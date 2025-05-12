Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin necesidad de intervención manual. Bitcoin Robot Grid es la solución perfecta para los operadores que buscan capitalizar la volatilidad de Bitcoin mientras automatizan sus operaciones sin intervención manual. Bitcoin Robot Grid también está protegido durante noticias importantes, cuando salen noticias de alto impacto, el robot no abre posiciones antes y después de 60 minutos de la noticia. El Robot Bitcoin está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y se puede utilizar con cualquier Broker de Forex. El manual detallado está disponible en 9 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, francés, español, italiano y árabe. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro soporte le ayudará con todo.

El precio con descuento de 899 $ es válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de 1499 $. Después de comprar o alquilar el BRG, puede recibir una de nuestras herramientas de forma gratuita: (DS Gold, Gold Indicator, AX Indicator o Multi Indicator)