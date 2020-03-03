Quantum Storm AI
- Asesores Expertos
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Advanced Hedging System🏆EA profesional de Forex con gestión inteligente del riesgo .
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
🔒 Protección de cobertura avanzada
-
Sistema de cobertura inteligente: Abre automáticamente posiciones de protección cuando el mercado se mueve en su contra
-
Control del riesgo: Mecanismo de recuperación incorporado con multiplicador configurable
-
Protección del capital: Evita la explosión de la cuenta durante condiciones de mercado volátiles
Lógica de negociación inteligente
-
Entradas basadas en niveles: Operaciones en niveles de soporte/resistencia calculados
-
Estrategia de cuadrícula: Coloca órdenes pendientes en puntos de precio estratégicos
-
Análisis retrospectivo: Utiliza puntos históricos de máximos y mínimos para la toma de decisiones
-
Gestión automática de lotes: Dimensionamiento dinámico de posiciones en función del crecimiento de la cuenta
Resultados de alto rendimiento
-
Tasa de ganancias del 99% en pruebas históricas
-
Factor de beneficio: 4.61 - Excepcional relación riesgo/recompensa
-
1.767,44 USD de beneficio a partir de un depósito de 10.000 USD en una prueba de 1 año
-
200 operaciones ejecutadas con una sincronización precisa
⚙️ Configuración profesional y personalización
AJUSTES GLOBALES
-
Idioma del panel de control: Inglés, árabe, francés, chino apoyo
-
Interfaz visual: Visualización clara en el gráfico con estadísticas en tiempo real
GESTIÓN DEL DINERO
-
Tamaño de lote base: Comience con su tamaño de posición preferido
-
Auto Lote %: Aumento automático del lote en función del rendimiento de la cuenta
-
Multiplicador de recuperación: Ajuste la agresión de recuperación durante el modo de cobertura
-
Objetivo de beneficio: Establezca su take profit en pips
CONFIGURACIÓN DE LA ESTRATEGIA
-
Sell Stop Offset: Distancia desde el máximo para entradas de venta
-
Distancia de cobertura: Distancia entre las posiciones principal y de cobertura
-
Velas Lookback: Periodo histórico para el cálculo del nivel
-
Número Mágico: Identificador único para la gestión de órdenes
📈 RENDIMIENTO PROBADO
Resultados Backtest (2025 Año Completo)
✅ Beneficio Neto Total: 1.767,44 $ ✅ Factor de Beneficio: 4,61 ✅ Factor de Recuperación: 1,92 ✅ Tasa de Ganancias: 99% ✅ Total de operaciones: 200 ✅ Ratio de Sharpe: 7,43
Estadísticas de gestión del riesgo
-
Reducción máxima: Mínima y controlada
-
Ganancias consecutivas: 90 operaciones sin pérdidas
-
Beneficio medio por operación: $17.67
-
Protección de Saldo: Nunca arriesgue más de lo configurado
🛡️ SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Sistema de seguridad multicapa
-
Validación del Nivel de Stop: Todas las órdenes respetan los requisitos del corredor
-
Supervisión del saldo: Evita el apalancamiento excesivo
-
Validación de órdenes: Comprueba todas las condiciones antes de la ejecución
-
Gestión de errores: Registro y recuperación exhaustivos
Funciones de protección de la cuenta
-
Detención automática de operaciones: Durante eventos de noticias (opcional)
-
Límites diarios/semanales: Límites de beneficios/pérdidas configurables
-
Control temporal: Establezca horas de negociación para sesiones específicas
-
Cierre del viernes: Cierre automático de posiciones antes del fin de semana
🖥️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Símbolo: EURUSD (fácilmente ajustable a otros pares)
-
Marco temporal: M5 a H1 (recomendado H1)
-
Brokers: Funciona con cualquier broker que soporte cuentas de cobertura
-
VPS: Recomendado para operación 24/7
Requisitos del sistema
-
Depósito mínimo: $100 (recomendado $1,000+)
-
Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado
-
Spread: Funciona con cualquier spread (ideal para cuentas ECN)
-
Ejecución: Requiere una ejecución rápida para obtener resultados óptimos
📋 LISTA DE PARÁMETROS DE ENTRADA
Parámetros globales
-
InpLanguage - Idioma de visualización del panel de control (inglés/árabe/francés/chino)
Gestión del dinero
-
InpLotSize - Tamaño de lote base para operar
-
InpAutoLotPercent - Porcentaje para el crecimiento automático del lote
-
InpMultiplier - Multiplicador de recuperación durante el modo de cobertura
-
InpProfitTargetInPips - Distancia de toma de beneficios en pips
Ajustes de estrategia
-
InpOffset - Distancia desde el máximo/mínimo para órdenes pendientes
-
InpHedgeDist - Distancia entre las posiciones principal y de cobertura
-
InpLookback - Número de velas para el cálculo del nivel
-
InpMagicNum - Número mágico único para la identificación de órdenes
🚀 CÓMO EMPEZAR
Fácil proceso de configuración
-
Adjuntar el EA al gráfico EURUSD H1
-
Configurelos parámetros básicos (tamaño de lote, nivel de riesgo)
-
Activar AutoTrading en MT5
-
Monitorizar a través del panel de control del gráfico
Configuración recomendada
-
Depósito Inicial: $1,000+
-
Lote Base: 0.01
-
Porcentaje de lote automático: 50%.
-
Objetivo de beneficio: 50 pips
-
Retroceso: 100 velas