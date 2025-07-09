Quantitative Trailing Scalper MT5 es un Asesor Experto basado en una estrategia agresiva de scalping que busca capturar las mejores entradas mediante indicadores técnicos.

Su eficacia ha sido probada durante años de trading real, al igual que sus salidas óptimas gracias al uso del trailing stop loss.

Atención: QTS es agresivo en los mercados. Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo (ver descripción del producto o la parte inferior de la página de venta).

QTS es un EA completamente autónomo que identifica y aprovecha en tiempo real las mejores oportunidades del mercado.

Se basa en un método de hiper-scalping y ofrece opciones de martingala y cobertura (hedging).

La filosofía del desarrollador es ofrecer una herramienta versátil que pueda adaptarse a cualquier tipo de trader.

No está obligado a usar las configuraciones recomendadas: siéntase libre de adaptar QTS a sus preferencias.

Recomendaciones e información adicional:

Si utiliza el EA por primera vez, empiece con un tamaño de lote pequeño o menos del 0.1% de su capital.

Las pruebas se realizaron con ticks reales, apalancamiento 1:500, capital de 10,000 USD, desde el 01/01/2023 hasta la fecha actual.

Para descargar los archivos .set recomendados, visite el enlace de abajo.

Consulte https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 antes de la compra o durante la configuración. Para cualquier consulta, el desarrollador está disponible por mensaje privado.

Gracias por su confianza y su compra.