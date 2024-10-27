Ichimoku Strategies EA MT5
- Эксперты
- Biswarup Banerjee
- Версия: 38.0
- Обновлено: 24 ноября 2025
- Активации: 20
Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 — это продвинутый инструмент, разработанный исключительно для MetaTrader 5, упрощающий торговлю за счет использования индикатора Ишимоку для автоматизации входов и выходов из сделок на основе шести различных стратегий. EA поддерживает обратные торговые установки в ключевых зонах, предлагая универсальный подход к управлению сделками. Тщательно протестированный, он обеспечивает точные методы входа, гибкие правила выхода и продвинутое управление рисками, потребляя минимум системных ресурсов для эффективного исполнения сделок.
Система включает фильтры по дням/времени для контроля сессий и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Панель мониторинга в реальном времени отображает открытые сделки, баланс счета и метрики системы, а интуитивно понятные меню ввода упрощают настройку. Подробная документация предоставляется для всех настроек.
Для подробной документации: Общее руководство по настройкам | Руководство по настройкам индикаторов | Бэктесты и файлы настроек
Вы можете скачать версию для MT4 здесь: Ichimoku Cloud Strategy EA MT4
Основные функции:
- Торговая система на основе Ишимоку с настраиваемыми параметрами (Тенкан-сен, Киджун-сен, Сенкоу Спан)
- Поддержка нескольких таймфреймов для гибкой торговли
- Множественные опции управления рисками: Stop-Loss, Take-Profit, трейлинг-стопы
- Расширенное управление размерами позиций и защита от просадок
- Фильтры по времени/дням для контроля торговых сессий
- Панель мониторинга в реальном времени
- Всплывающие окна, email и push-уведомления
- Совместимость с MQL5 VPS для работы 24/7
Стратегии Ишимоку:
- Стратегия пересечения Киджун: Сигнал на покупку, когда цена пересекает Киджун-сен вверх, Тенкан-сен выше Киджун-сен, а цена выше Кумо. Сигнал на продажу, когда цена пересекает Киджун-сен вниз, Тенкан-сен ниже Киджун-сен, а цена ниже Кумо.
- Стратегия прорыва Кумо: Сигнал на покупку, когда цена пробивает Кумо вверх, а Сенкоу Спан А выше Сенкоу Спан Б (бычье Кумо). Сигнал на продажу, когда цена пробивает Кумо вниз, а Сенкоу Спан Б выше Сенкоу Спан А (медвежье Кумо).
- Стратегия подтверждения Чикоу Спан: Сигнал на покупку, когда Чикоу Спан пересекает цену и Кумо вверх, а Тенкан-сен выше Киджун-сен. Сигнал на продажу, когда Чикоу Спан пересекает цену и Кумо вниз, а Тенкан-сен ниже Киджун-сен.
- Стратегия пересечения Тенкан-Киджун (краткосрочная): Сигнал на покупку, когда Тенкан-сен пересекает Киджун-сен вверх, цена выше Кумо. Сигнал на продажу, когда Тенкан-сен пересекает Киджун-сен вниз, цена ниже Кумо.
- Стратегия разворота Кумо: Сигнал на покупку, когда Кумо меняется с медвежьего на бычий (Сенкоу Спан А пересекает Сенкоу Спан Б вверх). Сигнал на продажу, когда Кумо меняется с бычьего на медвежий (Сенкоу Спан Б пересекает Сенкоу Спан А вверх).
- Стратегия пересечения Сенкоу Спан: Сигнал на покупку, когда Сенкоу Спан А пересекает Сенкоу Спан Б вверх, а цена выше Кумо. Сигнал на продажу, когда Сенкоу Спан Б пересекает Сенкоу Спан А вверх, а цена ниже Кумо.
Примечание: Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 — это незаменимый инструмент для трейдеров, использующих стратегии на основе Ишимоку, предоставляющий действенные идеи и удобный интерфейс. Он предназначен для выполнения сделок на основе настроенных стратегий, но не гарантирует прибыль.
Важный совет:
Это профессиональный торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Ожидайте нормальных рыночных колебаний:
- Всегда тестируйте на демо-счете сначала
- Начинайте с малого риска (0,5-1% на сделку)
- Используйте только капитал, который можете позволить себе потерять
- Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек выпускаются ежеквартально. Для последних рекомендаций проверяйте блог MQL5 в разделе документации выше.
Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.
I just bought Ichimoku Strategies. I am still testing all but so far it is a solid ea that works. I trade live and asked Biswarup Banerjee to add few items that I believed were important in the live trading. He responded quickly and accommodated the request. I am planning to look at his other ea's after this ea fully tested.