MT5 Instant Telegram Notifier

Esta es una utilidad para MetaTrader 5 diseñada para enviar notificaciones a un bot de Telegram sobre la actividad comercial en el terminal. El EA monitoriza los cambios en las posiciones y órdenes, luego envía mensajes estructurados a los chats de Telegram especificados a través de la API de Telegram Bot. Opcionalmente puede incluir capturas de pantalla de gráficos cuando se abren posiciones.

El EA utiliza la función WebRequest para comunicarse con la API de Telegram. No se requieren servidores adicionales o servicios externos.

Características Principales

Monitoreo de Actividad de Posiciones : Envía mensajes cuando se abren, cierran o modifican posiciones, incluyendo ajustes de stop loss y take profit.

de de Posiciones Envía mensajes cuando se abren, cierran o modifican posiciones, incluyendo ajustes de stop loss y take profit. Monitorización de la Actividad de Órdenes : Rastrea e informa cuando se colocan, eliminan o modifican órdenes.

la de Órdenes Rastrea e informa cuando se colocan, eliminan o modifican órdenes. Captura de pantalla de gráfico opcional : Cuando está activada, el EA envía una captura de pantalla de gráfico adjunta como documento junto con el mensaje correspondiente.

Cuando está activada, el EA envía una captura de pantalla de gráfico adjunta como documento junto con el mensaje correspondiente. Formato de Mensaje Personalizable : Los mensajes son formateados usando etiquetas HTML soportadas por Telegram. Los usuarios pueden personalizar la apariencia general a través de las entradas disponibles.

Los mensajes son formateados usando etiquetas HTML soportadas por Telegram. Los usuarios pueden personalizar la apariencia general a través de las entradas disponibles. Soporte de Chat Múltiple : Acepta múltiples IDs de chat separados por comas.

Acepta múltiples IDs de chat separados por comas. Informe de Pérdidas y Ganancias : Calcula los resultados de las posiciones cerradas utilizando el historial de operaciones disponible en el terminal.

Parámetros de entrada

botToken (cadena): Token del bot de Telegram necesario para acceder a la API.

chatIds (cadena): Uno o más IDs de chat, separados por comas.

sendChartScreenshot (bool): Activa o desactiva el envío de capturas de pantalla al abrir posiciones.

Notas de configuración

Bot deTelegram

Se requiere un bot de Telegram. Los usuarios pueden crear uno utilizando las herramientas estándar de Telegram y obtener el token del bot. Después de crear el bot, debe añadirse al chat deseado para que el EA pueda enviarle mensajes. Los usuarios necesitan obtener el ID del chat usando cualquier método disponible soportado por Telegram.

Configuración de MetaTrader 5

Habilitar el trading automático en el terminal.

Añadir api telegram url a la lista de URL permitidas WebRequest.

Reinicie el terminal después de aplicar la configuración.

Compilación

El EA se puede compilar directamente en MetaEditor sin dependencias adicionales.

Notas de uso

Esto está destinado a ayudar en el seguimiento de la actividad comercial mediante la entrega de notificaciones a Telegram. No influye en la estrategia de negociación o ejecución. Los usuarios deben configurar y probar el EA de acuerdo a sus propias necesidades antes de aplicarlo en entornos de negociación en vivo.

Para obtener instrucciones más detalladas, entradas y variables, haga clic aquí.