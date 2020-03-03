Gold Scalper pro Nova

El Asesor Experto totalmente automatizado construido exclusivamente para XAU/USD (Oro). Este EA combina una estrategia de seguimiento de tendencia de tres EMA de alta probabilidad con un sistema profesional de gestión de riesgos de dos etapas para asegurar los beneficios de forma rápida y eficiente. Optimizado para los marcos temporales M1/M5.

💡 La Estrategia: Filtrado 3-EMA Crossover

Nuestro sistema utiliza tres Medias Móviles Exponenciales para confirmar tanto el impulso como la dirección de la tendencia, reduciendo drásticamente las señales falsas comunes en los EAs de cruce básicos.

EMA rápida (por ejemplo, 5): Señala el impulso a corto plazo.

EMA lenta (por ejemplo, 20): Confirma la activación de la entrada.

EMA tendencial (por ejemplo, 50): El filtro de tendencia principal.

Lógica de entrada: Sólo se abre una operación si la EMA rápida cruza la EMA lenta Y la EMA rápida está en el lado correcto de la EMA tendencial (por encima para comprar, por debajo para vender).

🛡️ Gestión del riesgo en dos fases (Su ventaja)

Creemos que lo primero es proteger el capital. Este EA cuenta con un sistema patentado de dos pasos para bloquear los beneficios y eliminar el riesgo.