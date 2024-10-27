Ichimoku Strategies EA MT5

Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 é uma ferramenta avançada projetada exclusivamente para MetaTrader 5, simplificando as atividades de trading ao utilizar o indicador Nuvem de Ichimoku para automatizar entradas e saídas de negociações com base em seis estratégias distintas. O EA suporta configurações de trading reverso dentro de zonas-chave, oferecendo versatilidade na gestão de negociações. Extensivamente testado, ele proporciona métodos de entrada precisos, regras de saída flexíveis e gerenciamento de risco avançado, consumindo recursos mínimos do sistema para uma execução eficiente de negociações.

O sistema inclui filtros de dia/hora para controle de sessões e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe negociações abertas, patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos simplificam a configuração. Documentação detalhada é fornecida para todas as configurações.

Para documentação detalhada: Guia de Configurações Gerais | Guia de Configurações de Indicadores | Backtests e Arquivos de Configuração

Você pode baixar a versão para MT4 aqui: Ichimoku Cloud Strategy EA MT4

Principais recursos:

Sistema de trading baseado na Nuvem de Ichimoku com parâmetros personalizáveis (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span)

Suporta múltiplos períodos de tempo para trading flexível

Múltiplas opções de gerenciamento de risco: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops

Gerenciamento avançado de tamanho de posição e proteção contra drawdowns

Filtros de tempo/dia para sessões de trading controladas

Painel de monitoramento em tempo real

Notificações por pop-ups, e-mail e push

Compatível com MQL5 VPS para operação 24/7

Estratégias de Ichimoku:

Estratégia de Cruzamento Kijun : Sinal de compra quando o preço cruza acima da Kijun-sen, Tenkan-sen está acima da Kijun-sen e o preço está acima da Kumo. Sinal de venda quando o preço cruza abaixo da Kijun-sen, Tenkan-sen está abaixo da Kijun-sen e o preço está abaixo da Kumo.

: Sinal de compra quando o preço cruza acima da Kijun-sen, Tenkan-sen está acima da Kijun-sen e o preço está acima da Kumo. Sinal de venda quando o preço cruza abaixo da Kijun-sen, Tenkan-sen está abaixo da Kijun-sen e o preço está abaixo da Kumo. Estratégia de Rompimento da Kumo : Sinal de compra quando o preço rompe acima da Kumo com Senkou Span A acima de Senkou Span B (Kumo altista). Sinal de venda quando o preço rompe abaixo da Kumo com Senkou Span B acima de Senkou Span A (Kumo baixista).

: Sinal de compra quando o preço rompe acima da Kumo com Senkou Span A acima de Senkou Span B (Kumo altista). Sinal de venda quando o preço rompe abaixo da Kumo com Senkou Span B acima de Senkou Span A (Kumo baixista). Estratégia de Confirmação Chikou Span : Sinal de compra quando Chikou Span cruza acima do preço e da Kumo, com Tenkan-sen acima da Kijun-sen. Sinal de venda quando Chikou Span cruza abaixo do preço e da Kumo, com Tenkan-sen abaixo da Kijun-sen.

: Sinal de compra quando Chikou Span cruza acima do preço e da Kumo, com Tenkan-sen acima da Kijun-sen. Sinal de venda quando Chikou Span cruza abaixo do preço e da Kumo, com Tenkan-sen abaixo da Kijun-sen. Estratégia de Cruzamento Tenkan-Kijun (Curto Prazo) : Sinal de compra quando Tenkan-sen cruza acima da Kijun-sen, com o preço acima da Kumo. Sinal de venda quando Tenkan-sen cruza abaixo da Kijun-sen, com o preço abaixo da Kumo.

: Sinal de compra quando Tenkan-sen cruza acima da Kijun-sen, com o preço acima da Kumo. Sinal de venda quando Tenkan-sen cruza abaixo da Kijun-sen, com o preço abaixo da Kumo. Estratégia de Torção da Kumo : Sinal de compra quando a Kumo muda de baixista para altista (Senkou Span A cruza acima de Senkou Span B). Sinal de venda quando a Kumo muda de altista para baixista (Senkou Span B cruza acima de Senkou Span A).

: Sinal de compra quando a Kumo muda de baixista para altista (Senkou Span A cruza acima de Senkou Span B). Sinal de venda quando a Kumo muda de altista para baixista (Senkou Span B cruza acima de Senkou Span A). Estratégia de Cruzamento Senkou Span: Sinal de compra quando Senkou Span A cruza acima de Senkou Span B, com o preço acima da Kumo. Sinal de venda quando Senkou Span B cruza acima de Senkou Span A, com o precio debajo de la Kumo.

Nota: O Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 é uma ferramenta indispensável para traders que utilizam estratégias baseadas em Ichimoku, oferecendo insights acionáveis e uma interface amigável. Ele é projetado para executar negociações com base em estratégias configuradas, mas não garante lucros.

Conselho importante:

Esta é uma ferramenta de trading profissional, não um sistema de lucros garantidos. Espere flutuações normais do mercado:

Sempre teste primeiro em uma conta demo

Comece com baixo risco (0,5-1% por negociação)

Use apenas o capital que você pode se permitir perder

Atualizações regulares e arquivos de configuração otimizados são lançados trimestralmente. Para as últimas recomendações, consulte o blog MQL5 na seção de documentação acima.

