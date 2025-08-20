Event Horizon Trader es un avanzado robot de trading automatizado construido sobre una innovadora arquitectura híbrida. Combina principios cuánticos, inteligencia artificial y un sistema de gestión de riesgos multinivel para la negociación adaptativa en los mercados financieros. El Asesor Experto está diseñado para trabajar en condiciones de mercado volátiles, ajustándose dinámicamente a periodos tendenciales, planos y de alta volatilidad. El Asesor Experto tiene una configuración de prueba para el par: XAUUSD.

Componentes clave del sistema:

1. Sistema Cuántico (Quantum System)

QuantumStates: Modela la incertidumbre del mercado a través de un conjunto de estados probabilísticos.

Decoherence (QuantumDecayRate): Controla el "decaimiento" de los estados añadiendo un elemento de estocasticidad para evitar el sobreaprendizaje.

Mecanismo de colapso: Selecciona aleatoriamente un estado antes de cada transacción, imitando la dimensión cuántica.

2- Inteligencia Artificial (AI Core).

Ponderación dinámica de señales: la IA reevalúa la importancia de cada indicador en función de su rendimiento reciente.

Aprendizaje por refuerzo : Ajusta las ponderaciones de los módulos después de cada operación, reforzando el impacto de los indicadores exitosos.

RegularizaciónLambda: Evita el sobreaprendizaje mediante la regularización L2 de los pesos.

3. Mecanismo de atención.

Multitimeframe Analysis: Compara la claridad de las señales en PrimaryTimeframe y SecondaryTimeframe.

Adaptive Weighting: Asigna un mayor peso al timeframe con señales más claras (basado en RSI, ADX, MA).

4. Sistema modular de indicadores

RSI (Relative Strength Index): Determina sobrecompra/sobreventa.

ADX (Average Directional Index): Evalúa la fuerza de la tendencia.

Medias móviles (MA): Determina la dirección de la tendencia a través de la diferencia entre la MA rápida y la lenta.

ATR (Average True Range): Se utiliza para calcular Stop Loss y Take Profits dinámicos.

Filtro Caos: Filtra las señales en periodos de baja volatilidad (basado en la desviación estándar de los rendimientos).

5. Gestión avanzada del riesgo

Adaptive Position Sizing: Calcula el tamaño del lote en función de: Riesgo actual (% del depósito). Distancia al stop loss. Volatilidad (mediante ATR).

Criterio Kelly (opcional): Optimiza el tamaño de la posición en función del rendimiento histórico de la estrategia.

Protección contra Drawdown: Límite diario (MaxDailyDrawdownPercent): Bloquea la operativa cuando se supera el Drawdown. Restablecimiento automático en el nuevo día (ResetLockOnNewDay).

Comprobación de compatibilidad con brokers: Ajuste automático del stop loss a los requisitos del broker (MinStopDistance, UseBrokerStopLevels). Comprobación del margen antes de una operación.



Funcionamiento de la generación de señales:

Actualización de datos: Se leen los valores actuales de los indicadores en dos marcos temporales. Filtro Caos: Rechaza señales de baja volatilidad (Caos < ChaosThreshold). Quantum Collapse: Aleatoriza el estado para introducir estocasticidad. Timeframe Weighting: Calcula la "claridad de la señal" en cada timeframe y determina los pesos de atención. Agregación de señales: Señal total = suma ponderada de las contribuciones de cada módulo (RSI, ADX, MA, Caos, Quantum). Toma de decisiones: Se genera una señal cuando se supera el AdaptiveThreshold.

Funciones de gestión del riesgo:

Riesgo Dinámico: Aumenta el riesgo después de una serie de operaciones rentables y disminuye después de operaciones perdedoras.

Volatility-Adaptive Risk: Tiene en cuenta la volatilidad actual del mercado (mediante ATR).

Criterio de Kelly: Calcula la cuota de capital óptima para una operación basándose en la probabilidad histórica de beneficios.

Stop Loss Check: Ajusta los stop loss y take profits a los requerimientos del broker y al spread actual.

Instrucciones de uso:

1. Ajustar al broker:

MaxLotSize: Establece el lote máximo permitido.

MinStopDistance: Establece la distancia mínima de stop en pips (debe ser > requisitos del broker).

UseBrokerStopLevels: Activar para tener en cuenta automáticamente los niveles de orden stop del broker.

2. 2. Selección de módulos:

Activar/desactivar indicadores (UseRSI, UseADX, etc.).

Configurar los pesos de los indicadores (RSIWeight, ADXWeight, etc.).

3. 3. Gestión del riesgo:

BaseRisk: Riesgo inicial en % del depósito (0,1-1,0% recomendado).

MaxRisk: Riesgo máximo (no superar el 5%).

MaxDailyDrawdownPercent: Establece el límite diario de drawdown (por ejemplo, 15%).

4- Optimización:

Realice un back-test sobre el histórico (2-5 años).

Utilice el probador incorporado OnTester() para seleccionar automáticamente estrategias estables.

Personalizar los parámetros del indicador y de la IA para un instrumento específico.

Notas importantes:

Pruebas: Pruebe siempre en una cuenta demo antes de ejecutar con fondos reales.

Copias de seguridad: El Asesor Experto guarda automáticamente los pesos de la IA en un archivo. Archive los archivos QuantumAI_SIMVOL.txt regularmente.

Reentrenamiento: Evite la sobreoptimización de los datos históricos. Confíe en el mecanismo de validación OOS en OnTester().

Conclusión:

Event Horizon Trader es una completa solución de trading automatizado que combina modernos enfoques de IA y metáfora cuántica con una práctica gestión del riesgo. Su punto fuerte es la adaptabilidad y la protección del capital.