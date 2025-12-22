ORIX System — es un sistema de trading algorítmico desarrollado y optimizado específicamente para el par de divisas GBPUSD en el marco temporal M5, basado en un análisis profundo de la estructura del mercado y del comportamiento del precio. El asesor experto no utiliza señales de indicadores estándar ni opera con plantillas simplificadas. La base del sistema es su propia lógica para determinar el contexto del mercado, formada a partir de los principios de impulso, pausa, liquidez y reacción del precio. El algoritmo analiza el mercado de forma continua en tiempo real, identifica los elementos clave de la estructura del mercado y toma decisiones de trading basadas en una combinación de factores, y no en una sola condición.





Análisis de la estructura del mercado — ORIX System realiza de forma automática el seguimiento y la evaluación de los siguientes componentes del mercado: niveles de precio fuertes y clave; zonas de equilibrio y balance del precio; áreas de concentración de liquidez; zonas de acumulación de órdenes y volumen; actividad de participantes grandes e institucionales; zonas de mayor presión del mercado; áreas de agotamiento del impulso y desaceleración del movimiento; zonas de reacción del precio; elementos significativos de la estructura del mercado. Todas las zonas detectadas son utilizadas por el algoritmo dentro de la lógica de trading y no requieren ninguna acción por parte del trader. Los textos mostrados en el gráfico reflejan los estados analíticos internos del algoritmo y sirven para una comprensión visual del contexto actual del mercado.





Filtro de noticias — ORIX System está equipado con un filtro de noticias integrado de Forex Factory, que permite evitar operaciones durante los períodos de publicación de eventos económicos importantes. Esto reduce la influencia de la volatilidad provocada por las noticias y aumenta la estabilidad del asesor experto en condiciones reales de mercado.





Configuración y funcionamiento por defecto — ORIX System está configurado y optimizado desde el inicio para funcionar sin necesidad de ajustes adicionales de parámetros y está completamente listo para su uso inmediatamente después de la instalación. Todos los parámetros clave de la estrategia ya han sido seleccionados y equilibrados. En el uso diario, el usuario solo necesita configurar el volumen de trading o el porcentaje de riesgo por operación, así como el parámetro GMT si es necesario. Se recomienda dejar el resto de los parámetros sin cambios. La información detallada sobre la configuración del parámetro GMT se proporciona en un bloque separado más abajo. Los resultados del asesor experto pueden variar en función de la calidad de las cotizaciones del bróker, ya que la estrategia es sensible a la estructura del precio, la densidad de ticks y la precisión de los datos históricos. Para un funcionamiento estable y correcto, se recomienda utilizar brókers de Forex reconocidos con cuentas ECN / RAW / Razor y cotizaciones de mercado de alta calidad.





Calidad de las cotizaciones y condiciones del bróker — ORIX System pertenece a los algoritmos de alta precisión y está orientado a trabajar con impulsos, pausas y reacciones del precio; por lo tanto, la calidad de las cotizaciones del mercado desempeña un papel clave en los resultados del trading. El algoritmo fue desarrollado y ajustado utilizando cotizaciones de mercado de alta calidad, incluyendo datos del bróker IC Markets. Al utilizarse con otros brókers, el comportamiento de la estrategia puede diferir debido a las particularidades en la formación de las cotizaciones y la estructura de los datos de precios. Antes de comprar el asesor experto, se recomienda encarecidamente probar ORIX System con el bróker en el que se planea realizar trading real. Si los resultados de la prueba son satisfactorios, el asesor experto funcionará de manera similar en trading real con ese mismo bróker. En brókers con historiales de cotizaciones dispersos, suavizados o incorrectos, la eficacia de la estrategia puede disminuir, lo cual es una característica de los algoritmos de trading de alta precisión y no una desventaja del asesor experto.





Parámetro GMT y funcionamiento por defecto (IMPORTANTE) — ORIX System no requiere el uso de archivos set y está listo para operar con la configuración por defecto. El asesor experto está configurado desde el inicio para funcionar correctamente con la mayoría de los brókers de Forex populares sin necesidad de ajustes adicionales. En el uso normal, el usuario solo necesita cambiar el tamaño del lote o el porcentaje de riesgo; el resto de los parámetros pueden dejarse sin cambios.





Parámetro GMT — El parámetro GMT es un elemento importante de la lógica de ORIX System y se utiliza para la correcta determinación de las condiciones de trading y del contexto del mercado. Por defecto, el asesor experto ya tiene establecido el desplazamiento horario del servidor más común: GMT +2 en el período de invierno y GMT +3 en el período de verano. Este desplazamiento es utilizado por la mayoría de los brókers de Forex populares, incluidos IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness y Roboforex. Para la mayoría de los usuarios no es necesario modificar el parámetro GMT: el asesor experto funcionará correctamente inmediatamente después de la instalación. Si su bróker utiliza una zona horaria de servidor no estándar o si no está seguro del valor GMT, puede ponerse en contacto conmigo antes o después de la compra y le ayudaré a configurar correctamente el parámetro GMT para su bróker.





Requisitos principales y recomendaciones

Par de divisas: GBPUSD

Marco temporal: M5

Depósito mínimo: desde 100 USD / EUR con un volumen de trading de 0.01 lote

Bróker: cualquier bróker ECN reconocido con cotizaciones de alta calidad

Tipo de cuenta: ECN / RAW / Razor (se admiten los modos Netting y Hedging)

VPS: recomendado para un funcionamiento estable e ininterrumpido del asesor experto

Riesgo recomendado: del 1% al 5% por operación (el riesgo se calcula en base al stop-loss de una sola operación)





Características clave de ORIX System — ORIX System ha sido desarrollado como un sistema de trading cuidadoso y de alta calidad, orientado al análisis de la estructura del mercado y del comportamiento del precio, y no a métodos de trading agresivos o simplificados. El asesor experto no utiliza martingala, rejillas de trading, promediado contra el mercado, cobertura, apertura de operaciones sin stop-loss, ni trading de alta frecuencia o caótico. Cada operación se abre con un riesgo previamente calculado y controlado, y siempre cuenta con parámetros claramente definidos.





Principio de trading sin indicadores — ORIX System es un sistema de trading sin indicadores. El algoritmo no depende de indicadores técnicos estándar ni utiliza señales retardadas. Toda la lógica de trading se basa en el análisis del comportamiento del precio y de la estructura del mercado, incluyendo impulsos y pausas, zonas de reacción, áreas de balance y presión del mercado. Este enfoque permite que el algoritmo opere de forma más precisa y estable cuando se utilizan cotizaciones de alta calidad.





Propósito del sistema — ORIX System fue desarrollado y optimizado específicamente para el par de trading GBPUSD. El algoritmo tiene en cuenta las particularidades del comportamiento y la estructura del precio de este instrumento y no es una estrategia universal para todos los pares de divisas. El asesor experto está orientado a un trading algorítmico cuidadoso, con riesgo controlado y un funcionamiento estable y consistente bajo las condiciones de trading recomendadas.





Bono para los compradores — Los propietarios de ORIX System (GBPUSD) reciben un bono adicional. Después de la compra del asesor experto, puede ponerse en contacto conmigo y proporcionar una confirmación de la adquisición de ORIX System para GBPUSD. Como bono, se proporciona una versión adicional de ORIX System desarrollada y optimizada específicamente para el par de divisas EURUSD. Se trata de una versión independiente del asesor experto y no de un set universal. La lógica y los parámetros están ajustados de forma individual para EURUSD y no son una copia de la versión para GBPUSD. La versión para EURUSD no se publica en el Market y se proporciona únicamente a los propietarios de la versión principal.





Cantidad limitada de copias y política de precios — ORIX System no es un producto masivo ni está destinado a venderse a bajo precio. El asesor experto fue desarrollado como un sistema de trading especializado que requiere cotizaciones de alta calidad, una configuración correcta y un enfoque consciente de uso; por lo tanto, la distribución de ORIX System es limitada. En la fase inicial de ventas, se ofrece un lote limitado de copias a un precio reducido: las primeras 5 copias están disponibles por 350 USD. Tras la venta de las primeras copias, el precio de ORIX System se incrementará de forma gradual. El aumento del precio está motivado por el desarrollo y mantenimiento continuos del producto, el número limitado de usuarios y la orientación hacia un uso de calidad, y no hacia ventas masivas.

ORIX System es un sistema de trading independiente, optimizado para GBPUSD en el marco temporal M5 y construido sobre el análisis de la estructura del mercado y del comportamiento del precio, y no sobre señales de indicadores plantilla ni métodos de trading agresivos. El asesor experto está destinado a un trabajo sistemático y consciente con el mercado y no está orientado al trading agresivo ni a promesas de resultados “ideales”.