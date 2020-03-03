Velora MT5

Velora - El EA de red inteligente con lógica de riesgo dinámica

Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has now been completely rebuilt and enhanced for the MT5 platform.
  • Velora no es un asesor experto más. Es un sofisticado sistema de trading multipilares diseñado desde cero para la adaptabilidad y la conciencia del riesgo. Combina de forma inteligente una señal de ruptura dinámica con una rejilla autoconsciente y un stop loss "Smart Trailing" totalmente autónomo.
En su núcleo, Velora opera sobre tres sistemas interconectados que trabajan juntos para gestionar las entradas, el escalado y las salidas. 1. La lógica de negociación de Velora comienza con una señal de ruptura instantánea de la volatilidad (IVB) de alta probabilidad. Este sistema está diseñado para adaptarse a cualquier mercado.
  • Parámetros de adaptación automática: El EA detecta automáticamente el tipo de instrumento (Oro, Cripto, Forex, etc.) y ajusta dinámicamente sus parámetros internos de Keltner, ROC y Volumen para ese mercado específico.
  • Control de Agresión: El usuario puede controlar directamente la lógica de la señal. El `MODE_ACCURATE` requiere una ruptura de Keltner confirmada tanto por Momentum (ROC) como por Volumen, mientras que el `MODE_AGGRESSIVE` sólo requiere la ruptura de Keltner, lo que permite entradas más frecuentes.

2. La rejilla "Health-Sync" (Pilares 1, 2, 3) Esta no es una rejilla "tonta". La lógica de la parrilla de Velora es autoconsciente y se basa en tres pilares de gestión del riesgo, que se activan cuando se utilizan los modos "Auto".
  • Pilar 1: Distancia dinámica
    Cuando `UseAutoGridDistance` está activo, la distancia entre los niveles de la rejilla no es fija. Se calcula dinámicamente basándose en la volatilidad del mercado (ATR) y en un sofisticado **análisis de tendencia Multi-Timeframe (MTF)** (limitado a D1 para mayor estabilidad). El sistema amplía automáticamente la parrilla en mercados inciertos y la estrecha en tendencias fuertes y saludables.
  • Pilar 2: Lotes dinámicos
    Cuando se utiliza el modo `LOT_SMART_FIBONACCI`, el tamaño del lote para el siguiente nivel de la parrilla no es un multiplicador ciego. Es un lote basado en Fibonacci que se **reduce** automáticamente (por ejemplo, al 70% o al 40% de su potencial) si el sistema "Health-Sync" detecta que la tendencia se está debilitando o agotando.
  • Pilar 3: Trade Veto (Bloqueo de seguridad)
    Si la salud del mercado se vuelve crítica (por ejemplo, un escenario de "cuchillo que cae"), el sistema bloqueará activamente (Veto) la apertura de nuevas órdenes en la parrilla. Esta función de seguridad vital, visible en el tablero como "BLOQUEADA", está diseñada para evitar añadir riesgo durante condiciones desfavorables.

3. La lógica de salida "Smart Trailing" de Velora es 100% autónoma y no requiere ningún ajuste manual de parámetros para su función principal.
  • Auto-BEP: El sistema calcula automáticamente el Punto de Equilibrio (BEP) preciso para todas las posiciones abiertas de la parrilla.
  • Activación dinámica: Calcula un objetivo de activación dinámica (`Trail Start`) basado en el ATR del marco temporal actual. Este es el precio que debe alcanzar para asegurar su posición, y se muestra en el panel en tiempo real.
  • Seguimiento basado en MTF: Una vez activo, el "Smart Trail" no utiliza un paso fijo. Utiliza una compleja puntuación MTF (`score_Struktur_MTF`) para decidir *cómo* seguir el rastro - siguiendo ampliamente en una tendencia fuerte para atrapar corredores, y siguiendo de cerca cuando el mercado muestra signos de agotamiento.

Modo Guardián: Su Asistente Algorítmico de Riesgo

Detenga el conflicto entre sus operaciones manuales y su sistema automatizado. ¿Qué ocurre cuando abre una posición en su teléfono, pero su EA está gestionando una parrilla en el mismo gráfico? El caos.

El Modo Guardiánde Velora lo soluciona.

Cuando está activado, transforma Velora de un simple robot en un completo asistente de riesgo para su cuenta . Busca activamente cualquier operación manual (Magic=0) que abra en el gráfico y la "adopta" inmediatamente, integrándola a la perfección en su lógica de gestión avanzada.

Cómo le protege el Modo Guardián:

  • Gestión instantánea del riesgo: En el momento en que se detecta su operación manual, el Modo Guardián aplica los ajustes preconfigurados de Stop Loss y Take Profit de su EA . Ninguna operación queda desprotegida.

  • Sinergia total de la parrilla: Su operación manual se incluye inmediatamente en todos los cálculos deSmart Trailing y Break-Even Point (BEP) . Pasa a formar parte del "equipo", protegida por la misma lógica robusta que las propias operaciones del EA.

  • Control unificado: Todos los botones del panel (como "Cerrar todo" o "Borrar SL") se aplican ahora también a sus operaciones manuales . Un solo clic lo gestiona todo.

El Modo Guardián crea la sinergia perfecta entre su intuición humana y la disciplina robótica del EA. Obtendrá la flexibilidad de entrar en el mercado manualmente siempre que vea una oportunidad, combinada con la confianza al 100% de que la robusta lógica de Velora gestionará el riesgo, el trailing y la salida.


Características principales
  • Señal de entrada totalmente adaptable (IVB): Ajusta automáticamente la lógica para oro, criptomonedas, divisas e índices.
  • Rejilla inteligente "Health-Sync": Con distancia dinámica, tamaño de lote dinámico y mecanismo de seguridad de veto de operaciones.
  • Stop Autónomo "Smart Trailing": Un sofisticado algoritmo basado en MTF que gestiona la salida, calcula el BEP y se adapta a la volatilidad.
  • Cuadro de mandos informativo y limpio: Activado por defecto. Todos los cálculos críticos "Health-Sync" (Próximo Lote, Próxima Distancia, Estado de la Parrilla e Inicio del Trail) se muestran en tiempo real.
  • Rendimiento optimizado: Todos los demás gráficos que consumen mucha CPU (Líneas de Keltner, Cajas de Donchian) están desactivados por defecto para obtener el máximo rendimiento en backtesting y VPS.

Parámetros de usuario
  • Ajustes básicos: Número Mágico, Diferencial Máximo, Comentario de Operación.
  • Señal de Entrada: `AggressionMode` (Preciso, Equilibrado, Agresivo), Filtro de Rango, Filtro ADX.
  • Lógica de Cuadrícula: `MaxGridOrders`, `UseHedging`.
  • Distancia de cuadrícula: Modo totalmente automático (`UseAutoGridDistance`) o modo manual (`FirstGridDistances` + `Multiplier`).
  • Lotes de rejilla: `LotMode` (Fixed, Manual Increment, or Smart Fibo), `InitialLotSize`.
  • Salidas: Ajustes opcionales para Cierre Parcial y SL/TP manual.
  • Visuales: Habilitar/Deshabilitar Dashboard y otros indicadores gráficos.
Productos recomendados
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Eastwist
Fernando Souza Mendes
Asesores Expertos
EASTWIST.mq5 funciona bien en operaciones a corto plazo. La sensibilidad a las señales del mercado a corto plazo, proporcionada por los indicadores RSI y MACD, junto con la lógica de decisión simulada de Machine Learning, parece realmente una combinación eficaz para captar los rápidos movimientos de los precios. La capacidad de responder rápidamente a las condiciones del mercado es una característica valiosa en las estrategias de scalping o day trading, donde la precisión y la velocidad en la e
Ghost version 2
Majed Ali K Alotaibi
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para instrumentos de alta volatilidad, especialmente Volatility 75 Index (VIX75) y XAUUSD (Oro). Utiliza un sólido modelo de ruptura basado en ATR, escalado de posiciones en múltiples capas y un filtro de tendencia opcional para identificar fuerte impulso direccional con control preciso del riesgo. Funciones principales 1. Motor de entrada por ruptura Detecta rupturas mediante: Filtro de volatilidad ATR Estructura de máximos/mínimos Filtro de tendencia EMA (o
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
OrderBlock Precision Trader
Arnold Byarufu
Asesores Expertos
Desbloquee la precisión de los movimientos del mercado con OrderBlock Precision Trader Bienvenido al futuro del trading, donde la precisión se une a la rentabilidad. OrderBlock Precision Trad er no es sólo un asesor experto; es su aliado personal diseñado para elevar sus estrategias y optimizar sus resultados. Repleto de funciones avanzadas y un enfoque de trading integral, este EA abre las puertas a una nueva era de excelencia en el trading. ¿Está listo para elevar su juego de trading y ganar
Stenco Recover EA
Yevgeniy Koshtenko
4 (4)
Asesores Expertos
Revolucionario asesor experto de Forex, construido sobre los principios del sistema de trading único Recovery. La clave de la eficacia de este algoritmo es el análisis preciso del comportamiento de los precios cerca de niveles redondos psicológicamente importantes. Además, el sistema utiliza una representación especial de precios en forma de coordenadas diferente de los gráficos de velas tradicionales. Principales ventajas del asesor: Estrategia de recuperación, basada en la recuperación del pre
FREE
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Asesores Expertos
CAPITARC`s RSAS Asesor Experto para MT5 RSAS MT5 -es un asesor experto profesional utilizado por nuestra empresa de inversión que se basa en la acción del precio y el indicador Relative Strength Index (RSI). Este producto es con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa que se adapta automáticamente a los mercados siempre cambiantes, mientras que el estándar MT5 RSI mantiene niveles estáticos y no cambian. Esto permite al experto adaptarse al mercado siempre cambiante sin necesidad de optimi
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Asesores Expertos
60% de descuento Descripción general; Este EA está hecho para ser utilizado en el mercado del Oro. Está hecho para operar con Oro en mente. Este Robot de Trading está basado en más de 14 años de patrones ganadores y abrirá operaciones por minutos, 24 horas al día. Se encargará de todo, desde abrir posiciones, cerrarlas, gestionar el riesgo. Características; - Asesor Experto Timeframe-Less que trabaja por segundos y recalcula todo con cualquier situación que pueda existir. - Vigilante dinámico
Bonnitta Gold MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Asesores Expertos
Bonnitta Gold se basa en el indicador comercial Bonnitta personal y en un algoritmo comercial secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta Gold es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. BONNITTA GOLD NECESITA UN APALANCAMIENTO MÁS ALTO DESDE 400 Y MÁS - LO PROBÉ CON 10 000 USD Y UN APALANCAMIENTO DE 1:500 POR FAVOR VEA EL ENLACE DE LA CUENTA REAL A
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Spider King 5
Pengfei Zhang
Asesores Expertos
Este EA utiliza una variedad de estrategias y funciones tales como scalping de red neuronal, stop loss móvil, ajuste automático del número de lote, etc. Utiliza algoritmos revolucionarios de modelos de precios, trading de comportamiento de precios, y trabajo colaborativo de firma con unidades de procesamiento adaptativo de inteligencia artificial. El sistema adopta algún tipo de método de desarrollo de muestreo inverso, lo que hace que el sistema muestre un beneficio muy sustancial en el backte
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad : GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este sistema está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media . Las señales están enfocadas a minimizar los riesgos de trading, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Característi
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.5 (10)
Asesores Expertos
Este EA es una poderosa herramienta de trading en forma de grilla que utiliza un algoritmo sofisticado para calcular las posiciones de entrada de cada operación individual. No se ajusta excesivamente a los datos históricos, en su lugar utiliza la volatilidad del mercado para optimizarse a sí mismo. Al utilizar la volatilidad del mercado, el algoritmo es capaz de adaptarse rápidamente y eficientemente a los cambios en el mercado. Esto significa que puede aprovechar las oportunidades del mercado
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Asesores Expertos
- ¿Qué hace ? Abre órdenes de COMPRA (o VENTA) automáticamente cada X pips que decidas. Cierra cada operación a su TP personal. Funciona con cualquier símbolo: SP500, NAS100, ORO, EURUSD, BTC... 100 % SU CONFIGURACIÓN ¿Qué puede introducir en la configuración? - Dirección de la operación: Compra o Venta - Nivel de entrada - Volumen de entrada - Número máximo de órdenes de compra - Número máximo de órdenes de venta - Pips necesarios para cada nueva entrada - Pips para obtener beneficios por opera
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Asesores Expertos
Reactor MT5 es un asesor experto totalmente automático para el comercio intradía. se basa en muchos indicadores. El asesor experto puede obtener una tasa muy alta de operaciones ganadoras. El experto fue probado en todo el período histórico disponible en pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD y USDJPY M15 con resultados excepcionales. Puede descargar la demostración y probarla usted mismo. Mis pruebas se realizaron con la fecha real del tic con una precisión del 99,90%, la extensión rea
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
EA Golden Dance h1 MT5
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor de Cartera totalmente automático para XAUUSD (Oro) MT5 . Timeframe h1 - todas las estrategias básicas; Timeframe m30 - estrategias adicionales. Yo uso este Asesor en mi cartera en una empresa prop. He creado el Asesor enteramente para mí para el comercio en grandes cuentas, de $ 60,000 y más. El Asesor es una gigantesca cartera ya preparada que contiene todas las estrategias de trading rentables específicamente para el Oro. El Asesor no es sensible a la ampliación del spread ni al
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Asesores Expertos
60% Discount De los creadores del exitoso Robot Gold Super Trends AutoTrader - Llega esta oportunidad única a un precio bajo La Idea ¿Cree que los días de scalping de scrapper terminaron? Piense de nuevo. Este Asesor Experto que está hecho para el comercio de Oro está perfeccionado para raspar cada tick por segundo, timeframe independientemente. Viene junto con la gestión de cuentas y 6 ajustes de seguridad para los más satisfechos a los más codiciosos de nosotros para elegir. ¡No se basa en
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Asesores Expertos
GAPHUNTERVIP - La ventaja institucional EA Explota el sistema. No sigas sus reglas. Lema Un agente de IA de nivel profesional diseñado para explotar las ineficiencias del mercado como Stop Hunts & FVGs con una gestión del riesgo de nivel institucional y un drawdown excepcionalmente bajo. Deje de operar como un minorista. Empieza a pensar como un hacker. Estás cansado de que tu stop loss sea cazado, sólo para que el precio se revierta momentos después? Esto no es una coincidencia. Es un
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Asesores Expertos
Uni Bot es un bot entrenado en una red neuronal de moda. Es un sistema experto basado en una red neuronal basada en una nueva arquitectura especialmente desarrollada (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Para esta variante del Asesor Experto para trabajar, no hay necesidad de descargar el archivo de la red neuronal entrenado, ya que para la facilidad de uso por el usuario final de la red neuronal forex bot, la mayoría de los usuarios codificado una serie de redes neuronales en el cuerpo del bot. Pero p
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Asesores Expertos
Intersection EA es un software totalmente automatizado (robot comercial), que ejecuta órdenes comerciales en el mercado de divisas de acuerdo con el algoritmo y la configuración comercial única para cada par de divisas. Intersection EA es perfectamente adecuado para los operadores principiantes, así como para los profesionales que tienen una sólida experiencia en el comercio en los mercados financieros. Los traders y programadores de la compañía Kalinka Capital OU, trabajaron duro desarrollando
Los compradores de este producto también adquieren
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Asesores Expertos
GoldPulser EA - Descripción para el Mercado MQL5 Descripción en Español GoldPulser EA - Sistema avanzado de scalping multidivisa y seguimiento de tendencias GoldPulser EA es un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del scalping con la fiabilidad del seguimiento de tendencias. Diseñado para los operadores de Forex que buscan rendimientos consistentes, este asesor experto utiliza un algoritmo patentado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de
DayRest
Viktor Timofeev
Asesores Expertos
PRINCIPIOS DAYREST: el EA se basa en una estrategia contra-tendencia Utilizamos dos características 1. La presencia de correcciones en la tendencia. Por regla general, siempre hay un "pullback" tras los impulsos progresivos. 2. El carácter cíclico del mercado. El precio se mueve entre valores máximos y mínimos históricos. La mayor probabilidad de corrección se fija cuando el precio alcanza los límites de este canal. La señal para abrir una posición es que el precio cruce el límite superior o inf
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Asesores Expertos
Scalper EA Pro - ¡El Robot de Trading Automatizado de Alta Precisión!   FOR GOLD - XAUUSD ¿Qué hay de nuevo en la versión 3.0? Tras meses de desarrollo y pruebas rigurosas, ¡presentamos la versión más avanzada y confiable del Scalper EA Pro! Con nuevos filtros inteligentes, gestión de riesgo mejorada y entradas más precisas, este EA está diseñado para operar en los mercados con máxima eficiencia. Actualizaciones principales: Filtro de tendencia ajustable Ahora con EMAs person
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada utilizando un historial de 10 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan sólo en GBP/USD. Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros por usted. Estrategia de negociación El sistema NO utiliza estrategias peligrosas como el promedio o martingala, p
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada en 5 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan únicamente con el par de divisas EUR/USD . Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros para usted. Este Asesor Experto se basa en el anteriormente lanzado Neurolite EA gbpusd , que fue ajustado para op
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Asesores Expertos
Un sistema scalper sólo funciona durante las horas asiáticas. Varios indicadores únicos para detectar la fluctuación de precios. Nivel de TP/SL dinámico según las condiciones del mercado. Stoploss fijo para proteger el capital, muy bajo riesgo de perder mucho dinero. No es necesario obtener archivos SET. Los parámetros son los mismos para cada par de divisas. Está optimizado para trabajar en EURAUD . Se recomienda utilizar Eagle Scalper en un gráfico M15 . Se recomienda ejecutarlo en un broker
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Asesores Expertos
Snake EURUSD Real EA es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier par, pero los resultados son mejores en EURUSD M15. El sistema se puede ejecutar con cualquier corredor que también proporciona Floating Spread. Ventajas El EA no utiliza sistemas como martingala, hedging, etc. El EA utiliza SL y Trailing Stop para obtener beneficios. Además, también puede establecer TP (EURUSD en 93 para mí). Los mejores resultados de la prueba con el 99,0% en el b
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El asesor utiliza una estrategia basada en el uso de 7 indicadores Envelopes , en cada marco temporal (M5, M15, M30, H1, H4) hay 7 indicadores Envelopes. El trading se basa en la estrategia "Price Action", el asesor busca una señal simultánea en 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4 y luego abre una orden. El EA utiliza el algoritmo Martingale y Averaging incorporado. El asesor utiliza noticias económicas para lograr señales más precisas. Se utilizan Take Profit, Break Even y Trailing Stop o
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Asesores Expertos
Shadow Legends MT5 EA.-es un Asesor experto totalmente automatizado diseñado para operar EURUSD. Se basa en el análisis de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. El Asesor Experto contiene un algoritmo de mercado autoadaptativo que utiliza patrones de acción de precios. El Asesor experto mostró resultados estables para el EURUSD en el período 2000-2021. Sin técnicas peligrosas de gestión de dinero, sin Martingala, sin compensación, scalping o cobertura. Adecuado para cualquier condición
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Asesores Expertos
Asesor Experto QXS PRO TRADER QuantXProTrader es un Asesor Experto basado en una estrategia rentable de Acción del Precio. Es compatible con nuestro indicador de tendencia QXS y funciona automáticamente por detección de tendencia en múltiples activos. Cada uno y todo en este EA es perfecto Sólo tiene que establecer los parámetros de entrada. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Paso, Tamaño del lote Ajústelo según el capital de su cuenta y la equidad. TIMEFRAMES recomendados son: M1
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Asesores Expertos
Estrategia: 1.Este EA es un comercio de tendencia, utilizado para USDCHF H1 gráficos. 2.Este EA utiliza indicadores como la banda de Bolling y la media móvil. 3. La cantidad inicial de este EA es de solo $ 1000.Este EA tiene un beneficio de más de $ 3000. 4.La EA tiene datos de prueba detallados de enero de 2018 a junio de 2021, que es estable y rentable. 5.If sólo quiere poner una pequeña cantidad de dinero para obtener doble recompensa, este comerciante EA es su mejor opción！.
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - M5 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/1973370 Características
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
Asesores Expertos
El lanzamiento de FX 2021 | Eadvisors El Asesor Experto FXScalper trabaja operando en el marco de tiempo principal de 5min forex buscando pequeñas variaciones de mercado en los pares, utiliza nueva tecnología de trading, los resultados intradía son sorprendentes. Esta es la última versión de lanzamiento que trajimos a usted en el Mercado mql, puede activar el experto en 5(cinco) cuentas personales. Información inicial sobre la estrategia Estrategia utilizada: Rejilla x Distanciamiento. Lote I
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Asesores Expertos
AI Nodiurnal EA es un avanzado robot de Forex que aprovecha la tecnología de vanguardia de aprendizaje automático para optimizar estrategias de negociación y mejorar el rendimiento en el dinámico mercado de divisas. El término "Nodiurnal" refleja su capacidad para adaptarse y operar no solo durante las típicas horas diurnas de negociación, sino también durante períodos no estándar, proporcionando un enfoque continuo y adaptativo para el comercio de divisas. Configuración predeterminada en el par
Arrival
Yuriy Bykov
Asesores Expertos
Fácil de configurar e instalar asesor automático. No es una red ni una martingala. Lo puse y lo olvidé. Opera simultáneamente en varios instrumentos. Analiza la volatilidad y la presencia de tendencias y planos para formar señales de apertura de posiciones. Con un depósito de $ 100 a $ 800, se utiliza un conjunto de estrategias agresivas. Para un Tamaño de cuenta de más de $ 800, el asesor cambia automáticamente a estrategias moderadas. Se recomienda instalar en EURGBP M15. Para el comercio de
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
Asesores Expertos
Se recomienda utilizar el robot en una cuenta de compensación. el robot trabaja con la mejor configuración del día anterior en el día actual. el robot trabaja sobre el mini índice. el robot trabaja en el mini dólar. el robot trabaja en forex. el robot trabaja con indicadores. el robot trabaja con órdenes de mercado y órdenes pendientes. antes de utilizar el robot, póngalo en optimización y guarde la configuración (en un archivo .set) para utilizarla en el día actual. el historial no garantiza be
Sevolter
Yuriy Bykov
Asesores Expertos
Un asesor experto en múltiples divisas que combina muchas estrategias simples que funcionan simultáneamente. Cada estrategia se basa en un algoritmo comercial simple durante los momentos del mercado con mayor volatilidad. Cada estrategia ha sido optimizada durante los últimos cinco años. El Asesor Experto utiliza el principio estadístico de la "corrección de la multitud": promedia señales de diferentes estrategias y abre posiciones de mercado en la dirección preferida. Este principio, junto con
Palicent
Yuriy Bykov
Asesores Expertos
Asesor experto en múltiples divisas que trabaja simultáneamente en 15 pares de divisas principales EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY. El Asesor Experto combina muchas estrategias simples que funcionan simultáneamente. Cada estrategia se basa en un algoritmo simple para abrir posiciones cuando la señal del indicador Parabolic SAR cambia con la confirmación de dos períodos más antiguos. Cada estrategia ha sido optimizada durante los últimos cinco años. El Asesor Experto utiliza el principio estadístico de l
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Asesores Expertos
Ruptura de estructura Pro ¿Es la acción del precio el rey? 1. El precio es el rey final en el mercado de divisas, mercado de valores o cualquier otro mercado. El uso de la acción del precio es la razón por la que podemos ver más beneficios que pérdidas. El análisis técnico es el arte de utilizar los puntos de datos a su favor y tomar decisiones informadas al entrar, trailing y salir de una posición en cualquier marco de tiempo. Break Of Structure Pro se puede utilizar para el comercio de tende
Propfirm Challenge Helper
Jonatan Esteba Rojas Villegas
Asesores Expertos
Ayudante de cuentas de fondeo  Este Expert Advisor ya ha fondeado cuentas  El algoritmo se basa en una estructura de precio y acción, más específicamente delimitaciones de soportes y resistencias. Al presentarse un patrón específico en los comienzos de  las sesiones de NY o JPN con ello, se posiciona con un riesgo recompenza de 1:7  logrando así capitalizar los inicios de tendencia. Consideraciones Específicas Corroborar que proveedor de cuenta de fondeo permita utilizar EA SOLO UTILIZAR EN
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
Asesores Expertos
Oferta limitada: quedan 3/10 copias, el precio aumentará en $1200 por cada diez copias vendidas, el precio final es $29000. Suscríbete al canal: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Obtén las últimas promociones de productos e información de lanzamiento de EA lo antes posible) 1.) Señales comerciales Gemini EA MT5 de alto riesgo: https://www.mql5.com/en/signals/2309494 Lista de todos mis EA y señales: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Características del producto Esta cartera
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Asesores Expertos
El asesor experto opera por niveles de pivote, niveles de soporte y resistencia basados en niveles de pivote. Además, el asesor experto tiene en cuenta el filtro de volatilidad, utiliza los sistemas estándar Martingale y anti-Martingale, protección contra drawdown, trailing stop estándar, tiempo de negociación y negociación. Orden de operación - dirección de la operación (sólo compra, sólo venta o compra y venta) Usar Filtro de Volatilidad - activación/desactivación del filtro de volatilidad med
Komo MT5
John Folly Akwetey
Asesores Expertos
El asesor experto coloca stop de compra y stop de venta a cierta distancia por encima y por debajo del precio actual. También el asesor experto utiliza trailing stop estándar, breakeven de órdenes. A continuación se describen algunas entradas. Trade - opcion del momento para colocar las ordenes ("Time" - colocar ordenes a cierta hora, "Candle" - colocar ordenes desde cierta cuenta de velas despues de la ultima orden cerrada o borrada) Vela - conteo de velas después del cierre o eliminación de la
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Asesores Expertos
Nuestro sistema automatizado de comercio de divisas ofrece tres funciones clave de control de riesgos que lo convierten en una opción intrigante: 1. Lote fijo : Puede especificar el tamaño del lote para cada operación. Esta función permite una asignación eficiente del capital y la posibilidad de ajustar el tamaño de las posiciones en función de sus preferencias de riesgo y de las condiciones del mercado. 2. Pérdida fija por operación: El sistema le permite establecer una pérdida máxima acepta
US30 Dow Jones Scalper
Ali Abdulrahman
Asesores Expertos
Dow Jones US30 NY Scalper es un EA diseñado para scalping durante la apertura de los mercados de Nueva York. Esto significa que el EA sólo colocará un máximo de 0-2 operaciones por día. Dicho esto, el EA no utiliza ninguna rejilla, martingala, o estrategias topping-up. Cada operación tiene un estricto Stop Loss y Take Profit. Como se muestra en los resultados de backtesting, habrá días o semanas de pérdidas, pero el EA se las arregla para recuperarse y generar beneficios con el tiempo. La magnit
LeBro 2
Levon Manukyan
Asesores Expertos
El experto fue creado para trabajar en el banco suizo Swissquote. Calcula automáticamente el volumen de transacciones entrantes. El Asesor Experto está diseñado para generar ingresos pasivos anuales. Para abrir una cuenta de operaciones en un banco suizo, siga el enlace . h ttps:// trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1 Notas Se recomienda registrarse utilizando el enlace para que el asesor
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Asesores Expertos
E l EA de BeeKeeper : escalador de mercado inteligente con lógica de comercio dinámico Visión general BeeKeeper es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para ofrecer precisión, adaptabilidad y un rendimiento constante en múltiples condiciones de mercado. BeeKeeper integra lógica técnica avanzada con análisis de posiciones en tiempo real para tomar decisiones de entrada y salida inteligentes , adaptándose dinámicamente a la volatilidad, los cambios de tendencia
Otros productos de este autor
My Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
4.31 (13)
Asesores Expertos
MyBTCUSD GRID EA es una versión GRATUITA de BTCUSD GRID EA https://www.mql5.com/en/market/product/99513 MyBTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia comercial de cuadrícula MyBTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para comerciantes experimentados. Si bien hay otros tipos de bots comerciales que puede usar, la naturaleza lógica de la estrategia comercial de la red facilita que los bots comerciales de la red criptográfica realicen transacci
FREE
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
MyGrid Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
3.98 (54)
Asesores Expertos
MyGrid Scalper O bien lo lideras, o bien él te lidera a ti. Más de 28 000 descargas desde 2022: sin bombos ni platillos, sin descuentos. Solo una ejecución consistente en manos de quienes entienden. Información básica Símbolo:   Cualquiera (optimizado por defecto: XAUUSD) Marco de tiempo:   Cualquiera (optimizado por defecto:   M5   ) Tipo:   EA basado en cuadrícula con martingala suave (valor predeterminado 1.5) Control de lotes:   establezca el multiplicador en 1.0 para lotes fijos Tipo de c
FREE
MyVolume Profile Scalper FV
Ahmad Aan Isnain Shofwan
4 (7)
Asesores Expertos
Versión GRATUITA de MyVolume Profile Scalper EA https://www.mql5.com/en/market/product/113661 Pares de divisas recomendados: ETHUSD ORO/XAUUSD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADCHF CADJPY CHFJPY EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD EURUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD GBPUSD NZDCAD CHF NZD NZDJPY NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY ETHUSD BTCUSD US30 EN EFECTIVO Plazo: trabajando para todos los plazos -----------------------------------------------
FREE
AanIsnaini Signal Matrix MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (1)
Indicadores
AanIsnaini Matriz de Señales MT5 Panel de Señales de Confianza Multi-Timeframe La versión gratuita de AanIsnaini Signal Matrix MT5 Pro AanIsnaini Signal Matrix MT5 es un poderoso indicador todo-en-uno que analiza la dirección del mercado y los niveles de confianza a través de múltiples marcos de tiempo - permitiendo a los operadores ver el sesgo general del mercado de un solo vistazo. Combina señales de Acción del Precio , Soporte-Resistencia , y varias herramientas técnicas probadas (MACD, ADX
FREE
My Risk Management MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (1)
Indicadores
Mi gestión de riesgos El panel de gestión de riesgos es una herramienta visual diseñada para ayudar a los operadores a controlar la exposición al riesgo en tiempo real. Con un diseño claro y compacto, proporciona una visión instantánea de la actividad de negociación, lo que permite una toma de decisiones más disciplinada e informada. Características principales Resumen de símbolos activos Muestra todos los símbolos negociados con el número de operaciones, el total de lotes de compra/venta y las
FREE
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
MyCandleTime MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
My CandleTime Este indicador muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual directamente en el gráfico. Está diseñado para ayudar a los operadores a realizar un seguimiento de la formación de velas sin tener que comprobar constantemente la barra de estado de la plataforma. Características principales Muestra la cuenta atrás de la vela activa. Funciona en cualquier símbolo y marco temporal. Ligero, no sobrecarga el terminal. Tamaño de letra y nombre ajustables. Cómo usar Simpleme
FREE
My Fibonacci MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
Mi Fibonacci MT5 Un indicador Fibonacci automatizado para MetaTrader 5 que combina la detección de oscilaciones en ZigZag con una completa integración del Asesor Experto a través de un sistema de 20 buffers. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764114 Características principales Detección automatizada de Fibonacci El indicador identifica los puntos de oscilación utilizando parámetros configurables de ZigZag y dibuja automáticamente los ret
FREE
AanIsnaini Signal Matrix
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
Matriz de señales AanIsnaini Tablero de Señales de Confianza Multi-Tiempo AanIsnaini Signal Mat rix es un potente indicador todo-en-uno que analiza la dirección del mercado y los niveles de confianza a través de múltiples marcos de tiempo - permitiendo a los operadores ver la tendencia general del mercado de un solo vistazo. Combina señales de Acción del Precio , Soporte-Resistencia , y varias herramientas técnicas probadas (MACD, ADX, RSI, pendiente MA, ATR, y Ratio de Volumen), luego calcula u
FREE
My Risk Management
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
Mi gestión de riesgos El panel de gestión de riesgos es una herramienta visual diseñada para ayudar a los operadores a controlar la exposición al riesgo en tiempo real. Con un diseño claro y compacto, proporciona una visión instantánea de la actividad de negociación, lo que permite una toma de decisiones más disciplinada e informada. Características principales Resumen de símbolos activos Muestra todos los símbolos negociados con el número de operaciones, el total de lotes de compra/venta y las
FREE
My Fibonacci
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
Mi Fibonacci Un indicador Fibonacci automatizado que combina la detección de oscilaciones en ZigZag con una completa integración con el Asesor Experto a través de un sistema de 20 buffers. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764109 Características principales Detección automatizada de Fibonacci El indicador identifica puntos de oscilación utilizando parámetros configurables de ZigZag y dibuja automáticamente retrocesos y extensiones de Fi
FREE
TAwES
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Utilidades
Asistente de Trading con Seguridad de Equidad (TAwES) Este EA para ayudar al trading manual (el EA se activará cuando se abra la operación manual - Semi Auto) - Este EA se activará por el trading manual/primera OPERACIÓN ABIERTA - Si se han abierto algunas operaciones manuales y se ha activado el EA, entonces todas las operaciones manuales serán asumidas por el EA por separado. - Esta característica del EA puede ser una martingala con multiplicador, orden máxima, y la distancia se puede ajus
FREE
Buas
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
BUAS EA es un sistema híbrido de ruptura de rejilla diseñado para operadores que prefieren la lógica de ejecución a la predicción. Despliega órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop como una trampa simétrica y sigue el lado que se active primero. La última versión introduce la lógica de la Rejilla Asimétrica Adaptativa (AAG) y el Trailing Adaptativo Dual (basado en la equidad + basado en el ATR), proporcionando tanto protección dinámica como una refinada adaptación al riesgo. Diseñado para opera
MyGrid Scalper Ultimate
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
MyGrid Scalper Ultimate es un robot comercial potente y emocionante para Forex, materias primas, criptomonedas e índices. Características: Varios modos de lote: lote fijo, lote de Fibonacci, lote de Dalembert, lote de Labouchere, lote de Martingala, lote de secuencia, lote del sistema Bet 1326 Tamaño de lote automático. Riesgo de equilibrio, relacionado con el tamaño del lote de vehículos TP manual o uso de ATR para toma de ganancias y tamaño de red (dinámico/automático) Configuración de la EM
Black Bird
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
Solo para los que conocen el personaje de Martingale (Martingale Lover). Este EA es muy bueno para aquellos que están preocupados por los generadores de REBATE. Black Bird EA se basa en la estrategia de cobertura con un algoritmo avanzado. Black Bird EA es un sistema avanzado de comercio de cuero cabelludo que utiliza algoritmos inteligentes para hacer la entrada más rápida en el mercado. Utiliza una toma de ganancias fija/dinámica basada en el estado del mercado en el momento de la entrada y
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
Antes de comprar, realice una prueba tras otra utilizando una cuenta de demostración  MyVolume Profile FV (versión GRATUITA)  durante varios meses. Aprendalo y encuentre la mejor configuración para reunirse con el suyo. MyVolume Profile Scalper EA es un programa avanzado   y     automatizado diseñado para utilizar el perfil de volumen, que   toma   el volumen total negociado a un nivel de precio específico durante el período de tiempo especificado y divide el volumen total en volumen ascendente
Miliarto Ultimate
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
un EA que utiliza 3 indicadores de Media Móvil o Bandas de Bollinger. Usted puede elegir uno y configurar el indicador seleccionado como desee. Medias móviles y bandas de Bollinger es uno de los indicadores de gran alcance. La recomendación de utilizar la tendencia principal para entrar en el mercado, H1 o H4 marco de tiempo para la identificación de la tendencia. y se puede utilizar un corto plazo para entrar en el mercado y la configuración de cómo la EA permitió dirección del comercio (Compra
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Asesores Expertos
Velora EA – Sistema de escape de rejilla y de arrastre adaptativo Velora es un asesor experto de alta calidad diseñado a partir del núcleo de Instant Volatility Breakout (IVB), con un motor de cuadrícula adaptativo, lógica de seguimiento dinámico, mecanismos de cierre parcial y entradas automatizadas basadas en la volatilidad. Diseñado para traders que buscan una combinación de agresividad, seguridad y adaptabilidad, Velora no es solo reactivo, es responsivo. Fortalezas centrales Motor de ruptur
MurreyGannQuantum
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
MurreyGannQuantum - Indicador Profesional de Trading Análisis técnico avanzado de Murrey Math y ángulo de Gann con integración completa de EA Indicador técnico profesional que combina el análisis del nivel de Murrey Math con los cálculos del ángulo de Gann. Ofrece un análisis visual exhaustivo, adaptación a múltiples marcos temporales y capacidades completas de integración de EA para sistemas de trading automatizados. El blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763757 CARACTERÍSTICAS PRINCIPA
MurreyGannQuantum MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
MurreyGannQuantum - Indicador Profesional de Trading Análisis técnico avanzado de Murrey Math y ángulo de Gann con integración completa de EA Indicador técnico profesional que combina el análisis del nivel de Murrey Math con los cálculos del ángulo de Gann. Presenta un análisis visual exhaustivo, adaptación a múltiples marcos temporales y capacidades completas de integración de EA para sistemas de trading automatizados. La garantía de no repintado: Por qué es importante ¿Qué significa realment
AanIsnaini TrueChart
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
Tecnología patentada de amplificación de señales A diferencia de los indicadores convencionales que se limitan a mostrar datos, TrueChart emplea una avanzada amplificación de señales que enfatiza únicamente las oportunidades de negociación de alta probabilidad. El sistema filtra automáticamente el ruido del mercado y amplifica las señales genuinas a través de múltiples capas de confirmación, asegurando que sólo vea lo que realmente importa. Revolucionario sistema de confirmación multidimensiona
AanIsnaini Signal Matrix MT5 Pro
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
AanIsnaini Signal Matrix MT5 PRO Regimen de Mercado de Grado Institucional & Trend Dashboard (Zero-Repaint) DEJE DE OPERAR CON LAG. EMPIECE A OPERAR CON MATEMÁTICAS. La versión gratuita (v1.3) le da visibilidad. La versión PRO le da la ventaja . AanIsnaini Signal Matrix PRO no es sólo una actualización-es una reescritura algorítmica completa de mi popular tablero de señales. Mientras que la versión gratuita se basa en indicadores estándar (que se retrasan y reaccionan lentamente), la versión PR
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario