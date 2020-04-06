Super Hedge Fighter MT5

Nota importante: Ajuste la configuración de "Distancia entre pedidos". Redúzcala para obtener resultados óptimos, idealmente entre 2 y 10.

Operar en Forex y en mercados volátiles puede ser desafiante y arriesgado. Ninguna estrategia será efectiva el 100% de las veces.

Con nuestro nuevo asesor experto, "Super Hedge Fighter EA", ¡obtendrá una nueva perspectiva del mercado!

Ya no temerá a la volatilidad, ya que se convertirá en una fuente de ingresos.

"Super Hedge Fighter EA" está especialmente diseñado para manejar periodos inestables y puede gestionar movimientos severos del mercado con facilidad.

También se adapta a los mercados estables con pequeños ajustes en la configuración.

Aunque el trading en Forex siempre conlleva riesgos, ¡ahora puede afrontarlos con una estrategia profesional!

El EA emplea una estrategia de seguimiento de tendencia pura, adaptándose a las condiciones actuales del mercado.

Usted puede utilizar opcionalmente martingala con esta estrategia para acelerar las salidas comerciales. Esto puede ser muy ventajoso si tiene fondos suficientes en su cuenta.

La característica más importante del AE es su capacidad de cobertura. Si la dirección del mercado cambia, el EA abrirá nuevas órdenes para crear una cobertura perfecta con las órdenes existentes. Esto puede reducir potencialmente los requisitos de margen al 0% si elige el corredor adecuado, minimizando las llamadas de margen cuando se producen cambios en el mercado.

Nota: Las depreciaciones pueden aumentar, por lo que no debe centrarse únicamente en los niveles de margen y pasar por alto este aspecto. Algunos brokers pueden imponer márgenes en posiciones cubiertas, así que compruébelo con su broker.

Cómo utilizar el EA profesionalmente:

  1. Técnica de Scalping: Reduzca la distancia entre órdenes para obtener mayores beneficios. Sin embargo, este enfoque puede verse afectado por el ruido del mercado y aumentar el riesgo de quedarse bloqueado.

  2. Trading Estable: Aumentar la distancia entre órdenes para minimizar el ruido del mercado y evitar duraciones prolongadas de las operaciones.

Yo prefiero el segundo método y recomiendo utilizar varias divisas simultáneamente.

Lasmejores divisas para utilizar: Todas las divisas, así como el petróleo, el oro, la plata y las criptomonedas, son adecuadas. Las divisas muy volátiles y el oro son especialmente preferibles.

Cuentas recomendadas:

  1. Cuentas Cent o Micro: Son ideales para utilizar la estrategia martingala, lo que resulta en operaciones más rápidas y mayores beneficios.

  2. Otras cuentas de trading: Cualquier cuenta de trading puede funcionar eficazmente con los ajustes e inputs adecuados.

Descripción de los ajustes:

  • Lote automático: Activa el cálculo automático del tamaño del lote inicial en función de su porcentaje de capital. Utilice esta opción para escalar los beneficios a medida que crece su cuenta.

  • Tamaño de lotemanual: Introduzca manualmente el tamaño de lote inicial.

  • Porcentaje del tamaño del lote: Si el lote automático está activado, especifique el porcentaje del tamaño de la cuenta para el tamaño del lote inicial.

  • Tipo de TP: Elija el tipo de toma de beneficios que prefiera, ya sea TP manual en dólares o un porcentaje del tamaño de la cuenta. Para un enfoque de "fijar y olvidar", seleccionar la opción de porcentaje puede aumentar las ganancias a medida que crece su cuenta.

  • TP en $: Especifique la cantidad de beneficio en dólares a realizar.

  • TP en %: Especifique el porcentaje de ganancia a realizar.

  • Distancia entre Órdenes: Este es un ajuste crítico. Los valores más bajos activarán muchas órdenes rápidamente, mientras que los valores más altos resultarán en menos órdenes y menos ruido de mercado.

  • Multiplicador: Para utilizar la martingala, establezca un número superior a 1 (por ejemplo, 1,05, 1,1, 1,2, 1,5) o utilice 1 para desactivarla.


**مهم جداً: يرجى ضبط "المسافة بين الأوامر". قللها للحصول على نتائج جيدة، من 2 إلى 10.**


التداول في الفوركس والأسواق المتقلبة قد يكون معقداً وخطيراً للغاية. نادراً ما تعمل الاستراتيجيات بشكل مثالي بنسبة ¡100%!


¡مع المستشار الخبير الجديد لدينا "Super Hedge Fighter EA"، ستتمكن من رؤية السوق من زاوية جديدة!


لن تخاف بعد الآن من التقلبات، حيث ستصبح مصدراً لدخلك.


"Super Hedge Fighter EA" هو خبير فريد ومتخصص في الفترات غير المستقرة. يمكنه التعامل مع معظم الحركات الشديدة في السوق بشكل مثالي.


من ناحية أخرى، يمكنك أيضاً العمل مع الأسواق المستقرة من خلال تعديل الإعدادات قليلاً.


¡لا أقول إن الفوركس ليس محفوفاً بالمخاطر! ¡ما أقوله هو أنك يمكنك بدء إدارة المخاطر بشكل احترافي!


يستخدم EA استراتيجية متابعة الاتجاه البحتة ويعمل وفقاً لطريقة السوق الحالية.


يمكنك أيضاً استخدام استراتيجية مارتينجال مع هذه الاستراتيجية، مما سيزيد من سرعة إغلاق الصفقات. هذه ميزة اختيارية، ولكنها ستكون مفيدة جداً إذا كان لديك أموال كافية في حسابك.


¡أهم ميزة في EA هي استخدام التحوط! إذا تغير اتجاه السوق، فإن EA سيستجيب ويقوم بفتح أوامر جديدة وفقاً لذلك. ¡كل أمر جديد سيشكل تحوطاً مثالياً مع أمر قديم! من خلال القيام بذلك، ستتمكن من تقليل متطلبات الهامش إلى 0% إذا اخترت الوسيط المناسب. ستودع مكالمات الهامش، حيث أن أي تغيير في السوق سيقلل من حاجتك إلى الهامش.


**ملاحظة:** نعم، قد يزداد السحب (Drawdown)، لذا لا تركز فقط على مستوى الهامش وتهمل هذه النقطة. بعض الوسطاء قد يفرضون هامشاً على المراكز المحمية، لذا تحقق من ذلك مع وسيطك.


**كيف يمكنك استخدام EA بشكل احترافي؟**


1. **تقنية السكالبينج:** قلل المسافة بين كل أمر للحصول على أرباح جيدة. ولكن، قد يتعرض هذا الأسلوب للتشويش بسبب ضوضاء السوق، مما يزيد من خطر التوقف.


2. **التداول المستقر:** زد المسافة بين كل أمر. هذا سيزيل تقريباً كل ضوضاء السوق، مما يمنعك من التورط في صفقات لوقت طويل.


أفضّل استخدام الطريقة الثانية وتداول عملات متعددة في نفس الوقت.


**ما هي أفضل العملات للاستخدام؟**

جميع العملات، وكذلك النفط، الذهب، الفضة، والعملات المشفرة، مناسبة. ولكن العملات الأكثر تقلباً والذهب مفضلان.


**على أي حساب يمكنني استخدام هذا EA؟**


1. **حسابات سنت أو ميكرو:** أوصي بهذه الحسابات لأنها تتيح لك استخدام استراتيجية مارتينجال، مما يؤدي إلى تداول أسرع وأرباح أكبر.


2. **حسابات أخرى:** ستعمل جميع حسابات التداول بشكل صحيح إذا قمت بتداول الإعدادات والمدخلات المناسبة.


**وصف الإعدادات:**


- **Lote Auto (حجم اللوت التلقائي):** إذا تم تفعيله، سيتم حساب حجم اللوت الابتدائي وفقاً لنسبة من رأس المال الخاص بك. إذا اخترت طريقة "إعداد ونسى"، يمكنك اختيار اللوت بناءً على النسبة المئوية، حيث سيزيد ذلك الأرباح مع نمو الحساب.


- **Tamaño de lote manual (حجم اللوت اليدوي):** يمكنك إدخال حجم اللوت الابتدائي يدوياً هنا.


- **Porcentaje del tamaño del lote (نسبة حجم اللوت):** إذا قمت بتفعيل اللوت التلقائي، ستحتاج إلى إدخال نسبة حجم اللوت بالنسبة لحجم الحساب.


- **Tipo de PT (نوع جني الأرباح):** اختر نوع جني الأرباح المطلوب: إما يدوياً بالدولار أو كنسبة مئوية من حجم الحساب. في حالة استخدام طريقة "إعداد ونسى"، يمكنك اختيار النسبة المئوية، حيث سيزيد ذلك الأرباح مع نمو الحساب.


- **TP en $ (جني الأرباح بالدولار):** المبلغ بالدولار الذي ترغب في تحقيقه كربح.


- **TP en % (جني الأرباح بالنسبة المئوية):** النسبة المئوية للربح الذي ترغب في تحقيقه.


- **Distancia entre órdenes (المسافة بين الأوامر):** هذه هي العمود الفقري لـ EA. الأرقام الأصغر ستفتح العديد من الأوامر بسرعة، في حين أن الأرقام الأكبر ستؤدي إلى عدد أقل من الأوامر وتقليل التشتت الناتج عن ضوضاء السوق.


- **Multiplicador (المضاعف):** إذا كنت ترغب في استخدام مارتينجال، فأدخل رقماً أكبر من 1 (مثل: 1,05، 1,1، 1,2، 1,5) أو استخدم 1 لتعطيلها.

