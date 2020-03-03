FXGrowth2 - Estrategia de negociación automatizada

FXGrowth2 es una estrategia de negociación automatizada desarrollada con un objetivo principal: maximizar la relación rentabilidad/retirada manteniendo un estricto control del riesgo, con una reducción máxima de la cuenta inferior al 15%.

Para garantizar su solidez y coherencia, el sistema ha sido sometido a pruebas retrospectivas durante 5 años de datos históricos en 28 pares de divisas, derivados de las 7 divisas principales: USD, EUR, GBP, AUD, CAD, NZD y JPY. Sólo cuando un par de divisas cumple nuestros criterios predefinidos de rendimiento y riesgo, procedemos a optimizar los parámetros del sistema específicamente para ese instrumento.

Todos los resultados de las pruebas retrospectivas son totalmente transparentes y verificables. Los usuarios pueden revisar y validar de forma independiente el rendimiento histórico descargando y probando FXGrowth2 ellos mismos.

FXGrowth2 está diseñado con un fuerte enfoque en el rendimiento ajustado al riesgo, en lugar de la búsqueda agresiva de beneficios, por lo que es adecuado para los operadores que dan prioridad a la preservación del capital y la estabilidad a largo plazo.

Nota: Los resultados de las pruebas retrospectivas se basan en datos históricos y no garantizan el rendimiento futuro. Operar implica riesgos.

Pautas de uso

El saldo de cuenta mínimo recomendado es de 1.000 USD ; sin embargo, para obtener un rendimiento más estable, se recomienda encarecidamente un saldo de cuenta de 2.000 USD o superior .

El marco temporal operativo por defecto es M5 (gráfico de 5 minutos) .

Aunque los pares de divisas ya han sido optimizados, se recomienda a los usuarios operar únicamente con la cartera predefinida que aparece en la pestaña Común del EA para garantizar un rendimiento óptimo y un control del riesgo.

Parámetros de Entrada Explicación

Auto Spread Limit

Establézcalo a true para prevenir entradas de operaciones durante periodos de spreads excesivamente amplios.

Establézcalo en Falso para permitir que el EA abra operaciones independientemente de las condiciones del spread.

Riesgo Máximo

Se recomienda mantener este ajuste en Auto (pre-optimizado).

Alternativamente, los usuarios pueden aumentar o disminuir este valor de acuerdo a su perfil de riesgo y retorno deseado. Los valores más altos pueden aumentar los beneficios potenciales, pero también aumentarán la reducción de la cuenta.

Volumen inicial

Se recomienda mantener este ajuste en Auto.

Aumentar manualmente el tamaño del lote inicial aumentará proporcionalmente la reducción de la cuenta.

Cantidad Máxima

El ajuste Auto se optimiza de acuerdo con el nivel de Riesgo Máximo seleccionado.

Los usuarios también pueden establecer este valor manualmente. Aumentar el número máximo de posiciones incrementará directamente la reducción de la cuenta.

Modo de Stop Loss

Seleccione No Aplicar, o aplicar control de stop loss por Símbolo, Cuenta, oAmbos, dependiendo del enfoque de gestión de riesgo preferido.

Stop Loss

Define el nivel de Stop Loss según el Modo de Stop Loss seleccionado.

Objetivo de Beneficiode Cuenta

Establece el objetivo de beneficio automático a nivel de cuenta.

Close All When Target Profit Is Reached

Establezca en true para cerrar automáticamente todas las posiciones abiertas una vez que se alcance el objetivo de beneficios de la cuenta.

Si se establece en falso, el indicador de estado de negociación se volverá de color rosa cuando se alcance el objetivo de beneficios de la cuenta, sin cerrar automáticamente las posiciones.

Aviso de Riesgo Adicional

Este EA puede utilizar técnicas de escalado de posiciones como martingala o rejilla. Estas estrategias pueden aumentar significativamente el drawdown y el riesgo de pérdida de la cuenta, especialmente durante fuertes tendencias del mercado.

Este es el enlace a la cuenta de señales de la estrategia registrada en la Comunidad MQL5:

https://www.mql5.com/en/signals/2329784?source=Site+Señales+Mi