Trade Management MT5

El sistema permite un cálculo preciso del riesgo por operación y una configuración sencilla des RR (relación Riesgo-Recompensa), mientras monitorea todos los parámetros de trading de un vistazo. Simplifica la apertura de nuevas órdenes mediante la función de un clic, gestiona sus operaciones con opción de cierre parcial, Break-Even y anderen nützlichen Funktionen, para controlar completamente cada una de sus operaciones - todo con el manejo más simple, amplias posibilidades de personalización, ejecución ultrarrápida, control de riesgo preciso, desarrollo continuo y soporte directo.









Visualización de Órdenes



Visualiza el precio de entrada, Stop Loss y Take Profit directamente en la ventana del gráfico. Así puede planificar nuevas órdenes con precisión y captar todos los parámetros relevantes de un vistazo antes de su colocación. El manejo fácil de usar permite, mostrar u ocultar individualmente todos los parámetros mostrados, según lo que sea personalmente importante para usted.





Gestión de Riesgo



El sistema de cálculo de riesgo calcula el volumen de la orden automáticamente según su riesgo definido y la distancia del Stop Loss. Establezca cualquier distancia de Stop Loss - su riesgo permanece constante. En el campo de riesgo define su riesgo opcionalmente en porcentaje (0-100%) o como lotes fijos. A través de la configuración elige el método de cálculo: porcentaje del saldo de cuenta, porcentaje del capital o lotes fijos.



Das Risk-Reward-Verhältnis (RR) passen usted bequem per Drag & Drop an. El ratio configurado define automáticamente la relación entre Take Profit y Stop Loss. Configure su objetivo de ganancia en relación al riesgo - por ejemplo 1:1 para SL y TP del mismo tamaño o 1:2 para un Take Profit del doble de tamaño.





Ejecución de Órdenes



Elija entre seis tipos de órdenes: Dos órdenes de Ejecución Instantánea (Market Buy/Sell) y cuatro Órdenes Pendientes (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit). Todas las órdenes se pueden abrir directamente mediante la función de un clic.





Descripción de Funciones

Modo RR Automático: Cálculo automático de posiciones TP/SL sin pérdida de tiempo - ideal para scalpers

Cálculo preciso del tamaño de posición: Elección flexible entre Balance%, Equity% o lotes fijos

Ejecución de Órdenes con Un Clic: Compatible con seis tipos diferentes de órdenes

Magic Number & Order Comments: Identificación y comentarios únicos de todas las órdenes

Función de Múltiples Lotes: Abra varias órdenes más allá de la limitación del broker - con solo un clic

Colocación Simultánea de TP & SL: Cada operación se abre inmediatamente en la entrada con Take Profit y Stop Loss - protección completa desde el principio

Ajuste Inteligente de Spread/Deslizamiento: TP y SL mantienen automáticamente la distancia originalmente planificada a la entrada

Break-Even con Un Clic: Mueve el Stop Loss automáticamente a Break-Even, tan pronto como la operación esté en ganancias

Cerrar Todas con Un Clic: Cierre todas las posiciones abiertas con un clic

Cierre Parcial con Un Clic: Cierre gradual de posiciones en pasos porcentuales definidos

Trailing Stop: Los valores de inicio y paso se ajustan automáticamente a la volatilidad actual - rendimiento óptimo en mercados altamente volátiles y tranquilos

Monitoreo Automático de Filtros: Escaneo continuo de spread, latencia y volatilidad - en caso de rechazo de una orden se muestra inmediatamente el motivo

GUI Escalable: Ajuste de tamaño sin pérdidas para una vista óptima en cualquier monitor

Plantillas de Gráficos Integradas: Cambio con un clic entre modo claro y oscuro

Vista de Parámetros Personalizable: Muestre solo los parámetros de trading relevantes para usted y ajuste todas las configuraciones de color individualmente

Cambio Rápido de Símbolo: Cambio cómodo entre todos los activos - Forex, Índices, Cripto, Materias Primas, Futuros y Acciones



Ideal para traders de scalping, day trading y swing trading. Combínelo con fuerza de divisas, Price Action (HH/LL), Kagi, patrones de gráficos, Harmonic Patterns, formaciones de velas japonesas, líneas de tendencia, indicadores, divergencias y análisis de múltiples marcos temporales para resultados óptimos.



Imagínese: No más cálculos que distraen, no más colocación frenética de órdenes, no más estrés en la ejecución. Concéntrese exclusivamente en el punto de entrada perfecto - todo lo demás lo hace Trade Management MT5 por usted. Eso significa más claridad, mejores decisiones y en última instancia operaciones más rentables. Los gráficos a menudo están sobrecargados de información. Con este EA solo ve, lo que es importante para usted. Vista clara para pensamientos claros y decisiones de trading claras. Fácil de usar, pero altamente complejo en la ejecución - la complejidad es asumida por la máquina. Concéntrese en las operaciones, no en los cálculos complejos y la ejecución. Más enfoque, para estar en el lugar correcto del gráfico en el momento correcto y hacer lo correcto.





Sus Ventajas:

Ejecución ultrarrápida mediante optimización máxima del código

Precisión en la gestión de riesgo

Amplias posibilidades de personalización

Desarrollo continuo gratuito

Soporte directo





Consejo: Compatible con Windows y Windows VPS. Incluye 12 activaciones (una por máquina). Usuarios de Linux, VirtualBox y Mac: Por favor, pruebe su sistema de antemano.

Muchas actualizaciones con características adicionales ya están planificadas y se publicarán gradualmente. El desarrollo está a toda marcha - todas las actualizaciones son garantizadas gratuitas.

Pruebe la versión de prueba en cuentas demo (enlace arriba) o asegúrese una licencia de la versión completa para cuentas reales.



