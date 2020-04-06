Rebatron MT5





Rebatron – Asesor Experto de Cobertura Triangular para Estrategia Multipar de Baja Flotación

Rebatron es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza un método de cobertura triangular en tres pares de divisas principales (ejemplo):





EURUSD – GBPUSD – EURGBP





Al abrir posiciones sincronizadas en estos pares, Rebatron forma un triángulo autoequilibrado, lo que reduce la exposición general y minimiza la caída de la flotación.





Resumen de la Estrategia:

Rebatron no se basa en la dirección del mercado.

En cambio, utiliza la correlación entre los tres pares para mantener el equilibrio: cuando un par se mueve, los demás equilibran el efecto.





Esto crea un sistema de exposición neutral ideal para:





Operadores de bajo riesgo





Implementación a largo plazo





Volumen de trading constante





Características clave:

Motor de cobertura triangular





Diseño de baja fluctuación





Promedio y recuperación dinámicos





Lógica de ajuste automático basada en la desviación del par





Ejecución no direccional: funciona en todas las condiciones del mercado





Configuración recomendada:

Pares: EURUSD, GBPUSD, EURGBP





Tipo de cuenta: ECN o spread bajo





Depósito mínimo: 100 $ o más





VPS: Recomendado (24/5)





Notas:

Rebatron no es un scalper ni sigue las tendencias del mercado





Ideal para usuarios que buscan una actividad de trading constante con baja fluctuación y una curva de capital fluida





Rebatron ofrece un enfoque estructurado y estable para el trading automatizado mediante la sincronización inteligente de múltiples pares.