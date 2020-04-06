Tensline

🔧 Simple, Eficiente, Rentable - un Asesor Experto que trabaja para usted.

Este EA está diseñado para los traders que valoran la simplicidad y el control. Con ajustes mínimos, es increíblemente fácil de configurar y lanzar - no requiere optimización compleja.

📌 Mantiene sólo una posición de mercado a la vez - sin desorden, sin superposición.
🔄 Selección flexible de estrategias - elige la que mejor se adapte a tu estilo de trading.

💰 Los resultados de las pruebas retrospectivas revelan:

  • Ciertos pares de divisas funcionan excepcionalmente bien en los servicios de reembolso, generando un volumen de operaciones constante.
  • Otros - incluyendo metales - pueden entregar ganancias reales, incluso sin reembolsos.

Este EA es la elección perfecta para los traders que buscan una herramienta sencilla, fiable y adaptable para el trading diario.


