Gold Lady V

El asesor de negociación de oro Gold Lady para la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de negociación automatizado diseñado específicamente para la negociación de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado.

La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Un asesor para analizar los datos del mercado en tiempo real, adaptándose hábilmente a las condiciones cambiantes y proporcionando señales de entrada y salida de alta precisión. Esta sofisticada creación, fácil de usar y totalmente automatizada, sólo requiere una configuración mínima, lo que la hace accesible a operadores de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales experimentados. Elimina la necesidad de supervisar constantemente el mercado, lo que permite a los usuarios centrarse en la estrategia y el desarrollo sin la distracción de las tareas rutinarias. Imbuido del espíritu de la evolución tecnológica, este asesor se convierte en un socio fiable en el mundo de las altas finanzas, donde cada momento importa. Su capacidad para interactuar a la perfección con la volatilidad del mercado infunde confianza incluso a los operadores más cautelosos, abriendo nuevos horizontes para el éxito. Independientemente del nivel de experiencia, esta herramienta rápidamente adaptable proporciona una ayuda inestimable a todos los participantes del mercado, garantizando fiabilidad y precisión en cada decisión.

Combina varias estrategias de ruptura probadas para identificar y seguir la tendencia.
Utiliza una lógica avanzada para filtrar las falsas rupturas, aumentando la precisión y la rentabilidad.
Se adapta tanto a las condiciones de tendencia como a las de rango limitado para obtener un rendimiento constante.

El robot también incluye una estrategia supersegura, que proporciona protección adicional contra las pérdidas y aumenta los beneficios. Ajusta las operaciones de forma inteligente con un control preciso del riesgo, sin comprometer el capital. El apalancamiento está optimizado para obtener la máxima eficacia y seguridad en las operaciones, equilibrando el riesgo y la rentabilidad.

Par de divisas: XAUUSD (ORO)
Plazo: Cualquiera
Depósito mínimo: 500 $.
Tipo de cuenta: cualquier tipo de cuenta, pero es mejor utilizar cuentas ECN y Raw spread.
Apalancamiento: Cualquiera
Tipo de cuenta: Cualquiera
Utilice un VPS para mantener el EA funcionando 24/7 (recomendado)


Antes de utilizar cualquier asesor, asegúrese de que:

El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).
Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no pueden ser transferidos al trading real.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.


