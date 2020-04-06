Rebatron MT5


Rebatron – Asesor Experto de Cobertura Triangular para Estrategia Multipar de Baja Flotación
Rebatron es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza un método de cobertura triangular en tres pares de divisas principales (ejemplo):

EURUSD – GBPUSD – EURGBP

Al abrir posiciones sincronizadas en estos pares, Rebatron forma un triángulo autoequilibrado, lo que reduce la exposición general y minimiza la caída de la flotación.

Resumen de la Estrategia:
Rebatron no se basa en la dirección del mercado.
En cambio, utiliza la correlación entre los tres pares para mantener el equilibrio: cuando un par se mueve, los demás equilibran el efecto.

Esto crea un sistema de exposición neutral ideal para:

Operadores de bajo riesgo

Implementación a largo plazo

Volumen de trading constante

Características clave:
Motor de cobertura triangular

Diseño de baja fluctuación

Promedio y recuperación dinámicos

Lógica de ajuste automático basada en la desviación del par

Ejecución no direccional: funciona en todas las condiciones del mercado

Configuración recomendada:
Pares: EURUSD, GBPUSD, EURGBP

Tipo de cuenta: ECN o spread bajo

Depósito mínimo: 100 $ o más

VPS: Recomendado (24/5)

Notas:
Rebatron no es un scalper ni sigue las tendencias del mercado

Ideal para usuarios que buscan una actividad de trading constante con baja fluctuación y una curva de capital fluida

Rebatron ofrece un enfoque estructurado y estable para el trading automatizado mediante la sincronización inteligente de múltiples pares.
Productos recomendados
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Guard Scalper
Entus Sofian
Asesores Expertos
Guard Scalper EA es un Robot Scalper basado en el análisis de la tendencia del mercado. Guard Scalper EA buscará entradas potenciales de alta probabilidad como disparador para entrar en el mercado. Guard Scalper EA es bueno para pares con spreads bajos como EURUSD, GBPUSD, o USDJPY. Recomendación : Por favor, añada y ejecute el Guard Scalper EA en pares con spreads bajos como EURUSD, GBPUSD, o USDJPY en marcos de tiempo M5. Puede ejecutar en que los pares simultanuously Atención : Usted puede c
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
Crush
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El scalping (scalping, pipsing) es un enfoque de negociación basado en el análisis técnico y consiste en abrir y cerrar un gran número de operaciones en cortos periodos de tiempo: las operaciones se mantienen abiertas desde unos pocos milisegundos hasta varios minutos. En otras palabras, el objetivo del scalping en Forex no es mantener una posición durante horas, días o semanas, sino obtener beneficios en cuestión de minutos o incluso segundos, sólo unos pocos puntos por operación. En la práct
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Asesores Expertos
GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
EA Tunning
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Automatizado INNOVACIÓN EXCLUSIVA: Tecnología de Reducción del Drawdown en un 80 Sistema de trading automatizado combinado RSI modificado dan Bandas de Desviación Estándar para producir señales de trading más precisas y seguras que los indicadores estándar . Resultados probados: 1. 20-80% Menor Drawdown vs RSI Estándar 2. Mismo número de operaciones - Entradas de mayor calidad 3. Adaptable a la volatilidad del mercado 4. Probado en condiciones reales de m
Kintech Gold
Doan Van Hai
Asesores Expertos
Following our guide, you will gain more than you lose. EA para largo plazo. Beneficio estable - riesgo mínimo. Símbolo: XAUUSD Adjuntar a cualquier marco de tiempo Depósito mínimo: 3000$ - Calcular el beneficio por mes Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA instrucción de entrada: 1. Con XAU 2 dígitos (por ejemplo: 1843.23) por favor, establezca - Entrada [3. Max spread]: 55 - Entrada [ 9. Punto de paso]: 100 2. Con XAU 3 dígitos (ej: 1843.235) por fav
Nusantara MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Ruptura inteligente con precisión en órdenes pendientes "Nusantara" es un Asesor Experto (EA) basado en una estrategia de caja de ruptura, mejorado con la ejecución de órdenes pendientes a distancia y equipado con un sistema de gestión de riesgos. Diseñado para operadores serios que buscan una estrategia automatizada, segura y flexible ante las características ca
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
KingKong MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Asesores Expertos
¡Operar nunca ha sido tan fácil! ¡Vamos a comprobarlo! Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Estrategia Hay algunas noticias dentro de un día que puede hacer que el precio salta hacia arriba o hacia abajo muy rápidamente y que es una buena oportunidad para los comerciantes para obtener algunos beneficios. ¿Quieres hacer scalping en una noticia? He aquí cómo puede hacerlo: Abra dos órdenes stop (una de compra y otra de venta) de 3 a 5 minutos antes del comunicado de prensa.
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo EURJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Asesores Expertos
Avanzado SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- Para Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Presentamos Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - un Asesor Experto de nueva generación construido para operar Bitcoin/BTCUSD con precisión inteligente, utilizando una mezcla única de dominio técnico y toma de
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Dé rienda suelta a su ventaja comercial con el Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , un Asesor Experto para MetaTrader 5, diseñado para prosperar en cualquier mercado de divisas, materias primas, acciones o índices. Este dinámico EA combina la precisión de los indicadores Envelopes y RSI con una estrategia de scalping basada en zonas, ofreciendo a los operadores una herramienta versátil para capitalizar los movimientos de precios en diversos instrumentos. Tanto si
FREE
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Otros productos de este autor
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 El Asesor Experto en Realidad Virtual (EA) es una sofisticada herramienta comercial diseñada para optimizar la utilización del margen mientras se ejecutan posiciones en los mercados financieros. Su estrategia única implica un proceso de dos pasos: iniciar una posición virtual seguida de una posición real correspondiente, destinada a minimizar los requisitos de margen. Aquí h
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descripción del asesor experto "Rebate Hunter": Presentamos el asesor experto "Rebate Hunter", una herramienta de vanguardia diseñada meticulosamente para operadores expertos que buscan obtener el máximo rendimiento mediante técnicas de cobertura y promediado estratégicos. Este sofisticado algoritmo funciona sin problemas dentro de la plataforma MetaTrader, ejecutando transaccion
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilidades
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 ¡Deje una calificación de 5 estrellas si le gusta esta herramienta gratuita! Muchas gracias :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentamos el Asesor Experto "Supply and Demand Assistant" (EA), su herramienta definitiva para navegar por el dinámico mun
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
Marti Lovers
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 El Asesor Experto (EA) "Marti Lovers" es un sistema de trading sofisticado y agresivo, diseñado para operadores experimentados que pueden manejar estrategias de alto riesgo. Este EA combina múltiples lógicas de trading en una potente herramienta, ofreciendo un enfoque único y dinámico para operar en forex. Dada su naturaleza agresiva, "Marti Lovers" requiere un equilibrio susta
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Presentamos el vanguardista Asesor Experto "FAST SCALPER": Libere el poder de los mercados globales con precisión y competencia En el dinámico mundo del trading de forex, mantenerse a la vanguardia exige una combinación inigualable de inteligencia y tecnología. El Asesor Experto "FAST SCALPER" se erige como la cúspide de
Rebate Hunter
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descripción del asesor experto "Rebate Hunter": Presentamos el asesor experto "Rebate Hunter", una herramienta de vanguardia diseñada meticulosamente para operadores expertos que buscan obtener el máximo rendimiento mediante técnicas de cobertura y promediado estratégicos. Este sofisticado algoritmo funciona sin problemas dentro de la plataforma MetaTrader, ejecutando transaccion
Gold Buster
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentamos el EA "Gold Buster": sistema dinámico de gestión de riesgos y soporte-resistencia de próxima generación El EA "Gold Buster" representa la vanguardia de los sistemas de negociación automatizados y aprovecha los últimos avances en la gestión de posiciones abiertas y la tecnología de análisis de riesgos para redefinir cómo se identifican y utilizan los niveles de sopo
Hedging Breakout
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 El Asesor Experto de Hedging Breakout es una sofisticada herramienta comercial diseñada para capitalizar las rupturas del mercado mientras emplea una sólida gestión de riesgos a través de estrategias de cobertura. Este EA está meticulosamente diseñado para identificar oportunidades de ruptura óptimas, aprovechando la mayor liquidez del mercado para maximizar el potencial comer
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 El Asesor Experto (EA) "Medidor de fuerza de divisas de pares múltiples" es una herramienta comercial avanzada diseñada para operadores de Forex que buscan optimizar sus estrategias comerciales a través de un análisis integral del mercado y técnicas sólidas de gestión de riesgos. Este EA aprovecha el método de fortaleza de la moneda, proporcionando una indicación clara de la fort
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilidades
Marca de agua Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logotipo Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 El script "Marca de agua" está diseñado para mejorar su gráfico de trading mostrando información crucial directamente en el fondo. Este script proporciona una forma clara y discreta de realizar un seguimiento de detalles clave como el par
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Presentamos el asesor experto y asistente de trading "Smart Trader": la herramienta definitiva en la que confían los traders profesionales de todo el mundo por su inigualable adaptabilidad y sus innovadoras estrategias de gestión de riesgos. La base de "Smart Trader" reside en su revolucionario sistema de gestión de riesgos
Assistant MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Asistente — Gestor de Operaciones Manual (MT4) Esta versión es SOLO MANUAL. El Asesor Experto (EA) no abre la primera operación. Usted mismo coloca las entradas; el Asesor Experto (EA) las gestiona: cuadrícula de promedio dinámico, Precio de Posición (TP) adaptativo a partir del precio promedio, seguimiento, multipares. ¿Qué es? Asistente (Manual) es un gestor de operaciones par
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilidades
Asesor de Operaciones: Dominando el Gráfico El Asesor Experto (EA) Definitivo para Operadores Profesionales VERSIÓN Versión MT4 | Versión MT5 | Blogs v.3.0 - Integración con Bot de Telegram Nota: La versión MT4 es más ligera que la versión MT5 Asesor de Operaciones: Dominando el Gráfico El Asesor de Operaciones es un asistente de operaciones avanzado diseñado para optimizar las estrategias de trading mediante la integración de herramientas clave de análisis de mercado y una funcionalidad
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Trading preciso de una sola vez con indicadores inteligentes ¿Cansado de estrategias desordenadas, sobreoperaciones y riesgos innecesarios? Descubre Grandmaster EA: un Asesor Experto limpio, preciso y práctico, diseñado para traders que buscan una estrategia rápida y eficaz con toma de decisiones inteligente. Impulsado por la lógica de triple indicador Grandm
Liquidity Side
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Entrada inteligente basada en la liquidez institucional Liquidity Side es un Asesor Experto automatizado diseñado para detectar áreas de liquidez ocultas en el mercado, donde las instituciones tienen mayor probabilidad de operar. Al combinar indicadores técnicos y filtros de noticias en tiempo real, este EA evita el ruido del mercado y se centra en entradas ef
Volatility Switching
Agus Santoso
Asesores Expertos
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" es un Asesor Experto (EA) avanzado meticulosamente diseñado para operadores que buscan optimizar sus posiciones en entornos de mercado dinámicos. Este EA opera según el principio de reconocer la volatilidad del mercado y ajustar dinámicamente sus estrategias para mitigar el riesgo y mejorar la rentabilidad. Al emplear el método de Posición Abierta con especial atención
Fibo SnR
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Presentamos el asesor experto de vanguardia "Fibo SnR": ¡su mejor compañero comercial! Revolucione su experiencia comercial con el Asesor Experto (EA) más reciente y sofisticado, el Asesor Experto "Fibo SnR". Esta innovadora herramienta aprovecha el poder de los algoritmos avanzados y los principios atemporales de los niveles de Fibonacci para proporcionar exactitud y precisió
Wayang
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA": trading inteligente con precisión de tendencia y S/R Descripción general "Wayang EA" es un asesor experto inteligente que combina la estrategia de órdenes pendientes con el análisis de soporte y resistencia y de tendencias para capturar las mejores oportunidades del mercado. Creado con algoritmos que se han probado en diversas condiciones de mercado, este EA es a
KingKong MT4
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 El Asesor Experto (EA) "Medidor de fuerza de divisas de pares múltiples" es una herramienta comercial avanzada diseñada para operadores de Forex que buscan optimizar sus estrategias comerciales a través de un análisis integral del mercado y técnicas sólidas de gestión de riesgos. Este EA aprovecha el método de fortaleza de la moneda, proporcionando una indicación clara de la fort
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario