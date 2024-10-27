Ichimoku Strategies EA MT5

Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 é uma ferramenta avançada projetada exclusivamente para MetaTrader 5, simplificando as atividades de trading ao utilizar o indicador Nuvem de Ichimoku para automatizar entradas e saídas de negociações com base em seis estratégias distintas. O EA suporta configurações de trading reverso dentro de zonas-chave, oferecendo versatilidade na gestão de negociações. Extensivamente testado, ele proporciona métodos de entrada precisos, regras de saída flexíveis e gerenciamento de risco avançado, consumindo recursos mínimos do sistema para uma execução eficiente de negociações.

O sistema inclui filtros de dia/hora para controle de sessões e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe negociações abertas, patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos simplificam a configuração. Documentação detalhada é fornecida para todas as configurações.

Para documentação detalhada: Guia de Configurações Gerais | Guia de Configurações de Indicadores | Backtests e Arquivos de Configuração

Você pode baixar a versão para MT4 aqui: Ichimoku Cloud Strategy EA MT4

Principais recursos:

  • Sistema de trading baseado na Nuvem de Ichimoku com parâmetros personalizáveis (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span)
  • Suporta múltiplos períodos de tempo para trading flexível
  • Múltiplas opções de gerenciamento de risco: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
  • Gerenciamento avançado de tamanho de posição e proteção contra drawdowns
  • Filtros de tempo/dia para sessões de trading controladas
  • Painel de monitoramento em tempo real
  • Notificações por pop-ups, e-mail e push
  • Compatível com MQL5 VPS para operação 24/7

Estratégias de Ichimoku:

  • Estratégia de Cruzamento Kijun: Sinal de compra quando o preço cruza acima da Kijun-sen, Tenkan-sen está acima da Kijun-sen e o preço está acima da Kumo. Sinal de venda quando o preço cruza abaixo da Kijun-sen, Tenkan-sen está abaixo da Kijun-sen e o preço está abaixo da Kumo.
  • Estratégia de Rompimento da Kumo: Sinal de compra quando o preço rompe acima da Kumo com Senkou Span A acima de Senkou Span B (Kumo altista). Sinal de venda quando o preço rompe abaixo da Kumo com Senkou Span B acima de Senkou Span A (Kumo baixista).
  • Estratégia de Confirmação Chikou Span: Sinal de compra quando Chikou Span cruza acima do preço e da Kumo, com Tenkan-sen acima da Kijun-sen. Sinal de venda quando Chikou Span cruza abaixo do preço e da Kumo, com Tenkan-sen abaixo da Kijun-sen.
  • Estratégia de Cruzamento Tenkan-Kijun (Curto Prazo): Sinal de compra quando Tenkan-sen cruza acima da Kijun-sen, com o preço acima da Kumo. Sinal de venda quando Tenkan-sen cruza abaixo da Kijun-sen, com o preço abaixo da Kumo.
  • Estratégia de Torção da Kumo: Sinal de compra quando a Kumo muda de baixista para altista (Senkou Span A cruza acima de Senkou Span B). Sinal de venda quando a Kumo muda de altista para baixista (Senkou Span B cruza acima de Senkou Span A).
  • Estratégia de Cruzamento Senkou Span: Sinal de compra quando Senkou Span A cruza acima de Senkou Span B, com o preço acima da Kumo. Sinal de venda quando Senkou Span B cruza acima de Senkou Span A, com o precio debajo de la Kumo.

Nota: O Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 é uma ferramenta indispensável para traders que utilizam estratégias baseadas em Ichimoku, oferecendo insights acionáveis e uma interface amigável. Ele é projetado para executar negociações com base em estratégias configuradas, mas não garante lucros.

Conselho importante:
Esta é uma ferramenta de trading profissional, não um sistema de lucros garantidos. Espere flutuações normais do mercado:

  • Sempre teste primeiro em uma conta demo
  • Comece com baixo risco (0,5-1% por negociação)
  • Use apenas o capital que você pode se permitir perder
  • Atualizações regulares e arquivos de configuração otimizados são lançados trimestralmente. Para as últimas recomendações, consulte o blog MQL5 na seção de documentação acima.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Contate-me através da seção do meu perfil.


driven
98
driven 2025.11.20 14:27 
 

I just bought Ichimoku Strategies. I am still testing all but so far it is a solid ea that works. I trade live and asked Biswarup Banerjee to add few items that I believed were important in the live trading. He responded quickly and accommodated the request. I am planning to look at his other ea's after this ea fully tested.

