Quantum Storm AI

🌪️ TORMENTA CUÁNTICA AI.

Advanced Hedging System🏆EA profesional de Forex con gestión inteligente del riesgo .
Quantum Storm AI es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para EURUSD que combina cobertura inteligente, grid trading y estrategias basadas en niveles para ofrecer beneficios consistentes mientras protege su capital.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

🔒 Protección de cobertura avanzada

  • Sistema de cobertura inteligente: Abre automáticamente posiciones de protección cuando el mercado se mueve en su contra

  • Control del riesgo: Mecanismo de recuperación incorporado con multiplicador configurable

  • Protección del capital: Evita la explosión de la cuenta durante condiciones de mercado volátiles

Lógica de negociación inteligente

  • Entradas basadas en niveles: Operaciones en niveles de soporte/resistencia calculados

  • Estrategia de cuadrícula: Coloca órdenes pendientes en puntos de precio estratégicos

  • Análisis retrospectivo: Utiliza puntos históricos de máximos y mínimos para la toma de decisiones

  • Gestión automática de lotes: Dimensionamiento dinámico de posiciones en función del crecimiento de la cuenta

Resultados de alto rendimiento

  • Tasa de ganancias del 99% en pruebas históricas

  • Factor de beneficio: 4.61 - Excepcional relación riesgo/recompensa

  • 1.767,44 USD de beneficio a partir de un depósito de 10.000 USD en una prueba de 1 año

  • 200 operaciones ejecutadas con una sincronización precisa

⚙️ Configuración profesional y personalización

AJUSTES GLOBALES

  • Idioma del panel de control: Inglés, árabe, francés, chino apoyo

  • Interfaz visual: Visualización clara en el gráfico con estadísticas en tiempo real

GESTIÓN DEL DINERO

  • Tamaño de lote base: Comience con su tamaño de posición preferido

  • Auto Lote %: Aumento automático del lote en función del rendimiento de la cuenta

  • Multiplicador de recuperación: Ajuste la agresión de recuperación durante el modo de cobertura

  • Objetivo de beneficio: Establezca su take profit en pips

CONFIGURACIÓN DE LA ESTRATEGIA

  • Sell Stop Offset: Distancia desde el máximo para entradas de venta

  • Distancia de cobertura: Distancia entre las posiciones principal y de cobertura

  • Velas Lookback: Periodo histórico para el cálculo del nivel

  • Número Mágico: Identificador único para la gestión de órdenes

📈 RENDIMIENTO PROBADO

Resultados Backtest (2025 Año Completo)

texto

✅ Beneficio Neto Total: 1.767,44 $ ✅ Factor de Beneficio: 4,61 ✅ Factor de Recuperación: 1,92 ✅ Tasa de Ganancias: 99% ✅ Total de operaciones: 200 ✅ Ratio de Sharpe: 7,43

Estadísticas de gestión del riesgo

  • Reducción máxima: Mínima y controlada

  • Ganancias consecutivas: 90 operaciones sin pérdidas

  • Beneficio medio por operación: $17.67

  • Protección de Saldo: Nunca arriesgue más de lo configurado

🛡️ SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Sistema de seguridad multicapa

  1. Validación del Nivel de Stop: Todas las órdenes respetan los requisitos del corredor

  2. Supervisión del saldo: Evita el apalancamiento excesivo

  3. Validación de órdenes: Comprueba todas las condiciones antes de la ejecución

  4. Gestión de errores: Registro y recuperación exhaustivos

Funciones de protección de la cuenta

  • Detención automática de operaciones: Durante eventos de noticias (opcional)

  • Límites diarios/semanales: Límites de beneficios/pérdidas configurables

  • Control temporal: Establezca horas de negociación para sesiones específicas

  • Cierre del viernes: Cierre automático de posiciones antes del fin de semana

🖥️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Símbolo: EURUSD (fácilmente ajustable a otros pares)

  • Marco temporal: M5 a H1 (recomendado H1)

  • Brokers: Funciona con cualquier broker que soporte cuentas de cobertura

  • VPS: Recomendado para operación 24/7

Requisitos del sistema

  • Depósito mínimo: $100 (recomendado $1,000+)

  • Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado

  • Spread: Funciona con cualquier spread (ideal para cuentas ECN)

  • Ejecución: Requiere una ejecución rápida para obtener resultados óptimos

📋 LISTA DE PARÁMETROS DE ENTRADA

Parámetros globales

  • InpLanguage - Idioma de visualización del panel de control (inglés/árabe/francés/chino)

Gestión del dinero

  • InpLotSize - Tamaño de lote base para operar

  • InpAutoLotPercent - Porcentaje para el crecimiento automático del lote

  • InpMultiplier - Multiplicador de recuperación durante el modo de cobertura

  • InpProfitTargetInPips - Distancia de toma de beneficios en pips

Ajustes de estrategia

  • InpOffset - Distancia desde el máximo/mínimo para órdenes pendientes

  • InpHedgeDist - Distancia entre las posiciones principal y de cobertura

  • InpLookback - Número de velas para el cálculo del nivel

  • InpMagicNum - Número mágico único para la identificación de órdenes

🚀 CÓMO EMPEZAR

Fácil proceso de configuración

  1. Adjuntar el EA al gráfico EURUSD H1

  2. Configurelos parámetros básicos (tamaño de lote, nivel de riesgo)

  3. Activar AutoTrading en MT5

  4. Monitorizar a través del panel de control del gráfico

Configuración recomendada

  • Depósito Inicial: $1,000+

  • Lote Base: 0.01

  • Porcentaje de lote automático: 50%.

  • Objetivo de beneficio: 50 pips

  • Retroceso: 100 velas


