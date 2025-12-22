ORIX mt5

5

ORIX System  es un sistema de trading algorítmico desarrollado y optimizado específicamente para el par de divisas GBPUSD en el marco temporal M5, basado en un análisis profundo de la estructura del mercado y del comportamiento del precio. El asesor experto no utiliza señales de indicadores estándar ni opera con plantillas simplificadas. La base del sistema es su propia lógica para determinar el contexto del mercado, formada a partir de los principios de impulso, pausa, liquidez y reacción del precio. El algoritmo analiza el mercado de forma continua en tiempo real, identifica los elementos clave de la estructura del mercado y toma decisiones de trading basadas en una combinación de factores, y no en una sola condición.


Análisis de la estructura del mercado — ORIX System realiza de forma automática el seguimiento y la evaluación de los siguientes componentes del mercado: niveles de precio fuertes y clave; zonas de equilibrio y balance del precio; áreas de concentración de liquidez; zonas de acumulación de órdenes y volumen; actividad de participantes grandes e institucionales; zonas de mayor presión del mercado; áreas de agotamiento del impulso y desaceleración del movimiento; zonas de reacción del precio; elementos significativos de la estructura del mercado. Todas las zonas detectadas son utilizadas por el algoritmo dentro de la lógica de trading y no requieren ninguna acción por parte del trader. Los textos mostrados en el gráfico reflejan los estados analíticos internos del algoritmo y sirven para una comprensión visual del contexto actual del mercado.


Filtro de noticias — ORIX System está equipado con un filtro de noticias integrado de Forex Factory, que permite evitar operaciones durante los períodos de publicación de eventos económicos importantes. Esto reduce la influencia de la volatilidad provocada por las noticias y aumenta la estabilidad del asesor experto en condiciones reales de mercado.


Configuración y funcionamiento por defecto — ORIX System está configurado y optimizado desde el inicio para funcionar sin necesidad de ajustes adicionales de parámetros y está completamente listo para su uso inmediatamente después de la instalación. Todos los parámetros clave de la estrategia ya han sido seleccionados y equilibrados. En el uso diario, el usuario solo necesita configurar el volumen de trading o el porcentaje de riesgo por operación, así como el parámetro GMT si es necesario. Se recomienda dejar el resto de los parámetros sin cambios. La información detallada sobre la configuración del parámetro GMT se proporciona en un bloque separado más abajo. Los resultados del asesor experto pueden variar en función de la calidad de las cotizaciones del bróker, ya que la estrategia es sensible a la estructura del precio, la densidad de ticks y la precisión de los datos históricos. Para un funcionamiento estable y correcto, se recomienda utilizar brókers de Forex reconocidos con cuentas ECN / RAW / Razor y cotizaciones de mercado de alta calidad.


Calidad de las cotizaciones y condiciones del bróker — ORIX System pertenece a los algoritmos de alta precisión y está orientado a trabajar con impulsos, pausas y reacciones del precio; por lo tanto, la calidad de las cotizaciones del mercado desempeña un papel clave en los resultados del trading. El algoritmo fue desarrollado y ajustado utilizando cotizaciones de mercado de alta calidad, incluyendo datos del bróker IC Markets. Al utilizarse con otros brókers, el comportamiento de la estrategia puede diferir debido a las particularidades en la formación de las cotizaciones y la estructura de los datos de precios. Antes de comprar el asesor experto, se recomienda encarecidamente probar ORIX System con el bróker en el que se planea realizar trading real. Si los resultados de la prueba son satisfactorios, el asesor experto funcionará de manera similar en trading real con ese mismo bróker. En brókers con historiales de cotizaciones dispersos, suavizados o incorrectos, la eficacia de la estrategia puede disminuir, lo cual es una característica de los algoritmos de trading de alta precisión y no una desventaja del asesor experto.


Parámetro GMT y funcionamiento por defecto (IMPORTANTE) — ORIX System no requiere el uso de archivos set y está listo para operar con la configuración por defecto. El asesor experto está configurado desde el inicio para funcionar correctamente con la mayoría de los brókers de Forex populares sin necesidad de ajustes adicionales. En el uso normal, el usuario solo necesita cambiar el tamaño del lote o el porcentaje de riesgo; el resto de los parámetros pueden dejarse sin cambios.


Parámetro GMT  El parámetro GMT es un elemento importante de la lógica de ORIX System y se utiliza para la correcta determinación de las condiciones de trading y del contexto del mercado. Por defecto, el asesor experto ya tiene establecido el desplazamiento horario del servidor más común: GMT +2 en el período de invierno y GMT +3 en el período de verano. Este desplazamiento es utilizado por la mayoría de los brókers de Forex populares, incluidos IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness y Roboforex. Para la mayoría de los usuarios no es necesario modificar el parámetro GMT: el asesor experto funcionará correctamente inmediatamente después de la instalación. Si su bróker utiliza una zona horaria de servidor no estándar o si no está seguro del valor GMT, puede ponerse en contacto conmigo antes o después de la compra y le ayudaré a configurar correctamente el parámetro GMT para su bróker.


Requisitos principales y recomendaciones

Par de divisas: GBPUSD
Marco temporal: M5
Depósito mínimo: desde 100 USD / EUR con un volumen de trading de 0.01 lote
Bróker: cualquier bróker ECN reconocido con cotizaciones de alta calidad
Tipo de cuenta: ECN / RAW / Razor (se admiten los modos Netting y Hedging)
VPS: recomendado para un funcionamiento estable e ininterrumpido del asesor experto
Riesgo recomendado: del 1% al 5% por operación (el riesgo se calcula en base al stop-loss de una sola operación)


Características clave de ORIX System — ORIX System ha sido desarrollado como un sistema de trading cuidadoso y de alta calidad, orientado al análisis de la estructura del mercado y del comportamiento del precio, y no a métodos de trading agresivos o simplificados. El asesor experto no utiliza martingala, rejillas de trading, promediado contra el mercado, cobertura, apertura de operaciones sin stop-loss, ni trading de alta frecuencia o caótico. Cada operación se abre con un riesgo previamente calculado y controlado, y siempre cuenta con parámetros claramente definidos.


Principio de trading sin indicadores — ORIX System es un sistema de trading sin indicadores. El algoritmo no depende de indicadores técnicos estándar ni utiliza señales retardadas. Toda la lógica de trading se basa en el análisis del comportamiento del precio y de la estructura del mercado, incluyendo impulsos y pausas, zonas de reacción, áreas de balance y presión del mercado. Este enfoque permite que el algoritmo opere de forma más precisa y estable cuando se utilizan cotizaciones de alta calidad.


Propósito del sistema — ORIX System fue desarrollado y optimizado específicamente para el par de trading GBPUSD. El algoritmo tiene en cuenta las particularidades del comportamiento y la estructura del precio de este instrumento y no es una estrategia universal para todos los pares de divisas. El asesor experto está orientado a un trading algorítmico cuidadoso, con riesgo controlado y un funcionamiento estable y consistente bajo las condiciones de trading recomendadas.


Bono para los compradores — Los propietarios de ORIX System (GBPUSD) reciben un bono adicional. Después de la compra del asesor experto, puede ponerse en contacto conmigo y proporcionar una confirmación de la adquisición de ORIX System para GBPUSD. Como bono, se proporciona una versión adicional de ORIX System desarrollada y optimizada específicamente para el par de divisas EURUSD. Se trata de una versión independiente del asesor experto y no de un set universal. La lógica y los parámetros están ajustados de forma individual para EURUSD y no son una copia de la versión para GBPUSD. La versión para EURUSD no se publica en el Market y se proporciona únicamente a los propietarios de la versión principal.


Cantidad limitada de copias y política de precios — ORIX System no es un producto masivo ni está destinado a venderse a bajo precio. El asesor experto fue desarrollado como un sistema de trading especializado que requiere cotizaciones de alta calidad, una configuración correcta y un enfoque consciente de uso; por lo tanto, la distribución de ORIX System es limitada. En la fase inicial de ventas, se ofrece un lote limitado de copias a un precio reducido: las primeras 5 copias están disponibles por 350 USD. Tras la venta de las primeras copias, el precio de ORIX System se incrementará de forma gradual. El aumento del precio está motivado por el desarrollo y mantenimiento continuos del producto, el número limitado de usuarios y la orientación hacia un uso de calidad, y no hacia ventas masivas.

ORIX System es un sistema de trading independiente, optimizado para GBPUSD en el marco temporal M5 y construido sobre el análisis de la estructura del mercado y del comportamiento del precio, y no sobre señales de indicadores plantilla ni métodos de trading agresivos. El asesor experto está destinado a un trabajo sistemático y consciente con el mercado y no está orientado al trading agresivo ni a promesas de resultados “ideales”.

Comentarios 2
Sven Markus Weller
3464
Sven Markus Weller 2025.12.25 10:45 
 

The EA was very easy to install thanks to the clear guide provided by the author. The results so far have been excellent. It may be worth exploring options to increase the number of trades and to add features that help safeguard profits. Overall, it’s a very good EA, and it would also be interesting to see how it performs on my real Roboforex Account.

Stephen J Martret
2740
Stephen J Martret 2025.12.24 12:14 
 

ORIX is not like other EAs, its nice to see a more sophisticated entry and exit model without relying on grid or martingale or copying other strats and just putting a new name on it. Tests look fantastic and safe, will update this review after 1-2 weeks of live trading, highly recommend

Productos recomendados
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Asesores Expertos
New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Asesores Expertos
V-Wave EA ¡Libere el poder del trading automatizado con V-Wave EA ! Este Asesor Experto de última generación integra un robusto conjunto de indicadores, incluyendo VWAP , Medias Móviles , IBS y Niveles FIBO para entradas precisas. Características principales: 1. Potentes indicadores: VWAP (Precio medio ponderado por volumen): El núcleo de la estrategia, que garantiza entradas óptimas basadas en las tendencias del mercado impulsadas por el volumen. 2. Dos medias móviles: Personaliza las estrateg
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
Asesores Expertos
Edge es un sistema de negociación totalmente automatizado que encuentra oportunidades de negociación y coloca operaciones combinando indicadores técnicos, análisis de la acción del precio, análisis de ondas y análisis de patrones de mercado durante todo el día utilizando áreas de Fibonacci. Basándose en datos históricos de mercado, la red neuronal multicapa de capas finas del sistema se entrena para identificar patrones y relaciones que pueden utilizarse para predecir futuros movimientos de pre
Algofx Bull
Kanok Meekunchorn
Asesores Expertos
La estrategia se basa en el análisis de medias móviles con el Timeframe H1. Es una combinación de técnicas de negociación de gran alcance. El sistema de comercio es adecuado para los operadores experimentados y principiantes. El EA le permite operar con un tamaño de lote fijo. Recomendado : El marco de tiempo recomendado es H1. Saldo mínimo de la cuenta: $ 200. Los parámetros por defecto son para EURUSD. Características : El EA no es sensible a la propagación o corredor, usted puede el
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Asesores Expertos
R1 Deep Seek EA: ¡la solución definitiva para operaciones de precisión! Si busca un enfoque de operaciones altamente eficiente, consistente y sostenible en el mercado Forex, combinado con un sistema avanzado de promedios impulsado matemáticamente, entonces R1 Deep Seek EA es la solución perfecta para usted. ¿Qué hace que R1 Deep Seek EA sea único? R1 Deep Seek EA está diseñado con una estrategia inteligente que ejecuta operaciones precisas y calculadas. Coloca múltiples órdenes de compra y ve
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Asesores Expertos
Envelopes y RSI Scalper EA Presentamos el Envelopes & RSI Scalper EA, un asesor experto de vanguardia diseñado para realizar operaciones precisas y de alta frecuencia utilizando indicadores técnicos avanzados y técnicas inteligentes de gestión de riesgos. Características principales: Integración del Indicador Envelopes: El EA aprovecha el indicador Envelopes para identificar puntos óptimos de entrada y salida. Al detectar los niveles de precios en relación con las bandas de medias móviles, e
Pattern MA 2
Dmitriy Konogorov
Asesores Expertos
Este EA es adecuado para el comercio en el par y si no varios. La propia EA utiliza estrategias universales, pero hasta ahora están optimizados para algunos pares de divisas. Muchos ajustes se pueden ajustar. Hay dos paneles en el gráfico, para la visualización y la configuración. Muestra su decisión en el gráfico en forma de flechas. Sólo hay dos tipos de flechas. No utiliza martingala. Funciona bien en el probador por defecto en la configuración. Ya está configurado por defecto. También puede
Forex Expert Pro USDJPY
Marat Nurpeissov
Asesores Expertos
Descripción del robot de trading: Forex Expert Pro USDJPY Forex Expert Pro USDJPY es un robot de trading automatizado para el mercado Forex, basado en una estrategia de ruptura o retroceso desde niveles clave construidos a partir de la primera vela horaria (H1) del día. El robot analiza la primera vela después de la apertura del mercado y establece niveles clave de soporte y resistencia basados en su máximo (High) y mínimo (Low) . Parámetros de entrada Variable Valor Descripción Chose risk
EA fine
Dmitriy Konogorov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es adecuado para operar con cualquier par de divisas. El propio experto utiliza estrategias complejas de la parrilla aumentada y principal, utilizando dos indicadores. Muchos ajustes se pueden configurar en la configuración del experto. Hay un panel de información en el gráfico para la visualización. Muestra su solución en un gráfico en forma de iconos y flechas, así como líneas. Sólo hay diferentes tipos de iconos. En el probador funciona bien por defecto en la configuració
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
Nova FRC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova FRC Trader es una automatización disciplinada del indicador Fractals , una herramienta clásica que identifica máximos y mínimos locales para señalar posibles puntos de reversión y ruptura. Este EA transforma los patrones fractales en un sistema de trading estructurado, entrando en operaciones sólo cuando el precio confirma un cambio significativo en la estructura del mercado. En lugar de perseguir cada oscilación, Nova FRC Trader se centra en las configuraciones donde los fractales indican
Xauron
Roberto Liguoro
Asesores Expertos
XAURON EA - Asesor Experto en Breakout de Oro Inteligente XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado. ENLACE A LA SEÑAL EN VIVO DE MYFXBOOK El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo: Condiciones del broker Velocidad de ejecución y deslizamiento Late
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
Asesores Expertos
King Ruay Scalper GOLD Plus EA El King Ruay Scalper GOLD Plus EA se basa en una estrategia de ruptura real-No AI, No Grid, No Martingale, No Promedio. Identifica los niveles clave de compra y venta y coloca órdenes stop de compra/venta en consecuencia. Una vez que se ejecuta una orden, el motor scalper se hace cargo de gestionar la posición de manera eficiente. Este EA es versátil y funciona en varios pares, incluyendo ORO y más. La configuración predeterminada está optimizada para el ORO, y pu
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Asesores Expertos
PROP FIRMA LISTO! -> Solicitar archivo conjunto | Precio aumenta 100 $ después de cada compra | Precio final 999 $ | Darwinex cero cuenta real - Link 100 Miles de beneficios firma de asignación de contacto para obtener más información. Características principales: Forward optimización, monte carlo, Sequencial optimización, y caminar hacia adelante matriz de pruebas de estrés utiliza trailing stop y no establece TP por lo que el beneficio no está limitado Símbolo: NASDAQ M15 CFD o futuros No mar
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Asesores Expertos
Bitcoin Comercio Mi Expert Advisor comercio Bitcoin en H1 marco de tiempo, Basado en el indicador ADX, indicador de Bandas de Bollinger, y seguir la tendencia. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lote) Depósito mínimo: a partir de 300 usd Beneficio: 100%/año. Draw Down: < 35%. Configuración de entrada para probar mi EA: - Lotes 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin o 3100 usd/bitcoin depende de su broker y su cuenta (ajustar a la proporción correcta y no cambiar) -
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Asesores Expertos
AlgoFusion FX es un Asesor Experto (EA) avanzado, diseñado para traders que buscan un enfoque sólido, diversificado y multi-estrategia en el trading algorítmico. Creado para una gestión de riesgos excepcional, adaptabilidad al mercado y optimización del rendimiento, este EA integra modelos cuantitativos sofisticados y algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la rentabilidad en entornos de mercado en constante cambio. Ya seas un trader institucional o un inversor individual, AlgoFusion F
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Alpha B3 Renko Trader es un robot especializado en la negociación del Bovespa B3 (miníndice y minidólar) que combina el análisis de velas del gráfico Renko (calculado internamente, sin imágenes gráficas) con la estrategia Alpha B3 . El robot permite definir el tamaño del gráfico Renko para las señales de entrada, así como el número de velas a analizar. También puede establecer stops fijos en puntos. El robot también permite configurar funciones como el número de contratos para los que colocar ó
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Asesores Expertos
Intersection EA es un software totalmente automatizado (robot comercial), que ejecuta órdenes comerciales en el mercado de divisas de acuerdo con el algoritmo y la configuración comercial única para cada par de divisas. Intersection EA es perfectamente adecuado para los operadores principiantes, así como para los profesionales que tienen una sólida experiencia en el comercio en los mercados financieros. Los traders y programadores de la compañía Kalinka Capital OU, trabajaron duro desarrollando
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Asesores Expertos
GoldenStrikePro - Asesor Experto de Breakout de Precisión para XAUUSD GoldenStrikePro es un potente e inteligente robot de trading diseñado específicamente para XAUUSD (Oro/USD). Creado para estrategias de ruptura de precisión, aprovecha la estructura del mercado en tiempo real, el análisis de tendencias basado en EMA y la ejecución inteligente de operaciones para ofrecer resultados consistentes con riesgo controlado. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar tu viaje al
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Asesores Expertos
Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
AudUsd Glider MT5
Koen Arnold Terpstra
Asesores Expertos
Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/130516?source=Site+Profile# Operar con el AUDUSD, uno de los pares de divisas más limpios y tranquilos del mercado, exige paciencia, una estrategia y una buena gestión del riesgo. AUDUSD Glider integra a la perfección estos elementos en un sofisticado sistema diseñado para un óptimo trading en Forex. El robot ha sido probado a fondo desde 2010 hasta ahora. Con 0.01 lotes nunca ha superado el 5% (500$) de Drawdown en una cuenta de 10.000 dólar
Alpha Striker Smc King MT5
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
Alpha Striker SMC KING es un Asesor Experto único que continúa la serie de asesores expertos Alpha Striker . Los métodos innovadores del enfoque del programa para el comercio, y los resultados prometedores de rendimiento son posibles gracias a la utilización de tecnologías y métodos modernos. El Alpha Striker SMC KING es un EA totalmente automatizado diseñado para el comercio de divisas solamente. Pares de trabajo recomendados EURUSD. Experto mostró resultados estables en las monedas en 2022-202
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Asesores Expertos
Algotrading El EA se basa en la lógica de tendencia y la formación de precios utilizando promedios lineales ponderados LWMA. El cálculo está influenciado por los precios más recientes, que tienen mayor peso en el cálculo del promedio. Este promedio se calcula tomando cada uno de los precios de cierre en un cierto período de tiempo y multiplicándolos por un coeficiente de peso predeterminado. Una vez que se considera la posición de los períodos de tiempo, se suman y dividen por la suma del númer
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
Otros productos de este autor
Aurum AI mt5
Leonid Arkhipov
4.79 (28)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
Asesores Expertos
ORIX System  — es un sistema de trading algorítmico desarrollado y optimizado específicamente para el par de divisas GBPUSD en el marco temporal M5, basado en un análisis profundo de la estructura del mercado y del comportamiento del precio. El asesor experto no utiliza señales de indicadores estándar ni opera con plantillas simplificadas. La base del sistema es su propia lógica para determinar el contexto del mercado, formada a partir de los principios de impulso, pausa, liquidez y reacción del
Filtro:
Sven Markus Weller
3464
Sven Markus Weller 2025.12.25 10:45 
 

The EA was very easy to install thanks to the clear guide provided by the author. The results so far have been excellent. It may be worth exploring options to increase the number of trades and to add features that help safeguard profits. Overall, it’s a very good EA, and it would also be interesting to see how it performs on my real Roboforex Account.

Stephen J Martret
2740
Stephen J Martret 2025.12.24 12:14 
 

ORIX is not like other EAs, its nice to see a more sophisticated entry and exit model without relying on grid or martingale or copying other strats and just putting a new name on it. Tests look fantastic and safe, will update this review after 1-2 weeks of live trading, highly recommend

Respuesta al comentario