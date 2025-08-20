Golden Tiger EA
- Asesores Expertos
- Keyan Goh Cheng Jun
- Versión: 1.46
- Actualizado: 5 octubre 2025
- Activaciones: 20
Golden Tiger es un Asesor Experto para XAUUSD (Oro) que aplica una estrategia diaria de ruptura de máximos y mínimos. Detecta el rango del día anterior y coloca órdenes stop de compra o venta pendientes con parámetros de riesgo definidos. El EA incluye stop loss, take profit y trailing stop.
No utiliza enfoques de cuadrícula o martingala. Cada operación se coloca en una dirección con controles de riesgo predefinidos.
¡Oferta de Navidad! ¡Golden Tiger EA ahora sólo $149 (U.P. $249)! Limitado a las primeras 10 copias. Oferta válida del 15 al 25 de diciembre.
Características principales:
- Estrategia de ruptura diaria - Opera automáticamente la estrategia de ruptura diaria de máximos y mínimos del XAUUSD colocando órdenes pendientes de compra y venta en los niveles clave.
- Gestión de Riesgo Inteligente - Cuenta con % de Riesgo Basado y Tamaño de Lote Fijo con Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop Loss incorporados.
- Detección Inteligente de Apertura de Gap - Si XAUUSD abre con un gap significativo más allá del rango del día anterior, el EA lo reconoce inmediatamente y ejecuta una orden de mercado.
- No Grid/Martingale - Este EA NO utiliza Grid, Martingale, ni ninguna otra estrategia de recuperación de alto riesgo. Opera en una dirección a la vez con un estricto Stop Loss y Take Profit, asegurando un riesgo definido en cada operación.
- Panel de Control Profesional - Incluye un tablero visual para monitoreo en tiempo real y control manual con botones de un clic.
Recomendaciones:
- Gráfico: XAUUSD (ORO)
- Marco temporal: Cualquier plazo
- Depósito Mínimo: $200USD
- Tipo de Cuenta: Cobertura
- Tipo de spread: RAW/ECN recomendado
- Apalancamiento de al menos 1:30, 1:500 recomendado
- Se recomienda el uso de VPS de baja latencia 24/7
- "¿Puedo usar este EA en Propfirms?" Respuesta: SI. Pero yo recomendaría desactivar el gap trading debido a los spreads impredecibles en propfirms en la apertura del mercado.
- "¿Puedo operar con otros instrumentos aparte del XAUUSD? Pero sólo en instrumentos con fuerte impulso y movimientos de rango diario. Según mis pruebas, también funciona bien en BTCUSD. Sin embargo, no se recomiendan pares o activos con baja volatilidad o acción de precios entrecortada. Por favor, haga sus propias pruebas antes de ejecutar en una cuenta real.
- Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Operar en los mercados financieros implica un alto nivel de riesgo.
Great breakout system at a very cheap and fair price!