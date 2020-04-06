Aurum Quant Engine Pro

Un modelo de ejecución disciplinado diseñado para la claridad de las decisiones, la alineación de las tendencias y el filtrado preciso de las señales. Las operaciones sólo se activan cuando la estructura de precios, el contexto direccional y la fuerza del patrón se alinean de forma cohesiva.

Aurum Quant Engine Pro es la versión mejorada 2 de la versión original Aurum Quant Engine ahora equipado con capas de filtrado avanzadas para mejorar la calidad del comercio, las entradas de precisión, y un rendimiento general más fuerte.

💬 Soporte y Comentarios
Si usted tiene alguna pregunta, necesita ayuda con la configuración, o le gustaría optimización específica del instrumento, no dude en enviarme un mensaje directamente a través de chat privado MQL5 Siempre estoy feliz de ayudar. La experiencia del usuario y la fiabilidad de la estrategia a largo plazo son mis principales prioridades. Si el sistema le ayuda, su ⭐ revisión o retroalimentación significaría mucho ayuda a que el producto llegue a más comerciantes y apoya un mayor desarrollo.


🔹 Lógica de ejecución del núcleo

SMMA Market Structure Mapping
Tres capas SMMA detectan el contexto direccional (200), la alineación del tirón de la tendencia (50) y el impulso a corto plazo (21), lo que permite reconocer la intención del mercado y la fuerza de la continuidad.

Pattern-Gated Entry (Engulfing & 3-Line Strike)
Los patrones de velas se validan sólo en condiciones de tendencia e impulso favorables, filtrando las trampas de baja probabilidad y de inversión.

Filtrado de flujo direccional (MA de marco temporal superior)
Confirma un consenso direccional más amplio para permanecer alineado con la estructura dominante de marco temporal superior.

Capa de Confirmación de Fuerza (RSI Superior)
Mejora la calidad de entrada restringiendo las operaciones cuando el mercado carece de impulso interno o está cerca del agotamiento.


Disciplina de ejecución de operaciones

✔ Gestión de una sola posición (sin apilamiento ni entradas repetidas)
✔ TP/SL fijos en puntos para un control objetivo del riesgo.

Trailing Stop-Lossopcional: ajusta automáticamente el SL al alza cuando el precio se mueve a su favor, bloqueando las ganancias y reduciendo la exposición (versión 2.1)

✔ Mecanismo de autobloqueo de protección de límite de pérdida diaria cuando se alcanza el umbral
✔ Deslizamiento integrado, margen y validación de lotes
✔ Funciona tanto en modo de compensación como de cobertura
✔ Sin martingala, rejilla o métodos basados en la recuperación el rendimiento se basa puramente en la lógica selectiva.


🔹 Características de rendimiento

📈 Eficaz en mercados impulsados por tendencias y de tipo divergencia (XAUUSD, XAGUSD, metales, índices)
🕒 Más adecuado para la ejecución M5-HTF
🧪 Totalmente compatible con las pruebas Real Tick (modelado al 99%)
🔍 Sin repintado ni recálculo intrabarra
📊 Mayor selectividad y factor de beneficio en entornos direccionales


🔹 Entradas configurables

- Tamaño de lote, SL, TP, Trailing SL
- Filtros de tendencia e impulso basados en SMMA
- Filtros direccionales y de fuerza (MA y RSI) de plazos superiores
- MagicNumber, deslizamiento y control de la dirección de la operación
- Protección contra pérdidas diarias


Configuración de símbolos recomendada

Entradas XAUUSD (5m) XAGUSD (15m)
Tamaño Lote 4700 / A elección del usuario 2300 / A elección del usuario
TP (Largo) 3500 / A elección del usuario 2100 / Elección usuario
SL (Largo) 3400 / Elección del usuario 1600 / A elección del usuario
TP (Corto) 1400 / Elección del usuario 1600 / A elección del usuario
SL (Corto) por defecto por defecto
SMMA rápido por defecto por defecto
SMMA lento por defecto por defecto
SMMA principal por defecto por defecto
Filtro de régimen de tendencia (Entrada) por defecto por defecto
Filtro Momentum (Entrada) por defecto por defecto
Salida de tendencia por defecto / Elección del usuario por defecto / a elección del usuario
Salida de impulso por defecto / Elección del usuario
 por defecto / Elección del usuario
Usar Engulfing por defecto por defecto
Usar ThreeLineStrike por defecto por defecto
Filtro MA DTF
 por defecto por defecto
Periodo MA DTF
 80 25
Tipo MA DTF Lineal Ponderado Simple
DTF en minutos
 60 120
Filtro RSI por defecto por defecto
Periodo RSI 14 18
RSI TF minutos
 5 120
Umbral RSI por defecto por defecto
EA_DailyLimit_Protection
 por defecto / Elección del usuario
 por defecto / Elección del usuario
EA_DailyLimit_StopUSD
 por defecto / Elección del usuario
 por defecto / Elección del usuario
Deslizamiento
 por defecto por defecto
NúmeroMágico
 Establecer único Establecer único
EnableLongs por defecto / Elección del usuario por defecto / a elección del usuario
ActivarCortos por defecto / Elección del usuario por defecto / a elección del usuario


Uso recomendado
✔ Cuentas de evaluación personales, financiadas y de empresas de apoyo
✔ Mercancías, metales y mercados de índices
✔ Entornos de tendencia media a fuerte.

💬 Para obtener ayuda con la optimización de instrumentos específicos, póngase en contacto a través del chat privado MQL5.

Descargo de responsabilidad
 Las pruebas retrospectivas ilustran el comportamiento del sistema en condiciones pasadas. Los resultados del mercado pueden variar. Se recomienda encarecidamente la realización responsable de pruebas, la implementación y la asignación de riesgos.


