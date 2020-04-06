Aurum Quant Engine Pro



Un modelo de ejecución disciplinado diseñado para la claridad de las decisiones, la alineación de las tendencias y el filtrado preciso de las señales. Las operaciones sólo se activan cuando la estructura de precios, el contexto direccional y la fuerza del patrón se alinean de forma cohesiva.

Aurum Quant Engine Pro es la versión mejorada 2 de la versión original Aurum Quant Engine ahora equipado con capas de filtrado avanzadas para mejorar la calidad del comercio, las entradas de precisión, y un rendimiento general más fuerte.

Si usted tiene alguna pregunta, necesita ayuda con la configuración, o le gustaría optimización específica del instrumento, no dude en enviarme un mensaje directamente a través de chat privado MQL5





🔹 Lógica de ejecución del núcleo

✨ SMMA Market Structure Mapping

Tres capas SMMA detectan el contexto direccional (200), la alineación del tirón de la tendencia (50) y el impulso a corto plazo (21), lo que permite reconocer la intención del mercado y la fuerza de la continuidad.

✨ Pattern-Gated Entry (Engulfing & 3-Line Strike)

Los patrones de velas se validan sólo en condiciones de tendencia e impulso favorables, filtrando las trampas de baja probabilidad y de inversión.

✨ Filtrado de flujo direccional (MA de marco temporal superior)

Confirma un consenso direccional más amplio para permanecer alineado con la estructura dominante de marco temporal superior.

✨ Capa de Confirmación de Fuerza (RSI Superior)

Mejora la calidad de entrada restringiendo las operaciones cuando el mercado carece de impulso interno o está cerca del agotamiento.





Disciplina de ejecución de operaciones

✔ Gestión de una sola posición (sin apilamiento ni entradas repetidas)

✔ TP/SL fijos en puntos para un control objetivo del riesgo.

✔ Trailing Stop-Lossopcional: ajusta automáticamente el SL al alza cuando el precio se mueve a su favor, bloqueando las ganancias y reduciendo la exposición (versión 2.1)

✔ Mecanismo de autobloqueo de protección de límite de pérdida diaria cuando se alcanza el umbral

✔ Deslizamiento integrado, margen y validación de lotes

✔ Funciona tanto en modo de compensación como de cobertura

✔ Sin martingala, rejilla o métodos basados en la recuperación el rendimiento se basa puramente en la lógica selectiva.





🔹 Características de rendimiento

📈 Eficaz en mercados impulsados por tendencias y de tipo divergencia (XAUUSD, XAGUSD, metales, índices)

🕒 Más adecuado para la ejecución M5-HTF

🧪 Totalmente compatible con las pruebas Real Tick (modelado al 99%)

🔍 Sin repintado ni recálculo intrabarra

📊 Mayor selectividad y factor de beneficio en entornos direccionales





🔹 Entradas configurables

- Tamaño de lote, SL, TP, Trailing SL

- Filtros de tendencia e impulso basados en SMMA

- Filtros direccionales y de fuerza (MA y RSI) de plazos superiores

- MagicNumber, deslizamiento y control de la dirección de la operación

- Protección contra pérdidas diarias





Configuración de símbolos recomendada

Entradas XAUUSD (5m) XAGUSD (15m) Tamaño Lote 4700 / A elección del usuario 2300 / A elección del usuario TP (Largo) 3500 / A elección del usuario 2100 / Elección usuario

SL (Largo) 3400 / Elección del usuario 1600 / A elección del usuario

TP (Corto) 1400 / Elección del usuario 1600 / A elección del usuario

SL (Corto) por defecto por defecto

SMMA rápido por defecto por defecto

SMMA lento por defecto por defecto

SMMA principal por defecto por defecto

Filtro de régimen de tendencia (Entrada) por defecto por defecto

Filtro Momentum (Entrada) por defecto por defecto

Salida de tendencia por defecto / Elección del usuario por defecto / a elección del usuario

Salida de impulso por defecto / Elección del usuario

por defecto / Elección del usuario

Usar Engulfing por defecto por defecto

Usar ThreeLineStrike por defecto por defecto

Filtro MA DTF

por defecto por defecto

Periodo MA DTF

80 25 Tipo MA DTF Lineal Ponderado Simple DTF en minutos

60 120 Filtro RSI por defecto por defecto Periodo RSI 14 18 RSI TF minutos

5 120 Umbral RSI por defecto por defecto

EA_DailyLimit_Protection

por defecto / Elección del usuario

por defecto / Elección del usuario

EA_DailyLimit_StopUSD

por defecto / Elección del usuario

por defecto / Elección del usuario

Deslizamiento

por defecto por defecto NúmeroMágico

Establecer único Establecer único EnableLongs por defecto / Elección del usuario por defecto / a elección del usuario ActivarCortos por defecto / Elección del usuario por defecto / a elección del usuario





Uso recomendado

✔ Cuentas de evaluación personales, financiadas y de empresas de apoyo

✔ Mercancías, metales y mercados de índices

✔ Entornos de tendencia media a fuerte.

💬 Para obtener ayuda con la optimización de instrumentos específicos, póngase en contacto a través del chat privado MQL5.