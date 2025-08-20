Event Horizon Trader
- Asesores Expertos
- Vladimir Novikov
- Versión: 4.1
- Actualizado: 14 septiembre 2025
Event Horizon Trader es un avanzado robot de trading automatizado construido sobre una innovadora arquitectura híbrida. Combina principios cuánticos, inteligencia artificial y un sistema de gestión de riesgos multinivel para la negociación adaptativa en los mercados financieros. El Asesor Experto está diseñado para trabajar en condiciones de mercado volátiles, ajustándose dinámicamente a periodos tendenciales, planos y de alta volatilidad. El Asesor Experto tiene una configuración de prueba para el par: XAUUSD.
Componentes clave del sistema:
1. Sistema Cuántico (Quantum System)
-
QuantumStates: Modela la incertidumbre del mercado a través de un conjunto de estados probabilísticos.
-
Decoherence (QuantumDecayRate): Controla el "decaimiento" de los estados añadiendo un elemento de estocasticidad para evitar el sobreaprendizaje.
-
Mecanismo de colapso: Selecciona aleatoriamente un estado antes de cada transacción, imitando la dimensión cuántica.
2- Inteligencia Artificial (AI Core).
-
Ponderación dinámica de señales: la IA reevalúa la importancia de cada indicador en función de su rendimiento reciente.
-
Aprendizaje por refuerzo: Ajusta las ponderaciones de los módulos después de cada operación, reforzando el impacto de los indicadores exitosos.
-
RegularizaciónLambda: Evita el sobreaprendizaje mediante la regularización L2 de los pesos.
3. Mecanismo de atención.
-
Multitimeframe Analysis: Compara la claridad de las señales en PrimaryTimeframe y SecondaryTimeframe.
-
Adaptive Weighting: Asigna un mayor peso al timeframe con señales más claras (basado en RSI, ADX, MA).
4. Sistema modular de indicadores
-
RSI (Relative Strength Index): Determina sobrecompra/sobreventa.
-
ADX (Average Directional Index): Evalúa la fuerza de la tendencia.
-
Medias móviles (MA): Determina la dirección de la tendencia a través de la diferencia entre la MA rápida y la lenta.
-
ATR (Average True Range): Se utiliza para calcular Stop Loss y Take Profits dinámicos.
-
Filtro Caos: Filtra las señales en periodos de baja volatilidad (basado en la desviación estándar de los rendimientos).
5. Gestión avanzada del riesgo
-
Adaptive Position Sizing: Calcula el tamaño del lote en función de:
-
Riesgo actual (% del depósito).
-
Distancia al stop loss.
-
Volatilidad (mediante ATR).
-
-
Criterio Kelly (opcional): Optimiza el tamaño de la posición en función del rendimiento histórico de la estrategia.
-
Protección contra Drawdown:
-
Límite diario (MaxDailyDrawdownPercent): Bloquea la operativa cuando se supera el Drawdown.
-
Restablecimiento automático en el nuevo día (ResetLockOnNewDay).
-
-
Comprobación de compatibilidad con brokers:
-
Ajuste automático del stop loss a los requisitos del broker (MinStopDistance, UseBrokerStopLevels).
-
Comprobación del margen antes de una operación.
-
Funcionamiento de la generación de señales:
-
Actualización de datos: Se leen los valores actuales de los indicadores en dos marcos temporales.
-
Filtro Caos: Rechaza señales de baja volatilidad (Caos < ChaosThreshold).
-
Quantum Collapse: Aleatoriza el estado para introducir estocasticidad.
-
Timeframe Weighting: Calcula la "claridad de la señal" en cada timeframe y determina los pesos de atención.
-
Agregación de señales: Señal total = suma ponderada de las contribuciones de cada módulo (RSI, ADX, MA, Caos, Quantum).
-
Toma de decisiones: Se genera una señal cuando se supera el AdaptiveThreshold.
Funciones de gestión del riesgo:
-
Riesgo Dinámico: Aumenta el riesgo después de una serie de operaciones rentables y disminuye después de operaciones perdedoras.
-
Volatility-Adaptive Risk: Tiene en cuenta la volatilidad actual del mercado (mediante ATR).
-
Criterio de Kelly: Calcula la cuota de capital óptima para una operación basándose en la probabilidad histórica de beneficios.
-
Stop Loss Check: Ajusta los stop loss y take profits a los requerimientos del broker y al spread actual.
Instrucciones de uso:
1. Ajustar al broker:
-
MaxLotSize: Establece el lote máximo permitido.
-
MinStopDistance: Establece la distancia mínima de stop en pips (debe ser > requisitos del broker).
-
UseBrokerStopLevels: Activar para tener en cuenta automáticamente los niveles de orden stop del broker.
2. 2. Selección de módulos:
-
Activar/desactivar indicadores (UseRSI, UseADX, etc.).
-
Configurar los pesos de los indicadores (RSIWeight, ADXWeight, etc.).
3. 3. Gestión del riesgo:
-
BaseRisk: Riesgo inicial en % del depósito (0,1-1,0% recomendado).
-
MaxRisk: Riesgo máximo (no superar el 5%).
-
MaxDailyDrawdownPercent: Establece el límite diario de drawdown (por ejemplo, 15%).
4- Optimización:
-
Realice un back-test sobre el histórico (2-5 años).
-
Utilice el probador incorporado OnTester() para seleccionar automáticamente estrategias estables.
-
Personalizar los parámetros del indicador y de la IA para un instrumento específico.
Notas importantes:
-
Pruebas: Pruebe siempre en una cuenta demo antes de ejecutar con fondos reales.
-
Copias de seguridad: El Asesor Experto guarda automáticamente los pesos de la IA en un archivo. Archive los archivos QuantumAI_SIMVOL.txt regularmente.
-
Reentrenamiento: Evite la sobreoptimización de los datos históricos. Confíe en el mecanismo de validación OOS en OnTester().
Conclusión:
Event Horizon Trader es una completa solución de trading automatizado que combina modernos enfoques de IA y metáfora cuántica con una práctica gestión del riesgo. Su punto fuerte es la adaptabilidad y la protección del capital.
Производительность этого экспертного советника просто отличная! У него низкая просадка и высокая стабильность. Он прекрасно работает на золоте и подходит для долгосрочной торговли. Я хотел бы выразить благодарность разработчику за такую замечательную работу.