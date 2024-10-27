Ichimoku Strategies EA MT5

一目均衡表策略EA MT5 是一款专为MetaTrader 5设计的先进工具，通过利用一目均衡表指标的强大功能，自动化基于六种不同策略的交易进场和出场，简化交易活动。该EA支持在关键区域内的反向交易设置，提供灵活的交易管理方式。经过广泛回测，它提供精确的进场方法、灵活的出场规则和高级风险管理，占用最少的系统资源以实现高效的交易执行。

该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。

有关详细文档：常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件

您可以在这里下载MT4版本：一目均衡表策略EA MT4

主要功能：

一目均衡表交易系统，参数（转换线、基准线、先跨度）完全可定制

支持多个时间框架，交易灵活

多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损

高级仓位规模管理和回撤保护

时间/日期过滤器，控制交易时段

实时监控仪表板

弹出窗口、电子邮件和推送通知

与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行

一目均衡表策略：

基准线交叉策略 ：当价格上穿基准线，转换线位于基准线上方，且价格位于云带上方时，产生买入信号。当价格下穿基准线，转换线位于基准线下方，且价格位于云带下方时，产生卖出信号。

：当价格上穿基准线，转换线位于基准线上方，且价格位于云带上方时，产生买入信号。当价格下穿基准线，转换线位于基准线下方，且价格位于云带下方时，产生卖出信号。 云带突破策略 ：当价格突破云带上方，且先跨度A高于先跨度B（看涨云带）时，产生买入信号。当价格突破云带下方，且先跨度B高于先跨度A（看跌云带）时，产生卖出信号。

：当价格突破云带上方，且先跨度A高于先跨度B（看涨云带）时，产生买入信号。当价格突破云带下方，且先跨度B高于先跨度A（看跌云带）时，产生卖出信号。 迟缓线确认策略 ：当迟缓线上穿价格和云带，且转换线高于基准线时，产生买入信号。当迟缓线下穿价格和云带，且转换线低于基准线时，产生卖出信号。

：当迟缓线上穿价格和云带，且转换线高于基准线时，产生买入信号。当迟缓线下穿价格和云带，且转换线低于基准线时，产生卖出信号。 转换线-基准线交叉策略（短期） ：当转换线上穿基准线，且价格位于云带上方时，产生买入信号。当转换线下穿基准线，且价格位于云带下方时，产生卖出信号。

：当转换线上穿基准线，且价格位于云带上方时，产生买入信号。当转换线下穿基准线，且价格位于云带下方时，产生卖出信号。 云带扭转策略 ：当云带从看跌扭转为看涨（先跨度A上穿先跨度B）时，产生买入信号。当云带从看涨扭转为看跌（先跨度B上穿先跨度A）时，产生卖出信号。

：当云带从看跌扭转为看涨（先跨度A上穿先跨度B）时，产生买入信号。当云带从看涨扭转为看跌（先跨度B上穿先跨度A）时，产生卖出信号。 先跨度交叉策略：当先跨度A上穿先跨度B，且价格位于云带上方时，产生买入信号。当先跨度B上穿先跨度A，且价格位于云带下方时，产生卖出信号。

注意：一目均衡表策略EA MT5 是使用一目均衡表策略的交易者的必备工具，提供可操作的洞察和用户友好的界面。它旨在根据配置的策略执行交易，但不保证盈利。

重要建议：

这是一个专业的交易工具，不是保证盈利的系统。请预期正常的市场波动：

首先在模拟账户中进行测试

以小风险开始（每笔交易0.5-1%）

仅使用您能承受损失的资金

每季度发布定期更新和优化的设置文件。有关最新建议，请查看上述文档部分的MQL5博客。

查看我的所有产品：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

联系我获取支持：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

想体验7天免费试用？请通过我的个人资料页面联系我。



