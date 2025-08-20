Event Horizon Trader

5

Event Horizon Trader es un avanzado robot de trading automatizado construido sobre una innovadora arquitectura híbrida. Combina principios cuánticos, inteligencia artificial y un sistema de gestión de riesgos multinivel para la negociación adaptativa en los mercados financieros. El Asesor Experto está diseñado para trabajar en condiciones de mercado volátiles, ajustándose dinámicamente a periodos tendenciales, planos y de alta volatilidad. El Asesor Experto tiene una configuración de prueba para el par: XAUUSD.

Componentes clave del sistema:

1. Sistema Cuántico (Quantum System)

  • QuantumStates: Modela la incertidumbre del mercado a través de un conjunto de estados probabilísticos.

  • Decoherence (QuantumDecayRate): Controla el "decaimiento" de los estados añadiendo un elemento de estocasticidad para evitar el sobreaprendizaje.

  • Mecanismo de colapso: Selecciona aleatoriamente un estado antes de cada transacción, imitando la dimensión cuántica.

2- Inteligencia Artificial (AI Core).

  • Ponderación dinámica de señales: la IA reevalúa la importancia de cada indicador en función de su rendimiento reciente.

  • Aprendizaje por refuerzo: Ajusta las ponderaciones de los módulos después de cada operación, reforzando el impacto de los indicadores exitosos.

  • RegularizaciónLambda: Evita el sobreaprendizaje mediante la regularización L2 de los pesos.

3. Mecanismo de atención.

  • Multitimeframe Analysis: Compara la claridad de las señales en PrimaryTimeframe y SecondaryTimeframe.

  • Adaptive Weighting: Asigna un mayor peso al timeframe con señales más claras (basado en RSI, ADX, MA).

4. Sistema modular de indicadores

  • RSI (Relative Strength Index): Determina sobrecompra/sobreventa.

  • ADX (Average Directional Index): Evalúa la fuerza de la tendencia.

  • Medias móviles (MA): Determina la dirección de la tendencia a través de la diferencia entre la MA rápida y la lenta.

  • ATR (Average True Range): Se utiliza para calcular Stop Loss y Take Profits dinámicos.

  • Filtro Caos: Filtra las señales en periodos de baja volatilidad (basado en la desviación estándar de los rendimientos).

5. Gestión avanzada del riesgo

  • Adaptive Position Sizing: Calcula el tamaño del lote en función de:

    • Riesgo actual (% del depósito).

    • Distancia al stop loss.

    • Volatilidad (mediante ATR).

  • Criterio Kelly (opcional): Optimiza el tamaño de la posición en función del rendimiento histórico de la estrategia.

  • Protección contra Drawdown:

    • Límite diario (MaxDailyDrawdownPercent): Bloquea la operativa cuando se supera el Drawdown.

    • Restablecimiento automático en el nuevo día (ResetLockOnNewDay).

  • Comprobación de compatibilidad con brokers:

    • Ajuste automático del stop loss a los requisitos del broker (MinStopDistance, UseBrokerStopLevels).

    • Comprobación del margen antes de una operación.

Funcionamiento de la generación de señales:

  1. Actualización de datos: Se leen los valores actuales de los indicadores en dos marcos temporales.

  2. Filtro Caos: Rechaza señales de baja volatilidad (Caos < ChaosThreshold).

  3. Quantum Collapse: Aleatoriza el estado para introducir estocasticidad.

  4. Timeframe Weighting: Calcula la "claridad de la señal" en cada timeframe y determina los pesos de atención.

  5. Agregación de señales: Señal total = suma ponderada de las contribuciones de cada módulo (RSI, ADX, MA, Caos, Quantum).

  6. Toma de decisiones: Se genera una señal cuando se supera el AdaptiveThreshold.

Funciones de gestión del riesgo:

  • Riesgo Dinámico: Aumenta el riesgo después de una serie de operaciones rentables y disminuye después de operaciones perdedoras.

  • Volatility-Adaptive Risk: Tiene en cuenta la volatilidad actual del mercado (mediante ATR).

  • Criterio de Kelly: Calcula la cuota de capital óptima para una operación basándose en la probabilidad histórica de beneficios.

  • Stop Loss Check: Ajusta los stop loss y take profits a los requerimientos del broker y al spread actual.

Instrucciones de uso:

1. Ajustar al broker:

  • MaxLotSize: Establece el lote máximo permitido.

  • MinStopDistance: Establece la distancia mínima de stop en pips (debe ser > requisitos del broker).

  • UseBrokerStopLevels: Activar para tener en cuenta automáticamente los niveles de orden stop del broker.

2. 2. Selección de módulos:

  • Activar/desactivar indicadores (UseRSI, UseADX, etc.).

  • Configurar los pesos de los indicadores (RSIWeight, ADXWeight, etc.).

3. 3. Gestión del riesgo:

  • BaseRisk: Riesgo inicial en % del depósito (0,1-1,0% recomendado).

  • MaxRisk: Riesgo máximo (no superar el 5%).

  • MaxDailyDrawdownPercent: Establece el límite diario de drawdown (por ejemplo, 15%).

4- Optimización:

  • Realice un back-test sobre el histórico (2-5 años).

  • Utilice el probador incorporado OnTester() para seleccionar automáticamente estrategias estables.

  • Personalizar los parámetros del indicador y de la IA para un instrumento específico.

Notas importantes:

  • Pruebas: Pruebe siempre en una cuenta demo antes de ejecutar con fondos reales.

  • Copias de seguridad: El Asesor Experto guarda automáticamente los pesos de la IA en un archivo. Archive los archivos QuantumAI_SIMVOL.txt regularmente.

  • Reentrenamiento: Evite la sobreoptimización de los datos históricos. Confíe en el mecanismo de validación OOS en OnTester().

Conclusión:
Event Horizon Trader es una completa solución de trading automatizado que combina modernos enfoques de IA y metáfora cuántica con una práctica gestión del riesgo. Su punto fuerte es la adaptabilidad y la protección del capital.

Comentarios 3
SHYAM4365
31
SHYAM4365 2025.10.16 16:33 
 

Производительность этого экспертного советника просто отличная! У него низкая просадка и высокая стабильность. Он прекрасно работает на золоте и подходит для долгосрочной торговли. Я хотел бы выразить благодарность разработчику за такую замечательную работу.

Cristian-bogdan Buzatu
654
Cristian-bogdan Buzatu 2025.10.11 08:42 
 

A very interesting EA. Tested for a month and a half, so far is in profit with an acceptable DD.

Kate_43
148
Kate_43 2025.09.15 04:58 
 

Very outstanding result for Gold (same result at any timeframe), consistency profit and acceptable DD. Thank you so much the developer. He is very supportive.

Productos recomendados
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
Hammer Master MT5
Maziar Safaeinajafabadi
Asesores Expertos
Presentamos HammerMaster EA , su asistente de trading definitivo diseñado para el mercado MQL5. Aproveche el poder del análisis técnico con nuestro asesor experto que identifica y capitaliza los patrones de velas de martillo. Si usted es un principiante o un operador experimentado, HammerMaster EA ofrece características robustas para mejorar su estrategia de negociación y maximizar sus beneficios potenciales. Visión general de la estrategia HammerMaster EA se basa en la identificación de patrone
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Forecast Effective
Ivan Simonika
Asesores Expertos
El bot Forecast Effective funciona utilizando niveles formados por el propio precio. Basándose en estos niveles, el algoritmo genera una señal de entrada. De este modo, se obtiene un sistema bastante fiable. Se recomienda optimizar para 1-2 años y trabajar durante 3-6 meses. Esta prueba se llevó a cabo en los marcos de tiempo H1 y el par de divisas EURUSD. Además, este bot, para una mejor rentabilidad, se recomienda utilizarlo en varios gráficos diferentes. Parámetros del bot Type Filling - po
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indicadores
LevelPAttern MT5 es un indicador técnico basado en los niveles diarios y patrones de Acción de Precio. El indicador se basa en el indicador estándar ZigZag + patrones de velas de inversión, como Estrella, Martillo (también conocido como Pin bar), Engulfing y otros. El indicador genera notificaciones de audio y texto cuando se forma un patrón y se toca un nivel. También admite el envío de notificaciones por correo electrónico y push. Características de funcionamiento del indicador Es adecuado pa
Reversal Maestro
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) "Reversal Maestro" está diseñado para identificar los retrocesos del mercado mediante el análisis avanzado de patrones de velas y la confirmación del RSI. Integra dos populares patrones de inversión de múltiples velas: Morning Star y Evening Star , así como los patrones Bullish Piercing y Bearish Dark Cloud Cover . Estos patrones se combinan con umbrales RSI para detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El EA utiliza una sólida gestión del riesgo, li
Crests And Troughs
Sakhile Mamba
Asesores Expertos
¿Está cansado de perder oportunidades de inversión rentables? ¿Está buscando un Asesor Experto fiable? ¡No busque más! Crests and Troughs considera que el mercado forma ondas a medida que avanza. Este EA está diseñado para identificar las crestas (máximos) y las depresiones (mínimos) de estas ondas del mercado, ya que son los puntos ideales para la entrada de operaciones. Abre múltiples posiciones de compra y venta en las crestas y los valles y cierra las operaciones perdedoras cuando se forma c
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Somewhere over the rainbow Es un sistema que trata de operar el mercado desde el agotamiento de la tendencia con un algoritmo de corrección que trata de recortar pérdidas a costa de aumentar el margen. Este sistema realiza todos los ajustes de forma automática, analizando el par y el mercado para decidir cuál es el paso más eficiente para llegar a su destino. En algún lugar sobre el arco iris se encuentra un sistema de múltiples operaciones y múltiples lotes (El lote máximo puede ser hasta 5 ve
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto automático universal para MetaTrader 5 que trabaja con indicadores estándar. UniversalEA El Constructor EA cuenta con un gran conjunto de funciones. Puede seleccionar una de las 20 señales para abrir una posición y 5 de los 20 filtros para ordenar las señales de los indicadores estándar incluidos en el paquete MetaTrader. Además, puede ajustar los parámetros del indicador, seleccionar un período de tiempo y especificar una barra de señal para cada señal. Atención! Un n
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
GoldenTron X
PETER OMER M DESCHEPPER
3 (2)
Asesores Expertos
GoldenTron X es un robot de trading de swing con IA de vanguardia que sigue las tendencias del XAUUSD (oro) y utiliza dos estrategias de trading distintas para optimizar el rendimiento. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potente algoritmo de trading. Utilicé un conjunto de datos de alta calidad desde el año 2000 hasta la actualidad. La IA se entrenó en un servidor utilizando las últimas técnicas de aprendizaje automático, seguidas de aprendizaje por refuerzo. Este proceso ta
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicadores
ROMPER VOLVER A PROBAR NO REPINTAR. FUNCIONA MEJOR A PARTIR DE M15. Ventajas Menos falsas rupturas . Combinando confirmación de cierre + retest + filtro de cierre previo se reduce el ruido frente a las rupturas de máximos y mínimos. Planes de ejecución más ajustados . La línea de nivel trazada proporciona un punto objetivo para las entradas, la colocación del stop (justo por encima del nivel) y la estructura de toma de beneficios parciales. Confianza sin repintado . Las señales se colocan en la
Harmonic Pattern EA Pro
Noppadon Boonpromuppatham
Asesores Expertos
Patrón Armónico EA Pro (((-----¡Precio de lanzamiento sólo para los 10 primeros compradores!!!----))) Opere en los mercados con precisión utilizando el poder de los Patrones Armónicos. Este Asesor Experto totalmente automatizado identifica las configuraciones de alta probabilidad y las gestiona con un sofisticado sistema de ganancias múltiples y punto de equilibrio. ¿Por qué elegir Harmonic Pattern EA Pro? Harmonic Pattern EA Pro no es sólo otro robot de trading. Es una solución de trading com
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT5 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Asesores Expertos
EA 100% enfocado a GBPUSD en M15. Estrategia DCA con cesta de hasta 5 órdenes, separación por desvío porcentual y cierre por objetivo de cesta. Incluye dos presets : Funding (conservador): pensado para pasar pruebas de fondeo con baja caída de balance. Turbo (agresivo): mismo algoritmo con tamaño de lote y SL de equity más altos para quien busca más velocidad asumiendo más riesgo. ️ Sin indicadores externos ni filtros de noticias (ejecución pura de precio). ️ SL de equity en % del balance (cor
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Asesores Expertos
Esto se basa en la cruz de doble media móvil y la marca de flecha en la preparación de indicadores personalizados EA. Cuando aparezca la flecha azul, haga una orden larga. Cuando aparezca la flecha roja, haga una orden corta. Cuando la línea rosa cruza la línea verde hacia arriba, la línea rosa está por encima, la línea verde está por debajo, aparece la horquilla dorada y aparece la flecha azul. Cuando la línea rosa cruza la línea verde hacia abajo, la línea rosa está por debajo y la línea
DigiGrid MT5
Sergey Belov
Asesores Expertos
El Asesor Experto construye una parrilla de órdenes a precios cercanos a niveles de soporte o resistencia. Los puntos de entrada son calculados por el EA utilizando el algoritmo del autor y basándose en una variedad de factores. El EA utiliza varios rangos de tiempo para el análisis. El filtro de tendencia incorporado permite realizar entradas más precisas con una mayor probabilidad de cerrarlas con beneficio y reducir así el número de órdenes abiertas simultáneamente. Todas las órdenes se cierr
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
BOA System
Ivan Zaidenberg
5 (1)
Asesores Expertos
Sistema de comercio automatizado es un instrumento profesional que le permite lograr resultados sin la influencia negativa de un factor humano. Eficacia es confirmada por el comercio en una cuenta real desde 2017. Realice todas las pruebas con el tipo de modelado RealTicks o EveryTick. ENLACES Descripción completa del algoritmo; Monitorización de señales (WeTrade + Sistema BOA ); DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN La estrategia de negociación se basa en una ruptura de acumulación. No se
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
**Quantum Nexus EA V6** **Asesor Experto multi-estratégico para MetaTrader 5 con gestión adaptativa del riesgo*. **Características principales:** 1. **4 estrategias en un algoritmo**: - **RSI + Estocástico + MA** (Sobrecompra / Sobreventa + Tendencia) - **RSI + Bandas de Bollinger + MA** (Volatilidad + tendencia) - RSI + EMA + MACD** (Tendencia a largo plazo + impulso) - **RSI + Volumen + CCI** (Volúmenes + Ciclos) - Cada estrategia funciona en su propio marco temporal (H1/D1). 2. **Gestión int
FREE
Safe Adaptive Trader PRO
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
Ventajas del sistema Este es un sistema de trading profesional especialmente diseñado para trabajar con oro (XAUUSD). El sistema demuestra resultados estables debido a la protección multinivel y algoritmo adaptativo. Principales ventajas: Alta eficiencia ️ Protección robusta ️ Riesgo equilibrado Control del riesgo multinivel Especialización en oro : Optimizado para la volatilidad del XAUUSD 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EA Safe Adaptive Trader PRO v6.0 es un sistema profesional de
AlphaEvo
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
4 estrategias independientes con combinaciones únicas de indicadores: Estrategia 1 : RSI + Estocástico + Media móvil Filtrado de sobrecompra/sobreventa del RSI Confirmación de inversión estocástica Detección de tendencia por MA Estrategia 2 : RSI + Bandas de Bollinger + MA Trading en Bandas de Bollinger Filtrado de tendencias por MA Confirmación de señales RSI Estrategia 3 : RSI + MA + MACD Combinación de señales de tendencia e impulso Sincronización de RSI y MACD Estrategia 4 : RSI + Volumen +
FREE
Vortex MultiStrategy Pro
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
Puntos fuertes: 4 estrategias en un solo sistema RSI + Estocástico + MA ( tendencia + sobrecompra) RSI + Bandas de Bollinger + MA ( volatilidad + tendencia) RSI + MA + MACD ( convergencia de impulso) RSI + Volumen + CCI ( volúmenes + ciclos) → Diversificación de señales, reduciendo la dependencia de un único patrón. Gestión adaptativa del riesgo 3 modelos de riesgo : Fijo , Volatilidad-adaptativo , Fórmula de Kelly. Autocálculo de lotes con protección de margin call: Limitación del riesgo máx
FREE
Safe Adaptive Trader PRO Majors Edition
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
Safe Adaptive Trader PRO v1.1 EDICIÓN MAYORES Se trata de un avanzado asesor de negociación multiindicador optimizado para trabajar con los principales pares de divisas. El sistema utiliza un conjunto de indicadores técnicos y métodos modernos de gestión de riesgos para tomar decisiones de negociación. Arquitectura del sistema 1. Conjunto de indicadores múltiples El Asesor Experto combina señales de 7 indicadores técnicos diferentes: Indicadores de tendencia: EMA (50 periodos) - media móvil rá
MultiStrategy GOLD
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
MultiStrategy GOLD - Asesor experto inteligente para el comercio de oro. VENTAJAS 4 estrategias en una En lugar de una estrategia vulnerable - cuatro enfoques independientes que trabajan simultáneamente: Estrategia Swing - atrapa los retrocesos del mercado Estrategia fractal - realiza entradas precisas basadas en niveles Estrategia de tendencia - sigue la tendencia Estrategia de ruptura : capta los movimientos impulsivos ️ Protección del capital Cálculo automático de lotes - nunca arri
Filtro:
SHYAM4365
31
SHYAM4365 2025.10.16 16:33 
 

Производительность этого экспертного советника просто отличная! У него низкая просадка и высокая стабильность. Он прекрасно работает на золоте и подходит для долгосрочной торговли. Я хотел бы выразить благодарность разработчику за такую замечательную работу.

Vladimir Novikov
1954
Respuesta del desarrollador Vladimir Novikov 2025.10.16 16:56
I have released a new advisor, check out its demo version, it is much better, it is called Safe Adaptive Trader PRO.
Cristian-bogdan Buzatu
654
Cristian-bogdan Buzatu 2025.10.11 08:42 
 

A very interesting EA. Tested for a month and a half, so far is in profit with an acceptable DD.

Vladimir Novikov
1954
Respuesta del desarrollador Vladimir Novikov 2025.10.16 16:57
I have released a new advisor, check out its demo version, it is much better, it is called Safe Adaptive Trader PRO.
Kate_43
148
Kate_43 2025.09.15 04:58 
 

Very outstanding result for Gold (same result at any timeframe), consistency profit and acceptable DD. Thank you so much the developer. He is very supportive.

Vladimir Novikov
1954
Respuesta del desarrollador Vladimir Novikov 2025.10.16 16:57
I have released a new advisor, check out its demo version, it is much better, it is called Safe Adaptive Trader PRO.
Respuesta al comentario