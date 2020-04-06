Rebatron MT5
- Asesores Expertos
- Agus Santoso
- Versión: 1.6
- Actualizado: 6 septiembre 2025
- Activaciones: 5
Blogs de MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899
Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900
Rebatron – Asesor Experto de Cobertura Triangular para Estrategia Multipar de Baja Flotación
Rebatron es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza un método de cobertura triangular en tres pares de divisas principales (ejemplo):
EURUSD – GBPUSD – EURGBP
Al abrir posiciones sincronizadas en estos pares, Rebatron forma un triángulo autoequilibrado, lo que reduce la exposición general y minimiza la caída de la flotación.
Resumen de la Estrategia:
Rebatron no se basa en la dirección del mercado.
En cambio, utiliza la correlación entre los tres pares para mantener el equilibrio: cuando un par se mueve, los demás equilibran el efecto.
Esto crea un sistema de exposición neutral ideal para:
Operadores de bajo riesgo
Implementación a largo plazo
Volumen de trading constante
Características clave:
Motor de cobertura triangular
Diseño de baja fluctuación
Promedio y recuperación dinámicos
Lógica de ajuste automático basada en la desviación del par
Ejecución no direccional: funciona en todas las condiciones del mercado
Configuración recomendada:
Pares: EURUSD, GBPUSD, EURGBP
Tipo de cuenta: ECN o spread bajo
Depósito mínimo: 100 $ o más
VPS: Recomendado (24/5)
Notas:
Rebatron no es un scalper ni sigue las tendencias del mercado
Ideal para usuarios que buscan una actividad de trading constante con baja fluctuación y una curva de capital fluida
Rebatron ofrece un enfoque estructurado y estable para el trading automatizado mediante la sincronización inteligente de múltiples pares.