Velora MT5

Velora - El EA de red inteligente con lógica de riesgo dinámica

Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has now been completely rebuilt and enhanced for the MT5 platform.

Velora no es un asesor experto más. Es un sofisticado sistema de trading multipilares diseñado desde cero para la adaptabilidad y la conciencia del riesgo. Combina de forma inteligente una señal de ruptura dinámica con una rejilla autoconsciente y un stop loss "Smart Trailing" totalmente autónomo.

Parámetros de adaptación automática: El EA detecta automáticamente el tipo de instrumento (Oro, Cripto, Forex, etc.) y ajusta dinámicamente sus parámetros internos de Keltner, ROC y Volumen para ese mercado específico.

Control de Agresión: El usuario puede controlar directamente la lógica de la señal. El `MODE_ACCURATE` requiere una ruptura de Keltner confirmada tanto por Momentum (ROC) como por Volumen, mientras que el `MODE_AGGRESSIVE` sólo requiere la ruptura de Keltner, lo que permite entradas más frecuentes.

Pilar 1: Distancia dinámica

Cuando `UseAutoGridDistance` está activo, la distancia entre los niveles de la rejilla no es fija. Se calcula dinámicamente basándose en la volatilidad del mercado (ATR) y en un sofisticado **análisis de tendencia Multi-Timeframe (MTF)** (limitado a D1 para mayor estabilidad). El sistema amplía automáticamente la parrilla en mercados inciertos y la estrecha en tendencias fuertes y saludables.

Pilar 2: Lotes dinámicos

Cuando se utiliza el modo `LOT_SMART_FIBONACCI`, el tamaño del lote para el siguiente nivel de la parrilla no es un multiplicador ciego. Es un lote basado en Fibonacci que se **reduce** automáticamente (por ejemplo, al 70% o al 40% de su potencial) si el sistema "Health-Sync" detecta que la tendencia se está debilitando o agotando.

Pilar 3: Trade Veto (Bloqueo de seguridad)

Si la salud del mercado se vuelve crítica (por ejemplo, un escenario de "cuchillo que cae"), el sistema bloqueará activamente (Veto) la apertura de nuevas órdenes en la parrilla. Esta función de seguridad vital, visible en el tablero como "BLOQUEADA", está diseñada para evitar añadir riesgo durante condiciones desfavorables.

Auto-BEP: El sistema calcula automáticamente el Punto de Equilibrio (BEP) preciso para todas las posiciones abiertas de la parrilla.

Activación dinámica: Calcula un objetivo de activación dinámica (`Trail Start`) basado en el ATR del marco temporal actual. Este es el precio que debe alcanzar para asegurar su posición, y se muestra en el panel en tiempo real.

Seguimiento basado en MTF: Una vez activo, el "Smart Trail" no utiliza un paso fijo. Utiliza una compleja puntuación MTF (`score_Struktur_MTF`) para decidir *cómo* seguir el rastro - siguiendo ampliamente en una tendencia fuerte para atrapar corredores, y siguiendo de cerca cuando el mercado muestra signos de agotamiento.



Modo Guardián: Su Asistente Algorítmico de Riesgo

En su núcleo, Velora opera sobre tres sistemas interconectados que trabajan juntos para gestionar las entradas, el escalado y las salidas. 1. La lógica de negociación de Velora comienza con una señal de ruptura instantánea de la volatilidad (IVB) de alta probabilidad. Este sistema está diseñado para adaptarse a cualquier mercado.2. La rejilla "Health-Sync" (Pilares 1, 2, 3) Esta no es una rejilla "tonta". La lógica de la parrilla de Velora es autoconsciente y se basa en tres pilares de gestión del riesgo, que se activan cuando se utilizan los modos "Auto".3. La lógica de salida "Smart Trailing" de Velora es 100% autónoma y no requiere ningún ajuste manual de parámetros para su función principal.

Detenga el conflicto entre sus operaciones manuales y su sistema automatizado. ¿Qué ocurre cuando abre una posición en su teléfono, pero su EA está gestionando una parrilla en el mismo gráfico? El caos.

El Modo Guardiánde Velora lo soluciona.

Cuando está activado, transforma Velora de un simple robot en un completo asistente de riesgo para su cuenta . Busca activamente cualquier operación manual (Magic=0) que abra en el gráfico y la "adopta" inmediatamente, integrándola a la perfección en su lógica de gestión avanzada.

Cómo le protege el Modo Guardián:

Gestión instantánea del riesgo: En el momento en que se detecta su operación manual, el Modo Guardián aplica los ajustes preconfigurados de Stop Loss y Take Profit de su EA . Ninguna operación queda desprotegida.

Sinergia total de la parrilla: Su operación manual se incluye inmediatamente en todos los cálculos de Smart Trailing y Break-Even Point (BEP) . Pasa a formar parte del "equipo", protegida por la misma lógica robusta que las propias operaciones del EA.

Control unificado: Todos los botones del panel (como "Cerrar todo" o "Borrar SL") se aplican ahora también a sus operaciones manuales . Un solo clic lo gestiona todo.

El Modo Guardián crea la sinergia perfecta entre su intuición humana y la disciplina robótica del EA. Obtendrá la flexibilidad de entrar en el mercado manualmente siempre que vea una oportunidad, combinada con la confianza al 100% de que la robusta lógica de Velora gestionará el riesgo, el trailing y la salida.

Señal de entrada totalmente adaptable (IVB): Ajusta automáticamente la lógica para oro, criptomonedas, divisas e índices.

Rejilla inteligente "Health-Sync": Con distancia dinámica, tamaño de lote dinámico y mecanismo de seguridad de veto de operaciones.

Stop Autónomo "Smart Trailing": Un sofisticado algoritmo basado en MTF que gestiona la salida, calcula el BEP y se adapta a la volatilidad.

Cuadro de mandos informativo y limpio: Activado por defecto. Todos los cálculos críticos "Health-Sync" (Próximo Lote, Próxima Distancia, Estado de la Parrilla e Inicio del Trail) se muestran en tiempo real.

Rendimiento optimizado: Todos los demás gráficos que consumen mucha CPU (Líneas de Keltner, Cajas de Donchian) están desactivados por defecto para obtener el máximo rendimiento en backtesting y VPS.

Ajustes básicos: Número Mágico, Diferencial Máximo, Comentario de Operación.

Señal de Entrada: `AggressionMode` (Preciso, Equilibrado, Agresivo), Filtro de Rango, Filtro ADX.

Lógica de Cuadrícula: `MaxGridOrders`, `UseHedging`.

Distancia de cuadrícula: Modo totalmente automático (`UseAutoGridDistance`) o modo manual (`FirstGridDistances` + `Multiplier`).

Lotes de rejilla: `LotMode` (Fixed, Manual Increment, or Smart Fibo), `InitialLotSize`.

Salidas: Ajustes opcionales para Cierre Parcial y SL/TP manual.

Visuales: Habilitar/Deshabilitar Dashboard y otros indicadores gráficos.

Características principalesParámetros de usuario