas en MetaTrader 4. Si abre una nueva orden, el gestor establece automáticamente Stop Loss y Take Profit. Cuando el precio se mueva, entonces el programa podría mover el Stop Loss a Break Even (stop loss = precio de apertura) o Stop Loss en movimiento continuo (Trailing Stop) para proteger sus ganancias. Forex Trading Manager es capaz de controlar las órdenes sólo para los símbolos actuales (donde trabaja EA) o para todas las órdenes
FREE
XE Forex Strength Indicator MT4
MQL TOOLS SL
5 (5)
Indicadores
XE Forex Strengh Indicador MT4 muestra información visual sobre la dirección y la fuerza de una señal para el par actual y los plazos elegidos (M5, M15, M30 y H1). Los cálculos se basan en múltiples factores y los resultados se muestran como un panel de color con barra de escala, valores numéricos y flechas. También se muestran los valores del precio actual y el spread del par. Se puede activar una alerta (en forma de correo electrónico o ventana emergente con sonido) para cada marco temporal d
FREE
XR Gartley Pattern Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicadores
El XR Gartley Pattern MT4 es un indicador que muestra y alerta del patrón Gartley detectado en el gráfico de velas. También muestra el comercio potencial con calculado Take Profit y Stop Loss, Timeframe H1. Después de comprar XR Gartley Pattern, puede descargar inmediatamente este indicador desde el Mercado MT4-MT5 y empezar a usarlo porque todas las características están configuradas por defecto, no es necesario cambiar ningún parámetro. Además, hemos creado un grupo privado para los clientes q
FREE
XP Forex Trade Manager Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (2)
Utilidades
Forex Trade Manager Grid MT4 le ayuda a gestionar las órdenes y lograr el objetivo. Sólo tiene que colocar la primera orden con Take Profit, ejecutar EA y establecer en los parámetros de beneficio (pips) que desea obtener. EA será la gestión de sus posiciones, como se reunirán cantidad designada de pips. Es una estrategia para la gestión de operaciones manuales abiertas en el par actual. La estrategia añade posiciones a las operaciones abiertas actualmente en una gestión de cuadrícula (con la di
FREE
Filtro:
kimwanbae
85
kimwanbae 2025.10.30 07:58 
 

Result of One Week of Live Trading with the Bitcoin Robot Grid EA, Immediately After Purchase Without Demo Trading At first, I watched the trades with an anxious heart, but after confirming that all trades closed in profit for the entire week, I now just check the results once a day. I am very satisfied.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.30 08:09
You are welcome👍📊
Ariston Carvalho
285
Ariston Carvalho 2025.10.25 22:13 
 

Can generate good profits, but you need to take care about the configurations. It can blow up your account depending on how BTC moves.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.26 11:23
The robot must be configured according to the manual and SL must be used. Additionally, you can increase the grid step when there’s high volatility on BTCUSD. The robot has been working great for several months and is used by hundreds of users. You are welcome👍📊
smp1990
449
smp1990 2025.10.13 11:01 
 

Well, what can I say about the Bitcoin Robot Grid... I have quite a few products from MQLtools since I'm really happy with their other products and the support they provide. I also have the Bitcoin Robot and was expecting the Bitcoin Robot Grid to complement that EA. Havinbg said that, I made the decision to purchase it and have been using the Bitcoin Robot Grid (BRG) for few days. I can say it is already delivering profitable trades in a consistent way. Actually, in the recent days we saw BTCUSD plummetting from 124k down to 110k and the BRG managed this without compromising the account margin and delivering good profit. 5 stars, of course.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.13 11:11
You are welcome👍📊
W. Fassbender
503
W. Fassbender 2025.10.09 15:51 
 

Hi all, This Bot and the support are Awesome. :-)

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.09 15:55
You are welcome👍📊
Mario Feilinger
445
Mario Feilinger 2025.09.26 08:47 
 

Ein guter EA, bei Fragen bekomme ich schnelle Antwort vom Entwickler

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.09.26 10:00
You are welcome👍📊
renzcarloillut
238
renzcarloillut 2025.09.24 17:53 
 

⚠️ Updated Review — Read This Before You Spend a Cent

My original 5-star review was not genuine.

The seller requested a positive review in exchange for a free copy of the EA.

I will attach proof in comment. If you doubt this, buy it yourself — you will experience the same request.

After real testing, here’s the truth:

❌ Backtest ≠ Real Performance

The EA looks impressive in backtest, but live trading is much worse.

Anyone can see this by running the EA themselves. This will blow your account eventually.

❌ Unreliable Entry Logic

Running multiple instances with identical settings will result in different trades (try running 3 same instance and find out yourself - one could be a sell, one could be a buy).

A properly coded EA should not behave like this — it suggests inconsistent logic.

❌ No Verified Live Signal — Only Cherry-Picked Wins

There is no real, verified live signal for this EA.

Instead, the admin only posts “daily wins” to create the illusion of success.

When the EA is stuck in drawdown, they ignore it and still post new “wins” from another demo instance (they have several demo account for sure).

Real systems show losses. Real signals don’t hide losing cycles.

❌ Suspicious Raffle Tactics

To “join” the raffle (although free), users must leave positive feedback first.

Then the raffle date keeps getting moved (Sept 30 → Oct 31 → moved again to Nov 30).

they claim they weren't enough participant - btw only 3 new entry were added in Oct due to big drop in their sales. There were enough participants actually (30 people for 14 prize) — yet it was delayed again.

This strongly appears to be a buyer-baiting tactic, not a real raffle. Not really after the raffle but I realized it is part of their dirty scheme.

❌ Filtered Telegram Group

Any negative feedback is deleted by the admin.

Only positive comments are allowed.

So the Telegram group is not a real reflection of user results.

SUMMARY:

This EA and its promotion tactics are misleading. They rely on forced positive reviews, cherry-picked demo wins, no real verified signal, delayed raffles tied to feedback, and censored community comments. These are red flags every trader should consider before buying.

If you ignore this, purchase the EA, and see the same issues — don’t say you weren’t warned.

If this review helps you avoid losing money — then you’re welcome.

----------------------

I own other EA specific for BTC and i'd say this one is a frequent trader. Generally good if utilized correctly. I would strongly recommend adding a “grid distance multiplier” feature (as an optional setting) to help reduce drawdown when the grid is activated, alongside the existing fixed-distance grid. Hopefully, this can be included in the next update.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.11.01 17:13
This user is cooperating with another seller. I encourage you to purchase Bitcoin Robot Grid and see for yourself that everything written here byis slander and lies. ✅️In case this robot is not profitable, we guarantee a refund.
pranay12345
124
pranay12345 2025.09.24 03:40 
 

Profitable EA with good track record.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.09.24 07:15
You are welcome👍📊
kiu yong
57
kiu yong 2025.09.20 11:27 
 

Just joined here yesterday, still testing it

29/9

I have been running the Bitcoin grid robot for a week. The logic is clear and it is stable and profitable with low risk according to the customer service parameters.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.09.20 11:36
You are welcome👍📊
Melih Enes Bozkurt
291
Melih Enes Bozkurt 2025.09.17 10:04 
 

Bitcoin Robot Grid MT5 uses a grid and martingale approach on Bitcoin, one of the most volatile trading pairs—this is extremely dangerous for any trader. Despite flashy marketing and claims of strong risk management, most people who run this robot experience severe losses and liquidations. The so-called news filter and drawdown controls are no match for Bitcoin’s sudden, large moves, which can wipe out entire accounts in moments.

There is no transparent live trading record, no verified public signal, and all results are cherry-picked or shown only in manipulated backtests. The promise of long-term profitability is completely misleading—this type of grid-martingale EA is guaranteed to blow up accounts eventually, especially on BTCUSD where volatility is brutal.

Many users have lost all their funds quickly, even with the recommended settings, and recovery is virtually impossible. Do not be fooled by the polished interface, support messages, or group access—the reality is this robot cannot deliver sustainable or safe trading. If you value your money, stay away from this EA and anything else from this developer.

Summary: Automated grid trading on Bitcoin is not sustainable or safe. Claims of protection, updates, or professional support do not change the fact that this EA regularly wipes out accounts. Calling it "high quality" or "secure" is completely deceptive. Avoid this robot unless you want to lose your funds!

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.09 08:31
They used their own settings to create a loss and show the robot as losing, and in their screenshot it’s obvious they didn’t use the settings from the manual.
Dave Z
88
Dave Z 2025.09.15 16:30 
 

It delivers quite good performance and results, congratulations!

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.09.15 16:55
You are welcome👍📊
LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.09.09 10:24 
 

Hello everyone. I've been following BRG for a while and now I've been able to purchase it. I've done a lot of backtesting and am now slowly starting to use it in a real account. I think it's very promising.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.09.09 10:56
You are welcome👍📊
Ernesto Bigbig
166
Ernesto Bigbig 2025.09.05 01:04 
 

It's been 2 month since I bought this EA, Although it's really tough for me to understand the logic of a grid for the 1st month, but then on the next month It give's an incredible results so far, the EA is profitable in such a way you understand the grid how it works, I started to build a trust on the process how the BRG do his job. I AM NOT staring my chart all the time, coz BRG can work as his own best. Give him a room to breath (SL%) and it will give you the profit you deserve.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.09.05 08:42
You are welcome👍📊
Ledman88
61
Ledman88 2025.09.03 00:19 
 

I have been running the EA in a live trading environment for a week. It's just a matter of setting the lot size and risk parameters according to the user manual. Currently, it's running stably with a 5% return in a week, which meets expectations. I look forward to good returns and thank the developers for their efforts and support!

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.09.03 06:39
You are welcome👍📊
HaAP_1
169
HaAP_1 2025.08.28 03:48 
 

The EA is much better than expected. It runs on a real account. However, I am aware that whether I make profits in the long term depends on my settings. But it looks very promising with this EA. Setting the parameters is easy and clear.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.08.28 09:26
You are welcome👍📊
RyuHyunDuck
25
RyuHyunDuck 2025.08.26 22:31 
 

This is EA, which I bought for the first time with the intention of "Will it work?" But the results seem to be consistent. Telegram clearly supported me, so I think I can use it easily.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.08.27 08:04
You are welcome👍📊
macmilano87
35
macmilano87 2025.08.21 10:28 
 

Followed all the instructions in detail and it is not really working for me. Based on the experience with this EA the actual intelligence is missing when the market is acting unexpected. The support is the worst I have ever experienced as the support always references unfriendly to aspects that have been said "so many times" and is not really taking care of individual problems.

EDIT: Unfortunately, after endless writing back and forth about the bad review with the developers or the admin, they even blocked me from the support group because I did not delete the review. I asked them ONCE something apart from the opening hours and this was on the first day having the EA not knowing they have certain office hours. And I have not asked the SAME question over and over again, I tried to formulate it in different ways as I felt that the support did not understand my problem. I am ready to discuss in a professional and respectful manner and I will instantly update this review if my experience (and I do not mean any monetary profit - noone can guarantee that) changes.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.08.21 13:49
From the first day, this client had a very negative attitude toward us. He sent messages at night, then early in the morning complained why no one was answering. As we’ve mentioned many times, we do not work 24 hours a day, our support rests at night in order to be able to help clients throughout the day. In this case, it was the same messages posted every few minutes on Telegram. The client received an answer but continued posting the same questions, almost as if trying to provoke the support person. We provide the best detailed manual, available in several languages, as well as support that also helps individually, but unfortunately, in this case even that wasn’t enough. Our administrator sent him a direct message to provide individual help, because we want to have only satisfied clients, but his reply was just “Seriously?!”. We offer very good support, as confirmed by hundreds of active clients who use it every day. The robot itself has been working very well for over 2 months👍📊
Pei Jing Yang
407
Pei Jing Yang 2025.08.17 17:01 
 

I like that it operates according to time and helps me make a profit; the recommended settings in the manual are very important

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.08.21 16:00
You are welcome👍📊
juneve
224
juneve 2025.08.15 05:57 
 

I have been using this EA since mid-May and have made substantial profit with the smallest lot size. It's important to choose the recommended settings from the manual. Each person must individually consider what stop loss they set. I use the smallest lot size so that I can set the stop loss or drawdown more generously. This gives the EA more room during recovery phases. This has worked well for me so far and I haven't been stopped out yet. Great EA with good individual risk management. Daily support that is immediately available for comprehension questions during support hours.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.08.15 11:46
You are welcome👍📊
Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.08.06 00:25 
 

Great EA with solid profits and excellent support, highly recommend for BTC trading—my second purchase from MQL Blue!

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.08.06 10:08
You are welcome👍📊
Ania C.
1103
Ania C. 2025.07.25 17:41 
 

Another great EA from this company, the 3rd in my collection, and I will buy every new one. An excellent, super quick support.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.07.25 17:50
You are welcome👍📊
123
Respuesta al comentario